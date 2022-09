TRAPLICE/JANKOVICE – JAROŠOV 2:1 (1:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Jarošov se ukázal jako velmi dobrý soupeř, který byl fotbalová a chtěl hrát nikoliv bořit. Za mě to bylo jedno z nejlepších mužstev této soutěže. Hostující mančaft měl úroveň a šel celkem brzy do vedení. My jsme vyrovnali ve 38. minutě, kdy se trefil Rozhion. Jinak Janků šel sám na brankáře, ale tutovku neproměnil. Dvě slibné šance si vypracoval Kolínský, ale žádná jeho střela se neujala. Hosté taky několikrát zahrozili, ale brankář Kutálek nás podržel. Ve druhém poločase vstřelil Janků gól a pak už to bylo bez nějakých šancí. My jsme s výhrou nad kvalitním soupeřem samozřejmě spokojení. Spíše nás mrzí venkovní remízy, protože doma jsme zatím stoprocentní. Teď by to chtělo zabrat i na soupeřově hřišti.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Porážku musíme skousnout. Za mě to byl remízový zápas. V první půli jsme šli do vedení, ale další šance jsme neproměnili. A měli jsme jich celkem dost. Na druhé straně také soupeř několikrát zahrozil, šel sám na naši bránu. Myslím si ale, že první půlku jsme měli vyhrát. Bohužel ke konci udělal náš krajní pravý obránce chybu a domácí vyrovnali. To se opakovalo i po změně stran a po dalším kiksu jiného hráče jsme prohrávali 1:2, když se domácí útočník krásně trefil, byť byl malinko z úhlu. Soupeře jsme pak přitlačili. Vypracovali si Pavlasem gólovku, ale gól jsme nedali. Neuspěl ani Martin Jančík. Jinak diváci viděli dobrý fotbal. Domácí byli o tem gól šťastnější. Nám chyběl předstoper Komárek.“

Branky: 38. Jakub Rozhon, 52. Michal Janků - 16. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Pindeš. Diváci: 238.