Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Celý zápas jsme byli lepší, bojovnější. Přišlo mi, že jsme vítězství chtěli víc. První půlku jsme měli čtyři gólovky, ale žádnou z nich jsme nedali. Hosté si první vážnější příležitost vypracovali až ve 39. minutě. Pořádně začali hrát až po našem gólu z penalty v úvodu druhé půle. Trošku získali územní převahu a byli víc ve hře. My jsme ale přidali druhou branku a zbytek utkání už jsme měli celkem kontrolou, byť zápas rozhodně nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek. Strání ve druhé půli taky mělo šance. Mělo tam hlavičku nebo únik z boku, který vychytal Martin Jančík. Po posledním utkání jsem udělal změnu a našeho záložníka, který dal devět branek, jsem poslal do branky. Jsem rád, že se to vyplatilo. Jinak musím kluky pochválit. Hráli opravdu dobře. Vrátil se nám Tonda Brzica, který v závěru pečetil naši výhru. S podzimem jsme spokojení, třiadvacet bodů je solidních.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Prohráli jsme zaslouženě. Domácí byli na nás dobře připravení, herně byli lepší. Opravdu hráli skvělý fotbal. Šance si vytvořila obě mužstva, soupeř je ale na rozdíl od nás využil, proto vyhrál. Hráčům nemám ale moc co vytknout. Snažili se, útočili, ale tentokrát to nevyšlo. O první místo bychom se chtěli na jaře poprat, ale o postupu se nebavíme. Jdeme postupně, zápas od zápasu. Většina kluků je ve světě, takže se všichni sejdeme jenom v pátek večer na tréninku, někteří netrénují vůbec. Chceme hrát nahoře. Uvidíme, co přijde ve druhé polovině sezony. Určitě chceme Prakšice potrápit.“

Branky: 51. z penalty a 67. Zbyněk Pavlas, 86. Antonín Brzica. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 120.

SLOVÁCKO C – BÍLOVICE 4:0 (2:0)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Soupeř začal náporem, ze kterého vytěžil dvě vyložené šance, ale žádnou z nich nedal a my pak udeřili. Dali jsme na 1:0 a pak i na 2:0. První poločas jsme odehráli bez kapitána Radka Blažka, který přijel na utkáná později a ve druhém poločase byl na hřišti velmi cítit. Nejenže dal čtvrtý gól, ale hrál opravdu dobře. Druhou půli jsme zvládli dobře, ale ani Bílovice nehrály vyloženě špatně. I po přestávce měly nějaké šance a kousaly. Rozhodně nic nevzdaly, byl to snaživý mančaft. Pro hosty je porážka o čtyři branky krutá. Mrzí mě jenom vyloučení Patrika Šilhavého, který neudržel nervy na uzdě a za oplácení uviděl červenou kartu. Příští týden v dohrávce v Kněžpoli nám bude chybět.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Prvních dvacet minut jsme hráli dobře. Měli jsme tlak, vypracovali si šance, ale po jednom závaru jsme hned třikrát trefili domácího gólmana, přitom celá branka byla volná. Soupeř těžil hlavně ze standardek, po jedné z nich nám dal vedoucí gól. Druhou branku jsme inkasovali po chybě gólmana, kterému vypadl míč. Druhá půle byla z naší strany ještě horší. Jsem zklamaný hlavně z přístupu mladých hráčů. Jejich zápal pro hru není takový, jaký by měl být. Neochota odedřít utkání, udělat krok navíc, mi dost vadí. Jsem zase hodně kritický, zápas bychom měli odehrát jinak. Šance jsme samozřejmě měli, ale žádný gól jsme nedali, proto jsme zaslouženě prohráli. Výsledek je pro nás krutý. Kdybychom šli v úvodu utkání do vedení, zápas by se vyvíjel jinak.“

Branky: 23.Ondřej Perůtka, 34.Fermin Sánchez, 55. Lukáš Huráb Lukáš, 74. Radek Blažek. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 82.

BABICE – HUŠTĚNOVICE 1:0 (1:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Fotbal plakal. Zápas byl ovlivněný silným větrem. Nedalo se se moc kombinovat, hrát, bylo to fakt špatné. My jsme byli šťastnější. Byl to spíš remízový zápas. I Huštěnovice si vypracovaly jednu nebo dvě šance, byli jsme ale efektivnější. Celkově to bylo klidné. Byli delegovaní tři rozhodčí, moc práce neměli. Jsem rád, že jsme derby zvládli a máme tři body. Celkově jsme jich ale mohli mít aspoň o šest víc, abych byl spokojený. Bohužel doma jsme nezvládli zápasy s Nedakonicemi a Havřicemi.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Utkání kvůli silnému větru a nerovnému terénu nemělo s fotbalem mnoho společného. Domácí v první půli, kdy hráli po větru, využili jednu šanci a vyhráli. Po našem špatně hozeném autu soupeř získal míč a po centru do pokutového území balon proletěl malým vápnem až na zadní tyč, kde ho hostující hráč hlavou uklidil do sítě. Jinak to byl spíš remízový zápas. My jsme si ale nezasloužili vyhrát, protože jsme nic neměli, ani jednu tutovku. Jinak to byl poklidný zápas. Nám už ráno přišla spousta omluvenek, takže jsem si musel vzít s sebou kopačky a nakonec jsem nastoupil na deset minut. Jelikož nebyl ani jeden gólman, musel do branky vedoucí mužstva David Kulhavý, který sice dříve chytával, ale v brance nestál snad deset let. Nebyla ale jiná možnost. Jelikož se stále udržuje v kondici, zvládl to dobře. Za prohru rozhodně nemůže.“

Branka: 28. Jakub Liška. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 96.

BŘEZOVÁ - ZÁHOROVICE 2:0 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Do zápasu jsme šli bez pěti hráčů základní sestavy. Nastoupit museli i tři hráči, kteří nebyli zcela fit, což bylo vidět, protože jeden střídal ve 27. minutě a druhý v 54. minutě. Měl jsem strach, aby se nezranil ještě někdo další, abychom utkání nějak dohráli. Náš výkon nepoznamenaly jenom absence, ale i obrovský vítr a také hřiště, které bylo v katastrofálním stavu. Trávník byl suchý, tvrdý a hrbolatý, takže kombinovat na ně nešlo. Soupeř byl bojovný a v první půli měli čtyři těžké střely, které naštěstí neskončily v naší brance. My jsme hráli s větrem v zádech, což nám možná ublížilo. Jenom jsme nakopávali balony dopředu. Po jedné situaci jsme ale dali vedoucí branku. Ve druhé půli se už naše hra trošku zlepšila a malinko jsme začali i kombinovat. Šancí jsme si ale moc nevytvořili. Druhý gól jsme přidali v osmdesáté minutě z penalty. Jsem rád, že jsme zápas zvládli i v takto okleštěné sestavě. Z utkání jsem měl obrovský strach, ale kluci, kteří dostali důvěru, to nakonec zvládli. Soupeř bojoval, a i když jeho fotbalovost nebyla rovněž nijak velká, rozhodně zaslouží pochvalu.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Utkání se za silného větru odehrálo hlavně mezi šestnáctkami. Na hodně nerovném terénu, který byl ale pro oba stejný, jsme v prvním poločase měli více ze hry, dokonce jsme nastřelili tyčku a měli další tři docela velké šance. Domácí šli ale domácí po gólu ze třicáté minuty. Ve druhém poločase už tlak z naší strany nebyl takový, ale i tak jsme mohli nějakou branku dát. Bohužel jsme na konci inkasovali z pokutového kopu druhý gól a bylo po nadějích. Kluci i bez čtyř hráčů základní sestavy odehráli dobré utkání, ale na body to zase nestačilo. Je to pořád ta samá obehraná písnička. Snad jsme si smůlu vybrali na podzim. Za normálních okolností jsme měli mít devět, deset bodů. Bohužel několik vyrovnaných utkání jsme prohráli.“

Branky: 30. Josef Smítal, 82. Jan Machálek z penalty. Rozhodčí: Němec. Diváci: 251.

HAVŘICE – KNĚŽPOLE 4:0 (1:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. V první půli jsme dali jenom gól a bohužel nám dlouho trvalo, než jsme přidali další branky a definitivně se uklidnili. Kněžpole mělo jenom dvě šance, při kterých nás podržel gólman. Jinak se hosté jenom bránili, ale dokud to bylo o gól, tak cítili šanci a bojovali. V sestavě ale měli i starší borce, takže v závěru jim asi došly i síly. Druhá branka je definitivně položila.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „V Kněžpole byly hody, takže jsme do Havřic jeli bez pěti hráčů základní sestavy. Věděli jsme, že to bude těžké, takže jsme se soustředili víceméně jenom na bránění. Domácí byli od začátku lepší. Bylo jen otázkou času, kdy odoláme jejich tlaku a inkasujeme jejich tlaku. Druhý poločas nám to tam napadalo a my byly bez šance vítězství. Za celý zápas jsme si nevypracovali vůbec nic. Možná jsme tam měli jednu bezvýznamnou hlavičku z rohu. Z porážky vědu neděláme, věděli jsme, jak to dopadne.“

Branky: 14. Michal Rachůnek, 73. Jan Bania, 82. Tomáš Rachůnek z penalty, 86. Marek Maršálek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 78.

NEDAKONICE – NEZDENICE 1:2 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Bylo to oboustranně bojovné a vyrovnané utkání. V prvním poločase se hra odvíjela spíše mezi šestnáctkami. My jsme měli nějaké dvě, tři příležitosti, jednou nás podržel gólman. Na začátku druhého poločasu se nám podařilo vstřelit vedoucí branku, ale hned vzápětí hosté po nějakém propadlém balonu srovnali na 1:1. Ve zbytku utkání jsme se my i soupeř snažili strhnout vítězství na svoji stranu. Utkání rozhodla situace z 81. minuty, kdy jsme my měli závar před hostující brankou a po zákroku na našeho hráče jsme přestali hrát a dožadovali se zřejmě oprávněně penalty. Soupeř míč odkopl a z brejku nám dal rozhodující druhý gól. Musím uznat, že to nezdenický útočník trefil fantasticky. Křížná střela skončila na tyči, od ní přes přes brankovou čáru šla na druhou tyč a až potom balon zapadl do brány. Ve zbytku utkání jsme se snažili alespoň o vyrovnání, ale zmohli jsme se jenom na nějaké závary. Soupeř většinu našich pokusů zblokoval. Za mě to byl remízový zápas, který rozhodla koncovka a hra ve velkém vápnu. Soupeř byl efektivnější.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „První poločas byl z naší strany špatný. Po přestávce jsme se už trošku zlepšili a začali víc bojovat. Byli jsme živější a taky dali dvě branky. Měli jsme i štěstí, protože naší vítězné brance předcházela situace, po kterém měli domácí kopat penaltu. Rozhodčí ale nechal hru pokračovat a my z brejku utkání rozhodli. Hráči Nedakonic byli naštvaní, já si ale nemohu stěžovat. (úsměv) Víme, že nemáme na to, abychom venku soupeře herně válcovali, ale byli jsme trpěliví, poctivě bránili a stejně jako v Havřicích to zvládli za tři body. S podzimem jsme spokojení. S třetím místem u nás nikdo nepočítal. Na začátku sezony jsme měli problémy hlavně s absencemi hráčů. Furt nám někdo chyběl, takže jsem jako trenér nemohl nic vymýšlet a sestavu skládal z hráčů, kteří byli. Poslední měsíc se to ale konsolidovalo a my nastupovali v ustálené sestavě, což se projevilo na výkonech i výsledcích. Začalo se nám dařit a v posledních pěti zápasech nahráli dostatek bodů. Nebýt zbytečných domácích proher s Huštěnovicemi a Stráním, mohli jsme jich mít ještě víc.“

Branky: 60. Jan Hyrák - 63. Michael Pavlis, 81. Marek Kolínek. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 55.

BŘEZOLUPY – PRAKŠICE ODLOŽENO

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Soupeř nám v pátek oznámil, že je v karanténě, takže utkání musí být odloženo. Náhradní termín byl předběžně stanoven na 13. listopadu, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě jedno nám to není, chtěli jsme hrát, ale víme, že se s tím nedá nic dělat. Využili jsme volnou neděle a půlka mančaftu odjela na fotbal do Jarošova podpořit domácí tým v souboji se Stráním B. Výsledek 3:0 nás všechny potěšil. (úsměv)