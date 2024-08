Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Doma jsme samozřejmě chtěli bodovat, ale vypadli nám Kolínský, Janků a Blaha, takže bez nich jsme to měli těžší. Nevyšel nám začátek. Hned v úvodu střetnutí jsme udělali chybu v rozehrávce a soupeř šel po brejkové akci do vedení. Následně Valenta chytrým obloučkem ze šestnáctky přehodil našeho brankáře a bylo to 0:2. My jsem měli v prvním poločase jenom pár střel, které hosté zblokovali. Jinak jsme si proti silnému větru nic velkého nevypracovali. Po přestávce jsem sestavu prostřídal, chtěl s tím něco udělat, soupeře ale podržel brankář Hančík, který jednou vytáhl míč ze šibenice a a v závěru vyrazil ještě jednu nebezpečnou střelu. Jinak se hrálo bez nějakých extra šancí. Porážka nás mrzí, ztracené body si budeme chtít vzít zpátky za týden v Jalubí.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Podali jsme dobrý výkon a zasloužili si vyhrát. Traplice měly v sestavě mladé kluky a uprostřed hřiště Trávníka. Byly běhavý protivník. Bylo ale vidět, že jim scházejí útočníci. Vpředu nebyly tak nebezpečné jako jindy. Nás několikrát podržel brankář Hančík. Hlavní bylo, že nám vyšel vstup do utkání. Skóre otevřel hned v úvodu Jančík, druhý gól přidal Valenta, který se na šestnáctce zbavil obránce a chytře obloučkem přehodil brankáře. Filip Jančík mohl dát další dva góly, brejky ale špatně vyřešil. Jinak to byl poklidný zápas. Nám chyběl akorát Markus.“

Branky: 2. Filip Jančík, 27. Vít Valenta. Rozhodčí: Snopek. Diváci: 185.

HUŠTĚNOVICE – NEDAKONICE 5:0 (2:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Výhru nad Nedakonicemi věnujeme Jirkovi Silnému k svatbě. Na nás se podepsalo to, že jsme minulý týden nehráli a navíc byli na svíci, takže nám chvilku trvalo, než jsme se dali dohromady. Výhra je ale zcela zasloužená, neproměnili jsme ještě hromadu jiných šancí. Na výkonu v první půli se podepsal také silný vítr, nemohli jsme se trefit do přihrávek. Všechny pasy na Hlúpika byly dlouhé. I tak jsme vedli 2:0. Nedakonice třeba na rozdíl od Nezdenic nebránily tak důsledně, vzadu dělaly hrozné chyby, které jsme trestali. Vysoké výhry si vážím. V tom vedru a za silného větru to nebylo jednoduché. Chyběl nám brankář Mačuda a Zlámalík, jinak jsme byli kompletní. Na lavičce jsme měli osm lidí.“

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Tuto ostudu těžce vstřebávám. Náš výkon je neomluvitelný. Myslel jsem si, že si hráči z minulého utkání vezmou to nejlepší, ale předvedli pravý opak a hráli jako Havřice u nás. Bylo to opravdu velmi špatné. Jsem z toho rozčarovaný. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě. My jsme absolutně nic nepředvedli. Snad už něco podobného nezažiji. Pokud kluci nechápou nebo nechtějí poslouchat co se má dělat na hřišti, je to špatné. Kromě našeho výkonu mi vadí i výkon sudího, který za stavu 2:0 přehlédl jasné plácnutí ruky do míče na brankové čáře, které zamezilo jistému gólu. Bylo to očividné, přesto to soupeři prošlo, což nechápu. A nemíním si na tyto věci zvykat. Trénování věnuji nějaký čas, klukům chystám suprové tréninky, pokud sami nebudou chtít, víc nezmůžu. Hráči si musí sáhnout do svědomí. Takto nemá cenu pokračovat.“

Branky: 67. a 88. Filip Hlúpik, 2. Jaromír Bilka vlastní, 6. Ondřej Šuranský, 69. Marek Střítecký. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 170.

HAVŘICE – BABICE 2:3 (1:2)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Máme problém s kádrem a nedaří se nám. S Babicemi to bylo poměrně vyrovnané utkání, hrálo se nahoru a dolů, šance měly oba týmy. Babice daly o gól víc, proto vyhrály. Hosty několikrát podržel brankář, který nám vychytal tři šance. My jsme soupeře zatlačili hlavně na konci, kdy jsme se hnali za vyrovnáním. Bohužel nemáme ani bod a zase jsme přišli o dva zraněné hráče. Utkání nedohrál Těthal. Konečně nastoupil Moštek.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsme rádi za výhru, ale nebyl to žádný extra výkon. Bylo vidět, že oba týmy mají své problémy. My jsme měli polátanou sestavu. Nastoupit museli i čtyři dorostenci. Utkání jsme měli víceméně pod kontrolou. Po většinu zápasu jsme vedli. Samozřejmě když domácí v závěru snížili na 2:3, ožili a na konci nás zatlačili. Hrozili jsme jenom po standardkách. Nakonec jsme to zvládli, ale fotbal to nebyl ani z jedné strany dobrý.“

Branky: 40. Michal Rachůnek, 72. Miroslav Moštek – 9. a 48. Roman Hanák, 37. Tomáš Hořínka. Rozhodčí: Vlček. Diváci: 82.

STRÁNÍ B – BŘEZOVÁ 2:1 (2:0)

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Bylo vidět, že hostům v prvním poločase schází stoper Habánik. My jsme měli herně navrch, soupeře přehráli. Březová se snad jenom jednou dostala k naší bráně, jinak jsme diktovali tempo hry a byli více na míči. Do vedení jsme šli ve 38. minutě, kdy jsem se prosadil střelou z dvaceti metrů do šibenice- V nastaveném čase první půle jsme po centru z levé strany přidali Pavlušem druhou branku. Trefil se takovými polonůžkami. Bohužel po změně stan jsme se přizpůsobili jednoduché hře soupeře, kterému pomohl příchod Habánika na stopera. Pomajbík šel na hrot a my najednou znejistěli. Vypadli jsme z tempa, začali být nervózní a báli se o výsledek. Bylo vidět, že nechceme nic pokazit. Báli jsme se hrát. Hostům pomohla branka z penalty. V závěru byl ještě vyloučen Patrik Frühauf a my se o výhru strachovali až do konce, byť hosté už neměli žádné vyložené šance. Utkání bylo emotivní, vyhrocené. Přišlo dost lidí, bylo vidět, že je to derby. Nám pomohli Ondra Čaňo s Tóthem a Hlebem. Chytal Hodál z áčka. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Bylo to derby, jak má být. I když bylo až moc velké horko, přišlo hodně lidí a utkání mělo výbornou atmosféru. Strání udělalo pro výhru maximum. Přehodilo si zápas z neděla na sobotu a nasadilo o nějaké hráče z áčka. Nám naopak chyběl klíčový stoper Habánik, který přijel až na druhý poločas. Byla to pro nás citelná ztráta, protože kanonýra Pomajbíka jsem musel stáhnout na stopera. Jinou možnost jsem neměl. Kluci vydrželi bez gólu více než půlhodinu. Byla ale jenom otázka času, kdy inkasujeme. Soupeř byl totiž o třídu lepší, přehrával nás. Domácí šli do vedení po krásné střele Motaly z dvaceti metrů do šibenice. Mě hlavně mrzelo, že jsme dostali branku ve čtvrté minutě nastavení první půle, když sudí signalizoval, že nastaví dvě. K tomu navíc domácí hráč vysokou nohou trefil do krku našeho hráče. Za mě to byla nebezpečná hra a útočný faul. Sudí ale naprosto zbytečný gól uznal. Po přestávce nám pomohl Habánil. Přeskupili jsme řady, Pomajbíka vysunuli zpátky na hrot. Ve druhé půlce jsme se neuvěřitelně zvedli. Domácí se jenom bránili a pořádně nezahrozili. My jsme měli utkání v moci, gól jsme však dali jenom z penalty. Měli jsme tam i další možnosti. Pomajbík šel sám na brankáře, Trúnkovi balon dvakrát odskočil. Soupeř se až do konce střetnutí třepal o výsledek, což mě překvapilo, protože jeho kvalita na tuto třídu byla obrovská. Klukům jsem za druhý poločas poděkoval. Podali neskutečný výkon. V naší hře byla bojovnost, enormní nasazení. Naopak se vytratil respekt a strach, který byl v naší hře patrný v první půli. Moc nechybělo a získali jsme bod.“

Branky: 38. Jakub Motola, 45.+2. Lukáš Pavluš – 68. Bronislav Bruštík z penalty. Rozhodčí: Kroča. Červená karta: 90. Patrik Frühauf (Strání B). Diváci: 184.

NEZDENICE – JALUBÍ 1:1 (1:1)

Libor Kolínek, předseda klubu Nezdenic: „Z naší strany obrovské zklamání. První poločas byl od nás ještě herně slušný, po změně stran to však byla velká bída. Byli jsme jaloví. Jalubí má mladý mančaft, hrálo velice dobře. Remíza je zasloužená, i když doma jsme chtěli samozřejmě vyhrát. Hosté si ale vypracovali víc šancí, trefili i břevno. My máme na začátku sezony obrovskou smůlu na zranění. Minulý týden nedohrál Martinec, teď si utrhl achilovku Miroslav Coufalík. Bylo to nezaviněné. Přijela pro něj záchranka, bude nám chybět. Držíme mu palce, ať se dá brzy zdravotně dopořádku. Nehráli ani Pavlis s Jančářem.“

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Byl to vyrovnaný zápas, já jsem spokojený i s bodem. Do Nezdenic jsme přijeli v okleštěné sestavě, chybělo nám pět důležitých hráčů. Nastoupit museli i dva dorostenci, premiéru si odbyl Ukrajinec Toryshchak, který šel do utkání bez jediného tréninku. Viděl jsem ho poprvé, ale dal gól, zahrál slušně. Měli jsme i další možnosti ke skórování, nastřelili jsme břevno. Z malého vápna jsme to tam nedotlačili. Ale i tak jsem spokojený. I domácí fanoušci ocenili náš výkon. Klukům jsem vysekl poklonu. Bojovali, snažili se. Pochválit musím i rozhodčího, který utkání odřídil výborně.“

Branky: 6. Šimon Bartoš – 4. Denys Toryshchak. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 68.

MAŘATICE – JAROŠOV 2:2 (1:0)

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Všichni jsme moc zklamaní, protože jsme byli velmi blízko výhře. Kluci to odedřeli, odmakali, nemám jim co vytknout. Zápas ve velkém vedru ovlivnilo správné vyloučení našeho Johaníka v 53. minutě. Byl to faul na půlce. Do té doby jsme měli hru pod kontrolou. Hráli jsme opravdu dobře a vedli 2:0. Na konci první půle se prosadil Příplata, po změně stran skóroval právě Johaník, který byl vzápětí vyloučen. Šli jsme do deseti, což ale nešlo ani poznat. Síly nám však ubývaly a my museli prostřídat sestavu. Soupeř nejprve snížil a pak se v nastaveném čase trefil z trestného kopu z vápna přesně do šibenice. My jsme se i v deseti snažili, mohli nějaké branky přidat. Je to škoda, ale pro diváky, kterých přišlo na derby dost, to byl dobrý fotbal. Bylo to pohledné, ale zároveň poklidné utkání. NA kluky jsem před zápasem apeloval, aby udrželi emoce, disciplínu, což dodrželi.“

Vojtěch Jančík, trenér Jarošova: „Vzhledem k průběhu utkání jsme rádi i za bod. Začali jsme slušně. Prvních deset minut jsme měli i nějaké šance, ale Mařatice pak hrály více s míčem a pro nás to bylo těžké. Běhali jsme od ničeho k ničemu a spíše se bránili. Navíc jsme minutu před poločasem neubránil roh a prohrávali. Nevyšel nám ani nástup do druhé půle, když jsme zase inkasovali. Hodně nám pomohlo vyloučení domácího Johaníka, který trefil Škráčka do břicha a šel správně ze hřiště. Od té chvíle jsme byli více na míči. Ani tak ale náš výkon nebyl úplně dobrý. Naštěstí jsme v 78. minutě snížili na 1:2 a v závěru soupeře tlačili. Měli jsme nějaké možnosti ke skórování, ale ve finální fázi jsme byli nepřesní. Zachránil nás až trestný kop Běťáka do šibenice. Z různých důvodů nám scházelo sedm hráčů, ale na to se nevymlouváme. Hru musíme zlepšit. Už v pátek doma hostíme Sady.“

Branky: 44. Filip Příplata, 48. Viktor Johaník – 78. Marek Stojaspal, 93. Marek Běťák. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 53. Viktor Johaník (Mařatice). Diváci: 236.

SLOVÁCKO C – OSTROŽSKÁ LHOTA 4:1 (0:1)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Výsledek je přesvědčivý, ale výhra se nerodila vůbec lehce. Všechno začalo už v sobotu večer, kdy se mi omluvili dva kluci. Celkem nám chybělo asi pět hráčů ze základní sestavy, ale na to se nechci vymlouvat. Nebylo nás moc, čemuž odpovídala první půlka. Od nás to bylo takové nemastné, neslané. Navíc jsme ve 27. minutě dostali laciný gól z rohu. O přestávce v kabině jsme si řekli, že takto dál hrát nejde a že musíme zapojit i prvky z tréninku. Po změně stran jsme zjednodušili hru a výsledek čtyřmi brankami zaslouženě otočili. Kluci za druhý poločas chválím, přistoupili k tomu opravdu zodpovědně. Ostrožská Lhota ale nebyla snadný soupeř, ještě za stavu 2:1 měla velkou šanci, při které nás podržel brankář Šesták. Hosté pak za nepříznivého stavu otevřeli hru a my ze dvou brejků zápas rozhodli. Jinak se hrálo v těžkém počasí, oběma týmům rychle ubývaly síly. Bylo to ale klidné utkání.“

Patrik Štergenich, fotbalista Ostrožské Lhoty: „Výsledek je pro nás krutý. Dokud jsme měli síly, tak jsme soupeři vzdorovali. V prvním poločase jsme šli do konce do vedení, po rohu Matuštíka si to tam domácí ztečovali sami. Jinak soupeř byl více na míči, hra ale byla vyrovnaná. Ve druhém poločase už nám došly síly, ale bojovali jsme až do konce. Za stavu 2:1 měl šancí Erik Pešík, brankář ho ale vychytal. V závěru jsme hru ve snaze o vyrovnání otevřeli a Sady po brejcích přidalo další dva góly. Venku se nám nedaří, bodovat musíme hlavně doma. Chybí nám David Pešík a hlavně Kamil Horák, který se dává dohromady po zranění. Chceme kádr doplnit, máme něco rozjednaného. Uvidíme, zda se nám to podaří dotáhnout.“

Branky: 48. Lukáš Ondra, 67. Jakub Tvrdoň, 83. Filip Čech, 89. Jakub Macků - 27. Martin Svoboda vlastní. Rozhodčí: Mlčůch. Diváci: 90.