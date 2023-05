TRAPLICE/JANKOVICE – BÍLOVICE 2:1 (1:0)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Spokojený jsem hlavně s výsledkem a třemi body. Utkání pro nás bylo těžké. Do desáté minuty jsme ale klidně mohli vést 3:0, bohužel tři nebo čtyři tutovky jsme neproměnili. Kdybychom je dali, měli bychom to daleko jednodušší. Jenom Kolinský měl tři velké šance. Bílovice ale postupem času hru vyrovnaly. Do vedení jsme šli ale my po krásné akci Trávníka a střele Janků. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté, kteří výsledek Sedlářem po naší chybě srovnali. Předtím jsme ještě my měli jednu šanci. Nakonec utkání rozhodl Kolinský, který se trefil hlavou po rohu Janků. Těsné vedení jsme už v závěru ubránili.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeř na nás vletěl. Hned v úvodu prokázal svoji kvalitu. V prvních deseti minutách si vypracoval tři nebo čtyři šance, z toho dvě skvěle lapil náš brankář. Dvakrát to domácí z jasné pozice netrefili. Po deseti minutách jsme hru srovnali, měli i šance, ale do poločasu se nám branku dát nepovedlo. Naopak soupeř šel ve 35. minutě do vedení. Ve druhém poločase jsme hráli lépe a povedlo se nám výsledek srovnat. Bohužel brzy jsme inkasovali druhou branku a navíc šli po vyloučení Obala do deseti. Soupeř si myslel, že má vítězství v kapse, ale my jsme si ve zbytku utkání vypracovali dvě nebo tři příležitosti, po kterých jsme mohli srovnat na 2:2 a domů si klidně odvést bod. Jsem spokojení s tím, jak mužstvo dobře pracovalo a utkání odmakalo. Herní projev byl slušný, fotbal oboustranně pohledný. Hrálo se nahoru a dolů. I když jsme prohráli, odjíždíme se vztyčenou hlavou. S vedoucím týmem jsme odehráli dobré utkání.“

Branky: 35. Michal Janků, 67. Tomáš Kolinský – 61. Jan Sedlář. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 73. Matěj Obal (Bílovice). Diváci: 129.