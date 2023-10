Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Jsme moc rádi, že jsme po třech týdnech zase zabrali a zvítězili. Hosté nám to ale docela ulehčili, protože k nám přijeli hodně oslabení, bez náhradníků a pouze v jedenácti lidech. V závěru po odstoupení dohrávali v deseti. Bylo vidět, že jim došly síly. Na začátku nám ale asi patnáct minut trvalo, než jsme se rozkoukali. Hra byla v úvodu střetnutí dost nepřesná. Hosté si do desáté minuty vypracovali dvě tutovky, které neproměnili. My jsme šli do vedení po brance Mikláše, který se trefil poprvé za béčko. Ve druhé půli pak přidal ještě jeden gól a už to bylo klidnější. Soupeře jsme po změně stran téměř nepustili na naši polovinu. Utkání jsme kontrolovali, hrálo se na jednu bránu."

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Naše situace je dost špatná. Trápí nás marodka, absencí je čím dál víc. Po minulém týdnu jsme přišli i o bráchu Josefa, který má zlomenou zánartí kůstku. Nějak jsme to slátali. Přemluvili jsme i kluky, kteří dlouho nehráli, aby nás bylo vůbec jedenáct. Jsme rádi, že jsme to odehráli alespoň takto. Výsledek mohl být jiný. V prvním poločase jsme neproměnili tři stoprocentní gólové příležitosti, hlavně Fantura musí alespoň jednu ze dvou tutovek proměnit. Soupeři jsme vzdorovali nějakých dvacet minut, pak jsme inkasovali. Do přestávky jsme obdrželi ještě druhý gól. Druhá půle už byla v režii Strání. Branky jsme inkasovali po hrubých chybách. Kluky ale musím i tak pochválit. První poločas byl od nás až nadstandardně dobrý, ve druhé půlce už některým klukům došel dech. Zalezli jsme se ve zbytku utkání se jenom bránili. Fantura měl pak ještě jednu šanci, když šel sám na brankáře, ale mířil metr vedle. Oba týmy měly v sestavě čtyři nadstandardní hráče, utkání ale rozhodl ten zbytek. My jsme neměli takovou kvalitu jako soupeř."

Branky: 22. a 71. Josef Mikláš, 40. Martin Zetka, 85. Jan Gabriš. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 138.

KNĚŽPOLE - SLOVÁCKO C 1:3 (1:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas nebyl tak jednoznačný jako v Jarošově, protože Slovácko C takovou kvalitu nemělo, přesto jsme tahali za delší konec a zaslouženě prohráli. Je škoda, že sudí pro nás neodpískal penaltu za šlapák na našeho hráče, přesto hosté si vypracovali víc příležitostí. Nebezpečný byl hlavně Kříž, které se několikrát dostal do zakončení, ale hlavou netrefoval naši bránu. My více než se soupeři nyní bojujeme s marodkou. V neděli nám chybělo pět hráčů. Bez Hančíka, Valenty, Šimíka či Večeři to máme složité. Sice jsme šli po gólu Šopíka do vedení, hosté ale výsledek ještě do přestávky srovnali a ve druhé půli skóre otočili na svoji stranu. Asi deset minut před koncem jsme měli tutovku, ale soupeř nedal taky další šance."

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Prvních dvacet minut od nás nebylo až tak dobrých. Dali jsme si vlastní gól a prohrávali. Naštěstí jsme brzy zlepšili pohyb a začali trošku víc hrát na balonu. Měli jsme území převahu a do poločasu výsledek vyrovnali na 1:1. Druhou půlku jsme byli herně lepší a zaslouženě vyhráli. Šancí bylo i na víc než tři góly, jsem rád i za vítězství 3:1. Jelikož je okresní přebor hrozně vyrovnaný, jsou pro nás tři body zvenku krásné. Sestavu jsme měli slušnou, někteří kluci se nám vrátili, chyběli akorát Balaštík s Perůtkou. Kluky musím pochválit za přístup. Začátek sice od nás nebyl úplně stoprocentní, ale hlavní je, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Kluci toto vítězství věnovali asistentovi Aleši Bahulovi, který měl v neděli narozeniny."

Branky: 21. Robert Šopík - 33. Heorhii Liavynets, 55. Filip Čech z penalty, 66. Tomáš David. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 100.

I. B třída sk. C: Ostroh otočil s Traplicemi z 0:2 na 4:2, Topolná urvala bod

HUŠTĚNOVICE - JAROŠOV 6:3 (3:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Až na ten závěr bylo utkání celkem poklidné. Nám k výhře pomohly chyby hostujícího brankáře, dávali jsme docela laciné branky. Už po prvním poločase jsme vedli 3:0, po změně stran jsme vedení navýšili na 5:1 a 6:2. Bohužel v závěru přišel nepěkný moment, kdy srazil náš brankář s hostujícím hráčem a nedopadlo to vůbec dobře. Mám z toho takový rozpouruplný pocit. Přijela i záchranka, fotbalistu Jarošova odvezla s otřesem mozku do nemocnice. Tímto bych chtěl za všechny naše hráče, celý klub popřát hostujícímu hráči brzké uzdravení. Opravdu nás to mrzí, bohužel i takové věci k fotbalu, který je kontaktní sport, patří. Po centru do vápna šel náš gólman stejně jako hostující útočník naplno po míči a jak jej boxoval, tak trefil i protihráče. nebyl v tom žádný úmysl. Výhru jsme si zasloužili, šli jsme si za ní víc. Zápas nebyl nijak vyhecovaný, rozhodčí to zvládl s přehledem. Až na tu závěrečnou kaňku bylo všechno v pořádku. My jsme neměli klasického brankáře, protože Mačuda je zraněný, tak šel chytat Petr Straka. Chyběli námi i Čechmánek s Nguyenem."

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Začít musím od konce, protože zraněným hráčem byl brácha, který byl o mikrosekundu později než domácí brankář, který jej nebral a skončil v nemocnici. Má zlomený nos, otřes mozku. V té chvíli šel fotbal i výsledek stranou. My jsme opět soupeři darovali výhru. Utkání nevyšlo našemu brankáři, který se fatálními hrubkami podepsal pod tři nebo dokonce čtyři branky. Nebýt jeho chyb, uhráli jsme daleko lepší výsledek. Od Huštěnovic jsem čekal víc. Více než porážka mě mrzí chování domácích hráčů a fanoušků po střetu. Zatímco bráchu odnášeli ze hřiště, oni řešili, zda to byla penalta nebo ne. Přitom za stavu 6:2 chvíli před koncem to bylo úplně jedno. Vždycky by měl být hlavní zdravotní stav hráče."

Branky: 23. Petr Konečný, 31. Ondřej Šuranský, 36. Lukáš Grebeň, 52. Marek Střítecký, 60. Filip Hlúpik z penalty, 82. Petr Kanyza - 62. Martin Zelenka, 81. Martin Jančík, 91. Ruslan Kutovyi z penalty. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 93.

JALUBÍ - BÍLOVICE 4:1 (1:0)

Roman Šilc, asistent trenéra Jalubí: „Soupeř byl v prvním poločase dominantní na míči, lépe kombinoval. My jsme dali hned v páté minutě šťastnou branku. Přitom hosté mohli jít do vedení z trestného kopu. Soupeř pak měl nějaké závary, ze kterých ale nic nevytěži. Nám vyšel i nástup do druhé půle. Rychle za sebou jsme dali dvě branky a zvýšili vedení na 3:0. Bílovice ale výsledek vzápětí zkorigovaly, když jsme nedůsledně odbránili standardku, a dál kousaly. My jsme však přidali čtvrtou branku a vyrovnaný zápas dotáhli k výhře. Netvrdím, že jsme byli lepší, ale na rozdíl od hostů jsme proměnili šanci, byli produktivnější. Jinak to bylo nahoru a dolů. Kluci zaslouží pochvalu. Za poslední měsíc jsme získali deset bodů, vzestup tam je."

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Naše prohra je zasloužená. I když se vždycky snažím najít nějaké pozitivum, tentokrát jsem tam nic neviděl. Pochvalu nezaslouží vůbec nikdo. Nejsem naštvaný ani otrávený, jako spíš strašně smutný z našeho výkonu, který byl velmi špatný. Zklamaly opory, daleko víc čekám od Mikšaníka, Kamočaie i Lukašíka. Hráči navíc zvolili špatné obutí, na trávníku klouzali. Domácí do toho dali kus srdce, což nám chybělo. Když na tréninku hrajeme o dvacet korun, mohli by se kluci rozškubat a pak dojedeme na mistrák a je po nás. Předtím jsme zvládli těžké zápasy s kvalitními soupeři, ale v Jalubí jsme neuspěli. Problém není jenom v zápasech, ale i v tréninkové morálce. Sice nám pořád chodí osm nebo deset, což není na tuto soutěž málo, ale furt chodí ti stejní. Mužstvo spolu nežije. První dva inkasované góly jdou na vrub brankáře, pak přišla individuální chyba obránce."

Branky: 5. Martin Večeřa, 50. Petr Klajn, 58. Marek Andrýsek, 74. Tomáš Kolář - 63. Richard Čada. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 130.

I. A třída sk. B: Bojkovice v derby přehrály Šumice, Dolní Němčí doma otáčelo

BŘEZOVÁ - HLUB B 3:8 (1:3)

Martin Šmíd, hrající PR manažer Březové: „Hosté byli lepší, fotbalovější. Nás bylo jedenáct. Nastoupit musel i trenér Blažek, střídal náhradní gólman. Celkem nám chybělo sedm hráčů, což je strašně moc. Sice jsme šli střelou ze čtyřiceti metrů do vedení, když balon proletěl brankáři kolem rukou, ale Hluk výsledek ještě do přestávky otočil. My jsme se drželi asi půl hodiny, pak třikrát inkasovali. Nevyšel nám ani nástup do druhé půle, kdy nás soupeř několikrát rozebral a bylo po zápase. Soupeře musím pochválit. Byl kvalitní, fotbalový, vyhrál zcela zaslouženě."

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Od začátku utkání jsme měli navrch, herně jsme dominovali. Bohužel po nějaké standardní situaci z půlky hřiště jsme prohrávali. Míč ve vzduchu zaplaval, skončil v síti. Nás inkasovaná branka probudila, nakopla. Vypracovali jsme nějaké loženky do prázdné brány, dvakrát selhal střední záložník Martin Blaha. Až se na zadní tyč trefil David Matejka a bylo to 1:1. Po vyrovnávací brance jsem se definitivně uklidnili a začalo nám to tam padat. Poločas jsme vyhráli 3:1. Parádně nám vyšel nástup do druhé půle, kdy jsme dali tři góly za čtyři minuty a utkání definitivně rozhodly. Ze sestavy nám vypadl stoper Šorfa, chyběl taky nemocný Škorec. Vyzdvihnout musím hattrick Davida Matejky. Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli."

Branky: 9. Peter Habánik, 70. Lubomír Čaňo, 78. Patrik Trúnek - 27., 34. a 68. David Matejka, 43. a 82. Martin Blaha, 47. a 51. Roman Martiš, 49. Martin Zalubil. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 94.

BÁNOV - NEZDENICE 0:0

Petr Franc, trenér Bánova: „I když zápas skončil bez branek, divákům se muselo utkání líbit. Hrál se oboustranně výborný fotbal s šancemi na obou stranách. Pokud bychom takto hráli pořád, tak jsme v tabulce úplně někde jinde. Bohužel nás celou sezonu provází nepřesná koncovka. Hosté trefili tyč, další jejich příležitosti pochytal brankář. My jsme ale taky několikrát zahrozili. Žádný z týmů neměl výraznější převahu. Až ke konci jsme soupeře zatlačili, ale nic z toho nebylo. Nezdenice spoléhaly hlavně na brejky, mezihru až tolik neměly. Celkově to bylo bojovné, ale férové utkání. Remíza je spravedlivá. Kdo by dal gól, tak by vyhrál. Nám chyběl jenom Horňák."

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Pro diváka to byla velmi pěkná podívaná. Na okresní přebor se hrál ve výborné atmosféře nadstandardní zápas. Šance byly na obou stranách, vynikající výkony předvedly oba brankáři, nuly mají právem. První půlka byla vyrovnaná, domácí byli o malinko lepší. My jsme měli i štěstí, když jsme balon jednou vykopávali z prázdné brány. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, soupeř malinko odpadl a my byli víc dominantní. Domácí si taky vypracovali nějaké šance, my jsme ale nastřelili břevno a tyč, v poslední minutě jsme mohli utkání rozhodnout, ale gólman předvedl zázračný zákrok a Bánovu zachránil remízu, která byla nakonec asi spravedlivá. My bod zvenku bereme. Jinak to bylo slušné derby bez nějakých zákeřností."

Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 138.

NEDAKONICE - BABICE ODLOŽENO NA SOBOTU 4. LISTOPADU VE 14.00