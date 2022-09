BÍLOVICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:5 (2:4)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Více než polovinu zápasu jsme hráli v deseti bez vyloučeného kapitána Hlaváčka, počet hráčů se na konci sice srovnal, ale k bodu nám to nepomohlo. S Ostrožskou Lhotou jsme začali slušně a dali celkem rychlý gól. Vzápětí jsme inkasovali lacinou branku, což hosty nakoplo a ještě do přestávky se prosadili třikrát. Za stavu 1:4 byl vyloučen Hlaváček, který si svojí nezodpovědností pro červenou kartu vyloženě šel. Bylo to opravdu vidět. I v deseti se nám ale před koncem poločasu podařilo snížit na 4:2. Kdo viděl druhý poločas Slovácka s Libercem, tak my jsme v deseti měli ještě daleko větší tlak než ligový tým z Uherského Hradiště. Jelikož byla v Bílovicích pouť, soupeře jsme točili jak na kolotoči, z místy až drtivé převahy jsme si vypracovali spoustu vyložených šancí, ale jenom po přestávce snížili na 4:3. Další osm čistých tutovek jsme zahodili, ve finále jsme neproměnili samostatné nájezdy ani penaltu, když Sedlář trefil tyč. Soupeř na nás ani v jedenácti lidech neměl. Ostrožská Lhota ale přesto v závěru z penalty, která byla podle nás nařízená nesprávně, protože Gajdošík jenom zůstal stát a nijak se neprovinil, výhru pojistila. Na sudího se ale nevymlouváme, zápas jsme měli zvládnout i deseti. Fanoušci však byli hlavně z výkonu ve druhém poločase nadšení a chválili nás. Hosté byli produktivnější i šťastnější, prostě jim to vyšlo. My jsme přitom podali velice dobrý výkon, hlavně druhá půle byla asi nejlepší za ten rok a půl, co jsem u týmu. Opravdu jsme zahráli fantasticky. Už druhý zápas nám citelně chyběl stoper Obal.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Konečně jsme ukázali, jak se má hrát venku. Z prvního poločasu jsme vytěžili maximum, vytvořili si rozhodující náskok. Jenom škoda, že jsme ke konci poločasu, v době, kdy jsme už hráli přesilovku, nechali domácí snížit na 4:2. Inkasovaná branka zahýbalo s týmem i celým zápasem. Hned na začátku druhého poločasu jsme dostali kontaktní gól na 3:4 a my byli pod těžkým tlakem. Navíc úřadoval sudí Mahdal, který rozdal dvě červené a vyrovnal síly na hřišti. Klíčové bylo, že jsme ustáli penaltu Bílovic. Sedlář trefil jenom tyčku a my naopak v závěru Erikem Pešíkem pokutový kop proměnili. Bohužel ve druhé půli jsme se zbytečně zatáhli. V přesilovce jsme měli hrát úplně jinak. Soupeř ale má v sestavě šikovné útočníky, kteří nám dělali problémy. Nakonec jsme to ale zvládli za tři body. S výhrou jsme spokojení, před utkání bychom brali i remízu, která by zápasu slušela víc. My jsme si ale v první půli vypracovali komfortní náskok, který už jsme udrželi. Zase jsme lepili sestavu, snad už příští týden budeme konečně kompletní.“

Branky: 9. Jan Sedlář, 44. a 46. David Mikšaník - 13. a 20. Ondřej Lučný, 39. a 82. z penalty Erik Pešík, 25. Matěj Jegla. Rozhodčí: Mahdal. Červené karty: 41. Hlaváček, 88. Žůrek – 76. Martyčák. Diváci: 145.