HUŠTĚNOVICE – TRAPLICE/JANKOVICE 1:2 (1:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Zápas ovlivnilo vyloučení našeho kapitána Adamíka hned v desáté minutě. Bohužel soupeř za něho zaběhl a Ondřej jej stáhl k zemi. V deseti lidech jsme se trošku zatáhli a spoléhali spíš na brejky. Hosté byli více na míči, ale v prvním poločase si nevytvořili téměř žádnou šanci. Zato my jsme šli třikrát sami na brankáře, ale Hlúpik ani jednou nedal, prosadil se Střítecký. Náskok jsme až do přestávky udrželi. Hosté však po změně stran přidali a po dvou střelách z dálky výsledek otočili. My jsme se pak snažili o vyrovnání, ke konci měli snad pět vyložených šancí, ale bohužel žádnou z nich neproměnili. Stínem utkání bylo zranění hostujícího brankáře, který při trestném kopu Hlúpika míč směřující do šibenice parádně vyrazil, ale po zákroku se hlavou bouchl o tyčku a musela pro něj dojet záchranka. My se za svůj výkon v dlouhém oslabení rozhodně nemusíme stydět. Kluci to i v deseti odmakali a s prvním mužstvem odehráli dobrý zápas.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Pro nás je to spíš vydřená a utrápená výhra. Utkání hodně ovlivnil vytrvalý déšť a také vyloučení domácího kapitána Adamíka v úvodu střetnutí. Huštěnovice se zatáhly, hrály z bloku a na brejky. Daly Stříteckým pěkný gól. My jsme v prvním poločase žádnou vyloženou šanci neměli. Ve druhém poločase jsme ale výsledek otočili. Oba góly dal Šustr. Nejprve dorazil míč do sítě po standardní situaci a pak se nádherně trefil z trestného kopu. Huštěnovice se pak snažily, měly nějaké náznaky, ale podržel nás Urbanovský, který šel na konci utkání do branky místo zraněného Kutálka. Ten se bouchl hlavou o tyč a musel do nemocnice. Snad bude brzy v pořádku, Urbanovský pak soupeři zneškodnil dvě tutovky. Asi by tomu zápasu spíše slušela remíza. My jsme byli šťastnější. Za tři body jsme rádi.“

Branky: 31. Marek Střítecký - 54. a 63. Václav Šustr. Rozhodčí: Fišera. Červená karta: 12. Ondřej Adamík (Huštěnovice). Diváci: 80.