Richard Dominik, trenér Ostrožské Lhoty: „Jsme spokojení, také diváci byli nadšení nejen z výsledku, ale i s předvedenou hrou. Bylo to velmi bojovné utkání. Kluci do toho dali všechno, hráli nadoraz. Byli jako Mušketýři a řídili se heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Utkání jsme zvládli i velmi dobře takticky. Do vedení jsme se dostali po krásné střele Machaly z nějakých třiceti metrů. Rána zapadla přesně za háčky. (úsměv) Soupeř nás pak přitlačil, ale my jsme se zkušeně bránili a po krásné akci přidali Machalou druhý gól. Vykombinovali jsme to přes celé hřiště až do prázdné brány. Ve druhém poločase jsme sestavu trošku prostřídali. Chtěli jsme, ať si hlavně klíčoví hráči Machala s Horákem před středečním pohárem odpočinou, a dali jsme tam spíše mladší a méně vytížené kluky, který však rovněž podali dobrý výkon a vedení uhájili. Soupeře jsme poctivým výkonem nepustili do žádné vyložené šance. Hosté dali gól po naší chybě, kdy jsme si nedali přednost, což se ale někdy stane. Celkově jsme ale podali hodně dobrý výkon. Tři body jsme ubojovali.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Z naší strany to bylo špatné. Nám vůbec nevyšel vstup od utkání, když jsme hned z první střely na branku dostali gól. Pak jsme se do toho nedokázali dostat. Ostrožská Lhota hrála dobře, všechny její akce šly přes Machalu. My jsme nedokázali hrát to, co jsme chtěli. Soupeř byl jasně lepší a přidal druhý gól. Za první poločas jsme si nezasloužili vyhrát. Po změně stran jsme se sice zlepšili, pořádně hrát jsme však začali až posledních patnáct nebo dvacet minut, což je prostě málo. Podařilo se nám výsledek zkorigovat, pak jsme tam měli nějaké závary, celkově to ale od nás bylo strašně málo. Vítězství soupeře je zcela zasloužené. Nám chyběl David Kopčil, kterého jsme nedokázali nahradit. Musíme vyhrát další utkání. Sezona je ještě dlouhá, nic nevzdáváme.“

Branky: 7. a 20. Miroslav Machala – 67. Josef Mojžíš. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 220.

BÁNOV – BŘEZOVÁ 2:2 (0:2)

Josef Hradil, trenér Bánova: „Potřebovali jsme s Březovou vyhrát, bod je v naší situaci málo. Nezvládli jsme úvodní čtvrthodinu. V prvních patnácti minutách jsme nezachytili dva centry a po trestných kopech prohrávali 0:2. Postupně jsme však hru vyrovnali, hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Oba týmy měly nějaké střely či standardky. Hosty několikrát podržel velmi dobrý gólman. Ve druhé půli jsme trošku přidali, fyzicky jsme měli navrch. Vypracovali jsme si šance, góly ovšem dali jenom ze standardek. Klidně jsme mohli výsledek otočit, ale třetí branku už jsme nedali Je to škoda, ale remíza je spravedlivá. V první půli byl lepší soupeř, ve druhé zase my.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Zápas jsme měli krásně rozehraný, škoda, že jsme ho nedotáhli k výhře, ale i bod nakonec musíme brát. Remíza je zasloužená. My jsme byli lepší šedesát minut, pak se to otočilo. Pořád nám schází nejlepší střelec Trúnek, nebyli ani další kluci. Nastoupit museli i zranění hráči, abychom to dali nějak dohromady. Začátek byl z naší strany parádní, brzy jsme vedli 2:0. V první půlce jsme na hřišti kralovali. Jenom škoda, že jsme nevstřelili třetí gól, který by utkání asi rozhodl. Šancí jsme na to měli dost. Dvakrát po sobě jsme nastřelili břevno, dvě rány šly těsně vedle, byly tam však i další momenty. Bohužel po hodině hry jsme dostali po skrumáži nešťastný gól a od té doby domácí převzali iniciativu a kralovali. Bánov byl lepší, bojovnější, měl i více sil. My jsme se ani přes nějaké náznaky brejků nedokázali zvednout, nakonec jsme byli potrestáni z další skrumáže. Domácí na konci jenom nakopávali balony do našeho vápna, měli i další šance. Nakonec jsme byli rádi i za remízu. Ocenit musím perfektní diváckou kulisu.“

Branky: 60. Jakub Hauerland, 87. Rostislav Guryča - 7. Josef Smítal, 16. Peter Habánik. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 155.

I. B třída sk. C: Traplice braly s Buchlovicemi bod, Topolná jen remizovala

NEZDENICE – HUŠTĚNOVICE 1:1 (0:1)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Se silným soupeřem bod bereme. Myslím, že je pro oba týmy zasloužený. Šancí bylo celkově málo, hrálo se spíše mezi šestnáctkami. Soupeř šel v první půli do vedení, my jsme ho po přestávce trošku zatlačili a výsledek srovnali. Remíza odpovídá průběhu utkání, body si oba mančafty po zásluze rozdělily. Jinak to byl klidný zápas. Hrálo se za pěkného počasí na dobrém terénu.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Bod bereme. Sice jsme byli herně o něco lepší a vypracovali si více šancí, ale na to, v jaké jsme tam byli v sestavě, je pro nás remíza něco jako vítězství. Chybělo nám pět hráčů. Kromě Hlúpika také Střítecký, Kedra, Grebeň a Balajka. Museli jsme s sebou vzít i dva dorostence. Kluci, co nastoupili, odehráli výborný zápas. K vítězství jsme měli blíž než soupeř, nepřidali jsme však druhý gól. Nám se bohužel zranil gólman Mačuda. Při jednom ze zákroků si obrátil prst na ruce. Utkání tak dochytal hráč z pole Straka. Na konečný výsledek to ovšem nemělo žádný vliv. Mě potěšili dorostenci. Oba šli sami na brankáře, a i když velkou šanci neproměnili, zhostili se toho velice dobře, zahráli opravdu výborně. Byl jsem velice překvapený, jak se k tomu postavili a zabojovali.“

Branky: 73. Marek Kolínek – 26. Petr Konečný. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

SLOVÁCKO C – BABICE 2:0 (2:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Babice byly v první půle více na míči. Kombinovaly, byly fotbalovější. My jsme si trpělivou hrou počkali na své šance, dvě z nich v první půli proměnili. Byli jsme maximálně produktivní. Do vedení jsme šli po standardní situaci, pak jsme se prosadili po brejku, kdy si to tam hostující hráč hodil sám. Ve druhé půli jsme se spíše zatáhli, kontrolovali hru i výsledek. V závěru, kdy to soupeř otevřel, jsme mohli přidat dalších branky. Měli jsme čtyři nebo pět šancí, nastřelili tyčku. Kdybychom vyhráli výraznějším rozdílem, nebylo by to spravedlivé, ale klidně to tak mohlo dopadnout. Babice rovněž hrozily. Měly dvě nebo tři situace, ze kterých mohly vstřelit branku. Já jsem spokojený především s hrou obrany. Kluci to vzadu zvládli perfektně, udržená nula je odměna pro všechny. Jenom mě mrzí zranění Tomáše Davida chvíli před koncem. Na polovině hřiště se srazil s protihráčem, odvezla ho sanitka do nemocnice. Snad to nebude nic vážného vážného. Hostující hráč utkání dohrál. Byla to nešťastná náhoda. Pochválit musím všechny tři rozhodčí, kteří utkání odřídili s naprostou bravurou.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Porážka nás mrzí, ale pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Po celý zápas jsme byli herně lepší, na trávníku dominovali. Vypracovali jsme si obrovské šance, ale dali jsme si dva vlastní góly a prohráli. První padl po standardní situaci, druhý po brejku, kdy to náš hráč chtěl odvrátit, ale kopl si balon smolně do rány. Sady nás předčily v efektivitě. Moc nebezpečné nebyly. Až ke konci, kdy jsme otevřeli hru, chodily do rychlých protiútoků, přečíslení. Závěr poznamenalo zranění domácího hráče, který zbytečně vletěl do našeho Haráska.“

Branky: 17. Filip Čech, 32. Petr Štefka vlastní. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 109.

BÍLOVICE – JAROŠOV 3:5 (2:4)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Prvních patnáct minut pro nás bylo smrtelných. Po dvou rohových kopech jsme dostali dvě laciné branky, třetí z penalty. Postupně jsme se z toho ale dokázali otřepat, vrátit zpátky do zápasu. Ještě do přestávky jsme výsledek zkorigovali. Škoda čtvrtého gólu těsně přes přestávkou. Ve druhém poločase jsme byli herně lepší, dvě šance na vyrovnání zahodil Mikšaník. Kluci se snažili, bojovali, začít hrát až když prohráváte 0:3 je pozdě. Celkově to byl klidný zápas. My se neustále potýkáme s absencemi. Proti Jarošovu nám chyběli oba kapitáni. Teď se musíme připravit na derby s Kněžpolem.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „První poločas jsme jednoznačně ovládli, na hřišti dominovali. Škoda, že jsme za stavu 4:1 dostali zbytečný gól po propadnutém balonu. Druhý poločas vůbec nechápu. Byl to náš nejhorší poločas co si vůbec pamatuji. Kluci nepochopitelně znervózněli, přestali běhat, hrát svoji kombinační hru po zemi, která nás zdobila v úvodní části. Dostali jsme dva hloupé góly a znejistěli. Jeden byl z rohu, druhý z takové polostřely. Nakonec jsme vítězství i díky pátému gólu Běťáka uhájili, ale herní projev byl nic moc. Tři body jsou však pro nás důležité. Když to shrnu, tak první poločas byl od nás velmi dobrý, po změně stran se na to nedalo dívat. Jsem rád, že jsme Bílovicím oplatili porážku z podzimního domácího derby.“

Branky: 27. Adam Žůrek z penalty, 43. Vít Ondrůšek, 53. David Mikšaník – 12., 15. a 44. Martin Jančík, 3. Dominik Škráček, 90. Marek Běťák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 100.

I. A třída sk. B: za Nivnici poprvé chytal sedmnáctiletý Kolaja, venku hrála 1:1

HLUK B – KNĚŽPOLE 4:1 (1:1)

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Jsem rád, že to kluci zvládli i po mém vyloučení a získali jsme tři body. Dostali jsme se před Nedakonice, soutěž ale vedeme jenom o skóre, takže to bude bpj až do konce. Do vedení jsme šli mým gólem ve 14. minutě. Hosté srovnali po nesprávně odpískané standardní situaci, což mě vytočilo. Brzy na to jsem šel po lajně a soupeř mi přišlápl kotník. Nějak jsem vytekl a za vulgární kritiku rozhodčího dostal červenou kartu. Naštěstí jsme se v deseti semkli a soupeře přehráli. Pomohla nám proměněná penalta nařízená za ruku ve 44. minutě. Hosté po změně stran odpadli a my i v oslabení na trávníku kralovali. Přidali jsme další dvě branky a zápas bez větších problémů dovedli do vítězného konce. Výsledek odpovídá, druhý poločas jsme byli jasně lepší. Sestavu jsme měli zase polátanou. Chyběl nám Matejka, Blaha i Horák, Škorec navíc musel po půlhodině odjet. Pomoct nám přišel Šimoník z áčka. I díky němu jsme to zvládli.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Už ve 3. minutě jsme měli tutovku, kterou ale Adam Maršálek neproměnil. Domácí šli brzy do vedení, měli více ze hry, ale vyloženě nás nepřehrávali. Bylo to tak 60 na 40. My jsme dokázali skóre Valentou srovnat. Pak se sebral jeden z domácích hráčů a odjel, následně se nechal vyloučit i Martiš. Myslel jsem, že nám to pomůže, ale utkání jsme vůbec nezvládli. Ještě v prvním poločase jsme po rohu zahráli rukou a domácí si z penalty vzali vedení zpět. O přestávce jsme si v šatně něco řekli a chvíli to vypadalo, že to může fungovat, ale soupeři jsme vlastními chybami nabídli další dvě branky a bylo po zápase. V závěru jsme hru otevřeli a Hluk měl ještě tři tutovky. Tímto utkáním jsme jenom podtrhli naši současnou bídu.“

Branky: 44. z penalty a 57. Martin Zalubil, 14. Roman Martiš, 57. Přemysl Polách – 22. Vít Valenta. Rozhodčí: Krátký. Červená karta: 38. Roman Martiš (Hluk B). Diváci: 80.

STRÁNÍ B – JALUBÍ 4:0 (1:0)

Václav Havlík, trenér Strání B: „Pro nás je to důležitá výhra. Jsem rád, že jsme utkání zvládli i bez hráčů z áčka. Vypomohli jsme si jenom dorostenci. Celkově to bylo poklidné utkání. V poli to bylo celkem vyrovnané, my jsme se v prvním poločase ujali vedení, hned po přestávce přidal Želibabka druhou branku, kterou nás uklidnil. Na rozdíl od soupeře jsme byli produktivní, proměňovali své šance. Z penalty jsme pak přidali třetí branku a na konci zápasu udeřili počtvrté. Jalubí nebylo špatný soupeř, výsledek je pro soupeře až příliš krutý.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Výsledek vypadá příšerně, ale kluky musím i přes vysokou porážku pochválit. Výsledek je pro nás až zbytečně krutý. Rovněž jsme si vytvořili nějaké šance, třikrát nám tam zazvonila konstrukce branky. Herně to z naší strany nebylo vůbec špatné. Stejně jako Strání jsme se snažili hrát svižně, neustále jsme se tlačili dopředu. Bylo to bez nějakých protahování, zákeřností. Hráčům až na ten výsledek nemám co vytknout. Výkon byl až na maličkosti v pořádku. Chtěli jsme samozřejmě získat nějaký bod, což se nám bohužel nepodařilo. Snad se nám podaří zabrat zase doma. Strání mělo vpředu šikovní útočníky. Hlavně Želibabka hezky větral naši obranu. Utkání rozhodla produktivita soupeře, který byl šťastnější. Já jsem oproti minulému zápasu musel udělat pět změn.“

Branky: 32. Lukáš Pavluš, 47. Adam Želibabka, 73. Ondřej Gabriš z penalty, 89. Jan Gabriš. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 120.