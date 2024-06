Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Teď už to můžu říct, Filip Hlúpik neměl hrát ani finále poháru. Byl zraněný, dostal ale injekce do svalu a zápas odehrál se sebezapřením. Nyní se necítí, proto nehraje. Sestavu jsme skládali, jak se dalo. Na soupeři bylo vidět odhodlání, že hraje o záchranu. My jsme doma poslední utkání nechtěli prohrát, na našem výkonu se ale projevila únava z náročného programu. Hráli jsme druhý zápas ve třech dnech, kluci toho měli dost. Pokazili jsme spoustu špatných přihrávek, nebylo to ono. Prohráli jsme zaslouženě. Kněžpole do toho dalo víc. V pátek v Jarošově jsme přišli o brankáře, nastoupit musel Puškáč, který ale čtvrt hodiny před koncem fauloval mimo šestnáctku Hančíka a šel ven. Utkání dochytal Straka, což je další hráč z pole.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Domácí byli odhodlaní, chtěli nás porazit. Naštěstí neměli v sestavě Hlúpika, bez něj jsou o třetinu slabší. Utkání bylo poměrně vyrovnané. My jsme šli na konci první půle do vedení, prosadil se Hančík. Huštěnovice ve druhé půli skóre srovnaly. Dál měly tlak, šance, ale druhý gól nepřidali. Pak projel přes půlku hřiště Šimík, který svůj průnik zakončil povedenou střelou. Moc jsem mu nevěřil, spadlo to tam. V závěru nám pomohlo vyloučení domácího brankáře Puškáče, který skluzem nohama napřed mimo šestnáctku zastavil Hančíka. Trefil sice balon, ale vzal i hráče, takže jasná červená. My jsme přesilovku zužitkovali třetím gólem Valenty. Domácí na zvrat v deseti neměli. Na konci sezony se nám daří, jsme v laufu. Snad zvládneme i poslední zápas sezony s Nedakonicemi a okresní přebor zachráníme.“

Branky: 62. Petr Konečný – 45. Dominik Hančík, 70. Roman Šimík, 79. Vít Valenta. Rozhodčí: Kubáň. Červená karta: 76. Lubomír Puškáč (Huštěnovice). Diváci: 130.

NEDAKONICE – JAROŠOV 1:1 (1:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Pro diváky to bylo dobré, pohledné utkání. Důležité bylo, že oba týmy chtěly hrát fotbal. My jsme vstoupili do utkání aktivně, bohužel jsme po individuální chybě prohrávali 0:1. Soupeř se ujal brzy vedení, nám se však do přestávky podařilo skóre srovnat na 1:1. Trefil se Dvouletý. Začátek druhé půle nám celkem vyšel. Hosty jsme zatlačili, přehrávali ho. Vypracovali jsme si i několik dobrých příležitostí, nastřelili tyčku. Tím, jak jsme chtěli strhnout vítězství na svoji stranu a neustále se tlačili dopředu, otvírali jsme vzadu prostory, Jarošov využíval našich okének a chodil do brejk. Hosté v 80. minutě nastřelili břevno. My jsme chtěli v posledním domácím zápase vyhrát, rozloučit se s fanoušky, což se nám bohužel nepodařilo. Jsem z toho zklamaný, o ten jeden gól jsme asi byli lepší. První místo jsme ale vůbec neřešili. Vypustili jsme ho z hlavy. Kluci se spíše bavili o tom, že chtějí skončit druzí. Sezonu hodnotíme pozitivně.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Bod je pro nás dobrý. Bylo vidět, že Nedakonice mají kvalitu, doma jsou silné. Soupeř dobře kombinoval, hrál slušný fotbal. První poločas nebyl z naší strany úplně nejlepší. Sice jsme dali po pěkné kombinační akci gól, když se po průnikové akci do vápna prosadil Talaš, ale ke konci poločasu jsme inkasovali branku na 1:1. Domácí útočník šel středem hřiště sám na brankáře, kterého prostřelil. Po změně stran se na našem výkonu projevila únava z náročného programu. Kluci měli v nohách páteční zápas s Huštěnovicemi, Nedakonice nás začaly přehrávat. Hrozily hlavně ze standardních situací, jednou nás zachránila tyč. My jsme zase ke konci utkání nastřelili Vojtou Jančíkem břevno. Nedakonice ale měly více ze hry, proto bod bereme. Závěr byl ale otevřený na obě strany, vyhrát mohly oba týmy. Hrálo se nahoru a dolů, chodilo se do otevřených obran. Nedakonice prokázaly obrovskou kvalitu. Zaslouženě jsou na druhém místě. Chyběli nám někteří kluci, další je ale nahradili. Kluci makali, zápas odbojovali. Jsem na ně hrdý. Nemáme se za co stydět.“

Branky: 38. Ondřej Dvouletý – 11. David Talaš. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 150.

JALUBÍ – BABICE 1:2 (0:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Zasloužená porážka. Z naší strany to bylo vlažné, bez chuti, bez náboje. Diváci žádné galapředstavení neviděli. Babice hrály to, co potřebovaly. Potrestaly naše chyby. Jinak toho ale stejně jako my moc neměly. My jsme dali hezkou branku, ale to bylo vše. Jediné pozitivum je, že už nás Bílovice nepřeskočí. Mrzí mě, že jsme to s Babicemi nezvládli. Byl to poslední domácí zápas sezony, chtěl jsem se s Jalubím loučit vítězně, což se nám však nepovedlo. Jsem zklamaný. Končím z osobních důvodů.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, hru měli pod kontrolou. Drželi jsme balon. Domácí sice po pohlední akci skóre srovnali, my jsme ale brzy na to přidali druhou branku a zápas rozhodli. Byli jsme efektivnější, poklidné utkání zaslouženě vyhráli.“

Branky: 48. Petr Dobiáš – 9. Adam Bureš, 59. Lukáš Pítr. Rozhodčí: Krátký, Diváci: 230.

STRÁNÍ B – NEZDENICE 0:0.

Václav Havlík, trenér Strání B: „Zasloužená remíza. Na obou stranách byly nějaké šance. Hráči to ale měli složité. Podmínky byly těžké, hrálo se ve velkém dusnu. Kluci toho měli po pátku plné brýle. Dorostenci navíc hráli i v sobotu, fyzicky to pro ně bylo náročné. S Nezdenicemi to ale byl slušný zápas. Nebylo to vyhrocené, bez tvrdých faulů i zákeřností. Mladý rozhodčí to zvládl velice dobře. My bod bereme. Je škoda, že nedáváme více branek. Kluci jsou ale mladí, chce to čas a trpělivost. Musíme pracovat a věřit, že se koncovka zlepší. Oproti pátku nám chyběli Frühauf s Holušou, zaskočili dorostenci. Klobouk dolů, jak to kluci zvládli.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „I když branka nepadla, pro diváky to byl docela slušný zápas. My jsme v prvním poločase měli více ze hry i šancí, naopak ve druhém poločase byli domácí lepší a vypracovali si i vyloženou šanci, při které nás podržel brankář Vaculín. My jsme mohli utkání rozhodnout v 87. minutě, kdy se po krásné kombinační akci ocitl ve stoprocentní šanci Pavlis, ale asi z osmi metrů přestřelil. Za mě je remíza spravedlivá. Pochválit musím rozhodčího Kroču. Zvládl to velice dobře.“

Branky: Rozhodčí: Kroča. Diváci: 222.

OSTROŽSKÁ LHOTA – SLOVÁCKO C 5:2 (3:0)

Richard Dominik, trenér Ostrožské Lhoty: „Jsem spokojený. Kluky musím za výkon i výsledek pochválit. Byl to od nás dobrý výkon. Konečně jsme hráli tak, jak bych si představoval. I když soupeř byl více na míče, vpředu byl téměř neškodný. Hosté se prosadili pouze ze dvou penalt, obě byly nařízeny správně. První za jasný faul, druhý za evidentní ruku. My jsme hráli chytře, byli daleko nebezpečnější, hrozili po jednoduchých akcích, z rychlých protiútoků. Pomohl nám Erik Pešík. Nastoupil ve dvacáté minutě a hned dal dva góly, kterými nás uklidnil. Byli jsme efektivní, využili i další možnosti. Mohli jsme přidat další dva nebo tři góly. Jednou jsme nastřelili i břevno. Pochválit musím i krajní záložníky, kteří tam servírovali krásné centry. Stejně jako v pátek nám scházeli Machala a Beňo.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Hodnocení je jednoduché: Hosté hráli fotbal, domácí dávali góly. Zápas se hrál ve vlažném tempu, které odpovídalo úmornému počasí, fázi sezony, velikosti hřiště nebo i vysoké trávě. Sestavu jsme měli slušnou, ale do dvacáté minuty to od nás bylo lázeňské tempo. Domácí pak poslali na hrot Erika Pešíka, který nám dal dva góly. Celkem jsme dostali tři branky za pět minut a bylo po zápase. Lhota v utkání vytěžila z minima maximum. Dala nám pět gólů, taky nastřelila břevno. Chleba se lámal v 54. minutě, kdy za stavu 3:1 Ondra Vašek trefil tyč a soupeř z vlastní půlky přehodil našeho brankáře. Byl to zlomový moment zápasu. Místo toho, abychom snížili na 3:2, bylo to 4:1. I přes prohru chci pochválit výkon mladého rozhodčího Snopka, který to zvládl s přehledem. A neříkám to proto, že jsme kopali dvě penalty (úsměv).

Branky: 20. a 22. Erik Pešík, 25. a 75. Tomáš Fantura, 54. Daniel Štergenich - 50. a 85. Pavel Kříž (obě z penalty). Rozhodčí: Snopek. Diváci: 210.

BŘEZOVÁ – BÍLOVICE 2:2 (0:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Zápas poznamenalo vyloučení hostujícího hráče za kritiku rozhodčího, který odpískal u půlící čáry běžný faul, a on mu něco řekl. Červenou kartu uviděl i trenér Bílovic. Za mě to bylo zcela zbytečné. Do té doby totiž hosté vedli 1:0. V první půli jsme si dali polovlastní gól, jinak jsme zahodili tři jasné tutovky. Herně to ale bylo poměrně vyrovnané, soupeř udeřil takřka z ničeho. Ve druhé půlce jsme se však malinko zlepšili. Bílovice se mi herně líbily, nejsou to tým na sestup. Hrály celkem slušně. My jsme ale už před vyloučením jejich hráče získávali převahu, hru měli ve své moci. Podařilo se nám výsledek otočit na 2:1. Soupeř ale těsně před koncem vyrovnal skóre z trestného kopu. Byl to zase polovlastní gól, když to ve zdi náš hráč zády tečoval. Hosté nakonec mohli i v desíti vyhrát, ale velkou šanci neproměnili. Jsem rád, že jsme uhráli zlatý bod, který nám přinesl definitivní záchranu. Sestavu jsme látali, jak se dalo. Nastoupili i dva zranění kluci. Musím všem hráčům i lidem z vedení klubu za záchranu poděkovat. Kdybych v ní nedoufal, tak bych se na Březovou nevracel. Všichni jsme si zhluboka oddechli. Jsme moc rádi, že jsme pro obec zachovali příslušnost k okresnímu přeboru. CO mi však velmi vadí je, že za Bílovice nastupují dorostenci Zlínska. Vím, že to legislativa povoluje, za mě to ale největší podvod na ostatní kluby. S tímto nesouhlasím, aby se kluby takto spojovaly. Není to regulérní.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Kluci podali dobrý výkon, nemám jim co vytknout. Naopak velké výhrady mám k rozhodčímu, který domácí dotáhl k remíze. V úvodu druhé půlce jsme po faulu na Žůrka měli kopat jasnou penaltu. O chvilku později sudí na půlce nezapískal jasný faul to faul a soupeř z toho srovnal na 1:1. Žůrek to neunesl a za kritiku rozhodčího byl vyloučen. Červenou kartu jsem dostal i já. Za mě se z utkání stala zbytečná fraška. Domácí pak z penalty skóre otočili, my jsme v závěru výsledek i v deseti alespoň srovnali, bod je pro nás ale málo a k záchraně nám asi stačit nebude. Kluci dělali, co mohli, ale sestup zřejmě neodvrátili. Bojovat budeme až do konce. Jinak Březová nás zatlačila dlouhými nakopávanými balony, nastřelila tyčku, břevno.“

Branky: 77. Bronislav Bruštík, 81. Jakub Motola z penalty - 20. a 89. Ondřej Janků. Rozhodčí: Hodulík. Červená karta: 60. Adam Žůrek (Bílovice). Diváci: 137.

BÁNOV – HLUK B 1:4 (0:1)

Josef Hradil, trenér Bánova: „Jsme zklamaní. Tušili jsme, že už to nedopadne. Sezonu jsme ztratili v jiných zápasech, než teď v poslední dvou nebo třech kolech. Proti vedoucímu Hluku B jsme to měli těžké. Soupeř byl hratelný, zápas ale rozhodl důraz a kvalita v koncovce. Soupeř měl vpředu šikovné hráče, kteří své příležitosti s přehledem proměňovali. Hosté vyhráli zcela zaslouženě, k postupu jim gratuluji. Nám chyběl kapitán Mahdal, dorostenci přijeli ze svého zápasu až na druhý poločas. Hráli posledních dvacet minut.“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Zasloužená výhra. Zápas jsme rozhodli až ve druhé půli, kdy soupeř fyzicky odpadl. Klobouk dolů před ním, jak dlouho se držel a bojoval. Domácí nám nedali nic zadarmo. Až mě překvapili, jak do toho šli. Nešlo vůbec poznat, že jsou polední. Dřeli po celou dobu, dlouho vzdorovali. Nám pomohla hlavně druhá branka Matejky, který nás uklidnil. Celkově jsme měli víc šancí, herně jsme na tom byli lépe. Na druhé straně nás několikrát podržel gólman Gášek. Pomohli nám i kluci z áčka Šimoník s Uhlířem. V neděli po zápase jsme to lehce oslavili, zapili, chystáme se hlavně na sobotu, kdy nás čeká poslední zápas. Po něm to propukne naplno. (smích). Jinak I. B třídu chceme hrát. Kluci si postup zaslouží. Jsou mladí, šikovní, nemají se čeho bát.“

Branky: 87. Pavel Borák – 63. a 80. Roman Martiš, 18. Dominik Omelka, 54. David Matejka. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 170.