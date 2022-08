BÁNOV – HUŠTĚNOVICE 1:1 (0:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Měli jsme na to, abychom zápas vyhráli, bohužel střelecky jsme se soužili. Soupeř nám dal hned na začátku utkání gól a my se trápili. Herně byla první půle vyrovnaná, hrálo se nahoru a dolů, přesto jsme měli několik šancí ke skórování. Ve druhém poločase jsme hosty zatlačili. Huštěnovice od šedesáté minuty přestaly hrát a spíše se bránily. My jsme začali útočit. Vypracovali jsme si hodně šancí, ale taky jsme mohli nakonec i prohrát, když šanci soupeře v poslední minutě vychytal náš gólman Vystrčil, který zaskočil za stále zraněného Junaštíka. Předtím jsme ale mohli dát tři branky. Kluky musím pochválit, opět bojovali. Jsem rád, že se někteří z nich vrátili o dva dny dřív z Chorvatska, aby mohli být na zápase. Jinak jsme až na dva zraněné kluky byli skoro kompletní. Bod nakonec bereme, na úvod je dobrý, ale výhra by pro nás samozřejmě byla lepší. Jenom mě překvapilo hokejové střídání, které se na okrese v přeboru zavedlo. Myslím, že fotbalu neprospěje.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Pro nás to byl velmi těžký zápas. Bod bereme, pro soupeře je výsledek ztrátou. Domácí byli výborní, opravdu si zasloužili vyhrát. Rychlí, důrazní, přesní a hlavně nebezpeční. Po celou dobu utkání byli herně lepší. I když jsme dlouho vedli, viselo to na vlásku, náš gólman Mačuda v brance čaroval. Měl tam opravdu několik skvělých zákroku. Při jednom už všichni viděli míč v bráně, ale on to stejně zázračně chytil. Paradoxně jsme nakonec mohli i vyhrát, když v 90. minutě šel Ondřej Šuranský sám na brankáře, ale pálil pouze do něj. Další vyložené šance jsme neměli. V Bánově jsme nastoupili kompletní, sestava byla výborná. Chyběl nám jenom stoper, ale toho umíme nahradit. V létě k nám přišel z Nedachlebic Ondřej Šuranský, v sobotu jsme ze Svratky Brno udělali Rastislava Balajku. Myslím, že máme dobrý mančaft, ale Bánov i přesto herně přehrál.“

Branky: 86. Lukáš Franc - 7. Jan Trňák. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 155.

OSTROŽSKÁ LHOTA – KNĚŽPOLE ODLOŽENO NA STŘEDU 28. ZÁŘÍ

BÍLOVICE – JAROŠOV ODLOŽENO NA PÁTEK 28. ŘÍJNA