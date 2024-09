Jiří Daněk, trenér Jalubí: „V Jalubí byly hody, takže měly být i body, bohužel to ale nevyšlo. S výkonem týmu jsem i přes prohru spokojený. Kluci se snažili, bojovali, dali do toho maximum. Pokud ale inkasujeme čtyři branky, těžko budeme vyhrávat. Březová byla fotbalovější, důraznější, my jsme hrozili hlavně po brejkových akcích. Zápas se nestranným divákům musel líbit. Padl sedm branek, hrálo se nahoru dolů. My jsme v prvním poločase dvakrát dotáhli náskok soupeře, abychom šli po změně stran do vedení. O náskok jsme ale přišli a nakonec prohráli. Výkon rozhodčího komentovat raději nechci. Obě penalty sice byly nařízeny správně, ale byly tam další věci, které se mi nelíbily. Jeho výkon prostě nebyl dobrý.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jalubí jsem viděl při utkání v Havřicích, takže jsem věděl, co od soupeře očekávat. Jalubí je běhavý, tvrdý mančaft. I proti nám hrálo důrazně, ale všechno bylo v nějakých mezích. Své hráče jsem nabádal k trpělivosti. Věděl jsem, že domácí jsou směrem dopředu daleko lepší, než v obraně. Dokázali jsme využít jejich okének vzadu, domácí brankář ještě několik tutovek vychytal. V prvním poločase jsme šli dvakrát zaslouženě do vedení, soupeř ale po našich chybách výsledek vždy srovnal. Nebýt ale vynikajícího gólmana Jalubí, mohli jsme vés´t už po prvním poločase. Domácí v mnoha momentech podržel. My jsme udělali zbytečné chyby, třeba jsme před třetí inkasovanou brankou vystavovali soupeře do ofsajdu. On si ale krásně seběhl a dal gól. I za nepříznivého stavu 2:3 jsem věřil, že výsledek otočíme. Domácí sice bojovali, hráli ve velkém tempu, ale očekával jsem, že jim dojdou síly. Za druhý poločas jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Znovu opakuji, nebýt domácího brankáře a našich hrubých chyb, zvítězili jsme daleko vyšším rozdílem. Kluky za výkon chválím, po delší pauze se toho zhostili velice dobře. Byli jsme skoro kompletní, sestavu mohli prostřídat. I díky tomu jsme po celý zápas vydrželi běhat. Jenom škoda neproměněných šancí a samostatných nájezdů Trúnka. Rozhodnuto mohlo být daleko dřív. Ocenit musím výbornou hodovou kulisu. V Jalubí bylo příjemné prostředí, lidé nám i zatleskali. Také výkon rozhodčího byl v pořádku.“

Branky: 19. Petr Klajn, 41. Marek Zapletal, 61. Petr Dobiáš – 12. Bronislav Bruštík z penalty, 38. Josef Smítal, 68. Patrik Trúnek z penalty, 79. David Pomajbík. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 180.

STRÁNÍ B – MAŘATICE 1:0 (0:0)

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Na výhru jsme se pořádně nadřeli, protože hosté to na začátku střetnutí zavřeli a my celé utkání jenom dobývali. Celý zápas se hrálo na jednu bránu. Soupeř tu naši téměř neohrozil. My jsme se nemohli dlouho prosadit. Po hodině hry jsme ale skórovali. Sudí ale branku Holuši neuznal kvůli ofsajdu. Za nás to byla regulérní branka. Cítili jsme velkou křivdu a sporný moment rozlítil jednoho z fanoušků natolik, že vletěl do hřiště a sebral asistentovi rozhodčímu praporek. (úsměv) Od té chvíle bylo utkání vyhrocené, plné emocí. My jsme dohrávali v devíti. Nejprve byl vyloučen Holuša, pak jsem obdržel červenou kartu i já. Naštěstí jsme vedení, která nám vystřelil Havlík, uhájili. Nečekal jsem, že by utkání mohlo být takto vyhrocené. Naše výhra je ale zasloužená. Hosty jsme k ničemu nepustili. Skoro se nedostali z vlastní půlky.“

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Do Strání jsme odjeli bez tří klíčových hráčů. Chyběli nám Příplata, Stašek, Sklenář nebo Šafránek, navíc ještě v první půli musel kvůli problémům s kotníkem vystřídat Petřek. Bylo nás jenom třináct, na lavičce byli i dva dorostenci. Domácí byli v první půlce více na balonu. Byli herně lepší, běhavější. Do nějaké extra velké šance jsme je ale nepustili. Druhá půlka už byla rozkouskovaná, zbytečně emotivní. Po neuznané brance se pět minut nehrálo. Domácí se asi zlobili právem, o ofsajd zřejmě nešlo, ale aby kolem toho bylo tolik humbuku, jsem dlouho nezažil. Strání nakonec dalo šťastný gól a vyhrálo. Kluky musím i přes prohru pochválit za to, že utkání odmakali, odedřeli. Dlouho jsem je neviděl takto bojovat. V první půli jsme měli jednu šanci, když David Vyskočil dostal pěkný balon od Mařáka, ale na malém vápně se mu zamotal pod nohy a nic z toho nebylo. Soupeř nás po většinu utkání tlačil, ale jenom jsme se nebránili. Za příkladnou bojovnost jsme si bod zasloužili.“

Branka: 72. Patrik Havlík. Rozhodčí: Hostýnek. Červené karty: 79. Radek Holuša, 90. Jakub Motola (oba Strání B). Diváci: 120.

NEZDENICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 1:0 (0:0)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Opět jsme byli nekompletní, když nám chyběli tři hráči. Na soupeře jsme ale byli dobře připravení. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, bohužel jsem neproměnili v 10. minutě pokutový kop. Šašinka to kopl vedle. Celkově jsme ale měli více ze hry a poločas jsme klidně mohli vyhrát 3:0. Druhý poločas jsme nezačali dobře. Soupeř byl lepší na míči, nicméně jsme ho za celé utkání nepustili do žádné velké šance. Naopak my jsme rozhodli utkání po pěkné akci. Po přihrávce pod sebe se prosadil Kolínek. Ostrožská Lhota nebyla v optimální formě, měli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale v závěru jsme se nakonec strachovali o výsledek. Vítězství jsme ubojovali, nutně jsme ho ale potřebovali. Se třemi body jsem spokojený. Zápas byl trošku nervózní, ale ničím nevybočil z okresního průměru.“

Patrik Štergenich, hrající trenér Ostrožské Lhoty: „První poločas byl herně vyrovnaný. Soupeř po otočeném roh zahrával pokutový kop, který ale Šašinka neproměnil. Dál se pořád hrálo nahoru a dolů, utkání bylo otevřené na obě strany. Domácí tam měli jeden veliký závar, při kterém nás podržel brankář Šícha. Ve druhém poločase jsme neubránili jednu akci a inkasovali. Za mě prohrálo herně lepší mužstvo. Je to škoda, celkově to byl remízový zápas. Bod jsme klidně mohli uhrát. Herně se zvedáme, ale výsledky pořád nejsou. Cítím však, že jsme na dobré cestě. Přestali jsme dostávat branky. Musíme je začít střílet. Povedenou premiéru si odbyl brankář Šícha, který podal výborný výkon.“ Přivedli jsme Víta Trubačíka ze Zlechova a poprvé za nás hrýl i Karel Druckmüller z Hluku. Mrzí mě jenom přístup některých kluků, kteří se nedostavili na utkání.“

Branka: 63. Marek Kolínek. Rozhodčí: Kroča. Červená karta: 58. trenér Jan Opletal (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 89.

TRAPLICE – SLOVÁCKO C 3:4 (2:3)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Hrálo se v podstatě bez obran. Všichni se tlačili dopředu, útočili. Soupeř byl šťastnější. Zatímco my jsme nedali spoustu šancí, hosté čtyřikrát vystřelili na branku a dali čtyři góly. Nechci svádět porážku na rozhodčího, ale neodpískal jasnou penaltu ani nepřímý kop, když hostující brankář položil míč a pak ho chytil zase do ruky. Takových situací tam bylo víc, které nebyly vyslyšeny. My jsme ale rádi, že jsme zápas odehráli. Soupeř to chtěl přeložit, ale prostor žádný není. My ani nevíme, co budeme mís s hřištěm, které nám voda zaplavila hned dvakrát. Nejprve v sobotu, pak i v neděli, kdy se dostala i do kabin. Měli jsme ji v šatnách, ve vestibulu. V týdnu jsme to vyčistili, vystříkali a teď čekáme, až všechno vyschne. Na hřišti zůstalo bláto. Uvidíme, co bude dál. Trénovali jsme na školním hřišti, na malé umělce. V pátek jsme si ve Zlechově zahráli proti sobě. Že jsme přišli o výhodu domácího prostředí, neřešíme. Ani absence kluků. Utkání jsme měli zvládnout. Šancí na výhru bylo dost.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Když se vrátím o dva týdny nazpět, tak jsme měli jeden trénink. Pak nás postihly povodně a my celý týden vyklízeli a uklízeli kabiny a hřiště. Nebylo to pro nás lehké období. Musím poděkovat Pavlovi Němčickému, že nám umožnil zatrénovat si alespoň na kunovické umělce. Za to mu velice děkuji. Bohužel nás dohnalo pracovní vytížení, studium, nemoci a zranění. Na poslední chvíli se nám kvůli nemoci omluvili další kluci. Těm, co přišli a utkání odbojovali, musím velice poděkovat. Vím, že to z naší strany nebyl žádný krásný fotbal, ale taktiku jsem postavil na tom, co jsme byli v daném složení schopní odehrát. Vyšlo nám to na sto procent. Dali jsme čtyři branky a domů vezeme tři body. Vím, že jsou domácí naštvaní na rozhodčího, ale můj syn Martin který se při utkání přimotal k údajné penaltové situaci, mi zápase říkal, že se hned na hřišti bavil s domácím Štanglem, který mu sám řekl, že to nebyla penalta. Zápasu by asi slušela remíza. Domácí byli fotbalovější, drželi balon víc na kopačkách. My jsme ale využili téměř každou svoji šanci. Byli jsme maximálně produktivní. Taky se nám povedlo střídání, když jsme z garáže vytáhli nás dlouho zaparkovaný Merdeces, Frantu Abrháma, který po půl minutě pobytu na hřišti dal vítězný gól. Vpředu byl platný, neprohrál žádnou hlavičku. Pochválit za bojovnost a snahu ale musím celý mančaft. Vím, že i takové zápasy ve fotbale jsou. Víc jsme za dané situace předvést nemohli.“

Branky: 28. a 75. Jakub Růžička, 3. Michal Janků – 9. Adam Bahula, 33. Michal Talášek vlastní, 43. Jakub Tvrdoň z penalty, 57. František Abrhám. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 130.

HAVŘICE – KNĚŽPOLE 1:4 (0:2)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Výkon nebyl špatný, ale body zase nemáme. Nezvládli jsme závěr první půle, kdy jsme dvakrát inkasovali a pak to měli složité. Ve druhé půli jsme dostali další dva góly a bylo po zápase. V závěru jsme dokázali porážku jen zmírnit. Porazil nás v podstatě jediný hráč.“

Filip Hančík, brankář Kněžpole: „Od začátku zápasu jsme měli hru pod kontrolou. Hned v úvodu jsme si vytvořili několik vyložených šancí. Na velmi špatném terénu se nám ale ve finální fázi nedařilo trefovat zařízení a dvakrát nás vychytal domácí brankář. Až do čtyřicáté minuty jsme spíše obléhali branku Havřic. Soupeř hrozil jen z dlouhých nákopů a po soubojích. Prolomit smůlu se nám podařilo až ve 43. minutě, kdy Valenta uvolnil Hančíka a ten prostřelil brankáře. Stejná situace se opakovala o minutu později, jen míč Hančíkovi přihrál Jančík. Za stavu 2:0 jsme se uklidnili a druhou půli jsme začali velmi zvolna. Domácí chtěli s výsledkem něco udělat, ale ve finální fázi jim chyběla kvalita. Nedostávali se vůbec do zakončení. Kluci to vzadu odedřeli a soupeře do ničeho nepustili. Pak byl Hančíka faulovaný v šestnáctce a sám penaltu proměnil. Svůj výkon korunoval čtvrtým gólem po další Valentově přihrávce. Hančík mohl přidat ještě další dvě branky, ale terén byl proti. Velkou šanci měl i Valenta. Kluci to odmakali, perfektně odjezdili nahoru a dolů. Zaslouží pochvalu. Havřice jsme snad kromě jedné situace, kdy nám utekl domácí záložní, nahrál pod sebe útočníkovi a ten dorazil míč do prázdné branky, do ničeho vážnějšího nepustili. Utkání jsme měli pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme rádi, že se nám nikdo nezranil. Chyběli nám tři kluci, ale i bez nich jsme zápas zvládli. Současné období si užíváme. Jsme rádi, že nemáme problémy jako Havřice nebo Ostrožská Lhota. Tím jsme si prošli minulou sezonu.“

Branky: 75. Miroslav Moštěk – 43., 44., 53. z penalty a 60. Dominik Hančík. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 80.

HUŠTĚNOVICE – JAROŠOV 3:1 (1:1)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Herně se nám tentokrát až tolik nedařilo. V prvním poločase jsme byli všude pozdě, byli jsme nepřesní. Hosté byli běhavější, nebezpečnější, naštěstí to po prvním poločase skončilo 1:1. ve druhé půli jsme se zvedli, prostřídali jsme i některé opory a nakonec mohli vyhrát i větším rozdílem. Jarošov mě ale svým výkonem velmi překvapil. Hrál důrazně, bojovně. Až do nějaké šedesáté minuty byl herně lepší. My jsme se dlouho nemohli nějak chytit. Hlavně naši rozdíloví hráči měli blbý den. Po prostřídání se ale obraz hry změnil. Dali jsme dva góly a v závěru ještě měli čtyři úniky, přečíslení, žádný jsme ale neproměnili. Dali jsme tři góly, soupeř jeden, takže jsme vyhráli zaslouženě. (úsměv) Utkání bylo poměrně tvrdé. Hosté hráli na hraně a my právě v první půlce nebyli ochotní chodit do soubojů důrazně. Proto nás Jarošov přehrával. Až jsme zvýšili důraz v soubojích, obraz hry se změnil. Chyběl nám brankář Mačuda, který jde na operaci. Chytal Puškáč, ale zranil se, takže utkání dochytal náhradní gólman Slezák.“

Vojtěch Jančík, hrající trenér Jarošova: „Prvních pětatřicet minut bylo asi našich nejlepších v letošní sezoně. Hráli jsme opravdu parádně, skoro jsme nepustili Huštěnovice za půlku. Bohužel jsme dali jenom jeden gól. Byl sice skoro zadarmo, ale vedli jsme zaslouženě. Pak se hra více vyrovnala. Huštěnovice po naší chybě skóre srovnaly. Druhý poločas byl hodně vyrovnaný Bylo to nahoru a dolů. Čtvrt hodiny před koncem jsme udělali menší chybu. Nebyli jsme tam, kde jsme měli být, což soupeř potrestal. Na konci jsme to otevřeli a domácí dali na 3:1. Hra byla dobrá, ale s výsledkem nejsme spokojení. Máme za sebou dva zápasy s asi nejlepšími týmy soutěže. Teď musíme začít bodovat. Chyběli nám dva hráči, další dva se zranili. Talaš má asi vykloubené rameno, duel nedohrál ani Pařenica.“

Branky: 40. Filip Hlúpik, 74. Jaroslav Náplava, 88. Martin Kohutič - 32. Vojtěch Jančík. Rozhodčí: Mlčůch. Diváci: 80.

NEDAKONICE – BABICE 4:3 (1:1)

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Na úvod musím říct, že nám vypadlo osm hráčů z devatenáctičlenného kádru. Šest z toho bylo ze základní sestavy. Proto jsem povolal i rezervy, pomohl nám hlavně Michal Lukůvka, za což mu děkuji. Byl u rozhodujícího čtvrtého gólu. Naštěstí jsme se s absencemi nějak vypořádali a utkání zvládli. Nebylo to pro nás ale vůbec jednoduché. Zápas ovlivnil začátek, když jsme inkasovali branku hned ve 2. minutě, kdy jsme zaspali v malém vápně a nechali soupeře skórovat. Naštěstí do poločasu se nám povedlo výsledek srovnat. Ve druhé půli to byl oboustranně dobrý fotbal. Oba týmy bojovaly. Důležité bylo, že jsme soupeři odskočily na 4:2. Hotovo ale nebylo, protože jsme v nastaveném čase ještě inkasovali. Závěr byl hektický, ale bojovností a pílí jsme to urvali. Myslím, že vítězství je zasloužené, šli jsme mu více naproti.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Za mě to byl remízový zápas. Domácí dali o ten jeden gól šťastnější. Celkově utkání ale nebylo moc kvalitní. Spíš to byl boj ve středu hřiště. Moc fotbalovosti ani šancí nebylo. Sice jsme ve druhé půli půli výsledek z penalty srovnali, ale konec nám utekl. Jsme zklamaní, protože na body bylo. Chyběl nám dorostenec Hanák, dlouhodobě Horníček a oba Litoši.“

Branky: 56. a 90. Vojtěch Hasník, 20. Roman Sedlařík, 83. Tomáš Král - 2. a 92. Roman Bilavčík, 64. Milan Válek z penalty. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 99.