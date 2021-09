Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Výsledek je pro nás dobrý, fotbalově to ale ani z jedné strany nebylo nic extra. Nebyl to tak pohledný fotbal, šancí jsme měli možná trošku víc, než soupeř. Většina akcí hostů končila před naší šestnáctkou. Jelikož jsme celý zápas vedl jenom o gól, nervózní a strach o výhru jsme měli až do konce. Nezdenice ve druhé půli otevřely hru, snažily se vyrovnaly. My jsme měli prostor pro brejky, ale druhý uklidňující gól jsme přidali až v závěru. Rozhodnuto ale mohlo být dřív. Vítězství nebylo jednoznačné, jako spíše vydřené. Sestavu jsme zase skládali dost těžko. Nad pěti či šesti hráči visel do polední chvíle otazník, jejich start byl nejistý, nakonec to všichni kluci zvládli. Za týden na Strání v souboji dvou neporažených týmů už bychom konečně mohli být až na stopera kompletní. Konečně se nám sestava začíná po různých dovolených a svatbách ustálit.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Byl o vyrovnaný zápas s pár šancemi na obou stranách. Domácí byli produktivní, měli jsme tři příležitosti a z nich nám dali dva góly. My jsme měli snad jenom jednu či dvě možnosti ke skórování, jinak se ale hrálo mezi šestnáctkami. Do zakončení jsme se moc nedostali. První gól jsme inkasovali na začátku po standardce, druhý ke konci z brejku. Kromě dvou hráčů jsme byli kompletní. Citelně nám schází hlavně stoper.“

Branky: 14. Jakub Vráblík, 90. Jakub Dynka. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 60.

NEDAKONICE – BŘEZOVÁ 2:2 (2:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Bylo to oboustranně pohledné a bojovné utkání, konečná remíza je asi naprosto spravedlivá, byť jsme po prvním poločase vedli 2:0, ale soupeř si nezasloužil prohrát. Nám vyšel vstup do utkání, v úvodní půlhodině se nám podařilo vstřelit dva góly. První poločas nám vyšel hlavně výsledkově, po přestávce nás trošku vykolejila rychlá branka v 51. minutě. Hosté po ní ožili a dostali se zpátky do zápasu, který byl hodně vyrovnaný. Šance byly na obou stranách, klidně jsme mohli jít do vedení 3:1, když jsme nastřelili břevno a tyčku, také Březová ale měla několik slibných příležitostí, při kterých nás podržel gólman. V 69. minutě Březová po rohovém kopu srovnala na 2:2. Na přední tyči brankář ještě míč přizvedl a ten skončil v naší bráně. Dál se šance přelévaly na obou stranách, vyhrát mohly oba týmy. Zápas poznamenalo zranění hostujícího hráče, který špatně došlápl a vyvrátil si koleno. Musela pro něj přijet sanitka, což je jediná kaňka na jinak zajímavém a rušném utkání.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: Doplníme později.

Branky: 3. a 32. Tomáš Král - 51. a 69. David Pomajbík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 80.

HUŠTĚNOVICE – STRÁNÍ B 2:5 (0:4)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Hodnocení je jednoduché. Soupeř byl od první do poslední minuty jasně lepší, vyhrál zcela zaslouženě. Našim hráčům nemohu upřít snahu, ale kvalita Strání byla jinde. My jsme navíc neměli brankáře, takže chytal hráč z pole. Je to takový náš triumf. Když nemáme nikoho do branky. Za góly ale nemohl, ještě další šance soupeře zneškodnil. Byl to jednoznačný, ale korektní zápas. Oba týmy chtěly hrát fotbal.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme spokojení, jak jsme zápas zvládli, ale jednoduché to rozhodně nebylo. Pomohli nám kluci z áčka. Salay dal tři góly, Jahoda dva. Ukázala se jejich kvalita. Ale i domácí hráli dobrý fotbal, byl to kvalitní soupeř. Diváci oboustranně viděli pohledný a ofenzivní fotbal se spoustou šancí a brankami. My jsme byli hlavně v prvním poločase produktivní, dali čtyři branky. Docela nám to tam padalo. Já musím ocenit vynikající výkon našeho gólmana. Druhý poločas jsme si jenom hlídali. Hra už byla častými střídáními rozkouskovaná, už ne tolik pohledná.“

Branky: 49. Petr Kanyza, 90. Jiří Melichárek – 2., 30. a 40. Jakub Salay, 37. a 86. Dominik Jahoda. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – BÍLOVICE 1:3 (0:2)

Pavel Hubáček, předseda Březolup: „Zápas se mi hodnotí velmi těžko. Největší naše derby jsme potřebovali zvládnout, věřili jsme tomu, ale realita byla bohužel jiná. Už ve 13. minutě jsme po dvou hrubých chybách prohrávali 0:2, což byl šok jak pro nás, tak i pro fanoušky hostí, kteří to sami nečekali, jak jsme se bavili. Přestože samotný zápas byl vyrovnaný, my si nedokázali poradit s bojovností hostů, kteří sázeli na rychlé protiútoky a vytvářeli si daleko větší brankové příležitosti. Naši hráči hráli bez zápalu, jako by se jednalo o pouťový přátelák. V podstatě jsme si nedokázali vytvořit šance, z naší hry bolely oči. Po třetí brance se zápas jen dohrával. Sám si nematuji za poslední roky horší výkon. Alespoň čestnou branku se nám podařilo vstřelit v poslední minutě, ale to již bylo jasné, že na víc nedosáhneme. Obrovské zklamání, s podobným přístupem budeme bojovat o holé přežití, výhra Bílovic je zcela zasloužená.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Naše vítězství je rozhodně zasloužené. Ještě jsme neproměnili spoustu šancí. Pro nás je hlavní, že jsme konečně stabilizovali mužstvo a začali se scházet ve větším počtu. Už nám to docela funguje. Taky jsme trošku pozměnili rozestavení, klasický předstoperem zahustili střed hřiště, což nám pomohlo. Měli jsme dobrý vstup do utkání, hned na začátku jsme dali dva góly. Bylo důležité, že jsme se prosadili jako první. Předtím jsme měli na začátku vždycky problémy, když jsme rychle inkasovali a pak se to s námi celý zápas vezlo. Teď to bylo jiné. Byli jsme jednoznačně lepší, domácí jsme pustili snad k jediné střele na branku, ze které dali hezký gól. Už předtím jsme ale mohli dát tři branky. Celkově jsme byli produktivnější. Celý tým podal velmi dobrý výkon. Vyzdvihnout musím Víťu Ondrouška, které poprvé nastoupil na bekovi a byl naším nejlepším chlapem na hřišti. I když nám furt nějací kluci ze základu chybí, pořád máme z čeho brát.“

Branky: 90. Marek Körber – 4., 13. a 53. Karel Bajaja. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 120.

BABICE – KNĚŽPOLE 4:1 (1:0)

Milan Válek, záložník Babic: „První poločas patřil nám. Až do pětatřicáté minuty se hrálo jenom na jednu bránu. Z převahy jsme ale vytěžili jenom jeden gól, přitom to ve třicáté minutě mělo být 3:0. Byli jsme jednoznačně lepší Bohužel ve 35. minutě jsme šli do deseti. Horinka dostal za surový zákrok červenou kartu, když soupeře kolíky nešťastně prošlápl na čele a on odjel přivolanou sanitkou do nemocnice na šití. Rozhodčí v tu chvíli zápas přerušil, takže druhý poločas se hrál pětapadesát minut. Jelikož jsme byli v deseti, stálo nás to dost sil. Sice jsme pořád byli na balonu, hosté se ale snažili vyrovnat. My jsme přečkali jejich a dali z brejku na 2:0. Za tohoto stavu jsme se trochu uklidnili, ale pak jsme dostali kontaktní gól. Kněžpole dokonce mělo na kopačce vyrovnání, my jsme ale nepříjemnou situaci přečkali a chvíli před koncem přidali další dva góly. Bohužel nás utkání zbytečně stálo spoustu sil, protože jsme šli hloupě do oslabení. Sami jsme si cestu za třemi body zkomplikovali, zaplaťpánbůh se k nám přiklonilo i štěstí. Vyhráli jsme ale zaslouženě.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Až do vyloučení ve 35. minutě byly Nedakonice lepší a zaslouženě vedly. Červená karta ale průběh zápasu zásadně ovlivnila. Domácí hráč kopl nešťastně našeho Tomáše Flíbora do obličeje. Naštěstí je v pořádku. Už večer seděl s námi. Z nemocnice ho pustili, otřes mozku nemá, jenom čelo mu zdobí osmicentimetrový šrám. Myslel jsem, že oslabeného soupeře v dlouhé přesilovce přetlačíme, nějaké šance jsme si vypracovali, ale dali jsme jenom náhodný gól. Další akce byly nedotažené, zakončení nepřipravené. Zápas rozhodly zkušenosti Milana Válka, který řídil hru domácích.“

Branky: 30. Michal Harásek, 46. Milan Válek, 92. a 94. Erik Horníček - 88. Milan Večeřa. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 35. Hořínka (Babice). Diváci: 140.

HAVŘICE – ZÁHOROVICE 3:0 (2:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Začátek byl nádherný, v páté minutě jsme vedli 2:0, ale zbytek zápasu už tak růžový nebyl. Chvíli na to se nám zranil střelec obou branek Tomáš Rachůnek. Jeho odchod byl na naší hře znát. Sice jsme si do poločasu vytvořili další tři gólovky, ale nedali jsme je. Soupeř cítil šanci, pořád se snažil. Záhorovice v prvním poločase neproměnily penaltu. Náš gólman ji chytil. Druhá půlka byla vyrovnaná. Trefili jsme ale břevno a mohli přidat další brnaky, ale výkon úplně přesvědčivý nebyl.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Bohužel jsme nezachytili začátek utkání. Než jsme se probudili, prohrávali jsme 0:2. Ve zbytku první půle jsme měli více ze hry, ale neproměnili jsme ani pokutový kop. Zkušený Pavel Krč v klíčovém okamžiku selhal. Jinak vývoj utkání byl docela vyrovnaný. Soupeř byl vyzrálejší, zápas zkušeně dovedl do vítězného konce. Nám chybí tři hráči ze základu, kluci z lavičky nemají kvalitu okresního přeboru.“

Branky: 2. a 5. Tomáš Rachůnek, 81. Zdeněk Franc. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 86.

JAROŠOV – SLOVÁCKO C 2:1 (0:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Byl to oboustranně vyrovnaný a bojovný zápas. Pro diváky atraktivní utkání. Kluky musím pochválit nejen za přístup, ale i výkon. Hráli opravdu dobře. Soupeř byl ale taky kvalitní. Nakonec jsme byli šťastnější. Celkově jsme ale měli víc příležitostí. Sice jsme prohrávali, ale výsledek jsme dokázali otočit. Hosté se ke konci víc tlačili dopředu, nechávali otevřený zadek. Celkově to bylo výborné derby.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Narazila kosa na kámen. Domácí byli v prvním poločase jednoznačně lepší. Měli čtyři gólové situace, při kterých nás podržel brankář Zatloukal. Bohužel rozhodčí Mahdal ze Suché Lozy pro nás neodpískal dvě jasné penalty. Na začátku druhé půle jsme využili chybu domácího brankáře a Huráb dal na 1:0. Jarošov má ale v sestavě tři šikovné hroťáky, kteří nám dělali velké problémy. My jsme postupně přišli o zraněného Pochylého, Marečka a Pitra. Všichni doplatili na nerovnost terénu, zranění bylo nezaviněné. K tomu byl vyloučený Šilhavý, takže v tu chvíli bylo po našich nadějích. Jinak to bylo slušné a rušné derby, kterému by asi víc slušela remíza. Domácí do toho ale dali všechno.“

Branky: 63. Zbyněk Pavlas z penalty, 68. Dominik Škráček - 51. Lukáš Huráb. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 71. Šilhavý (Slovácko C). Diváci: 230.