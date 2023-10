Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Březová mě velmi příjemně překvapila, u nás podala velmi dobrý výkon. Jelikož jsem tam pět let působil a pravidelně se na ni chodím dívat, měl jsem z jejího výkonu opravdu radost. Na druhou stranu jsem byl moc rád, že jsme Březovou zdolali. Trvalo nám ale, než jsme ji udolali. Byl to urputný boj, na okresní přebor se ale hrál kvalitní fotbal. V prvním poločase byl soupeř o něco lepší. Přišlo mi, jako by hráči byli po nevydařeném utkání v Jalubí nervózní. Odskakoval nám balon, kluci nebyli koncentrovaní. Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili a už byli lepší mančaftem. Hosty jsme dostali pod tlak, v 55. minutě se nám podařilo dát vítězný gól. Do konce zápasu jsme hru kontrolovali. Jenom škoda, že se nám nepodařilo vedení navýšit. Soupeři ale velmi dobře zachytal gólman Bruštík, naproti tomu Březovou jsme až na nějaké standardky do nějakých šancí nepustili. Za druhý poločas jsme výhru o ten jeden gól možná zasloužili. Celkově to byl velmi vyrovnaný a kvalitní zápas, který se hrál ve slušné atmosféře."

Josef Janků, sekretář Březová: „Pro diváky to byl průměrný a vyloženě remízový zápas. Moc šancí k vidění nebylo. Na každé straně asi dvě. My jsme se bohužel dopustili jedné chyby, když obránce chvíli nechal na velkém vápně volného protihráče a ten se po centru trefil přesně. Jinak jsme toho Nezdenicím moc nedovolili. Na druhé straně ani my jsme si mnoho příležitostí nevypracovali. Utkání by spíše slušela remíza. Domácí byli šťastnější. Oběma týmům chyběli nějací hráči, celkově to bylo slabší utkání."

Branka: 55. Oldřich Šašinka. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C - STRÁNÍ B 3:1 (3:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Všem se nám obrovsky ulevilo. Sami jsme cítili, že je potřeba konečně zabrat a bodovat naplno. Sice jsme pět zápasů po sobě neprohráli, ale sbírat body po remízách je málo. Na klucích byla od začátku vidět velká chuť, odhodlání utkání zvládnout. Skvěle nám vyšel začátek, v patnácté minutě jsme vedli 3:0. Celkově první půlka od nás byla velmi dobrá. Vyšla hlavně Pavlu Křížovi. Je vidět, že góly dával nezapomněl. Když se s tím člověk narodí, tak s tím darem i zemře. Klobouk dolů před Pavlem, kterého fotbal i v tolika letech hrozně baví. O přestávce jsem kluky upozorňoval na to, že vyhráno zdaleka nemáme. Strání nic nevzdalo, po přestávce začalo ještě lépe hrát a pohybovat se. U každého balonu byli hosté dřív. Soupeř hrál rychle, na dva doteky. Dostal nás pod tlak. Dal nám však jenom jeden gól. Jinou šanci Strání si nevytvořilo, protože jsme to zodpovědně odbránili. V závěru měl ještě dvě střely Zatloukal, který jednou trefil břevno a druhou ránu mu hostující brankář vyškrábl ze šibenice. Jinak to byl celkem poklidný zápas. Škoda zranění hostujícího Mikloviče, který po souboji upadl a náš hráč mu smolně přisedl nohu. Nám chyběl Mareček a Radek Blažek."

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Zápas rozhodla úvodní čtvrthodina. Nezvládnutý začátek beru i na sebe. Asi jsem to protaktizoval. Jelikož Mikloviče bolela kolena, nechal jsem ho na lavičce. Bohužel po patnácti minutách se ukázalo, že to bylo hodně špatné rozhodnutí. Navíc ještě v první půli mu soupeř smolně přilehl koleno a zranil se, což jsme vůbec nechtěli. Za stavu 0:3 jsme prostřídali sestavu. Hra byla vyrovnaná, místy jsme byli i o něco lepší. Do přestávky jsme si nevypracovali žádnou tutovku, byly tam jenom nějaké náznaky, střely. Ve druhém poločase jsme soupeře stejně jako Bánov před týdnem nepustili téměř za půlku. Z převahy jsme ale vytěžili jenom jeden gól, což samozřejmě nestačilo. Moc šancí jsem neměli. Zahrozili jsme Frühaufem, jehož trestný kop domácí brankář skvěle chytil. Na podmáčeném terénu nebyla kombinace jednoduchá. Až na Gabriše jsme byli všichni."

Branky: 2., 10. a 16. Pavel Kříž - 54. Ondřej Kolaja. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 60.

Hattrick za čtvrt hodiny. Kříž skolil Strání, Slovácko C už není poslední

OSTROŽSKÁ LHOTA - BÁNOV 4:2 (2:1)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Utkání vypadalo všelijak, ale nějak jsme to poskládali a nakonec i zvládli. Problémy jsme měli už se složením sestavy. Povolali jsme všechny zdravé kluky, někteří šli do zápasu i po deseti letech, ale většinu času strávili na lavičce. Pomoct nám přišel i gólman Fojtík, který byl nakonec náš klíčový hráč. Bánov si v utkání vypracoval spoustu šancí, my jsme byli ale daleko produktivnější. Do vedení jsme šli po povedené akci, kdy Fantura po přihrávce Radocha prostřelil z boku gólmana. Vzápětí jsme ale dostali laciný gól, když jsme propadli v obraně, záloha se nestihla vrátit a hostující hráč se krásně trefil z osmnácti metrů k tyči. Vedení nám po rohu Matuštíka vrátil Fantura, který na zadní tyč doklépal míč do brány. Do poločasu se už skóre nezměnilo. Za stavu 2:1 nás ve druhém poločase několikrát podržel skvělými zákroky Fojtík. Bánov mohl výsledek několikrát vyrovnat, ale všechno jsme přežili a pak dali dva slepené, ale pěkné góly a zápas definitivně rozhodli. Bánov to brzy otevřel. V závěru jsme si to sice zkomplikovali, ale vedení už si pohlídali. Na to, že jsme postavili skoro béčko, tak to bylo dobré. Doufám, že v poháru proti Bánovu nastoupíme v úplně jiném složení. Jsem rád, že domácí neporazitelnost dál trvá. Sice jsme před vlastním publikem dostali první góly, ale hlavní je výhra. Výsledek je však pro Bánov krutý. Doma ale hrajeme jinak než venku. Hlavně makáme, skáčeme do střel, bojujeme. Nevypustili jsme ani metr hřiště. Díky tomu jsme vyhráli zcela zaslouženě."

Petr Franc, trenér Bánova: „Z výsledku jsme zklamaní. Měli jsme na to, abychom v Ostrožské Lhotě bodovali. Naše hra nebyla vůbec špatné. Bylo to daleko lepší než před týdnem. Bohužel stejně jako celý podzim doplácíme na hrubé individuální chyby, které soupeř trestá, a také na neproměňování vyložených šancí. Kdybychom byli produktivní a všechny je proměnili, tak jsme první! Bohužel v koncovce se nám vůbec nedaří, trápí nás to. I ve Lhotě jsme z gólmana udělali hrdinu, protože jsme ho trefovali. Za stavu 2:1 jsme měli velké šance na vyrovnání nebo otočení výsledku, ale žádnou jsme neproměnili. Na konci jsme dostali další dvě branky a bylo po zápase. Rozdílovým hráčem byl domácí Machala. Nám chyběli čtyři kluci, z toho dva ze základní sestavy. V závěru jsme soupeře zmáčkli, z tlaku jsme ale jenom snížili na konečných 4:2.

Branky: 25. a 35. Tomáš Fantura, 76. Josef Štergenich z penalty, 77. Matěj Jegla - 29. Roman Vašička, 84. Radim Velecký. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 191.

HLUK B - JALUBÍ 2:2 (1:1)

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Pro nás je to velká ztráta. Bohužel tři zápasy po sobě jsme nevyhráli, což nás hrozně štve, mrzí. Nyní potřebujeme vyhrát venku, abychom se zase chytili. Proti Jalubí jsme po celou dobu hráli na soupeřově polovině, ale moc šancí jsme neměli. Sice jsme hráli dobře a byli na balonu, překonat obranný val hostů se nám příliš nedařilo. Sice jsme šli v úvodu střetnutí do vedení, ale hra na dva útočníky nám vůbec neseděla. Většinou hráváme na jednoho a tři střední záložníky, tentokrát jsme to změnili a moc nám to neprospělo. Jalubí mělo dvě šance a z toho nám dalo dva góly. My jsme trvalou územní převahu nezužitkovali. Hosté měli organizovanou obranu, dobře bránili. Chyběl nám Kuřina a Machala. Utkání bylo místy vyhecované, měli jsme z toho vytěžit víc."

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Bod stoprocentně bereme, protože z Hluku se moc vozit nebudou. My jsme byli tentokrát ti šťastnější. V poli to byla jednostranná záležitost. Domácí byli fotbalovější, kvalitnější, dělali nám velké problémy ze situací, na které jsem kluky upozorňoval. Domácí mají silný útok, šikovná a rychlá křídla. Pokud bychom po prvním poločase prohrávali 1:4, nikdo by se nedivil. Stálo ale při nás štěstí a taky jsme byli produktivní. Na vedoucí gól soupeře jsme poměrně brzy odpověděli, když to Večeřa z jedné uklidil přesně k tyči a skóre vyrovnal. Také druhá půle začala dost podobně. My jsme si koledovali, domácí ale dvě velké šance po našich chybách neproměnili. Pak se to začalo prazvláštně přetáčet. Některé fauly byly zcela zbytečné. Nechápu hlavně neustálé napadání jednoho domácího hráče. Nám ale rozkouskovaná hra vyhovovala. Hlučané byli dál aktivnější, byli více na balonu. A i když dali druhý gól, v závěru jsme skóre z druhé naší šance srovnali. Na co jsme sáhli, to nám vyšlo."

Branky: 3. David Matejka, 52. Martin Zalubil - 21. Martin Večeřa, 88. Tomáš Gajdorus. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 77.

I. B třída sk. C: Prakšice zdolaly Uherský Ostroh, poslední jsou Traplice

BÍLOVICE - NEDAKONICE 1:3 (1:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Zasloužená porážka. Pro nás to byl takový aprílový zápas. S prvním poločasem jsem byl spokojený. Náš herní projev byl dobrý, kluci bojovali. Pomohla nám i rychlá branka Kamočaie ve 4. minutě. Prvních třicet minut jsme hráli prim. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Naopak Mikšaník šel ještě sám na branku, Čada nastřelil hlavou po standardní situaci tyč a další příležitosti neproměnili Sedlář s Lukašíkem. Pro nás škoda, že jsem nepřidali dali gól. Od 30. minuty si začal velké příležitosti vytvářet i soupeř. Věděli jsme, že se Nedakonice ve druhé půli zlepší, což se i stalo. Hosté byli po změně stran nebezpečnější. My jsem prvních dvacet minut druhé půle byli v kabině. hra se nám rozsypala. Soupeř zaslouženě výsledek otočil na 2:1. My jsem museli hru otevřít a už se to na nás valilo. Věděli jsme, že můžeme Nedakonice jenom překvapit. Soupeře jsme se nebáli. Bohužel nás provází nekonzistentnost výkonů. Na dobrý první poločas jsme nedokázali navázat, náš výkon šel po změně stran dolů. Škoda, že jsme nezískali alespoň bod. Nedakonice ale si jdou tvrdě za svým a letos jsou lepší než všechny ostatní týmy. My jsme po třech zápasech nebodovali. Zaspali jsme úvod druhého poločasu. Pak šel ale Sedlář sám na bránu, z úhlu ale trefil jenom tyč."

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Byl to bojovný zápas. Nám nevyšel vstup do utkání a z první situace jsme dostali gól. Domácí to tam dotlačili do branky. Celkově byla hra vyrovnaná, na těžkém terénu míč více skákal. Ve zbytku první půle se oba týmy střídaly v zahazování brankových příležitostí. My jsme trefili břevno, soupeř orazítkoval tyč. za stavu 1:0 měli domácí samostatný nájezd, po kterém mohli zvýšit vedení na 2:0, ale přečkali jsme to. Začátek druhé půle byl od nás lepší. My jsme soupeře trošku přitlačili, v prvních deseti minutách po přestávce měli tři šance, ale žádnou z nich neproměnili. Naštěstí se nám podařilo Dvouletým po centru ze strany vyrovnat. Následně stejný hráč dorazil do sítě odražený balon po střele. Chvilku to pak bylo neurovnané. Šli jsme do přečíslení tři na dva a dobře to vyřešili. Madzia zvýšil na 3:1 a zápas rozhodl. Z naší strany to nebylo úplně topové utkání. Zatímco v minulých zápasech jsme byli produktivní a proměňovali šance, tentokrát jsme spálili spoustu příležitostí. Za tři body jsme ale rádi. Za mě jsou zasloužené. Nyní máme hodovou pauzu. Utkání s Babicemi jsme si odložili na konec podzimu. Další zápas nás čeká až za dva týdny v Jarošově."

Branky: 4. Lukáš Kamočai - 47. a 65. Ondřej Dvouletý, 79. Dominik Madzia. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 121.

BABICE - HUŠTĚNOVICE 0:1 (0:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsem naštvaný a zklamaný. Po celý zápas jsme byli jasně lepší, Huštěnovice ale proměnily penaltu nařízenou za ruku, kromě toho si nic nevypracovaly. My jsme soupeře přehrávali, místy měli drtivou převahu. Opravdu jsme je mleli jako žito, byl to asi nás nejlepší podzimní výkon, body nám ale nepřinesl. Soupeř stál v deseti lidech před vápnem a jenom se bránil. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale gól jsme nedali."

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „V derby se nám herně příliš nedařilo. Domácí nás hrubě přehrávali, naštěstí pro nás neproměnili své šance a my dali gól z penalty. Ve druhém poločase jsme se spíše soustředili na bránění a protiútoky. Filip Hlúpik šel třikrát sám na brankáře, ale trefil jenom tyčku nebo mířil těsně vedle. Je to škoda, těsné vedení jsme mohli pojistit. Domácí nás zatlačili, až do poslední minuty hrozili centry a nákopy ze stran. Babice nás přehrávaly, my jsme byli pod tlakem. Za výhru jsme moc rádi, byla ale šťastná, z derby se každopádně počítá. Utkání rozhodla penalta nařízená za evidentní ruku. Někdo nazvedl roh a domácí hráč míč zasáhl zvednutou rukou. Tady nebylo co řešit. Nikdo ani neprotestoval. Pro nás to bylo největší derby, s Babicemi jsme to ale měli hrozně těžké. Kromě Otrusiníka jsem měl k dispozici všechny opory. Soupeř nás i tak přehrával. Tři nebo čtyři roky po sobě jsme v Babicích nevyhráli, teď se nám to konečně podařilo prolomit Paradoxně v minulých zápasech jsme podali daleko lepší výkon a body nebyly, teď jsme to urvali i přes to, že byl soupeř herně lepší."

Branky: 15. Filip Hlúpik z penalty. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 209.

JAROŠOV - KNĚŽPOLE 4:1 (0:1)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Začátek byl z naší strany špatný. Hned v první minutě jsme po autu obdrželi rychlý gól. Jeden z jejich hráčů míč prodloužil za sebe. Náš gólman si křikl, že to má, ale nedostal se k balonu a hostující hráč sám před prázdnou branou dorážel do sítě. Kromě toho si nevybavuji žádnou situaci, po které by ohrozili naši branku. My jsme naopak opět hráli svoji kombinační hru a výsledek zaslouženě otočili na 4:1. Prosadili jsme se po perfektních gólových akcích. Z pozice trenéra se na to krásně dívalo. Kluky musím za výkon pochválit. I když jsme zase hráli v jiném složení a opět to nebylo jednoduché poskládat, zvládli jsme to velice dobře. Pomohli i nám i dva kluci ze Starého Města. Kromě Popelky také gólman Filip Horák. My sice máme tři brankáře, ale žádný z nich nemohl. Vzadu jsme ale hráli pozorně, koncentrovali a Kněžpole do žádné šance nepustili. Zápas byl zcela v naší režii. Vyhráli jsem zaslouženě. Výsledek je pro hosty ještě milosrdný. Klidně jsme mohli vyhrát daleko větším rozdílem."

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Sice jsme měli výborný nástup a hned v první minutě dali gól, ale to od nás bylo všechno. Jarošov byl herně lepší, vytvořil si velký tlak a nakonec nás přetloukl. Domácí měli v sestavě i mladé kluky ze Starého Města, nám naopak chybělo pět až sedm hráčů. Celý zápas jsme byli horším mužstvem, jen díky brankáři to neskončilo větším rozdílem. Opravdu jsme v tomto složení nebyli konkurenceschopní. Domácí byli ve všem lepší, my jsme jim nestíhali. Byl to jednoznačný zápas."

Branky: 21. Jan Pavlas, 39. Marek Popelka, 60. Marek Běťák, 69. Ruslan Kutovyi - 1. Mário Belák. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 150.