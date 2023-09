Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Diváci viděl na okresní přebor nadprůměrný zápas. Hrál se velice krásný fotbal bez žádných zákeřností. I když byl terén docela těžký, po celých devadesát minut se hrálo v obrovském tempu. My jsme do desáté minuty přežili kritickou smrt, když soupeř měl tři úplně jasné tutovky, při kterých nás konečně podržel brankář. My jsme se ujali vedení v 16. minutě po rychlém brejku. Pak jsme u podobné akce přidali druhou branku. Soupeř pak po závaru v naší šestnáctce snížil. Byla to skoro polovlastní branka, protože jsme neodkopli míč. Před půlí nastala sporná situace, kdy pomezní rozhodčí odmával branku. Míč podle něj přešel brankovou čáru. Já jsem to ze své pozice neviděl. Bohužel hned zkraje druhého poločasu jsme dostali po rohu laciný gól. Soupeř v té chvíli převzal otěže zápasu a tlačil nás. My jsme ale velice dobře bránili. Konečně jsme měli kompletní tým, čtyři hráče na střídání, takže díky střídání jsem všechny kluky držel ve vysokém tempu. Nakonec se nám podařilo v 88. minutě po rohu dát branku na 4:2, čímž jsme utkání definitivně rozhodli. Spokojenost je veliká. Jsem rád, že si kluci vzali k srdci minulou prohru. Všechno jsme si vyříkali. Proti Nedakonicím všichni neskutečně bojovali, opravdu se vydali ze všech sil. Jsem rád, že jsme to proti takto kvalitnímu soupeři zvládli.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „My jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale do desáté minuty jsme nedali dva samostatné nájezdy a zase se ukázalo pravidlo nedáš dostaneš. Věděli jsme, že to v Nezdenicích bude těžký zápas. Domácí nám dvakrát utekli ze strany a dali nám dali góly. Nám se však podařilo vstřelit kontaktní branku na 2:1. Rozhodující situace celého utkání přišla těsně před přestávkou. Po centru soupeře chytil brankář míč na čáře a přitlačil si ho na tyčku. Delegovaný asistent rozhodčího Hodulík ale zničehonic zvedl praporek a utíkal k půlící čáře. My jsme všichni zůstali jako opaření a dívali se po sobě. Nikdo nechápal. I domácí hráči nám potvrdili, že to nebyl žádný gól. Emoce plály, začalo se to žduchat. Asi pět minut se nehrálo, sudí nakonec první poločas zkrátil, což udělal dobře. Nás ve čtvrtek čekají Huštěnovice a o víkendu béčko Hluku, takže jsme nechtěli přijít o žádného vyloučeného hráče. Z druhého poločasu jsem měl docela strach. Kluci cítili křivdu, ale emoce malinko opadly. My jsme hned v úvodu druhé půle dali na 3:2 a celý druhý poločas jsme odehráli výborně. Nezdenic se jenom bránily. Kdybychom skóre srovnaly na 3:3, bylo by to spravedlivé. Bohužel v závěru jsme po rohu obdrželi čtvrtý gól a prohráli. Závěr byl neuvěřitelně rozkouskovaný střídáním. Vím, že to pravidla umožňují, ale domácí snad střídali každou minutu. Ze zápasu mám obrovskou pachuť. Vím, že porážka jednou musela přijít, ale ne takovýmto stylem. Klobouk dolů před kluky, jak to ustáli. Byli podráždění, ale nesnížili se k nějakému oplácení. Já jsem hlavně rád, že nikdo nebyl vyloučený. Verdikt asistenta rozhodčího mě ale mrzí.“

Branky: 16. Martin Kolínek, 26. Oldřich Šašinka, 45. Šimon Bartoš, 89. Miroslac Coufalík – 37. Pavel Dvouletý, 49. David Kopčil. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 50.

HLUK B – HUŠTĚNOVICE 2:2 (1:2)

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Remíza byla nakonec férová. My jsme sice chtěli doma vyhrát, ale první poločas byl z naší strany bídný. Měli jsme spoustu absencí, sestava byla poskládaná všelijak, což se na našem výkonu projevilo. V první půli jsme to moc nezvládli. Po dvou zbytečných chybách jsme dostali dva góly. Jeden byl vlastní, když gólman vyběhl a obránce to nahrál do prázdné brány. Ihned z rozehrávky ale ale vybojovali penaltu a dali na 2:1. Po změně stran jsme trošku přeskládali sestavu, pozměnili systém a náš výkon byl daleko lepší. Jenom škoda, že jsme neproměňovali šance. Klidně jsme to mohli otočit, ale remíza je asi spravedlivá.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Do utkání jsme nastoupili bez Hlúpika a Bruštíka, kteří se zranili v minulém kole. Nevím, jak dlouho nám budou chybět. I bez nich jsme ale po prvním poločase vedli 2:0 a měli další šance. Domácí naopak neměli skoro nic, přesto z penalty snížili na 2:1. Ve druhém poločase už nás Hluk začal přehrávat. Domácí zaslouženě vyrovnali skóre, po změně stran byli herně lepší. Konečná remíza je zasloužená, Škoda, že se nám zranil Otrusiník. Natrhl si tříslo, takže jsme bez dalšího hráče. Z Hluku je bod je úspěch. Utkání bylo daleko klidnější než minulý týden. Bylo to hlavně tím, že soupeř byl technický, chtěl hrát fotbal. Nám se bohužel v první půli nepodařilo dát třetí uklidňující branku. Ve druhém poločase jsme trochu odpadli a šlapali vodu.“

Branky: 44. Roman Martiš z penalty, 53. Petr Vozár – 9. Ondřej Šuranský, 42. Marek Střítecký. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

STRÁNÍ B – BŘEZOVÁ 1:3 (1:0)

Patrik Frühauf, kapitán Strání B: „Hosté si zasloužili hlavně díky nasazení vyhrát. Za třemi body šli daleko víc než my. V závěru měli i více štěstí, to k tomu ale patří. Naproti tomu náš přístup byl tragický, v zakončení jsme měli obrovskou smůlu. Nastřelili jsme dvě břevna, zahodili další šance. Jenom já sám jsem z rohu dvakrát nastřelil brankáře. Hosté se kopali spíše za uši. My jsme gólem Mimochodka vedli 1:0 a mysleli si, že už to nějak ukopeme, závěr jsme ale nezvládli takticky. V pokutovém území jsme byli nedůrazní. Nejprve náš stoper stoper neodpálil míč, pak to borec nádherně trefil asi z třiceti metrů do šibenice. V závěru Březová přidala ještě třetí branku. To už jsme ale hráli vabank a chtěli s výsledkem něco udělat. Nás mrzí, že jsme doma zase prohráli, navíc derby. Bylo to trošku více vyhecované. Hlavně hosté utkání prožívali, dost nás okopávali, derby nás bolelo. Na hřišti byly nějaké strkanice, Březová nás přetlačila v osobních soubojích. My jsme se snažili hrát, kombinovat, ale k výhře to nevedlo. Dojíždíme na to, že máme mladý mančaft a podáváme nevyrovnané výkony. Jsme schopní vyhrát, ale i prohrát s kýmkoliv.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Na to, že nám chyběli tři hráči ze základní sestavy a dva náhradníci, tak to bylo výborné. Kluci i pět hráčů předvedli neskutečnou jízdu. Hlavně závěr byl super. I když jsme prohrávali, hráči se semkli a šli na krev. Musím před jejich výkonem smeknout. Celkově to byl bojovný zápas. V prvním poločase sice branka nepadla, my jsme ale byli herně lepší. Vypracovali jsme si tři šance, naproti tomu domácí neměli nic. Ve druhém poločase se ale soupeř trefil ze 35 metrl na zadní tyč a my prohrávali. Obrovským úsilím jsme ale výsledek otočili. Na tu sestavu, to je výborný výsledek. Nás zase podrželi Slováci, kteří dali dva góly ze tří a připsali si i asistenci. Utkání ve velkém stylu odpískal sudí Kubíček.“

Branky: 66. Jaromír Mimochodek – 79. Peter Habánik, 82. Patrik Trúnek, 89. denis Chovanec. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 186.

OSTROŽSKÁ LHOTA – JALUBÍ 3:0 (2:0)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Měli jsme těžké problémy se sestavou. Vypadli nám oba stopeři, takže jsme do středu obrany dali útočníky Ondru Zalubila s Davidem Pešíkem, kteří vzadu odehráli super zápas. I gólman nás taky podržel. N na to, že hosté mají v tabulce jenom čtyři body, tak nastoupili proti nám docela odvážně a ofenzivně. Hned v úvodu si Jalubí vypracovalo jednu velkou šanci, když trefilo tyčku. Hosté byli do nějaké desáté minuty lepší, nám pomohl vedoucí gól kapitána Machaly. Po něm jsme se uklidnili a rozjeli to. I když jsme měli osekanou sestavu, doma nám to jde. Bojujeme, hrajeme naplno. Jsem rád, že jsme odčinili minulý týden, kdy jsme nezahráli vůbec nic. Zápas s Jalubím nám sedl daleko lépe. První gól dal Mirek Machala, který do sítě dorazil střelu Radocha odraženou od tyče. Pak stejný hráč střelou na přední tyč zaskočil hostujícího brankáře. Při třetí brance jsme napadali hosty při jejich rozehrávce, gólman Jalubí odkopl míč pouze k Fanturovi a ten jej z třiceti metrů nádherně poslal do šibenice. Celkově to byl pohodový zápas.“

Miroslav Machala, kapitán Ostrožské Lhoty: „První půlka byla docela v naší režii, i když je nutno přiznat, že jsme měli i štěstí. Od soupeře tam byly nějaké tyčky, ale nám se podařilo dát dvě branky a nějakým způsobem jsme se uklidnili. Byl to z naší strany trochu jiný zápas jako obvykle. Měli jsme novou stoperskou dvojici. Franta Pavlas onemocněl a Josef Štergenich byl zraněný. Nahradili je Ondřej Zalubil, který se z útočníka posunul na stopera a David Pešík. V první půlce se mně podařilo dát dvě branky a mančaft se uklidnil. Druhý poločas se hrál nahoru dolů, třetí gól nám pomohl, dostali jsme se do nějakého klidu. Jalubí je sice na konci tabulky, ale my jsme nepočítali s tím, že je přejedeme rozdílem třídy, okres je docela vyrovnaný. Z naší strany to nebyl nijak krásný fotbal, ale podařilo se nám to, co jsme chtěli – tři body.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Zápas se rozhodl v úvodních deseti minutách, kdy jsme si vypracovali dvě velké šance, ale místo gólů jsme nastřelili břevno a tyč. Pokud bychom velké příležitosti proměnili, utkání by se vyvíjelo úplně jinak. Bohužel jsme doplatili na nedůslednost našich obránců, když po střele do tyče nechali domácího hráče pohodlně dorazit míč do sítě. Pak si vybral slabší chvilku jindy jistý gólman, který propustil za svá záda nijak prudkou střelu na přední tyč. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem něco udělat, soupeř nás dorazil třetím gólem. Po malé domů brankář odkopl balon pouze k domácímu hráči, který z dálky nádherně vymetl šibenici. Pak už to byl od nás zmar. Sice jsme se snažili, domácí si ale zbytek utkání v klidu pohlídali. Myslím, že kdyby se na obou stranách červenalo, nic by se nestalo. V 85. minutě náš Kolář zajel do jejich hráče a Zalubil jej zbytečně napadl. Už to ale nic neřešilo.“

Branky: 17. a 33. Miroslav Machala, 49. Tomáš Fantura. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 220.

BÍLOVICE – KNĚŽPOLE 1:0 (1:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Do utkání jsme šli s cílem hrát podobně jako v Jarošově, kde jsme uspěli. Pomohlo nám, že k nám soupeř přijel výrazně oslabený. Nebyl Valenta ani další hráči. Navíc se hostům brzy zranil i útočník Dominik Hančík, o přestávce vypadl i Hruboš. My jsme hráli dobře. Do vedení jsme šli hned v 8. minutě, kdy se z trestného kopu prosadil Žůrek. Ten mohl naše vedení ve druhé půli navýšit, ale pokutový kop neproměnil. Zahodili jsme i další šance, ale jelikož jsme soupeře nepustili téměř k ničemu, výhru jsme si pohlídali. Derby mělo náboj, ale žádná vražda tam nebyla. Jen pár ostřejších faulů, nějaké strkanice. Nám kromě dlouhodobě zraněného Mikšaníka chyběl také stoper Zbyněk Zlámal, kterého bolely záda. I bez nich nám zápas vyšel. Klidně jsme mohli vyhrát 4:0. Třikrát jsme šli sami na brankáře, nastřelili břevno. Soupeř naproti tomu nic neměl.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Do Bílovic jsme přijeli bez Valenty a další tří hráčů. Navíc se nám hned ve dvacáté minutě zranil útočník Dominik Hančík, nedohrál ani Hruboš. Museli jsme tam dát kluky z lavičky a náš výkon šel dolů. Musím sportovně pogratulovat Bílovicím, které byly opravdu lepší. My jsme tentokrát nebyli konkurenceschopní. Sice jsme věděli, že soupeři před týdnem v Jarošově zranil gólman Valeš, takže nastoupit do derby musel náhradní brankář, ale vystřelili jsme na něj jenom dvakrát za zápas. Ale nebyly to pořádné střely, sotva to tam doletělo. Z naší strany to byl špatný zápas. I když jsme do utkání šli v solidní sestavě, brzy se nám to rozpadlo. Od větší porážky nás ještě uchránil gólman Filip Hančík.“

Branka: 8. Adam Žůrek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 188.

BABICE – JAROŠOV 3:3 (1:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Soupeře jsme v závěru po vyrovnávací brance měli na lopatě, ale nedokázali jsme to využít. Mohli jsme vyhrát i prohrát, remíza je asi spravedlivá, i když z nerozhodného výsledku jsme spíše zklamaní. My jsme šli ve 22. minutě Gáborem do vedení, ale o náskok jsme ještě do přestávky přišli a ve druhé půli dvakrát inkasovali. Za stavu 1:3 to s námi nevypadalo moc dobře, ale kluci se zvedli. Musím je pochválit za to, že zabojovali a porážku odvrátili. Pro diváky to byl velmi dobrý zápas. Padlo šest branek, k vidění byly i další šance. Hlavně ve druhém poločase, od sedmdesáté minuty to bylo nahoru a dolů.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Je škoda, že jsme ztratili vedení 3:1, ale dělba bodů je zasloužená. Pro diváky to bylo hodně zajímavé utkání se spoustou branek i šancí. Kdyby to skončilo třeba 8:8, nikdo by se nedivil. Hrál se fotbal nahoru a dolů. My jsme konečně hráli po stranách, prokázali kvalitu v presinku. Byli jsme aktivní, bojovali. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Máme se od čeho odrazit. Nevidím důvod, abychom už ve čtvrteční dohrávce nevyhráli. Nám velmi pomohl návrat Běťáka se Svárovským. Ve středu zálohy nastoupili po dvou zápasech a bylo hodně cítit. Pochválit ale musím všechny kluky.“

Branky: 22. Lukáš Gábor, 70. Roman Bilavčík, 75. Milan Válek - 33. Jan Poulík, 55. Marek Běťák, 60. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 110.

SLOVÁCKO C – BÁNOV ODLOŽENO NA NEDĚLI 5. LISTOPADU VE 14.00