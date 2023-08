Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „O výsledek jsem se strachovali až do poslední chvíle. Jak už to tady bývá, do utkání jsme šli opět s jedním náhradníkem, více nás nebylo. Tři kluci se mi omluvili, více nás ani není. Na druhé straně soupeř na tom nebyl o mnoho lépe. Po fotbalové stránce to žádná krása nebyla, spíš tuhý boj z obou stran, čemuž odpovídal i počet žlutých karet. Opravdu to byl samý souboj. Soupeř nám do mnoha šancí nepustil, my jeho ale taky ne. Pro diváky to bylo nezáživné utkání. Utkání rozhodl smolný moment, kdy hostující stoper vyvážel balon a poranil si koleno. My jsme v první chvíli mysleli, že podklouzl. Nevypadalo to na nějaké zranění. Náš hráč, který si vzal balon a akci dohrál, nemohl tušit, co se děje. Navíc se vše odehrálo u půlící čáry. Hosté měli spousty možností tomu zabránit. Jinak Hluk perfektně bránil, napadal nás. My jsme nevyužili ani naše brejky. Když už jsme se za hostující obranu dostali, soupeř tomu vždy zabránil. Nakonec to je pro nás šťastné vítězství. My jsme rádi, že jsme v úvodu sezony zvládli dva domácí zápasy za sebou, máme šest bodů. S Hlukem to bylo velice těžké, je to výborně bránící soupeř, který nás k ničemu nepustil. Hosté měli v sestavě zkušené hráče, kteří doplňují běhaví mladí kluci.“

Jan Sabo, fotbalista Hluku B: „Chci začít u toho, že se hraje v srpnu, o letních prázdninách, navíc u nás byly hody, takže někteří kluci jsou na dovolené, tři hráči si plnili rodinné povinnosti ve stánku a další jsou zranění, včetně mě. Jelikož nás bylo jedenáct, musel jsem nastoupit i s poraněným kolenem. Dvanáctý hráč přijel z oslavy pět minut po úvodním hvizdu. Zápas byl vyrovnaný, oba týmy se snažily hrát. Zápas bohužel rozhodla nesportovní situace, kdy se mi při rozehrávce podvrtlo koleno. Ležel jsem na zemi a měl zvednutou ruku. Soupeř byl ode mě asi dva metry, ale hrál dál. Ve chvíli, kdy byl náš brankář na šestnáctce, převzal balon a střílel do brány. Smutné je, že právě tento moment celé utkání rozhodl, což je pro mě trochu nepochopitelné. Asi jsem to ještě nezažil. U domácích mi chybělo fair-play. Opravdu jsem ležel a řval bolestí. Vím, že se to ve fotbale stává a nikdo to nevrátí, mrzí mě to. Hřiště jsem opustil na nosítkách a musel střídat. První poločas se dohrál bez vážnějších šancí. Po změně stran jsme převzali otěže zápasu a v poli jasně dominovali. Drželi jsme balon a domácí přehrávali. Nezdenice se naopak soustředily na obranu, bránily těsný náskok. My jsme několikrát zahrozili, ale vyložené tutovky jsme neměli. Domácí hrozili spíše z ojedinělých brejků. Porážka nás mrzí. Kluci budou bojovat dál. Já zbytek podzimu vynechám.“

Branka: 7. Michael Pavlis. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 77.

SLOVÁCKO C – NEDAKONICE 0:4 (0:2)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Výsledek je pro nás samozřejmě velkým zklamáním, takto jsme doma začít nechtěli. Herně to ale nebylo vyloženě špatné, bohužel se opakují chyby z minulého týdne v Nezdenicích. Zatímco my hrajeme fotbal a útočíme, soupeři dávají góly. Místo toho, aby to v páté minutě bylo 2:0, tak neproměníme šance a pak během krátké chvíle dostaneme dvě branky a už se vezeme. Je to škoda, Tomáš David mohl alespoň jednu ze dvou tutovek dát, pak by se nám hrálo úplně jinak. Nedakonice hrály chytře, zezadu a na brejky. V záloze měly nadstandardního hráče Davida Kopčila, který jejich hru usměrnil, dal ji řád. Když bylo potřeba, tak to zrychlil nebo naopak přidržel míč. My jsme byli v ofenzivě jaloví, proto jsme podruhé prohráli.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Jsem moc rád, že nám o týden opožděný vstup do sezony výsledkově vyšel. Je důležité dobře začít, za tři body jsme rádi. Ze zápasu jsme měli respekt, protože nám chyběli nějací kluci, navíc jsme nevěděli do čeho jdeme. Sady v létě obměnily tým, byly pro nás velkou neznámou. Jelikož si náš gólman Holý v poháru na Žítkové zlomil nohu, musel jej zastoupit Vojtěch Hasník, což je takový obojživelník. V minulosti za nás chytal i hrál. Zlomový moment utkání přišel hned v úvodu za bezbrankového stavu, kdy fantasticky chytil na čáře hlavičku domácího hráče. I díky tomuto vynikajícímu zákroku jsme přečkali úvodní nápor soupeře. Po trošku vlažném začátku jsme se zvedli a začali hrát. Hra celkově byla ve středu pole vyrovnaná, na počet gólových příležitostí jsme ale byli lepší. Pomohly nám dvě branky Krále v prvním poločase. I po změně stran jsme dobře bránili a spoléhali spíše na brejky. Třetí gól jsme přidali z pokutového kopu, vzápětí jsme skórovali počtvrté a utkání se ve velkém vedru v poklidu dohrálo. Škoda zranění stopera Mojžíše hned v 8 minutě. Má něco s kolenem, snad to nebude nic vážného.“

Branky: 29. a 35. Tadeáš Král, 67. David Kopčil z penalty, 72. Jan Hyrák. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 90.

I. B sk. C: Ořechov vstřelil tři góly za tři minuty, Traplice doma zkolabovaly

STRÁNÍ B – BABICE 6:4 (4:1)

Jakub Motola, trenér Strání B: „Víme, že se Babice v létě posílily o kluky ze Slovácka. Mysleli jsme si, že na nás vletí, proto jsme hráli poctivě zezadu a na brejky, což nám vyšlo. Kolaja si v prvním poločase připsal tři asistence, Frühauf se blýskl hattrickem. V koncovce se nám dařilo, měli jsme i štěstí. Po prvním poločase jsme vedli 4:1. Vedení nás ale asi trochu ukolébalo a i kvůli prostřídání soupeř výsledek zkorigoval a snížil. Babice se dvěma střelami zpoza šestnáctky dostaly zpátky do zápasu. My jsme ale z dalšího protiútoku přidali další branku a bylo rozhodnuto. Myslím, že divákům se muselo utkání líbit. My jsme se vstupem do sezony samozřejmě spokojení, akorát nás mrzí tolik obdržených branek. Na defenzivě ještě musíme zapracovat. Oproti minulému týdnu nám vypadl Havlík, ale zase byl s námi Lukáš Pavluš. Oproti loňskému podzimu nemáme problémy s kádrem. Je nás celkem dost, můžeme si vypomoct i střídáním. Mužstvo se stabilizovalo, tým jsme doplnili o dva kluky z áčka. Babice ale nebyly vůbec snadným soupeřem. Naopak u nás hrály velice dobře. Daly krásné góly, nastřelily dvakrát břevno a jednou tyč.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Zápas rozhodlo naše žalostné bránění. V poli jsme byli po celý zápas lepší, ale vyhořeli jsme na neproměňování šancí. Trefili jsme třikrát břevno a jednou tyč. Soupeř nám naopak dal gól z každého protiútoku. Jakýkoliv brejk domácích byl nebezpečný, my jsme bránili velice špatně. Vpředu jsme si vypracovali spoustu možností, ani čtyři branky nám na body nestačili, což mě mrzí. Z porážky jsem zklamaný. Pořád nám chybí dva nebo tři hráči.“

Branky: 13., 27. a 59. Patrik Frühauf Patrik, 22. Lukáš Pavluš, 31. Jaromír Mimochodek, 62. Peter Miklovič - 51. a 68. Erik Horníček, 25. Milan Válek, 83. Lukáš Gábor. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 101.

BŘEZOVÁ – KNĚŽPOLE 2:2 (0:1)

Josef Janků, sekretář Březové: „Pro nás je to na úvod sezony hodně dobrý bod, protože jsme chvíli před koncem prohrávali o dvě branky a už to vypadalo, že první utkání po návratu do okresního přeboru nezvládneme. Nakonec se na konci dvakrát prosadil Habánik a zajistil nám alespoň bod, kterého si nesmírně ceníme. Kněžpole bylo po většinu utkání fotbalovějším týmem, častěji bylo u míče. Hosté se v první půli zaslouženě ujali vedení, druhá půle už byla vyrovnanější. Oba týmy nedaly nějaké šance, nakonec se rozhodlo v závěru. Nám chyběl Šmíd a Smítal, Pleva je dlouhodobě zraněný, takže vůbec nevíme, zda bude fotbal ještě někdy hrávat. Jedinou posilou je Michal Blažek, syn trenéra.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „I když jsme v prvním kole narazili na nováčka, byl to pro nás těžký protivník. Březová má dobré mužstvo, tam se moc vyhrávat nebude. Navíc hřiště nebylo v moc dobrém stavu, těžko se na něm kombinovalo. My jsme se s tím ale vypořádali celkem dobře. V poli to bylo vyrovnané, padesát na padesát, možná jsme měli místy navrch, ale v závěru asi zafungovala fotbalová spravedlnost a nakonec utkání skončilo remízou. My jsme samozřejmě naštvaní, závěr jsme měli dohrát daleko lépe a náskok si pohlídat. Nám chyběl akorát Šimík, jinak sestava byla vynikající.“

Branky: 86. z penalty a 91. Peter Habánik - 20. z penalty a 72. Dominik Hančík. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 100.

I. A třída sk. B: Újezdec remizoval se Šumicemi, Kunovice otočily z 0:2 na 3:2

BÁNOV – JAROŠOV 2:2 (2:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Pro diváky to byl výborný zápas se spoustou šancí na obou stranách. Brankáři si dneska opravdu zachytali. Konečná remíza je asi zasloužená, vyhrát mohli oba týmy. Samozřejmě my doma chceme pokaždé bodovat a uspět, tentokrát proti nám stál kvalitní soupeř, který šel v 10. minutě do vedení. My jsme ale výsledek ještě do přestávky dvěma brankami otočili. Hostům vyšel i nástup do druhé půle, když skóre hned po po změně stran srovnali. Pak se hrálo nahoru dolů, šance střídala šanci. Bylo to o tom, kdo dá třetí gól a utkání rozhodne. Hráčům nemám co vytknout.“

Zbyněk Pavlas, hrající trenér Jarošova: „Tentokrát to nebylo tak vyhrocené jako minule. Naopak zápas byl pro diváky kvalitní, oku lahodící. Hrálo se nahoru a dolů, šancí byla spousta. Kdyby to skončilo třeba 6:6, nikdo by se nemohl divit. My jsme prvních pětatřicet minut soupeře k ničemu nepustili. Vypracovali jsme si spoustu tutovek, z nich ale dali pouze jeden gól. Bánov se postupem času zvedl a po dvou identických střelách zpoza vápna výsledek otočil. Ve druhém poločase jsme na domácí vletěli a skóre okamžitě srovnali. Pak už to zase bylo nahoru a dolů, remíza byla nakonec spravedlivá. Nás podržel gólman Zelenka, který v poločase vystřídal Kotmana. Tomu se po jednom souboji točila hlava, tak šel raději dolů. Zelenka ale zachytal parádně, soupeři zneškodnil čtyři pět nebo pět gólovek. My jsme ale taky měli hodně šancí. Kromě dlouhodobých marodů nám chyběl akorát Talaš.“

Branky: 33. Roman Vašička, 35. Lukáš Franc - 10. Zbyněk Pavlas, 49. Lukáš Pařenica. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 140.

JALUBÍ – HUŠTĚNOVICE 1:2 (0:0)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Huštěnovice ukázaly, jakou mají kvalitu. Od začátku diktovaly tempo hry. My jsme se snažili fotbalové nedostatky nahradit velkou bojovností a zápalem. V prvním poločase branka nepadla. Huštěnovice si ale vypracovaly několik velkých šancí, trefily jednu nebo dva tyčky. Hned po změně stran Hlúpik, který byl jediný nebezpečný hráč hostům v ofenzivě, nám znovu utekl a zase trefil tyč. Bývalý ligový hráč se prosadil až po standardní situaci v 72. minutě, kdy nám dal gól hlavou. Druhou branku soupeř přidal po nedůrazu u naší branky. První střelu hostujícího hráče jsme ještě zblokovali, stejný hráč si pak míč zpracoval a znovu vystřelil. My jsme v závěru zjednodušili hry a sestavu malinko prostřídali, což nám přineslo kontaktní gól, poslední minuty už ale byly křeč, kdy se to jeden snaží urvat a druhý ubránit. Celkově v zápase z naší strany moc velké fotbalovosti nebylo, i tak jsme favorita potrápili. Body musíme získat jinde. Až na jednu absenci jsem měl k dispozici kompletní tým, plnou lavičku.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Jelikož šlo o derby, pro nás to byl velmi těžký a tvrdý zápas. Vyhráli jsme zaslouženě. Jenom škoda, že jsme neproměnili více šancí, zápas jsme mohli rozhodnout daleko dřív. Domácí hráli na hranici svých možností, trápili nás svojí obětavostí a důrazem. Bylo to s nimi těžké až do konce. Kdybychom ale v první půli proměnili i další šance, mohli jsme mít klid. Bohužel jsme nastřelili několik tyček a jedno břevno. Jenom sám Hlúpik orazítkoval konstrukci branky třikrát. Dlouho nemohl dát gól, prosadil se až čtvrt hodiny před koncem. Pak jsme přidali druhou branku. Jalubí ranou do šibenice ale zápas zdramatizovalo. Pak mělo ještě jeden nájezd, my jsme však šancí měli daleko víc. O tři body jsme ale museli pořádně zabojovat. Bylo to těžší, než jsme si mysleli.“

Branky: 84. Martin Večeřa - 74. Filip Hlúpik, 82. Tomáš Pisklák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 321.

Sadům to nejde! Nedakonice přečkaly úvod, Slovácku C nasázely čtyři branky

BÍLOVICE - OSTROŽSKÁ LHOTA 1:2 (0:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeř nás požádal o změnu pořadatelství, tak jsme mu vyhověli. Neměli jsme s tím problém, bohužel jsme i druhý letošní domácí zápas prohráli. Šedesát minut bylo utkání vyrovnané, žádný z týmů si nevytvořil nějaké extra šance. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami, byl to takový upracovaný fotbal. Hosté byli hodně důrazní, měli výškovou převahu, takže souboje spíše vyhrávali. My jsme sice šli v úvodu druhé půle do vedení, ale pak jsme odpadli. Zbytečně jsme začali bránit výsledek. Ostrožská Lhota nás zatlačila a skóre po deseti minutách srovnala. Od té doby jsme byli horším mužstvem. Začali jsme se nesmyslně hádat, chybovat, věnovat se dalším věcem. Nastavení hráčů bylo špatné. I když jsme doma dvakrát vedli, nemáme žádný bod, což je určitě k zamyšlení. Chyběli nám Gajdošík, Žůrek a Ondrůšek.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Naše výhra je zcela zasloužená. I když jsme výsledek museli otáčet, od začátku jsme byli lepší na balonu a soupeře přehrávali. Bílovice hrozily jenom nakopávanými balony, moc toho ale neměly. My jsme zahrozili Fanturou, který v 10. minutě orazítkoval břevno. Kdyby dal gól, soupeře bychom zlomili hned v úvodu. Bohužel do konce poločasu jsme gól nedali, šancí jsme si ale vypracovali docela dost. Domácí nám na začátku druhého poločasu z ojedinělé akce dali gól. My jsme se z toho však nesesypali. Naopak dál hráli svoji hru. Po rohu vyrovnal Lučný. Byla to taková šmudla, jakou jsme potřebovali. (úsměv) Pak Josef Štergenich z třiceti metrů napálil odražený balon placírkou do šibenice a bylo to. Konec jsme si už zkušeným výkonem pohlídali. Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Hráli opravdu dobře. Jelikož nám chyběl gólman Gál, povolali jsme devětačtyřicetiletého Jakoubka ze Zlechova, který nám pomohl.“

Branky: 49. Erik Lukašík - 59. Ondřej Lučný, 78. Josef Štergenich. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 70.