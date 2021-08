SLOVÁCKO C – HAVŘICE 3:0 (1:0)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Je to zasloužené a jednoznačné vítězství. Měli jsme i další možnosti ke skórování, zato soupeře jsme téměř k ničemu nepustili. Hostující Rachůnkovi se u nás absolutně neprosadili. V naší sestavě bych vyzdvihl stopera Pochylého, který hrál velmi dobře. Výborně fungovala ale celá obrana i záloha. Naopak Havřice měly horší defenzivu, čehož jsme využili. Směrem dopředu jsou lepší, ale narazili na kámen.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. My jsme nastoupili do utkání bez tří hráčů základní sestavy. Chyběli nám Slavětinský, Klusák a Moštek. Slovácko rozhodně nebylo mančaftem, který by bylo vyloženě lepším mančaftem, jenž by nás nějak drtil. Domácí ale byli lepší a využili námi nabídnuté příležitosti. Naopak my jsme si víceméně žádnou gólovku nevytvořili.“

Branky: 4. Radim Vagdal , 66. Patrik Šilhavý , 81. Radek Blažek. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 107.

KNĚŽPOLE – BŘEZOLUPY 1:1 (1:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Ještě v patnáct hodin nás bylo deset a furt jsem obvolával nějaké hráče. I když někteří kluci ještě došli, musel jsem nastoupit i já. Vyšel nám začátek a po trefě Flíbora jsme vedli. Březolupy nás ale tlačily, my jsme však hrály zezadu a na brejky. V závěru prvního poločase jeden z nich neproměnil Dominik Hančík. Březolupy však taky měly šance. Ve druhém poločase nás tlačily. V úvodu druhé půle po mém faulu rozhjodčí Korolovych správně odpískal penaltu, kterou hosté proměnili. Hosté měli herně navrch, dál nás tlačili. Sudí jim kvůli útočnému faulu neuznal gól. My jsme mohli zápas rozhodnout v nastavení, ale Dominik Hančík další svůj únik neproměnil. Jinak to asi byla spravedlivá remíza. Oni mají mladé a nezkušené mužstvo, my staré a nepohyblivé. (úsměv). Bohužel nás trápí docházka. Neskutečně s tím bojujeme. Tentokrát jsme nějak sešli a měli i nějaké náhradníky.“

František Kukla, trenér Březolup: „Domácí začali aktivně a po naší chybě se jim podařilo vstřelit vedoucí branku. Od té chvíle jsme měli více ze hry my, vyrovnat se nám podařilo na začátku druhé půle z penalty. Domácím postupně docházely síly, měli jsme výraznou převahu, ale další branka se nám už bohužel nepodařila vstřelit.“

Branky: 11. David Flíbor - 51. Robin Hromeček z penalty. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 123.

NEZDENICE – HUŠTĚNOVICE 4:5 (0:3)

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Zápas rozhodl první poločas, který nám vůbec nevyšel. Zaspali jsme začátek, všechno bylo špatně. Hosté mě překvapili. Mají zkušený mančaft, prezentovali se u nás slušným výkonem. My jsme sestavu zase skládali všelijak, což možná ovlivnilo výkon v prvním poločase. Dva kluci se vraceli po nemoci, další dva z dovolené. Jelikož přijeli později, nastoupili až po změně stran.Huštěnovice byly fotbalovější, v zakončení přesné. Proměnily každou svoji šanci. My jsme taky něco měli, ale nic extra jsme si nevytvořili. Druhý poločas už byl ale o něčem jiném. Podařilo se nám snížit, ale Huštěnovice nám vždycky z brejku daly gól a dokázaly odskočit. Kdyby se hrálo o pět minut déle, třeba bychom urvali remízu, kterou jsme si ale za výkon v prvním poločase nezasloužili. Hosté vyhráli zaslouženě, byť jim docházely síly.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Hlavně v prvním poločase jsme zahráli velmi dobře. Byli jsme efektivní a všechno nám vyšlo. Do čeho jsme kopli, to nám ta spadlo. I proto jsme vedli 3:0. Ve druhém poločase už jsme moc šancí neměli, i tak jsme byli produktivní a ze dvou akcích přidali další dva góly. Nezdenice po přestávce udělaly v sestavě dvě změny a střídající borci jejich hru oživili. I když soupeř výsledek zkorigoval, naštěstí se nám pokaždé podařilo odskočit a udržet si náskok. Domácí to ale nevzdali a bojovali až do konce. My jsme to nakonec zvládli vítězně, i když jsme zase měli problémy se sestavou. Vždycky před zápasem se nám tři nebo čtyři kluci omluví, ale pokaždé to nějak poskládáme. Není to ale takové, jako když jsem hrával. Tehdy neexistovalo, aby se někdo omluvil. Nastupovali jsme i se sebezapřením.“

Branky: 76. a 81. Marek Kolínek, 53. Roman Adámek, 61. Šimon Bartoš - 8. Lukáš Ošívka, 28. Marek Střítecký, 31. Lubomír Puškáč, 57. Filip Mazůrek, 79. Dalibor Hastík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 60.

BŘEZOVÁ – JAROŠOV 5:4 (2:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Oproti minulému zápasu jsem udělal nějaké změny v sestavě. Začátek nám ohromně vyšel a již v desáté minutě jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ale než jsme doslavili, soupeř hned snížil na 2:1. V tu dobu byl Jarošov lepší než my, ale do konce poločasu jsme to jakžtakž přežili a soupeř nás nepotrestal dalším gólem. Ve druhém poločase jsme hru srovnali a během dvou minut vstřelili další dvě branky na 4:1. Hosté ale zase výsledek hned zkorigovali na 4:2. Pak po faulu na Pomajbíka proměnil Machálek penaltu a zdálo se, že zápasu v klidu dohrajeme. Definitivně mohl rozhodnout Pomajbík. Šel sám na branku, ale nastřelil tyč a soupeř nám dal po naší chybě gól na 5:3. V 84. minutě Jarošov snížil na 5:4 a my se až do konce třepali o vítězství. Hosté nás v závěru sevřeli centry, který chodil do naší šestnáctky jeden za druhým. Všechno jsme ale nakonec ubránili. Kluky musím pochválit za bojovnost. Z výsledku je jasné, že nějaké chyby udělali, i proto padlo tolik branek.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Bohužel jsme nezachytili začátek a už v desáté minutě prohrávali 0:2. Naštěstí se ním o minutá později podařilo snížit na 2:1. My jsme nezvládli ani začátek druhého poločase, za deset minut jsme dostali další dva góly a prohrávali 1:4. Pak jsme zase snížili a měli více ze hry, převahu, ale udělali jsme penaltu a zase to bylo o tři branky. Dál jsme ale hráli a soupeře tlačili. Vstřelili jsme dvě branky a ke konci sahali po vyrovnání. Domácí už ale náskok ubránili. Bohužel jsme po tom, co jsme nezachytili nástup obou poločasů, těsně prohráli.“

Branky: 6. a 56. David Pomajbík, 10. Jan Trecha, 55. Martin Šmíd, 73. Jan Machálek z penalty - 11., 65. a 83. Zbyněk Pavlas, 78. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 68.

BÍLOVICE – NEDAKONICE 1:3 (0:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Podařil se nám vstup do zápasu. Celý první poločas jsme měli herní převahu, kterou jsme zúročili v dvoubrankové vedení. V kabině jsme se za stavu 2:0 bavili o Csaplárově pasti. Věřili jsme, že ve druhé půli přidáme další branky a definitivně zlomíme odpor domácích stejně, jako se nám to povedlo v předcházejícím domácím zápase s Kněžpolí. Sice jsme dali gól na 3:0, ale za tohoto stavu jsme se ukolébali a nechali soupeře z brejku snížit. Bílovice zápas zdramatizovaly, my jsme si ale závěr už v klidu pohlídaly a průměrný duel dohrály do zdárného konce. Spokojený jsem hlavně s výsledkem, hra nebyla podle představ. Chybí nám stopeři, furt je někdo na dovolené, ale na střídání jsme měli alespoň tři hráče, takže dobré.“

Branky: 71. Karel Bajaja - 37. a 52. Tomáš Král, 20. Jan Hyrák. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 48.

ZÁHOROVICE – PRAKŠICE 1:6 (1:4)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Pořád máme tři hráče zraněné, navíc se nám v utkání zranili další hráči. V první půli jsme vystřídali dva kluky, o přestávce třetího. O víkendu jsme pořádali hodové slavnosti, takže se na klucích projevila únava z náročného programu. Kvalitnímu soupeři vyšlo úplně všechno, na co sáhl. Prohra je pro nás krutá. Prakšice ale určitě budou bojovat o postup. Viděl jsem je asi dvakrát nebo třikrát. Mají sice mladý, ale kvalitní mančaft. Navíc u nás hráli asi bez tří hráčů.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Zápas nám vyšel. Hráli jsme to, co jsme potřebovali. Vypracovali jsme si daleko víc brankových příležitostí, kluci to ale zakončovali lajdácky. Za stavu 0:0 by si to nedovolili. Jinak výsledek hovoří za vše. Kulisa byla hodová. Domácím se nedá přít snaha, ale kvalita byla na naší straně. My jsme navíc měli problémy se sestavou, chybělo nám docela dost hráčů. Postrádali jsme Sukupa, Vráblíka, Lišku a Dinku, takže šanci dostali méně vytížení kluci. Do statistik se zapsali tři sváteční střelci. Pozitivní ale bylo, že se po zranění vrátil jeden z klíčových hráčů Roman Havlín. Má po operaci kolena. Zatím byl jenom na lavičce, uvidíme, jak na tom bude. Rozhodně do toho nechceme tlačit na pilu. Teď jsme ho ale potřebovali. Sice v zápisce bylo pět náhradníků, ale použitelní byli jenom tři z nich.“

Branky: 18. Adam Struhelka – 13. a 24. z penalty Matěj Řezníček, 30. Consul Losada Wellington, 44. Lukáš Lysoněk, 58. Jonáš Kočica, 78. Vladimír Polák. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 79.

STRÁNÍ B – BABICE 3:1 (1:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Pro nás to bylo velmi těžké utkání. Babice byly kvalitní soupeř. Hrají pohledný kombinační a útočný fotbal. Prvních třicet minut byly herně lelší a od jedenácté minuty zaslouženě vedly. Postupně jsme ale vyrovnali hru a do přestávky i skóre. I druhá půle byla vyrovnaná. V závěru při nás stálo štěstí. Výhry nad silným protivníkem si vážíme.“

Milan Válek, záložník Babic: „Zatím body nesbíráme, ale ve Strání jsme hráli fakt dobře a po brance Litoše vedli 1:0. Začali jsme slušně. Domácí jsme trošku zaskočili aktivní hrou a první půlhodinu byli herně lepší. Oproti minulému utkání jsme trošku pozměnili sestavu. Byli jsme kvalitní na míči, kombinovali po zemi. Soupeř má v sestavě mladé kluky, kteří chtěli hrát rovněž kombinační fotbal, což nám relativně vyhovovalo. Tedy do té doby, než jsme měli sílu. Strání na konci prvního poločasu výsledek ze standardky srovnalo na 1:1. Druhý poločas byl vyrovnaný, od nějaké sedmdesáté minuty nám ale začaly ubývat síly. Sestavu jsme i vinou zranění prostřídali. Paradoxně z naší brejkové akce, kdy jsme mohli dát na 2:1, jsme z protiútoku do otevřené obrany inkasovali druhý gól. V závěru jsme všechno vrhli dopředu. Měli jsme možnost hlavou vyrovnat, ale nedali jsme a v 92. minutě jsme do otevřené obrany dostali z brejku třetí branku. Soupeř byl celkově o něco šťastnější, o trochu lepší, my jsme ale oproti domácímu zápasu, kdy to bylo utkání blbec, mohli při troše štěstí urvat nějaký bod. Na horké půdě ve Strání to ale bude mít každý mančaft těžké. Kluky musím pochválit. Hráli jsme obstojný fotbal, který snesl nějaké měřítko. Máme se od čeho odpíchnout, hlavně doma musíme začít sbírat body.“

Branky: 41. Miklovič Peter, 80. Skočovský Dušan, 92. Adam Želibabka - 19. Filip Litoš. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 105.