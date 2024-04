Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Jsme nadmíru spokojení. Pro nás je zadostiučinění po nepodařeném minulém zápase s Bílovicemi. Jsem rád, že jsme zbytečnou porážku odčinili výkonem i výsledkem, tři body jsme potřebovali. Teď potřebujeme zabrat i venku. Zápas s Babicemi nám vyšel parádně, po prvním poločase jsme mohli vést ještě vyšším rozdílem. Pomohla nám změna systému, hra na dva útočníky. Sice Erik Pešík přišel až na druhý poločas, ale vpředu jej nahradil Tomáš Fantura, který dal tři góly za třicet minut. Do vedení jsme šli hned v první minutě, pomohla nám chyba hostujícího gólmana. Pak přidal Fantura druhý gól z dorážky, z dálky se prosadil Mirek Machala a ještě v první půli Fantura zkompletoval hattrick. Po poločase jsme mohli vést ještě větším rozdílem, byly tam nějaká břevna a tyče. Hrálo se jenom na jednu branku. V aktivní hře jsme chtěli pokračovat i po změně stran, ale jak už to tak bývá, hned ve 46. minutě jsme dostali gól na 4:1. Babice pak po naší chybě přidaly ještě jednu branku. Soupeř pak hru otevřel a my ho potrestali dalšími dvěma brankami. Prosadil se Erik Pešík a přízemní střelou Kapusta. Pochválit za výkon musím nejenom naše hráče, ale i rozhodčího, který měl zápas stejně jako my pod kontrolou.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Zasloužená výhra soupeře, který byl ve všech směrech lepší. Domácí více běhali, byli důraznější, fotbalovější. My jsme si body nezasloužili. Byl to snad nejhorší výkon v sezoně. Byli jsme odevzdaní, hráli bez emocí. Porážka o čtyři góly je pro nás ještě milosrdná. všedm zkalanám

Branky: 1., 4. a 25. Tomáš Fantura, 22. Miroslav Machala, 77. Erik Pešík, 79. Tomáš Kapusta - 46. Lukáš Pitr, 73. Fermin Sánchez. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 155.

NEZDENICE – BÍLOVICE 3:0 (2:0)

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „K první jarní výhře nám pomohli dva góly po nacvičených standardních situacích. Do vedení jsme šli hned v 5. minutě, kdy se po rohovém kopu hlavou trefil Coufalík. Druhou branku po dlouhém autu a následném závaru přidal Bartoš, který doklepl propadnutý balon do sítě. V závěru první půle nám pomohlo naprosto oprávněné vyloučení hostujícího hráče po dvou žlutých kartách. Bílovice se i v deseti snažily, nehrály vůbec špatně. My jsme měli spoustu vyložených šancí, ale uklidňující třetí branku jsme přidali až ke konci zápasu. Škoda, že jsme utkání nerozhodli již dřív. Bílovice šly totiž za stavu 2:0 samy na bránu, kterou ale minuly. Pokud by skóre snížily, bylo by to ještě zajímavé. Houževnatého soupeře ale musím pochválit. V Nezdenicích se potýkáme s absencemi. Co zápas, to přijdou noví hráči. Situace není úplně příznivá. Spousta kluků je zraněná. Tým má kostru, kolem které se to neustále točí. Některé kluky jsem poprvé viděl až před zápasem. Sestava se mění, není konsolidovaná, což je v této třídě asi normální.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Utkání nám nevyšlo podle představ. I když jsme byli kompletní, doplatili jsme na neubráněné standardní situace. Brzy jsme prohrávali, do přestávky inkasovali ještě jednu branku. Vzadu jsme měli být důslednější a vpředu odvážní a přesnější. Těsně před přestávkou jsme navíc přišli o vyloučeného Zlámala, v deseti jsme to měli velmi složité. I tak kluci bojovali, snažili se hrát až do konce. Zápas jsme mohli zdramatizovat, ale Čada hlavou netrefil odkrytou branku a Mikšaník v úniku mířil vedle. Domácí měli v dlouhé přesilovce převahu, šance jsme však měli taky. Nezdenice byly důraznější, prostě to tam dotlačily. Navíc se nám zranil Čada.“

Branky: 4. Miroslav Coufalík, 34. Šimon Bartoš, 85. Tomáš Hasoň. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 42. Zbyněk Zlámal (Bílovice). Diváci: 85.

SLOVÁCKO C – HLUK B 1:1 (0:1)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Remízy s vedoucím týmem si rozhodně ceníme. Pro nás je to určitě zlatý bod. Máme obrovskou marodku, s tolika omluvenkami jsem se za třičtvrtě roku nesetkal. Celkem nám chybělo sedm nebo osm hráčů. Někteří museli nastoupit se sebezapřením, s horečkami. Kluci se nadopovali prášky a šli do akce. (úsměv) Zase ale ukázali, že jim na týmu záleží a jaká jsou parta. Soupeř byl sice herně lepší, ale do mnoha šancí jsme ho nepustili. Vzadu jsme to dobře odbránili. Bohužel jsme v první půli neuhlídali Zalubila a po jedné standardce inkasovali gól na 0:1. Hostující útočník se trefil hlavou. Kluky jsem o přestávce nabádal k trpělivosti, aby něvěšeli hlavy. Věřil jsem, že nám taky vyjde jedna standardka a urveme bod, což se přesně do puntíku splnilo. Po rohu si syn Martin naskočil a hlavou srovnal na 1:1. Zápas byl poměrně klidný. I když tam bylo pár ostřejších zákroků, Hluk chce ale hrát fotbal, takže to nebyl nijak tvrdý zápas.“

Roman Martiš, hráč Hluku B: „V Sadech jsme to měli těžké. Problémy nám dělalo hlavně hřiště, které nebylo tak rovné jako u nás. Těžko jsme se prosazovali, dostávali do šancí. Herně jsme sice byli o něco lepší, ale moc nebezpeční jsme nebyli. Do vedení jsme šli po standardní situaci. Ve druhém poločase jsem za stavu 1:0 neproměnil velkou šanci, což nás asi stálo výhru. Kdybych vedení pojistil, mohlo to dopadnout jinak. Domácí nám totiž z rohu dali vyrovnávací gól. Ve finále jsme rádi i za bod. Celkově to bylo klidné utkání bez výraznějšího vzruchu, šancí.“

Branky: 74. Martin Svoboda – 34. Martin Zalubil. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 110.

BŘEZOVÁ – HUŠTĚNOVICE 2:1 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Pro nás jsou to důležité body se silným soupeřem. Pořád nám chybí kanonýr Trúnek, kterého proti Huštěnovicím nahradil Pomajbík. Ten dal gól a další dvě branky mu sudí neuznal kvůli odmávaným ofsajdům. První půle byla z naší strany nervózní, křečovitá. Asi nám neseděl styl soupeře, který držel balon a krátkými přihrávkami kombinoval. V první půli jsme kromě neuznané branky měli ještě jednu šanci. Nám skvěle vyšel začátek druhého poločasu. Hráli jsme s větrem v zádech a než na to soupeř přišel, za minutu a dvacet sekund jsme mu dali dvě branky, což jsem v kariéře snad ještě nezažil. Hosté po první brance rozehráli, my jsme znovu získali balon, který jsme poslali dopředu a i za přispěním obránce Huštěnovic jsme ho poslali do sítě. Za stavu 2:0 jsme ovládli hru a měli další dvě šance. Bohužel pak přišla jedna standardka, po které soupeř dorážkou snížil. Do konce zápasu už to nebylo ono. Byli jsme nervózní, dvěma hráčům došly síly a já musel sáhnout do sestavy. Nakonec jsme náskok udrželi. Celkově je anše vítěztsví zasloužené.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Nezvládli jsme nástup do druhé půle, za dvě minuty jsme dostali dva góly a zápas ztratili. Bohužel v prvním poločase jsme neproměnili vyložené šance, za což nás soupeř potrestal. Nejprve náš hráč podběhl centr a Pomajbík to trefil přesbě. Pak přišel další dlouhý nákop, prudký centr ze strany, který si náš hráč srazil do brány. Bylo vidět, že domácí hrají všechno a pro výhru udělali maximum. My jsme si v posledních pěti minutách vypracovali tři velké šance, ale žádnou jsme neproměnili. Domácí bojovali, nám chyběl Hlúpik. I bez něj jsme celý zápas byli fotbalovější, bohužel jsme nezvládli dva nebo tři nákopy. Pak už jsme to honili, ale marně.“

Branky: 46. David Pomajbík, 47. Josef Smítal – 73. Tomáš Pisklák. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 148.

JALUBÍ – NEDAKONICE 4:3 (1:3)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Výhry si samozřejmě ceníme, protože jsme po prvním poločase prohrávali 1:3. První půle byla z naší strany hodně slabá. Hráli jsme bez chuti, zakřiknutí. Nevím, jestli to bylo respektem k soupeři, ale dostali jsme po dvou standardkách laciné branky. Pak po Kolářově akci a přihrávce Čagánek z vápna snížil na 1:2. V té chvíli jsme se dostali trošku do hry, ale než jsme se pořádně nadechli, bylo to 1:3. Po hrozném poločase přišla bouřka v šatně, nějaké změny, které přinesly ovoce. Nedakonice vypadly ze hry a my jsme skóre srovnali na 3:3. V závěru navíc Dobiáš zachoval klidnou hlavu, naservíroval míč na malé vápno Gajdorusovi, který jej uklidil do prázdné branky. Prostě pecka, euforie. Dojem z výhry mi trošku kazí dvě červené karty, které padly po běžných věcech a za mě byly docela přísné. Ale byly tu tři delegovaní rozhodčí, všechno bylo v tomto ohledu v pořádku. Prostě sudí nastavil takový metr. My ale rozhodčí neřešíme. Pro nás to jsou obrovsky cenné body. Bylo vidět, že si k nám Nedakonice přijely pro vítězství, protože na jaře ještě nevyhrály. Byla na nich vidět trošku frustrace, ve druhé půli vypadly z role. Možná hrály až příliš profesorsky, ale já musím hlavně pochválit vlastní tým za to, jak utkání odbojoval a výsledek za nepříznivého stavu otočil. Velké poděkování patří hlavně klukům, co měli jít na noční, ale nenechali nás ve štychu a v práci si to zařídili.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Šílený zápas. Utkání jsme měli dotáhnout do vítězného konce. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a vypracovali si několik brankových příležitostí. Soupeře jsme přehrávali a zaslouženě vedli 2:0. Jalubí se sice podařilo snížit, my jsme ale do poločasu odskočili na 3:1. Věděli jsme, že bude důležité zvládnout nástup do druhé půle, že musíme být stále aktivní. Opak byl ale pravdou. Jalubí do toho začalo více šlapat a stalo se přesně to, co jsme nechtěli. V 50. minutě jsme dostali gól, což domácí ještě více nabudilo a skóre po našem vlastním gólu srovnali na 3:3. Pak už to bylo nahoru a dolů. Oba týmy chtěly strhnout vítězství na svoji stranu. Pak sudí přísně vyloučil našeho Krále po druhé žluté kartě a my šli do deseti. Jalubí v závěru zjednodušilo hru, bysunulo Gajdoruse nahoru a nakopávalo balony dopředu. V poslední minutě strhlo vítězství na svoji stranu. Nic na tom nezměnilo ani vyloučení domácího hráče. Zklamání je velké. Ztratili jsme dobře rozehraný zápas. Pokud v poločase vedeme 3:1, už to musíme zvládnout.“

Branky: 39. Adam Čagánek, 50. Oleksandr Bula, 58. Petr Šoustek vlastní, 89. Tomáš Gajdorus - 12. Ondřej Dvouletý, 35. Dominik Madzia, 44. Jan Hyrák. Rozhodčí: Krátký. Červené karty: 90. Adam Čagánek – 83. Tadeáš Král. Diváci: 150.

STRÁNÍ B – JAROŠOV 0:3 (0:1)

Václav Havlík, trenér Strání B: „Porážka je pro nás krutá. Soupeř byl produktivní, nám se střelecky nedařilo. Sice jsme byli silní na balonu, ale i kdybychom hráli další půlhodinu, gól stejně nedáme. Nastoupil za nás nový gólman, pětačtyřicetiletý Slovák Peter Machunka, zápas mu ale příliš nevyšel. Ale je to kvalitní brankář, příště nám jistě pomůže. Musíme jít dál, pořád makat. Minulý zápas jsme moc šancí neměli, teď jsme se do zakončení dostávali, ale nebyli jsme přesní.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Pro nás to jsou velmi důležité tři body ze Strání, kde to není nikdy jednoduché. Celkově to byl spíše remízový zápas. Šance byly na obou stranách. My jsme chtěli víc. Byli jsme důslednější, získávali odražené balony a dohrávali situace do konce. Na druhé straně jsme si všechny střely a šance soupeře pohlídali nebo je zblokovali. Do vedení jsme šli v první půli krásnu střelou z dálky. Hned po změně stran jsme přidali druhou branku, pak jsme se trefili ještě jednou. Výsledek 3:0 je krásný, hlavně za týmový výkon ve druhém poločase jsme si výhru zasloužili. Klidně to ale mohla být i remíza. Měli jsme znovu problémy se sestavou. Poprvé, co jsem v Jarošově, jsem neměl jediného hráče do středu zálohy. Využít jsme museli dorostence ze Starého Města, který to zvládli velice dobře a nejen brankami nám pomohli l výhře.“

Branky: 32. David Talaš, 50. Filip Mach, 78. Ruslan Kutovyi. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 218.

BÁNOV – KNĚŽPOLE 1:0 (0:0)

Josef Hradil, trenér Bánova: „Konečně jsme měli plnou lavičku, byli takřka kompletní, což se projevilo na výkonu a nakonec i výsledku, ale jednoduché jsme to neměli. Sestavu jsem poprvé mohl postavit podle vlastního uvážení. Už v prvním poločase jsme měli nějaké příležitosti, žádnou jsme ale neproměnili. Ve druhém poločase jsme hráli proti větru. Sestavu prostřídali, dali tam mladé kluky a soupeře zatlačili. Šli jsme do vedení a klidně mohli přidat další dva nebo tři góly. I když se skóre již nezměnilo, je naše výhra zasloužená. Hosté tam až na nějaké závary moc šancí neměli. Pro nás je to důležitá výhra, hrálo se o šest bodů.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Při vší úctě soupeři to nebyl žádný extra fotbal. Potkaly se dva týmy ze spodku tabulky, hra v poli byla vyrovnaná. Domácí měli mírně navrch, ale nijak zvlášť nás nepřehrávali. Na to, že nám chyběli Valenta s Remešem a brzy se zranil i Dominik Hančík, tak jsme to zvládli ještě celkem slušně. Byli jsme oslabení, Bánov ale nebyl žádný zázrak. Bohužel jsme nehráli dobře. Měli jsme díry v obraně. Soupeř si vypracoval víc šancí, jednu z nich proměnil. My jsme tam měli jenom nějaké náhodné akce, náznaky.“

Branka: 60. Jakub Vacula. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 150.