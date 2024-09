Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Prvních dvacet minut byly Babice důraznější, herně lepší. Kdyby vedly 2:0, asi by se nikdo nedivil. Nakonec ale daly jeden gól. My jsme se však do konce poločasu trošku zlepšili a skóre srovnali na 1:1. Vstup do druhé půle nám herně vyšel, začali jsme ho velmi dobře. Měli jsme i šance, ale soupeři jsme darovali pokutový kop, ze kterého dal na 2:1. Hosté během pěti minut po nedůrazu našich hráčů zvýšil na 3:1. Dá se říct, že Babice vytěžily z minima maximum. Od nějaké šedesáté minuty jsme byli jednoznačně lepší a soupeře jsme už nepustili do žádné šance, naopak jsme my zahodili pět tutovek a z nich dali pouze jeden gól. Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát, nicméně gratuluji soupeři. Měl lepší produktivitu.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „V prvním poločase jsme byli lepší a zaslouženě šli do vedení. Utkání jsme měli docela pod kontrolou. Bohužel jsme si nechali dát hloupý gól a poločas skončil 1:1. Domácí začali druhou půli lépe, vypracovali si nějaké šance, které neproměnili. My jsme je za to potrestali z penalty a pak i z ojedinělého brejku. Zbytek utkání ale patřil Nezdenicím, které měly v závěru obrovský tlak. Domácí nás ke konci utkání zatlačili, zahrávali spousty standardních situací a rohů. Se štěstím jsme to ustáli a pouze jednou inkasovali. Jsem rád, že jsme konec přežili a zůstali potřebné body. Za výhru jsme moc rádi.“

Branky: 38. Michael Pavlis, 84. Štěpán Surý – 9. a 52. z penalty Milan Válek, 52. Lukáš Pitr. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 85.

JALUBÍ – NEDAKONICE 2:0 (1:0)

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Jsem spokojený. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. V prvním poločase jsme měli převahu, mohli dát čtyři góly. Prosadil se však pouze nestárnoucí Gajdorus, který nám přišel pomoct. Nedakonice ve druhé půli hru vyrovnaly, ale žádnou vyloženou šanci si nevypracovaly. My jsme ke konci utkání přidali druhý gól a zápas definitivně rozhodli. Hosté hráli pouze po vápno, naše obrana pracovala na stoper procent. Přitom jsme nastoupili bez třech záložníků.“

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Žádný strom, který se nasadí, nevyroste za chvilku. Potřebuje čas stejně jako náš tým. Budujeme něco nového a kluci si na to stále zvykají. Mrzí mě to, že nejsme produktivní. Domácí si vypracovali víc gólových příležitostí, při některých z nich nás podržel mladý brankář Ševčík. Za jeho zády skončily jenom dvě tečované střely. Jedna byla hlavou, druhá nohou. Obě do sítě zapadly téměř stejně. Byly to smolné branky. V zápase jsme měli územní, platonickou převahu, která nám body nepřinesla. Chyběli nám čtyři stěžejní hráči. Kromě Kopčila také Hyrák s Králem. Právě o jejich výkony se chceme opírat. Zatím si to prostě sedá. Nemám strach, že bychom měli mít problémy. Musíme se zlepšit a tým posílit.“

Branky: 27. Tomáš Gajdorus, 88. Daniel Dobiáš. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 155.

TRAPLICE – MAŘATICE 0:3 (0:2)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Z naší strany to bylo hrozné. Soupeři jsme všechny tři góly darovali po našich hrubých chybách. První hned v 10. minutě. Při třetí brance jsme dávali malou domů. Hostující útočník to vystihl, vzal balon a dal na 3:0. V tu chvíli bylo po fotbale. My jsme mohli výsledek ve 44. minutě snížit, brankář Matoušek ale hosty podržel. Jiné šance jsme ani neměli. Ve druhém poločase jsme jenom nakopávali balony dopředu, soupeř ale všechno odvrátil. Chyběl nám brankář Musiol a také útočníci Janků s Blahou a Rozhonem. Nebyl ani Hanák.“

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Jsme spokojení. Po třech ztrátách už jsme potřebovali vyhrát. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Domácí neměli nějakou velkou šanci. Zahrozili jenom na konci první půle, kdy nás podržel gólman Matoušek, ale jinak jsme domácí do ničeho nepustili. Nám vyšel začátek, po čtvrt hodině jsme vedli 2:0. Skóre otevřel po centru z boku Mařák, který si tam naběhl, trefil břevno a odražený balon hlavou dorazil do sítě. Druhý gól dal Prekop. To se nevidí ani v lize. Jedním dotekem si míč zpracoval a druhým vystřelil. Třetí branku přidal Mařák, jenž na začátku druhé půle využil nedorozumění soupeře. Zbytek utkání jsme si v klidu pohlídali.“

Branky: 10. a 49. Roman Mařák, 14. Dalibor Prekop. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 220.

SLOVÁCKO C – KNĚŽPOLE 1:1 (1:1)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Po utkání mám smíšené pocity. Mrzí mě hlavně závěr utkání, ve kterém jsme přišli o vyloučeného brankáře Laka. Ještě předtím jsme ale měli kopat jasnou penaltu po nedovoleném zákroku hostujícího hráče. Sudí to nepískl a z protiútoku přišel souboj v naší šestnáctce, který vyvrcholil strkanicí. Hostující útočník Hančík strčil našeho dobíhajícího obránce, který trefil kolenem brankáře. Rozhodčí to nepískl, gólman Lako to neunesl a za oplácení šel ven. Místo toho, abychom kopali v závěru penaltu jsme bavíc přišli o vyloučeného brankáře. Mrzí nás to, protože je to druhý zápas po sobě, co utkání rozhodla penalta v náš neprospěch. Nevím, co jsme komu udělali špatného, ale nelíbí se nám to. Jinak to byl vyrovnaný a remízový zápas. Dělba bodů je spravedlivá. My jsme šli do vedení už v 5. minutě, kdy syn Martin dostal na pravou stranu hřiště dlouhý křižný pas. Přeskočil obránce, balon si dobře zpracoval a střelou na protější tyč otevřel skóre. Hosté ve druhé polovině první půle převzali iniciativu a byli lepší na míči. Vypracovali si několik šancí, které brankář Lako chytil. Zneškodnil soupeři čtyři nebo pět těžkých střel. Inkasoval pouze z kopačky Valenty, který prokázal, že je to na tuto třídu pořád nadstandardní hráč. Klobouk dolů před ním. Hosté byli i ve druhé půli lepší, my jsme ale ke konci znovu hrozili. Rozhodnout mohl syn Martin nebo Bahula. Utkání mohlo skončit jakkoliv, remíza je na konec spravedlivá. Nyní nás kosí zranění a nemoci. Sestavu složitě dáváme dohromady.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „S bodem jsem spokojený. Domácí začali lépe než my a prvních dvacet minut byli herně lepší. My jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal. Sady měly více ze hry, ale do poločasu jsme skóre Valentou srovnali. Jinak to od nás bylo takové nemastné, neslané. Domácí měli čtyři rohy, klidně mohli dát dva góly. Závěr byl zbytečně vyhrocený. Náš hráč strčil do jejich hráče, který narazil do brankáře a ten za oplácení obdržel červenou kartu. Do té doby to bylo poměrně klidné utkání. Nám nechyběl nikdo. Slovácko C má mladý a kvalitní tým. Neměli jsme to jednoduché.“

Branky: 6. Martin Svoboda – 40. Vít Valenta. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 91. Tomáš Lako (Slovácko C). Diváci: 125.

STRÁNÍ B – JAROŠOV 5:0 (3:0)

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Čekali jsme těžší zápas. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Byli jsme jednoznačně lepší, Jarošov přehráli. Pomohl nám rychlý gól, který dal už v 5. minutě Tóth. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Ze čtyř šancí jsme v první půli dali tři góly. Naopak hosté neměli snad ani jednu vyloženou příležitost. Utkání bylo zcela v naší režii. Vyhrát jsme mohli i vyšší rozdílem, ale Kolaja s Želibabkou neuspěli. I tak jsme spokojení, makáme ale dál.“

Vojtěch Jančík, hrající trenér Jarošova: „Utkání se mi dost těžko hodnotí. Výsledek až tolik neodpovídá. Domácí sice byli herně lepší a svojí kvalitou někde jinde, ale spadlo jim tam úplně všechno. Strání dalo krásné góly, některé po našich chybách. Musím uznat, že pro nás to bylo hodně těžké utkání. Věřím, že porážku hodíme rychle za hlavu. Víme, že i tyto zápasy ve fotbale bývají. Moc šancí jsme si nevypracovali. Nebyli jsme úplně hrozní, Strání nás ale předčilo.“

Branky: 5. Sebastián Tóth, 20. Hlieb Krupko, 40. Ondřej Čaňo, 55. Dominik Frühauf, 81. Adam Želibabka. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 130.

HAVŘICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 0:0

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Byl to vyrovnaný zápas, remíza asi odpovídá, i když bod je pro nás málo. V naší situaci jsme potřebovali vyhrát, ale to i soupeř. Sestava pořád není ideální, neustále nám někdo chybí. Pereme se s tím, jak se dá. Škoda, že jsme nedali žádný gól. Pochválit ale musím obrannou fázi.“

Patrik Štergenich, hrající trenér Ostrožské Lhoty: „Bod bereme, i když domácí za celé utkání pořádně nevystřelili. Herně jsme byli lepší, ale v koncovce se nám nedařilo. Už v prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, Erik Pešík s Danem Štergenichem ale mířili mimo. Havřice hrozily hlavně po standardních situacích, kopaly dost rohů, ale nic tam nedotlačily. Nám dělalo problémy extrémně špatné hřiště. Místo trávy tam byla jenom hlína, těžko se na tom kombinovalo, ale podmínky byly pro oba mančafty stejné. Nastoupili za nás i tři noví kluci. Získali jsme Michala Cmola z Dolního Němčí, Filipa Mazůrka ze Zlechova a Michala Černého z Višňové. Přestěhoval se do sousední Blatnice. Taky jsme se domluvili s brankářem Šíchou z Hluku. Do brány šel ale Fojtík, protože Gál si na tréninku zlomil prsty na ruce. Pochválit musím kluky za snahu i rozhodčího. Náš zápas řídil poprvé a zvládl to výborně.“

Rozhodčí: Hostýnek. Diváci: 94.

HUŠTĚNOVICE – BŘEZOVÁ 4:0 (2:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Nebylo to tak jednoduché utkání, jak jsme si možná mysleli. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale o tolik jsme lepší nebyli. Březová mě překvapila, hrála fakt dobře. Zápas poznamenalo zranění hostujícího brankáře, který při jednom zákroku vrazil hlavou do tyčky. Musela pro něj přijet sanitka. Snad to nebude nic vážného. Přejeme mu brzké uzdravení. Stalo se to zas stavu 1:0. I náhradník ale chytal poměrně dobře. My jsme prvních dvacet minut měli více ze hry. Byli jsme produktivní, obě šance v první půli proměnili. Jinak jsme ale nic neměli. Hosté hráli dobře, místy nás i přehrávali. My jsme ale byli produktivní, všechny šance proměnili. Pro soupeře je porážka krutá.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Mrzí nás hlavně zranění brankáře Bruštíka, který při jenom zákroku narazil hlavou o tyč. Co jsem tak slyšel, domácí hráč ho malinko rukou přistrčil. Za mě to rozhodčí Kroča moc nezvládl. Náš hráč Trúnek šel v 15. minutě sám na branku, když ho domácí stoper zfauloval. Sudí sice odpískal faul, ale hráči nedal ani žlutou kartu, přitom to bylo jasné vyloučení, ovlivnění zápasu! Chyb tam ale bylo víc. Domácí byli neskutečně produktivní. Co měli, to proměnili. Nám sudí ještě neuznal gól pro ofsajd. Huštěnovic byly herně o něco lepší, ale prohrát takovým rozdílem jsme si nezasloužili. Chyběl nám nejen trenér Kalina, ale i dva hráči. S nimi bychom tam něco uhráli.“

Branky: 17. Pavel Čechmánek, 36. Rostislav Balajka, 64. Petr Konečný, 85. Jaroslav Náplava z penalty. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 91.