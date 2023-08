Zbyněk Pavlas, hrající trenér Jarošova: „Naším největším nepřítelem bylo tentokrát počasí. I když byly přestávky na pití po každých patnácti minutách, v tom velkém vedru to bylo pro všechny strašně náročné. I tak jsme ale hráli dobře. Podobně jako v Bánově, tentokrát jsme ale ještě víc a důrazněji dostupovali protihráče. Už v prvním poločase jsme si vytvořili tři nebo čtyři vyložené šance, skórovat jsme mohli daleko dřív. Hosté až na pár závarů neměli v první půli skoro nic. Pořádně zahrozili pouze jednou, ale jejich hráč zblízka netrefil prázdnou branku. My jsme i po změně stran hráli důsledně, bojovali až do konce. Zápas nakonec rozhodl můj nákop z nějakých 65 metrů. Do běhu jsem vyslal bráchu Jana a ten přehodil gólmana. Pak si Běťák po jednom rychle rozehraném autu navedl míč na střed hřiště a kolem gólmana upravil na konečných 2:0. Za výhru jsme samozřejmě rádi, Strání nebylo jednoduchý soupeř. Pochválit musím také sudího, podal výborný výkon. Nám chyběl akorát gólman.“

Jakub Motola, trenér Strání B: „Zápas byl o jednom gólu, který nakonec dal soupeř. Bylo jasné, že kdo se prosadí jako první, vyhraje. Domácí měli více ze hry, vytvořili si i nějaké šance. Nastřelili tyčku a břevno. My jsme věděli, že nás v Jarošově čeká těžký zápas. U nich se nám vždycky hraje špatně. Bylo tvrdé hřiště, míč hodně skákal. My jsme ze Strání zvyklí i na větší plochu, v Jarošově jsme si na menším hřišti toho moc nevypracovali. Jinak se hrálo spíš mezi šestnáctkami. Soupeř byl lepší, my jsme měli navrch od 55. do 70. minuty. Domácí jsme na chvíli zatlačili, ale střelecky jsme se neprosadili. Po inkasované brance jsme hru otevřeli a dostali druhý gól. Škoda zahozené šance Mikloviče, který se ještě za bezbrankového stavu v 70 minutě ocitl po rohu sám před gólmanem, ale neuspěl. Kdyby dal gól, tak jsme tam vyhráli.“

Branky: 80. Jan Pavlas, 89. Marek Běťák. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

BABICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 2:2 (1:2)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Zápas nám v tom vedru vůbec nesedl. Hráli jsme bez emocí, bez většího nasazení. Byli jsme katastrofální, nakonec jsme získali alespoň bod, který musíme brát. Remíza je pro nás šťastná. Na druhé straně pokud bychom po prvních deseti minutách vedli 3:0, nikdo by se nedivil. Dali jsme však jenom jeden gól a od té doby přestali úplně hrát. Soupeř výsledek ještě do přestávky otočil, měl další šance. My jsme byli mrtví, naštěstí jsme urvali alespoň bod.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Je to pro nás ztráta. Sice jsme prvních deset minut nebyli na hřišti, po inkasované brance jsme se ale zvedli a byli jednoznačně lepší. Vytvořili jsme si asi pět tutovek, které jsme neproměnili. I tak jsme ale výsledek otočili a po prvním poločase vedli 2:1. Škoda, že jsme nepřidali uklidňující třetí gól, který by domácí zřejmě položil. V závěru jsme pak o výhru přišli. Je to škoda. Před zápasem bychom bod brali, ale po utkání jsme byli v kabině hodně zklamaní a něco si k tomu i řekli. Pro diváky to byl docela dobrý ofenzivní zápas, moc se nebránilo. Nám ze sestavy vypadl Jegla, zase nám přišel pomoct David Pešík. V utkání jsme protočili oba gólmany, aby si zachytali. Začal Jakoubek, protože vítězná sestava se nemění, ve druhé půli tam šel Gál, který se vrátil z dovolené.“

Branky: 6. Adam Litoš, 82. Milan Válek – 18. Kamil Horák, 24. Tomáš Fantura. Rozhodčí: Kolorolovych. Diváci: 99.

HLUK B – SLOVÁCKO C 3:1 (1:0)

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Utkání bylo oboustranně vyrovnané, moc šancí nebylo. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami. Zápas rozhodly individuální chyby soupeře, které jsme potrestali. Měli jsme lepší koncovku. Hosté nebyli ve finální fázi a zakončení tak přesní, ale nebyl to jednoduchý soupeř. Hráči toho měli v tom vedru dost. My máme široký kádr, takže jsme se obešli i bez hráčů z áčka. Kluky musíme za výkon i přístup pochválit. Celkově to od nás bylo dobré.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „S přibývajícími zápasy se herně stále zlepšujeme, ale body pořád nemáme. Budu se opakovat, ale znovu nás srazily hrubé individuální chyby. Hned v 6. minutě náš hráč podskočil dlouhý křižný balon a dostaneme z toho gól. Kluci si v tom vedru sáhli až na dno, hráli až do konce, prohru jsme ale neodvrátili. I tak jsem s výkonem mužstva maximálně spokojený. Kluci nechali na hřišti opravdu všechno, nemají se za co stydět. Ve druhé půlce jsme zbytečně ztratili na polovině soupeře míč a Hluk rychlý protiútok dohrál do druhého gólu. Do hry nás vrátil kontaktní gól Čecha z penalty. Když už jsme se nadechovali k závěrečnému náporu a chtěli vyrovnat, domácí hráč trefil ze 35 metrů neuvěřitelným způsobem šibenici. To nebyl gól roku, ale století. Takovou branku už v Hluku v životě neuvidí. Prohra mě mrzí, protože to byl vyrovnaný zápas. Nějaký bod jsme mohli získat.“

Branky: 6. Jan Machala, 55. Martin Zalubil, 84. Roman Martiš – 70. Filip Čech z penalty. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 80.

I. B třída sk. C: Zlechov ovládl derby v Buchlovicích, Polešovice vyhrály 3:0

BÍLOVICE – NEZDENICE 4:2 (2:2)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Jsem rád, že napotřetí nám to doma vyšlo a konečně jsme zvítězili. S Nezdenicemi to ale vůbec jednoduché nebylo. Dvakrát jsme v první půli prohrávali, naštěstí se nám povedlo vždy srovnat a na gól soupeře hned odpovědět. V úvodu druhé půle nás podržel dobrým zákrokem brankář, pak jsme šli do vedení na 3:2 a vzápětí přidali čtvrtou branku. V té chvíli bylo rozhodnuto. Závěrečnou půlhodinu jsme si už pohlídali. Hráli jsme dobrý a obětavý fotbal, kluci bojovali jeden za druhého. Chodili jsme tvrdě do soubojů, nedali soupeři žádný prostor. Jinak utkání bylo poměrně vyrovnané. My jsme rádi, že jsme takto těžké utkání zvládli. Nezdenice měly šest bodů. Ukázali jsme, že se nemusíme nikoho bát a můžeme hrát s každým. Po smolných prohrách jsme konečně zabrali.“

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Pro nás je to nešťastná prohra. Domácí nám z pěti střel dali čtyři góly, my jsme měli sedm nebo vyložených šancí a dali jenom dva góly. Srazily nás hrubé chyby a také žalostná koncovka. Soupeři jsme prakticky vítězství darovali. V poli to bylo jinak vyrovnané. Domácí opravdu do čeho kopli, to nám tam spadlo. Inkasované branky jsou ale na vrub celé defenzivy. Na druhé straně bylo až neuvěřitelné, co jsme neproměnili. Nastřelili jsme tyčku, břevno a několikrát také domácího gólmana, který předvedl řadu zázračných zákroků. Z malého vápna jsme ho trefovali po ramenou, po hlavě, což ale neomlouvá naše hráče, kteří čtyřikrát selhali na malém vápně. Pochválit musím i rozhodčího Brhela. Pískal nás poprvé a podal opravdu velice dobrý výkon. Utkání rozhodl začátek druhého poločasu, který jsme zaspali. Během tří minut jsme dostali dvě branky. Bílovice se pak zatáhly a hlídaly si náskok. My jsme se tam sice několikrát dostali, ale branky už nedali.“

Branky: 19. a 48. Lukáš Kamočai, 32. Adam Žůrek, 51. Richard Čada – 12. Michael Pavlis, 26. Radek Jančář. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 80.

KNĚŽPOLE – BÁNOV 2:1 (1:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Diváci viděli zajímavé a celkem otevřené utkání. Každý z týmů si vypracoval po pěti velkých šancí. My jsme nakonec byli šťastnější a o gól vyhráli. My jsme šli do vedení vlastním gólem soupeře. Další šance jsme v první půli neproměnili, na druhé straně hrozili i hosté. Také druhá půle byla vyrovnaná. Mohli jsme Bánovu odskočit, ale také inkasovat vyrovnávací branku. Naštěstí Valenta čtvrt hodiny před koncem zvýšil na 2:0. Bánov sice vzápětí snížil a závěr zdramatizoval, ale vedení už jsme i přes nervózní závěr taktickou hrou uhájili. Po utkání byl za kritiku rozhodčího vyloučen hostující Velecký. Celkově to byl vyrovnaný zápas, my jsme byli produktivnější a šťastnější. Prostě jsme dali o gól víc než Bánov. Chyběl nám Šimík, který má trhlinu ve svalu a také dlouhodobě zraněný Kreuzl s Vychodilem.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Z výsledku jsem rozčarovaný. Dáme dva góly a prohrajeme 1:2. Bohužel nás sráží mizerná koncovka. Do šancí se dostáváme, ale nedokážeme je proměnit. Kdybychom první poločas vyhráli 3:1, nikdo by se nedivil. Místo toho soupeři ve druhé půlce namažeme na druhý gól. Na konci jsme se snažili výsledek zvrátit, dali kontaktní branku, ale další nepřidali. Bohužel pokud nezačnee proměňovat šance, nebudeme body sbírat. V první řadě se musíme zlobit jenom sami na sebe, až pak na rozhodčí. Od nás jsem čekal daleko lepší výkon, Kněžpoel bylo hratelný soupeř.“

Branky: 35. Petr Mahdalíček vlastní, 76. Vít Valenta – 80. Rostislav Guryča. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 100.

I. A třída sk. B: Šumice srovnaly z 1:4 na 4:4! Veleckému neuznaly tři góly

HUŠTĚNOVICE – BŘEZOVÁ 0:0

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Po celý zápas se hrálo na jednu bránu, bohužel v ofenzivě nám chyběli Hlúpik s Bruštíkem. Byla to pro nás větší ztráta, než jsme si mysleli. I bez nich jsme si ale vytvořili dostatek příležitostí ke skórování, ani z metru jsme ale nebyli schopní trefit prázdnou bránu. Třeba Grebeň hlavičkoval před odkrytou bránou do zemi a do břevna, ale takto bych musel jmenovat půlku našeho týmu. Na druhé straně soupeř k nám přijel v improvizované sestavě, jenom bránil a odkopával balony. My jsme ale tentokrát neměli dostatečnou kvalitu na to, abychom jejich obranný val překonali. Bylo to o jednom gólu. Pokud bychom jej dali, soupeř by to muel otevřít. Bohužel i takovéto zápasy ve fotbale jsou. Březová si k nám dojela pro bod a ten si poctivým výkonem odvezla. Utkání ale bylo hlavně o naší nekvalitě v zakončení.“

Martin Šmíd, hráč i PR manažer Březové: „Do utkání jsme šli s defenzivní taktikou. Věděli jsme,že Huštěnovice mají silný tým, hlavně v předu velkou kvalitu, takže jsme to nechtěli otevřít a inkasovat moc branek. Po celý zápas jsme se soustředili na bránění, poctivým výkonem jsme nakonec dosáhli na cennou remízu. I když na vyložené šance domácí vyhráli 8:1, kluci to v tom hoku ubojovali. Za přístup i velkou bojovnost zaslouží poděkování. V tom horku to pro všechny bylo hodně náročné.“

Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 94.

NEDAKONICE – JALUBÍ 2:2 (2:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Vzhledem k průběhu zápasu je konečná remíza nejspíše zasloužená. My jsme si dali dva vlastní góly. Začátek byl z naší strany trošku nervózní. Soupeř tam měl nějaké standardní situace a z jedné nám dal gól, když nastřelený balon si náš náš hráč nešťastně srazil do brány a my prohrávali 0:1. Jinak hra byla oboustranně vyrovnaná bez nějakých velkých šancí. Nám se podařilo výsledek srovnat a chvíli před přestávkou výsledek z penalty otočit na 2:1, což byla super věc. O přestávce jsem kluky nabádal k aktivní hře, abychom přidali třetí gól a soupeře definitivně zlomili. Nakonec došlo k úplnému opaku. Hned ve 48. minutě Kopčil v nouzi poslal balon dozadu našemu stoperovi, kterého dobíhal útočník Jalubí. Míč skončil v náruči našeho gólmana a sudí na hranici velkého vápna odpískal malou domů. Jalubí nepřímý volný kop využilo a ranou pod břevno skóre srovnalo na 2:2. Zbytek utkání byl vyrovnaný, moc stoprocentních šancí už tam nebylo, i když oba týmy se snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Závěr byl spíše bojovný se spoustou faulů. Místy to bylo až zbytečně vyhrocené.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Bod je pro nás dobrý. My jsme šli do vedení z první šance, když si po blbě zahrané standardní situaci domácí hráč srazil balon do vlastní sítě. Nedakonice po inkasované brance malinko přidaly. Oba týmy se špatně vyrovnávaly s horkým počasím, takže se hrálo ne v úplně vysokém tempu, což některým hráčům nesvědčilo a nebyli zrovna v top formě. My jsme nezvládli hlavně závěr první půle. Nejprve jsme inkasovali branku po propadnutém balonu, pak jsm e z jasné penalty obdrželi druhý gól. O přestávce se nám podařilo dostat se hráčům do hlav, výkon šel nahoru. Skóre jsme srovnali po malé domů z půlky hřiště. Po nepřímém volnému kopu jsme dali na 2:2. Oběma týmům postupně docházely síly, hrálo se spíše mezi šestnáctkami. My jsme byli o něco nebezpečnější, ale žádnou akci jsme nedohráli. Finální fáze nebyla dobrá. Ale v tom vedru byl pro nás i bod dobrý, byť jsme si samozřejmě chtěli vzít všechny tři.“

Branky: 38. Tomáš Král, 44. David Kopčil z penalty – 5. a 48. Tomáš Kolář. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 50.