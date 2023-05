JAROŠOV – TRAPLICE/JANKOVICE 1:1 (1:1)

Zbyněk Pavlas, útočník Jarošova: „První poločas byl hodně ovlivněný silným větrem. Traplice i s jeho podporou po většinu času spoléhaly jenom na dlouhé nakopávané balony na Janků. Ten si neustále zabíhal a dostal se ke dvěma nebezpečným střelám. Ke konci prvního poločasu nám po naší nesmyslné chybě dal vyrovnávací gól. Dostal křižný balon, utekl nám a obstřelil gólmana. My jsme šli do vedení po nacvičeném signálu z rohu, Jinak první půlka byla plná soubojů, moc šancí ke skórování nebylo. Druhý poločas už byl vysloveně v naší režii. Hráli jsme dobře a soupeře skoro k ničemu nepustili. Traplice tam možná měly jeden brejk, ale jinak se do našeho vápna nedostaly. My jsme tam naopak měli spoustu závarů i šancí, které mohli skončit gólem. Bohužel jsem neproměnil ani penaltu. Nekopl jsem to úplně špatně, ale hostující brankář směr rány vystihl a střelu chytil. Za mě je remíza nezasloužená. Byli jsme lepší, hráli fakt dobře. Hosty jsme nepustili skoro k ničemu. Celkově bylo vidět, že se potkaly ofenzivní týmy z popředí tabulky. Byl to jeden z našich lepších výkonů.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Bod bereme. Jarošov byl těžký soupeř. Kvalitní hru komplikoval silný vítr. Domácí nás v úvodu střetnutí překvapili z rohu a brzy vedli. Jinak první poločas byl vyrovnaný, žádné extra šance nebyly. My jsme výsledek vyrovnali po brejku ve 45. minutě, kdy se prosadil Janků. Domácí ve druhém poločase neproměnili Pavlasem penaltu. My jsme tam měli dvě gólovky,m Trávník ani Kolinský ale neuspěli. Oba šli z pravé strany na brankáře, kterým jim to chytil. Bylo to vyrovnané utkání, pro nás zasloužený bod.“

Branky: 8. Martin Jančík - 45. Michal Janků. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 250.