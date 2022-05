Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Velká spokojenost. Výsledek vypadá moc hezky, pro hosty se zdá být ale krutý, protože byli více na míči a slušně kombinovali. My jsme to ale zvládli skvěle takticky do obrany a do žádné vyložené šance je za celých devadesát minut nepustili. Hosté si opravdu nevytvořili žádnou tutovku. My jsme hráli trpělivě, zezadu a na začátku obou poločasů skórovali. Celkem jsme si vytvořili třeba osm šancí a polovinu z nich jhsme proměnili. Naše výhra je v tomto ohledu zcela zasloužená. Konečně jsme na jaře uhráli vzadu nulu, což je bonus i pro gólmana.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Máme nového gólmana Romana Bruknera, který hned ve čtvrté minutě udělal chybu a my inkasoval nešťastný gól. Hlavní ale bylo, že se nám hned v první půli zranili střední záložníci Balaštík s Prachmanem. Bohužel na lavičce nemáme adekvátní náhradu. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby se nezranili, výsledek bychom srovnali a výsledek by byl jiný. Prakšice toho až tolik nepředvedly, nebyly o nic lepší než ostatní týmy, se kterými jsme na jaře hrály. Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Na stoperu za nás nastoupil i Petr Drobizs, který na stoperovi odehrál velmi dobré utkání a podal takřka bezchybný výkon. Jinak se nám po disciplinárním trestu vrátil Šilhavý.“

Branky: 4. Matěj Řezníček, 49. Radim Sukup, 76. Jonáš Kočica, 82. Jakub Dynka z penalty. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 50.

NEZDENICE – BŘEZOVÁ 4:0 (0:0)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „I když jsme vyhráli 4:0, nebyl to jednoduchý zápas. Vyzdvihnout musím výkon hostujícího brankáře, který pochytal řadu šancí a střel. Hosté si porážku zavinili vyloučením. Jeden z jejich hráčů zbytečně oplácel a byl vyloučen. V tu chvíli se začal zápas naklánět na naši stranu. Začali jsme více dominovat, dali branky. Kromě nich jsme taky náhodně nastřelili dvě branky a jednou jsme orazítkovali tyčku. Ta už ale byla chtěná. (úsměv) Kdyby soupeř hrál celý zápas v jedenácti, měli bychom to daleko těžší. Byl to zápas o jednom gólu, kterým se to zlomilo. První půle byla vyrovnaná, byl to spíš boj mezi šestnáctkami.“

Josef Janků, sekretář Březová: „Zápas ovlivnilo zbytečné vyloučení našeho hráče. Rozhodčí udělal v zápase jedinou chybu, která bohužel ovlivnila celý zápas. Náš hráč Smítal inkasoval evidentní a tvrdý úder do ledvin, sudí to ale pustil a náš hráč pak soupeři oplácel. Kdyby to rozhodčí zapískal hned, byl by klid. Bohužel nechal po evidentním zákroku na našeho hráče pokračovat ve hře a pak Smítala vyloučil. Oplácení bylo jasné, červená zasloužená, ale vadí nám neodpískaný faul předtím. Nezdenice si pak výhru zasloužily. Náš brankář měl daleko více zákroku než domácí gólman. V prvním poločase jsme si žádnou extra šanci nevypracovali. Nezdenice šly dvakrát sami na bránu. Byly lepší, ale za bezbrankového stavu to pořád bylo hratelné. Druhou půli jsme ale nezvládli. Po hrubých chybách jednoho našeho hráče jsme inkasovali tři branky. Místo toho, aby to odkopl nebo odhlavičkoval, vždycky něco vymýšlel, čehož soupeř využil ke vstřelení branky. Zápas mu hrubě nevyšel.“

Branky: 52. a 64. Miroslav Coufalík, 79. Tomáš Hasoň, 84. Roman Adámek. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 49. Smítal (Březová). Diváci: 120.

BABICE – JAROŠOV 4:2 (2:2)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Byl to oboustranně velmi dobrý zápas. Jarošov byl nejlepší soupeř, se kterým jsme na jaře hráli. V prvním poločase šli hosté dvakrát do vedení, my jsme ale vždycky velmi rychle dotáhli a výsledek srovnali. Jinak to bylo pohledné a ofenzivní utkání, šance měly oba týmy. Soupeř ve druhém poločase trochu odešel, už si žádné velké ance nevypracoval. My jsme naopak byli dál nebezpeční a zápas dvěma góly rozhodli.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Začátek byl z naší strany velice dobrý. Byli jsme nebezpeční, vypracovali si šance, ale gól nedali. Klidně jsme mohli vést 3:0. Sice jsme šli v prvním poločase dvakrát do vedení, ale soupeř pokaždé hned srovnal, takže výsledek po pětačtyřiceti minutách byl nerozhodný 2:2. Ve druhé půli nás srazily individuální chyby. Utkání bylo dál vyrovnané, Babice ale měly větší chuť vyhrát. Byly více namotivované. Náš gólmana navíc při třetím gólu udělal hrubou chybu, když soupeři hodil balon přímo na hlavu. Ten to sklepl a pak dali na 3:2. To nás trošku srazilo. Domácí si pílí a bojovností zasloužili vyhrát.“

Branky: 31. Aleš Horsák, 40. Milan Válek, 57. Vít Ides, 87. Radek Chybík – 19. a 37. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 130.

I. B třída sk. C: Vlčnov sebral body Starému Městu, Jankovice schytaly příděl

KNĚŽPOLE – ZÁHOROVICE 9:1 (4:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Připsali jsme si nejvyšší výhru za poslední tři roky. Naposledy jsme takto zvítězili, když jsme postupovali do okresu. Záhorovice měly asi v patnácté minutě téměř stoprocentní šanci, kterou ale nedaly. My jsme měli jenom v první půlce pět takových tutovek. První gól jsme dali z penalty. Střelecky jsme se probudili až na konci první půle, kdy jsme rychle za sebou vstřelili tři branky a bylo po zápase. Záhorovice už byly ve druhé půli odevzdané, nic neměly. Jinak utkání bylo poklidné. Nám chyběli Valenta nebo Belák, až ve druhé půlce šel do hry Šopík. Po zraněný už hrál Flíbor. Hlavní je, že se nikdo nezranil a na Bílovice budeme skoro kompletní.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „První poločas byl celkem vyrovnaný, bohužel jsme před přestávkou obdrželi tři slepené branky, které nás položily. Druhá půle se už hrála jenom z povinnosti. Domácí vstřelili dalších pět gólů, my jsme debakl mírnili jenom z penalty. Čekáme na konec sezony.“

Branky: 29. z penalty, 45. a 71. z penalty Josef Vyorálek, 41. a 75. Adam Maršálek, 43. a 50. Filip Jančík, 47. Dominik Hančík, 88. Roman Šimík - 56. Ondřej Chaloupka z penalty. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 68.

HUŠTĚNOVICE – HAVŘICE 4:3 (3:0)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Velmi rychle jsme vedli 2:0 a ještě v první půli přidali soupeři třetí branku. V úvodní části jsme na trávníku naprosto dominovali a vypracovali si daleko víc šancí. Klidně to mohlo být 5:0. Poločasové vedení o tři branky nás ale ukolébalo, čehož soupeř využil a velmi rychle snížil na 3:2. Havřice jsme vlastními chybami a nedůsledností postavili na nohy. Najednou jsme se začali obávat o výsledek. Soupeř pak hrozil nějakými závary po centrech či rohových kopech, vyloženou šanci ale neměl. Nás na chvíli uklidnil čtvrtým gólem Ošívka. Hvařice ale z protiútoku zase skóre snížily. Celkově je naše výhra zasloužená. Byli jsme lepší, bohužel jsme hosty nechali ve druhé půli nadechnout a dotáhnout se. Zbytečně jsme si to zkomplikovali. I když nám chyběli docela důležití hráči, ostatní kluci je dokázali nahradit.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Nezvládli jsme začátek, když jsme po chybách dostali dvě rychlé branky a už ve čtvrté minutě prohrávali 0:2. I když jsme si vypracovali v první půli nějaké šance, do poločasu jsme inkasovali branku na 3:0. Po přestávce soupeř přestal hrát a my snížili na jediný gól. Klidně jsme mohli výsledek i srovnat, ale třetí branku jsme dali až v nastaveném čase, to už jsme ale prohrávali 4:2. Chxběli nám Franc s Moštekem.“

Branky: 4. a 89. Lukáš Ošívka, 2. Rostislav Zlámalík, 33. Marek Střítecký - 52. Jan Bania, 59. Vojtěch Durďák, 91. Michal Rachůnek. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 75.

I. A třída sk. B: Osvětimany poprvé prohrály, Dolní Němčí dohrávalo v devíti

STRÁNÍ B – BÍLOVICE 1:4 (0:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to oboustranně skvělý útočný zápas. Hrálo se nahoru dolů, šance měly oba týmy. Diváci se rozhodně nenudili. Soupeř vstřelil více gólů, proto vyhrál. Bílovice byly produktivnější, možná taky ve druhé půli měly více sil, protože kluci měli v nohách páteční vítězný zápas s Březolupy. Hostům vyšla sázka na brejky. Problém nám dělal hlavně jejich hráč s číslem patnáct (Sedláč – pozn. red.). Jezdil tam jako pila. Nám na jaře takový hráč chybí. Nemáme střelce, i proto body ztrácíme víc než na podzim.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Hrál se slušný fotbal. Domácí hráli kombinačně, balony si dávali do prostorů. Nám se to ale dařilo poměrně dobře bránit. Ze začátku jsme hráli více my, postupně ale začali kontrolovat balon soupeř. Do vedení jsme šli po proměněné penaltě Sedláře, který byl sice faulovaný, ale vzal si balon a zkušeně to proměnil. Další šance v první půle jsme už nevyužili. Strání zahrozilo dvěma nebezpečnými střelami, když balon šel dvakrát těsně vedle. Naštěstí jsem nemusel zasahovat, ale jenom jsem se podíval. Jinak jsem měl i dva slušné zákroky, kluky jsem podržel. Hned po přestávce jsme zvýšili na 2:0, ale domácí rychle snížili a v tu chvíli to bylo takoví nejisté. Naštěstí jsme se poměrně brzy dokázali srovnat, shodit ze sebe nervozitu a po slabší pětiminutovce, kdy jsme balony jenom nakopávali, jsme se zase uklidnili a přidali třetí a čtvrtou branku. Za stavu 4:1 už bylo rozhodnuto, závěr jsme v klidu kontrolovali. Výhry nad velmi kvalitním soupeřem si samozřejmě vážíme. Diváci viděli velmi solidní fotbal.“

Branky: 51. Dominik Frühauf - 9. z penalty a 66. Jan Sedlář, 47. Petr Hlaváček, 79. Jan Zlámal. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 106.

BŘEZOLUPY – NEDAKONICE 3:6 (1:2)

František Kukla, trenér Březolup: „V domácím zápase se Březolupy dostaly do vedení. Hosté zvýšili obrátky a do poločasu otočili výsledek. Ve druhém poločase se hrál otevřený a někdy až bezstarostný fotbal, který vyústil v hokejový výsledek 3:6. Body jsme bohužel nebrali ani v pátek. Domácí Strání mělo od začátku mírnou převahu a podařilo se jim dát dvě branky. Po snížení na1:2 jsme se snažili o obrat, ale následná penalta rozhodla a utkání se dohrálo, kdy domácí ještě zvýšili na 4:1.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme získat tři body, což se nám povedlo. I když nás bylo jenom jedenáct a na lavičce jsem byl jediný, zápas jsme bez větších problémů zvládli. Soupeř nám dal z první střely na branku gól a ujal se vedení. My jsme se rychle otřepali a herně byli lepší. Vytvořili jsme si nějaké šance a výsledek ještě do přestávky otočili na 2:1. Klidně to ale mohlo být i 5:1. Ve druhém poločase jsme byli lepší než soupeř. Hrálo se nahoru, dolů, nikdo nebránil, proto každý útok zaváněl gólem a výsledek je takový, jaký je. My jsme se zaměřili na ofenzivu. Kvalitou jsme soupeře přehrávali. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou, každý chtěl útočit, nikdo nebránil. Domácí se s námi nestačili vracet, ale když jsme útok nezakončili gólem nebo střelou, tím že se nevraceli, hrozili taky z kontrů. Domácí měli v brance nějakého dorostence, kterého nachystal ze standardek David Kopčil.“

Branky: 51. a 89. Václav Procházka, 9. Petr Michálek - 48. a 90. David Kopčil, 17. Josef Mojžíš, 40. Roman Sedlařík, 54. Ondřej Dvouletý, 73. Petr Hromeček vlastní. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 45.

DOHRÁVKA 16. kola:

FC STRÁNÍ B – BŘEZOLUPY 4:1 (1:0)

Branky: 16. Antonín Zderčík, 51. Jaromír Mimochodek, 72. Peter Miklovič z penalty, 76. Dušan Skočovský - 81. Jindřich Hubáček. Rozhodčí: Mahdal - Korolovych, Králíček. Diváci: 100.