Jan Miroš, trenér Hluku B: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Hlavně chci ale moc poděkovat soupeři, který nám na poslední chvíli vyšel vstříc a souhlasil se změnou termínu z neděle na sobotu, abychom mohli triumf v okresním přeboru náležitě oslavit. I na klucích ze Strání bylo vidět, že se taky zapojili do pátečních oslav s áčkem. Hosté k nám přijeli ve dvanácti lidech, nás bylo devatenáct. Měli jsme málo dresů, někdo nemohl vůbec hrát, ale kluci se s tím popasovali. Od začátku jsme drželi balon na kopačkách, kombinovali. Vytvářeli si šance, řadu z nich využili. Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, který jsme vyhráli 4:0. Strání moc nebezpečné nebylo. Sice taky něco mělo, výsledek po vlastním gólu Škorce zkorigovalo, ale jinak jsme měli zápas pod kontrolou a vyhráli zcela zaslouženě. Kluci si zápas užili, trošku si z toho udělali srandamač. Útočník Martiš šel do branky, gólman Gášek zase do útoku. Už před zápasem jsme z rukou předsedy OFS Františka Mika a místopředsedy Aleše Zlínského obdrželi pohár. Vyrobit jsme si nechali kšiltovky. Nás hlavně těší, že jsme udrželi jarní neporazitelnost. Velkou pochvalu zaslouží hlavně kluci z áčka, kteří nám v sezoně vypomáhali. Po utkání jsme to řádně oslavili.“

Václav Havlík, trenér Strání B: „První poločas byl z naší strany katastrofický. Sice jsme si v úvodu střetnutí vypracovali jednu velkou šanci, když jsme mohli skórovat ze standardky, ale soupeř šel do vedení, přidal další branky a my se sesypali. Hluk byl jednoznačně lepší, vyhrál zcela zaslouženě. My jsme poslední zápas vůbec nezvládli, což mě mrzí, protože jinak jaro bylo z naší strany celkem slušné. Nějaké věci se nám podařily, bohužel jsme byli málo produktivní. Trápí nás koncovka, nevyužíváme šance. Na tomto musíme v létě zapracovat. Dál chceme dávat šanci odchovancům, klukům z dorostu, aby se učili mezi muži.“

Branky: 18. a 57. David Matejka, 8. Roman Martiš, 28. Martin Zalubil, 38. Petr Vozár, 55. Dominik Omelka – 64. Václav Škorec vlastní. Rozhodčí: Brhel. Diváci: 50.

JAROŠOV – JALUBÍ 2:2 (2:2)

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Poslední domácí zápas jsme chtěli vyhrát a odehrát jinak. Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany hrozných. Na vystřídání byla celá jedenáctka. Nemělo to měřítko, žádné parametry. Hráli jsme špatně, bez nasazení, náboje, jenom jsme nakopávali balony dopředu. Jalubí vedlo 2:0. My jsme po inkasovaných brankách začali hrát lépe, do poločasu jsme skóre srovnali na 2:2. Bohužel nás přibrzdilo hloupé vyloučení Lagy. Soupeř zakopl balon a náš hráč mu nadal, navíc do něj ještě strčil. Byla to klukovina, nesmyslná červená karta. I v deseti jsme byli jasně lepší. Měli víc ze hry, ale vyloženou šanci si nevytvořili. Možná tam byly jeden nebo dva momenty, kdy jsme mohli skórovat, neujala se však ani hlavička. Hosté ale taky hrozili, dokonce neproměnili pokutový kop. Druhý poločas byl za mě hodně zvláštní, gól už v ní nepadl. I když jsme pouze remizovali, patří klukům velký dík. Na jaře vyhráli osm zápasů v řadě. Klobouk dolů, jaké výkony i v kombinované sestavě předváděli. Já jsem se s nimi po utkání rozloučil, fotbal dávám stranou. Nebudu v Jarošově pokračovat. Přeji klukům, ať se jim daří a vyhýbá zranění. Jsem rád, že jsem jim mohl alespoň trošku pomoct.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „I když jsme vedli 2:0 a soupeř hrál celou druhou půli v deseti, bod nakonec bereme. Škoda neproměněné penalty, kapitán Kolář domácí branku o metr přestřelil. Musím ho ale i pochválit, protože právě jeho gól v zápase s Bílovicemi nám zajistil záchranu okresního přeboru. Ukázal, že je to správný kapitán, byť mu to v Jarošově při pokutovém kopu nevyšlo. Znovu se ukázalo, že proti deseti se hraje hůř než proti jedenácti. V přesilovce jsme si skoro žádné velké šance nevypracovali, byli tam jenom nějaké náznaky, spíš pološance. Jsem rád, že jsme se udrželi v okresním přeboru. Dopadlo to dobře. Splnili jsme úkol, na můj vkus až zbytečně pozdě. Byl to můj poslední zápas, na lavičce Jalubí končím.“

Branky: 37. Martin jančík z penalty, 45+2. Marek Běťák – 17. Michal Jungman, 19. Daniel Dobiáš. Rozhodčí: Kroča. Červená karta: 44. Denis Laga (Jarošov). Diváci: 149.

BABICE – BŘEZOVÁ 3:1 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsem moc rád, že jsme sezonu zakončili výhrou. Třetí místo je pěkné. Proti Březové jsme se ale na body pořádně nadřeli. Soupeř byl lepší, vypracoval si víc šancí. Od nás to dlouho bylo takové mrtvé. Bylo vidět, že je to poslední zápas sezony, nikomu o nic moc nejde. Všechno podstatné se událo až ve druhém poločase. Hosté šli v 68. minutě do vedení, my jsme ale v závěru zapnuli na vyšší level. Bylo vidět, že to klukům není jedno. Zabrali a výsledek třemi brankami otočili. U týmu i přes výhru končím, Radek Chybík mě odvolal (úsměv).“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Na jednu stranu jsem zklamaný z toho, že jsme prohráli, na druhé straně mě velmi mile potěšil náš výkon. I když nás bylo jenom dvanáct a sestavu jsme celkem látali, podali jsme nejlepší výkon v sezoně. Přišlo mi, jako by to z kluků spadlo, hráli uvolněně, dobře. Bohužel hraje se na góly, ne na krásu. Babice byly nejlepší soupeř, se kterým jsme na jaře hrály. Jejich kvalita je neskutečná. Dvacet minut nám trvalo, než jsme se zjistili, jak co máme hrát. Postupně jsme ale vyrovnali hru. Domácí měli v první půli jednu šanci a snad deset střel z vápna. Dvě chytil brankář, další skončily mimo. I když Babice měly hru ve své moci, tolik šancí jako my si nevypracovali. Ve druhém poločase jsme šli šestkrát sami na bránu, z toho čtyři nájezdy nám vychytal gólman, který předvedl neskutečné zákroky. Naše střelecké trápení vygradovalo v nastaveném čase, kdy Martin Šmíd v 91. minutě zahodil penaltu. Kopl je metr nad. Štvalo mě to, protože na penaltu nebyl určený. Prý si ale věřil, navíc na Březové končí, takže se chtěl rozloučit nejen jako kapitán, ale i vstřelenou brankou. Je to škoda, mohli jsme vyrovnat na 2:2, místo toho jsme vzápětí obdrželi třetí branku a prohráli. Domácí diváci nám ale tleskali, ocenili náš výkon. Soupeře jsme fakt ve druhé půli přehráli. Remíza by byla spravedlivá.“

Branky: 80. Fermin Sánchez, 82. Tomáš Hořínka, 90. Patrik Sedlák - 68. Jakub Motola. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 138.

BÍLOVICE - BÁNOV 1:4 (1:2)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „I když jsme nastoupili celkem v plné sestavě, nehráli jsme dobře. Porážka je zcela zasloužená. Soupeř byl důraznější, víc si šel za výhrou. Bohužel za stavu 1:1 neproměnil Žůrek penaltu. Ve druhém poločase jsme trefili dvakrát břevno, vytvořili si i další šance, soupeř byl ale produktivnější. I po sestupu bych měl pokračovat. Nyní ale nedokážu říct, co bude. Chtěli bychom se brzy vrátit zpátky, ale nevím, kdo odejde, přijde..

Josef Hradil, trenér Bánova: „Chyběli nám tři hráči, ale zvládli jsme to i bez nich. Od domácích jsem čekal víc. Byli jsme lepší, zaslouženě vyhráli. Výsledek odpovídá, soupeře jsme předčili hlavně v produktivitě. Bílovice za nerozhodného stavu 1:1 neproměnily penaltu, na druhé straně jejich gólman zachytal výborně. Sestup nás mrzí, k záchraně nám chyběly tři body. Zatím nevím, zda budu pokračovat. Rozhodne o tom výbor.“

Branky: 5. David Mikšaník – 4. Roman Vašička, 13. Dominik Machalík, 72. Pavel Borák, 82. Jakub Hauerland z penalty. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C – HUŠTĚNOVICE 4:2 (3:1)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Konec dobrý, všechno dobré. Při zápase vládla z obou stran uvolněnější atmosféra. Bylo to úměrné tomu, že nikomu o nic nejde, ale zase úplný pouťák to nebyl. Jsem moc rád, že jsme po třech porážkách zakončili sezonu vítězstvím. Klukům jsem s Alešem Bahulou slíbil nějakou motivaci, takže byli rádi. Od začátku jsme šli za vítězstvím. V prvním poločase jsme byli lepší. Byli jsme víc na balonu, aktivnější, ale ve 12. minutě, kdy se soupeř poprvé dostal do našeho vápna, šly Huštěnovice do vedení. Naštěstí se nám do konce poločasu podařilo výsledek otočit na 3:1. Hosté pak sice utkání zdramatizovali, ale deset minut před koncem Abrhám přesprintoval polovinu hřiště, naservíroval balon před prázdnou branku a Liavynets zkompletoval svůj hattrick. Celkově jsme spokojení, Čtvrté místo je parádní. Kdyby mi tom někdo řekl před sezonou nebo po třech kolech, kdy jsme byli na nule a poslední, tak bych mu nevěřil. Za poslední rok jsme ale udělali obrovský kus práce. Děkuji také vedení Slovácka v čele s ředitelem Petrem Pojezným, který nám vychází vstříc. Vše, co řekne, to platí. Spolupráce funguje. Jenom bych rád apeloval na vedení města Uherské Hradiště, ať se přijde podívat, v jakých podmínkách se kluci převlékají. Vím, že Slovácko má nachystaný projekt na rekonstrukci areálu, potřebuje ale pomoct města.

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Pro diváky to byl pohledný fotbal. Po většinu utkání jsme byli herně lepší, své příležitosti jsme ale neproměnili. Naopak domácí nám ale z pěti šancí dali čtyři góly. Celkově byli produktivní. I přes prohru se mi náš výkon líbil. Na to, že nám chyběla půlka zálohy i jiní hráči, tak jsme podali výborný výkon. Jelikož domácí proměnili své šance, vyhráli zaslouženě. Celkově musíme být spokojení. Samozřejmě po podzimu jsme měli mít daleko víc bodů, hlavní cíl v podobě vítězství v okresním poháru jsme ale splnili. Po finále nám bylo jedno, jestli skončíme osmí nebo třetí. Nakonec je z toho pátá příčka, což není špatné. Klub je na vzestupu, funguje, což je hlavní.“

Branky: 24., 37. a 80. Heorhii Liavynets, 18. Pavel Kříž – 12. Marek Střítecký, 67. Filip Hlúpik. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 123.

KNĚŽPOLE – NEDAKONICE 3:4 (0:2)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Nedakonice prokázaly svoji kvalitu, zaslouženě u nás vyhrály. My jsme po celé utkání tahali za kratší konec. Hosté nás v první půlce herně převálcovali, byli jinde. Ani za stavu 0:3 jsme to ale nezabalili. Soupeř nám dal alespoň na chvíli čuchnout, když jsme dvěma brankami výsledek zkorigovali. Hosté ale vzápětí přidali čtvrtý gól. My jsme už jenom porážku zmírnili Belákem, který se trefil proti bývalému klubu. Na utkání přinesl litr slivovice, už se námi loučil, ale věřím, že si konec kariéry rozmyslí a bude dál pokračovat. Jsme rádi, že jsme zachránili okresní přebor. Nebyla to pro nás jednoduchá sezona.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „V zápase o nic moc nešlo. Oba týmy protočily všechny hráče. My jsme měli utkání celkem pod kontrolou, v úvodu druhé půle vedli 3:0. Za tohoto stavu jsme ale polevili a soupeři se podařilo snížit na 3:2. Naštěstí jsme zareagovali a odskočili na 4:2. Kněžpole pak chvíli před koncem výsledek zkorigovalo, ale vedení jsme už nepustili. Jsem moc rád, že jsme sezonu zakončili výhrou. S výkony i umístěním jsme spokojení.“

Branky: 63. Jakub Fránek, 74. Filip Jančík, 90. Mário Belák - 16. David Kopčil, 44. Dominik Madzia, 52. Jan Hyrák, 84. Vojtěch Hasník. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 116.

NEZDENICE – OSTROŽSKÁ LHOTA NEHRÁNO. Zápas bude zkontumován výsledkem 3:0 ve prospěch Nezdenic. Hosté na utkání nepřijeli.