Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Pro nás to byl těžký zápas. Babice jsou fotbalový mančaft. Jeji postavení v tabulce rozhodně neodpovídá jejich kvalitě. My jsme zápas zvládli hlavně takticky. Kluci to velmi dobře odmakali, odčinili minulý týden. Pro nás jsou to výborné tři body. Podali jsme výborný výkon. Brzy jsme šli do vedení, ale domácí z penalty skóre rychle srovnali na 1:1. Obdržená branka nás nijak nepoložila. Dál jsme dobře bránili a chodili do brejků. Ještě před poločasem jsme dali na 2:1. Domácí měli v první půli dvě šance, dvakrát jsme vykopávali balon z brankové čáry, po které poskakoval. Ve druhé půli už jsme drželi soupeř zkrátka a do ničeho jej nepustili. My jsme naopak dál hrozili z brejků. Měli jsme spoustu rohů a závarů. Jednou jsme nastřelili břevno, jednou tyč a měli i další možnosti, jak zápas rozhodnout. Nakonec jsme se trefili ještě jednou, ale klidně mohli dát víc branek. Důležité bylo, že si Radim Sukup obul střelecké kopačky. Stěžejní byl i návrat Kuby Dinky, který nastoupil v útoku. Byl takovým hromosvodem pro balony. Většinu z nich udržel, sklepl spoluhráčům, což nám minulý zápas strašně chybělo. V Babicích jsme nastoupili s daleko větším odhodláním a bojovností. Touha po výhře byla větší než u domácích. Chyběl nám nemocný Kočica.“

Branky: 10. David Horsák z penalty – 5., 40. a 82. Radim Sukup. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C – BŘEZOVÁ 0:0

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Remíza odpovídá dění na hřišti. Utkání bylo poměrně vyrovnané. V prvním poločase nás podržel brankář David Velich, který zneškodnil soupeři penaltu a hned vzápětí hosté nastřelili tyčku. My můžeme litovat hlavně neproměněných šancí hráč Pitra a střídajícího Maniatise. Celkově to byl bojovný fotbal s pár šancemi. My jsme v zimě přivedli Jakuba Prachmana ze Starého Města, kvůli disciplinárnímu trestu nehráli naši stěžejní hráči Patrik Šilhavý a Radek Blažek.“

Pavel Čaňo, ekonomický manažer Březové: „Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří byli aktivnější i kombinačně zdatnější, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořili. Důležitý moment přišel kolem třicáté minuty, kdy faulovaný Pomajbík neproměnil pokutový kop. Domácí brankář vystihl směr střely a bravurně ji chytil. Vzápětí jsme měli další protiútok, po kterém Smítal nastřelil tyčku. Zbytek prvního poločasu se dohrál bez šancí. Ve druhé půli se oba týmy soustředily na pozornou obranu, spoléhaly jenom na brejky. Bylo to o tom, kdo dá první gól, tak vyhraje. Domácí postupně docházely síly, ale nijak jsme toho nevyužili. Na to, že to bylo první utkání po zimě, úroveň byla oboustranně dobrá. S bodem jsme spokojení. V boji o záchranu má pro nás velkou cenu. Vždyť v Sadech dost horká půda a často se tam nevyhrává. K remíze nám pomohli i všichni tři noví Slováci.“

Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 90.

I. B třída sk. C: Ořechov na úvod jara deklasoval Malenovice, Slavkov selhal

NEDAKONICE – STRÁNÍ B 0:0

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Čekali jsme, že to bude těžké utkání, což se potvrdilo. Celý zápas byl vyrovnaný s minimem vyložených šancí na obou stranách. Soupeř v prvním poločase nastřelil hlavou tyčku, my jsme taky zahrozili, ale žádnou příležitost nevyužili. Celkově to bylo dramatické a bojovné utkání. Remíza je naprosto zasloužená.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Byl to typický první zápas po dlouhé zimě. Bylo vidět, že jsou kluci nerozehraní. Měli jsme nějaké šance, bohužel jsme žádnou z nich nevyužili. Soupeř ale byl kvalitní, taky několikrát zahrozil. Sice jsme na výhru nedosáhli, jsme trošku zklamaní, ale po průběhu musím uznat, že Nedakonice byly houževnatý soupeř a i bod je dobrý, i když jsme samozřejmě chtěli tři.“

Rozhodčí: Řihák. Diváci: 86.

BŘEZOLUPY – NEZDENICE 1:3 (1:1)

František Kukla, trenér Březolup: „I přesto, že domácím oproti minulému zápasu chybělo pět hráčů ze základní sestavy minulého kola, nebyl v průběhu zápasu vidět rozdíl ve výkonu mužstev. Hosté se ujali vedení z penalty, ale domácí celkem brzy srovnali. Celý zápas byl více bojem, než pohlednou podívanou se šťastnějším koncem pro hosty, kterým se podařilo zvýšenou aktivitou zatlačit domácí a vstřelit vítěznou branku.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Naše výhra je zasloužená. Celé utkání ovlivnil hrbolatý terén, se kterým se potýkala obě mužstva. Úspěch nakonec slavila naše trpělivá hra, kterou jsme ve druhém poločase přetavily ve dva góly. Těsně před vítěznou brankou měl šanci i soupeře, ale podržel nás gólman. V prvním zápase jsme nebyli kompletní. Pro nemoc nám chyběli dva hráči. Jinak máme stejný tým jako na podzim.“

Branky: 25. Erik Semela - 16. Oldřich Šašinka z penalty, 87. Marek Kolínek, 89. Michael Pavlis. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 100.

HUŠTĚNOVICE – ZÁHOROVICE 4:0 (3:0)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Tým jsme v zimě doplnili o tři mladé hráče ze Starého Města, což bylo hned na naší hře poznat. Proti Záhrovicím jsme odehráli velmi dobrý zápas. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Hosté se dostali do šance až za rozhodnutého stavu 4:0, kdy nás podržel gólman. Ve druhém poločase už jsme ale hráli spíše na údržbu. Vedli jsme o tři branky a byli v klidu. I když nepřišel náš klíčový hráč, problémy jsme neměli. Není to jako na podzim, kdy nám vypadli dva hráče a bylo to znát. Teď máme kádr širší.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „I v prvním jarním zápase jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy. Dva jsou zranění, jeden pracovně mimo republiku a dva se nedostavili. Snad až se jednou sejdeme kompletní, budeme rovnocenným soupeřem. Takto byli domácí lepší ve všech činnostech. Rychlejší, lepší na míči. Nám naopak vázla kombinace, moc se nám nedařilo. V zimě jsme získali s Prakšic Petra Gabriše, ale musí se teprve s mužstvem sžít. Do sestavy jsme zařadili i jednoho mladého kluka. Bude mít teprve sedmnáct, před dvěma lety hrál za žáky, takže je to pro něj docela skok, ale mužstvu spíš scházela bojovnost či zápal než zkušenosti. Pomoct zlepšit výkony a výsledky má i Petr Slavíček, který se stal takovým konzultantem. Pomáhá mi hlavně v týdnu, kdy kvůli pracovnímu zaneprázdnění nestíhám tréninky. Chystá kluky na zápasy.“

Branky: 16. Rostislav Zlámalík, 41. Petr Konečný, 43. Marek Střítecký, 69. Lukáš Grebeň. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 75.

I. A třída sk. B: Hluk otočil zápas i v deseti, přišel ale o kanonýra Martiše

JAROŠOV – KNĚŽPOLE 1:1 (0:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Herně jsme byli lepší, vypracovali si víc šancí než soupeř. Měli jsme snad čtyři situace, kdy jsme trefili břevno či tyčku. Gól jsme však dali jenom jeden, což bohužel na výhru nestačilo. Zakončení bylo špatné. Kněžpole ale nehrálo špatně. Poctivě bránilo, čekalo na svoje příležitosti. My se v příštích zápasech musíme zlepšit hlavně v koncovce. Nastoupili jsme kompletní i s novou posilou, Tomáše Szabém z Ostrožské Nové Vsi.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Bod je pro nás dobrý. V první půli byly dvě pěkné šance, tutovky. Oni trefili břevno a tyč, my taky jednou tyč. Domácí mají mladší a fotbalovější mužstvo, my jsme byli spíš zatáhnutí a pozorně bránili. Minulý týden v posledním přípravném zápase se nám v Uherském Ostrohu zranili tři hráče, bez nich jsme to měli složitější. Museli jsme povolat i kluky, co byli na hřišti letos poprvé. S bodem jsme proto spokojení, Jarošov měl k výhře blíž. V zimě jsme dotáhli i příchod Vítě Valenty, ale chce se věnovat hlavně rodině, takže nebude chodit na každý zápas. Jinak jsme získali další dvě posily. Bohužel brankář Vyorálek má po posledním zápase zdrátovanou čelist a Tomáš Večeřa problémy s kolenem.“

Branky: 57. Marek Stojaspal - 55. David Flíbor. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 200.

HAVŘICE – BÍLOVICE 2:6 (0:4)

Petr Šot, sekretář Havřic: „Výsledek naprosto odpovídá vývoji zápasu. Soupeře jsme sice dvacet minut nepustili za půlku, ale pak jsme za dalších pět minut po fatálních chybách obrany dostali tři góly a bylo rozhodnuto. Bílovice ještě do přestávky přidaly čtvrtou branky a bylo hotovo. V závěru jsme debakl už jenom mírnili. Jinak mančaft máme stejný jako na podzim, jenom jsme byli malinko oslabení o tři hráče, ale na to se nevymlouváme. Prvních dvacet minut jsme byli jednoznačně lepší. Kdybychom dali dvě branky, bylo by to jiné.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Výsledek je krásný, ale nerodil se tak lehce. Prvních patnáct minut jsme byli pod tlakem domácích, kteří hrozili a měli i nějaké šance, gólman nás ale dvěma parádními zákroky podržel. Nepříjemné chvíle jsme přečkali a pak šli do vedení. Vzápětí se Lukašík trefil podruhé a Zlámal přidal třetí branku. Když jsme zvýšili na 4:0, věděl jsem, že vyhrajeme. Ve druhé půli jsme výsledek celkem v poklidu kontrolovali. I bez tří zraněných hráčů jsme podali dobrý výkon. Pochválit musím i kluky ze střídačky, kteří zařídili šestý gól. Dohnal nahrával a Prikryl střílel.“

Branky: 68. a 80. Tomáš Rachůnek – 25., 29. a 46. Erik Lukašík, 28. Jan Zlámal, 42. Jan Sedlář, 90. Michal Prikryl. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 80.