Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Jsem spokojený. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Mužstvo musím pochválit za obrovské nasazení a velkou bojovnost. Soupeř byl sice fotbalovější a přehrával nás kombinační hrou, ale jeho akce jsme odráželi už před šestnáctkou,. Držení míče ale vyznělo v jejich prospěch. My jsme však velice dobře bránili a vyvarovali se chyb, které jsme udělali v minulém zápase. V závěru, kdy to soupeř ve snaze o vyrovnání otevřel, jsme utkání rozhodli z rychlých brejků. Jinak Babice jsme moc do šancí nepustili, spíše hrály a kombinovaly kolem vápna. Centry ale posbíral náš gólman, který nás podržel. I když jsem dvakrát vedli, zbytečně jsme si utkání zkomplikovali. Těžké utkání jsme ale zvládli, soupeře jsme předčili velkou bojovností a nasazením.“

Milan Válek, záložník Babic: „Výsledek sice vypadá hrůzostrašně, ale vůbec neodpovídá dění na hřišti. První dvě branky jsme si dali v podstatě sami. Nejprve ve skrumáži zůstane míč našemu hráči pod nohou a soupeř ho zblízka propíchne do sítě, pak si po centru ze strany dáme regulérní vlastní gól. Do poločasu jsme pak snížili na 2:1 a byli stále ve hře. Nechci se vymlouvat na rozhodčí, nemám to rád, ale v Nezdenicích mával domácí borec, který stál vysmátý na polovině hřiště a my z pětimetrového ofsajdu inkasovali branku na 3:1. V závěru jsme sice výsledek snížili, ale brzy na to jsme dostali čtvrtý a na konci, kdy už o nic nešlo, pátý gól, kterému předcházel třímetrový ofsajd. Domácí byli šťastnější, my dost umíráme na krásu. Nedáváme góly, hlavně doma jsme měli získat šest bodů. V Nezdenicích nám to nesedí. Je tam malé hřiště, soupeř zaleze, v deseti lidech brání, jenom nakopává balony dopředu a čeká na naše chyby, kterými jsme domácím branky bohužel darovali.“

Branky: 18. a 86. Michael Pavlis, 30. Marek Maňásek vlastní, 48. Marek Kolínek, 81. Šimon Bartoš – 35. Jiří Jaroš, 75. Tomáš Maniatis. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 100.

STRÁNÍ B – KNĚŽPOLE 0:1 (0:1)

Jakub Motola, trenér Strání B: „V tomto zápase nám nebylo souzeno dát gól. Měli jsme vyhrát 6:2, místo toho o gól prohrajeme. Na vyložené šance jsme jasně vyhráli, měli jsme daleko víc centrů a střel. Bohužel jsme z ničeho nedokázali dát gól. Kněžpole k nám přijelo bez Valenty i dalších hráčů, jenom se bránilo. S takovým mančaftem bychom si měli umět poradit. Hosté utkání rozhodli tečovanou střelou. Míč by šel vedle, bohužel náš stoper si balon srazil do branky. Hosté utkání odmakali, dali do toho všechno. Hráli pouze na brejky. My jsme se snažili, útočili, vpředu nám ale chyběla nějaká myšlenka. S přibývajícími minutami už to od nás byla křeč. Největší šanci měl Holuša, který ve druhé půli za stavu 0:1 mohl vyrovnat, ale neuspěl. Kdyby dal gól, možná bychom se uklidnili a začalo by nám to tam padat. Pro nás to byl hodně špatný zápas. Tak, jak se nám v prvních dvou kolech dařilo střílet branky a vyhrávat, teď nám to zase nejde. Jsme zpátky dole z hrušky a musíme začít zase od nuly. Vyzdvihnout musím stabilně dobré výkony Gabriše, který i proti Kněžpoli odehrál dobré utkání. Jinak nám tento soupeř vůbec nesedí.“

Filip Hančík, asistent trenéra Kněžpole: „Za velice horkého počasí se utkala dvě mužstva, která nechtěla udělat žádnou chybu. Domácí byli od úvodu aktivnější, lépe kombinovali a byli více na míči. Také byli daleko nebezpečnější. Nám chybělo šest hráčů, takže jsme se nemohli dostat pořádně do hry. Sestava byla hodně slátaná, i proto jsme se prali nejenom s počasím, ale i s kombinací. Část utkání jsme pouze nakopávali balony dopředu. Trošku jsme se zlepšili až v závěru prvního poločasu, kdy jsme se osmělili a byli o něco aktivnější na míči, k žádným brankovým příležitostem to ale nevedlo. Domácí měli jednu šanci, trefili břevno, také jsme přečkali několik pološancí, které rovněž mohly vést k brance. Ani po přestávce se obraz hry vůbec nezměnil. My jsme díky povedené standardní situaci šli hned ve 47. minutě do vedení. Gól nás nakopl, snažili jsme se být aktivní, ale ve vedru nám docházely síly. Domácí byli fotbalovější, začali hrozit po stranách, z centrů, které jsme si pohlídali. Velmi srdnatě jsme blokovali jejich střely, nedovolili jim pořádně vystřelit na bránu. Posledních deset minut bylo plně v režii Strání B, které nás zavřelo na vlastní polovině a my už jenom spoléhali na brejky. Díky bojovnému výkonu jsme ale uhájili velmi cenné vítězství. Zápasu by zřejmě slušela remíza. Já jsem rád, že jsme ukázali morálku a charakter. Skvěle jsem se vypořádali s počasím i početnou marodkou a ze Strání odvezli všechny body. Pochválit ale musím i soupeře. Domácí mají velmi hezké hřiště i celý areál. Stejně jako vždy byli velmi vstřícní a zase se hrál pohodový zápas. S tímto týmem se nám hraje velmi dobře nejen díky příznivým výsledkům. Strání patří mezi mužstva, která chtějí hrát fotbal. Při utkání vždycky panuje příjemná atmosféra. Naši kluci odvedli velmi dobrý a zodpovědný výkon. Všichni zaslouží obrovskou pochvalu. Ukázali morálku a charakter.“

Branka: 47. Tomáš Večeřa. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 65.

Sady gólem dorostence udolaly Jalubí a slaví první výhru, soupeř už je poslední

SLOVÁCKO C – JALUBÍ 2:0 (0:0)

Aleš Bahula, vedoucí mužstva Slovácka C: „Jsme moc rádi, že jsme utkání po třech porážkách zvládli a konečně vyhráli. Určitě to řádně oslavíme. (úsměv) Takovou vzpruhu jsme potřebovali, už jsme z toho byli docela zborcení. Máme tady nový tým, takže chvíli potrvá, než si to všechno sedne. Věřím tomu, že se to zápasem s Jalubím odšpuntovalo a že to už bude jenom lepší. Chápeme, že v tomto složení nehrajeme dlouho, ale kluci trénují, všechno funguje, jak má. Já myslím, že to konečně přišlo. Pro nás to byl ale těžký zápas. Stejně jako doma s Nedakonicemi jsme měli ze začátku herně navrch, vytvořili jsme si dvě šance, ale gól jsme nedali. Hosté se postupně zlepšili, převzali taktovku. Naštěstí jsme první poločas neinkasovali a přežili jsme i nějaké velké šance soupeře ve druhé půli. Čtvrt hodiny před koncem jsme to gólem dorostence Kocmana zlomili a šli do vedení. Jsem rád, že jsme se konečně potkali v tom složení, v jakém máme být. Po delší dobře přišel i Adam Balaštík. Snad budeme hrát ve středu tabulky. I když nás lidé chválí, že hrajeme dobrý fotbal, ale doteď jsme body nesbírali.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Zápas se mi hodnotí špatně. Výsledkově jsme utkání nezvládli. Domácí vstoupili do utkání lépe, dvacet minut měli převahu. Z tlaku vznikly i nějaké závary, všechny jsme ale přečkali a postupně jsme se dostali i my do hry, což jsem trochu čekal, protože z předcházejících hodnocení vyplynulo, že Slovácko C se pokaždé od začátku snažilo diktovat hru a dneska tomu bylo taky tak. Po dvacet minutách jsme se zlepšili, ale žádnou velkou šanci jsme neměli. Tutovky přišly až po změně stran. Prvních patnáct minut druhé půle jsme měli snad pět vyložených šancí, bohužel jsme je naší nekvalitou nedali. V koncovce selhali Vrábl, Klein, Kolář, Blaha. Pak už to byl spíše boje ve středu hřiště. Zápas rozhodla trefa domácích, za stavu 1:0 už to od nás byla jenom křeč. My jsme v posledních dvou zápasech herně nepropadli, ale individuálně jsme na tom nebyli dobře. Zápas se mohl divákům líbit. I když to místy bylo zbytečně ostré či vyhecované, nakonec to nijak nevybočilo.“

Branky: 74. Denis Kocman, 87. Tomáš David. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 213.

BŘEZOVÁ – NEDAKONICE 2:6 (2:2)

Josef Janků sekretář Březové: „Nedakonice byly o třídu lepší, už od začátku nás přehrávaly, což mě překvapilo, protože soupeř hrál loni pouze o záchranu a kádr oproti loňsku vůbec nezměnil. Nám se však podařilo přečkat nějaké jejich šance a po dvou střelách z dálky jít do vedení 2:0. Hosté měli slabšího gólmana, na obou brankách měl podíl. Vždycky mu to tam nějak propadlo. Zato náš kapitán Bruštík zneškodnil soupeři ve druhém poločase čtyři ne tisíci procentní, ale milionové šance. Opravdu jen díky němu jsme unikli desítce. Náš tým ve druhém poločase úplně zkolaboval. Přitom jsme nastoupili v takřka kompletním složení, chyběli nám jenom Šmíd a stoper Holboj. Za mě náš trenér netrefil sestavu. Právě místo Holboje dal do obrany mladého kluka, který v prvním poločase dvakrát netrefil balon, hostující útočník jej oběhl a dvakrát skóroval. Pokud bychom do přestávky udrželi vedení 2:0, byl by to zase jiný zápas, takto se Nedakonice chytly a jasně nás přehrály. Zápas nedohrál náš Křeháček, který dostal balonem tvrdou ránu do hlavy a s podezřením na otřes mozku jsme ho vynášeli na rukách ze hřiště. Nyní jedeme dvakrát ven, takže se pokusíme body získat v Jalubí a v Sadech.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek je pro nás krásný. Rozhodně jsme nečekali, že budeme v Březové takto dominovat. Soupeř minulou sezonu proletěl, svoji soutěž suverénně ovládl a před týdnem remizoval v Huštěnovicích, takže jsme tam jeli s pokorou a taky bohužel s jediným náhradníkem. Zápas se navíc vyvíjel hrůzostrašně, když jsme z prvních dvou střel inkasovali dvě branky. Pro nás ale bylo důležité, že jsme dál pokračovali v aktivní hře a výsledek do přestávky srovnali. My jsme už od druhé poloviny první půle byli herně lepší a soupeře přehrávali. Druhý poločas už byl zcela v naší režii. Nakonec to byla jenom otázka skóre, kolik gólů Březové nastřílíme. Mužstvo musím pochválit. Hrálo opravdu výborně a nebýt spousty zákroků domácího gólmana, tak jsme zvítězili ještě vyšším rozdílem.

Branky: 15. Patrik Trúnek, 18. Peter Habánik – 33., 40. a 72. Ondřej Dvouletý, 49. Tadeáš Král, 79. Jan Hyrák, 89. Tomáš Beránek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 120.

I. B třída sk. C: Traplice podlehly Polešovicím, Topolná zdolala Slavkov

BÁNOV – HUŠTĚNOVICE 3:1 (0:1)

Petr Franc, trenér Bánova: „Od nás to bylo padesát minut trápení. Sice se hrál fotnal nahoru a dolů, ale udělali jsme zbytečné chyby, také náš herní projev byl takový nemastný, neslaný. Určitě jsme ale hráli lépe než před týdnem v Kněžpoli. Bohužel jsme brzy dostali gól. Huštěnovice dlouho držely vedení. Pro nás bylo štěstí, že nepřidaly druhou branku. My jsme pořádně začali hrát až dvacet minut před koncem. Otevřeli jsme hru, vzadu nechali jenom dva stopery. Riskli jsme to a vyšlo. Dali dvě branky po brejkových akcích, jeden po střele zpoza vápna. Za výhru jsme samozřejmě rádi, herně to ale od nás nebylo úplně povedené. Spíš to bylo takové upracované. Chyběl nám Mahdalíček a Velecký, který je v trestu. Huštěnovice mě nepřišly jako nějaký velký favorit, třeba Jarošov má běhavější tým. Nyní jsme narazili spíše na důrazného a silového soupeře. Moc prostoru ke kombinaci jsme neměli. Hlavní je, že jsme to zvládli za tři body.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Někteří hráči uvěřili tomu, že jsme favorit soutěže a body budeme získávat bez toho, aniž bychom se museli snažit. V tomto nám utkání v Bánově otevřelo oči. I když od 11. minuty vedli, tak jsme přestali hrát a čekali na konec. Místo toho, abychom přidali další branky. Domácí hráli chytře na brejky. V závěru nás třikrát přečíslili a zaslouženě vyhráli. My jsme měli hromadu šancí na potvrzení vedení, někteří kluci si ale myslí, že vždycky přijde pátá, desátá či patnáctá šance. Soupeř byl daleko produktivnější, ze čtyř střel nám dal tři branky. Nám se v zápase zranil brankář Mačuda, který se srazil s domácím útočníkem, utkání o přes bolest dochytal. Škoda, že jsme zápas nerozhodli už do přestávky, šancí na to bylo dost. V závěru jsme za svoji ledabylost byli po zásluze potrestáni.“

Branky: 80. Vojtěch Klon, 83. Dominik Machalík, 86. Roman Vašička - 11. Filip Hlúpik. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

OSTROŽSKÁ LHOTA – JAROŠOV 2:0 (0:0)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Za vítězstvím jsme šli víc než Jarošov. Pro diváky to byl výborný zápas. Klidně to mohlo skončit 6:5. Oba brankáři své týmy několikrát podrželi. I když v prvním poločase žádná branka nepadla, obě mužstva si vypracovala po třech tutovkách. Rozhodující moment přišel po hodině hry. Hostující Pavlas nejprve ve vyložené pozici netrefil prázdnou branku, my jsme vzápětí nádhernou akcí a gólem Horáka hlavou šli do vedení. Brzy nato přidal pojistku Matuštík a my závěr v klidu dohráli. Jsme rádi, že jsme první domácí zápas v letošní sezoně zvládli vítězně. Nebylo to vzhledem k počasí ani kvalitnímu soupeři jednoduché, ale body jsme získali. Věřím, že toto je pro nás odrazový můstek do zbytku podzimu. Chyběli nám Lučný, Grebeň a Jegla.“

Zbyněk Pavlas, hrající trenér Jarošova: „Soupeři jsme výhru darovali svojí mizernou koncovkou. Vypracovali jsme si snad osm tutovek a nedali žádný gól. Osmdesát procent času jsme hráli pouze my, soupeř se jenom bránil, odkopával balony dopředu. Domácí měli jen pár nebezpečných situací, skoro žádnou tutovku, kdežto my jsme po celý zápas zahodili spoustu příležitostí. Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Co je nám platné, že jsme herně lepší, když stejně prohrajeme. Pro nás je to samozřejmě ztráta. Kdyby to skončilo 6:2, nikdo by se nedivil. Místo toho odjíždíme s porážkou.“

Branky: 67. Kamil Horák, 71. Roman Matuštík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 210.

I. A třída sk. B: Nivnice zvítězila i potřetí, Újezdec má posilu z Baťova

HLUK B – BÍLOVICE 3:0 (3:0)

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „ Zasloužená výhra. V prvním poločase jsme byli herně lepší. Od Bílovic jsem čekal víc. Když jsme s nimi na jaře utkali v semifinále poháru, hráli daleko lépe. Jejich jediný rozdílový hráč byl Sedlář. Přišlo my, jakoby hosté neměli klasického brankáře. Chytal jim malý klučina, který tam běžně hrává. Za inkasované góly ale nemohl. My jsme šli do vedení hned v úvodu, kdy se prosadil Matejka. Pak jsme ještě kopali penaltu, ale Martin Zalubil mířil pouze do tyče. Rychlý gól nás trošku ukolébal, chvilku před koncem poločasu dva jsme ale přidali další dvě branky a zápas rozhodli. Ve druhé půli jsme hráli zezadu a vedení si v klidu hlídali. I když jsme měli ještě nějaké šance, zbytek utkání byl pro diváky dost nudný. Utkání jsme ale zvládli, máme tři body. Já jsem tušil, že vyhrajeme 3:0.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „I přes inkasovanou branku jsme začali celkem dobře. Soupeř nedal v úvodu střetnutí penaltu, když balon skončil na tyči. Jinak první půlka byla poměrně vyrovnaná. Vypracovali jsme si i nějaké šance, které jsme ale nedokázali proměnit. Třeba Kamočai hlavičkoval na brankové čáře přímo do gólmana, který soupeře podržel klíčovými zákroky. Pak jsme měli ještě jednu velkou šanci. Bohužel těsně před koncem poločasu jsme udělali v obraně dvě chyby a bylo hotovo. Domácí ve druhém poločase kontroloval hru, my jsme prostřídali sestavu, aby si zahráli všichni kluci. Na obrat jsme neměli. Výsledek asi odpovídá, pro nás je krutý v tom, že jsme v prvním poločase až o tolik horší nebyli. Srazily nás však individuální chyby, které kvalitní soupeř potrestal.“

Branky: 6. David Matejka, 44. Martin Zalubil, 45. Roman Martiš. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 85.