Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Doma jsme samozřejmě chtěli zvítězit, ale i bod nakonec bereme. Mohli jsme o gól vyhrát, na druhé straně i o tři prohrát. Zápas jsme začali dobře. Po konstruktivní rozehrávce od stopera Zlámala se balon přes Sedláře dostal až k Lukašíkovi. Po jeho zpětné přihrávce jsme šli dorážkou Hlaváčka z malého vápna do vedení. Od patnácté minuty jsme se ale ve hře topili, plácali. Ztráceli jsme balony, kazili jednoduché přihrávky. Celkově to od nás bylo v první půli trápení. Vyzdvihl bych gólmany na obou stranách. Kdyby soupeř vedl 3:1 nebo 4:1, asi bychom se nemohli divit. Druhou půli jsme ale začali stejně jako tu první. Zlámal měl na hlavě druhý gól, ale trefil jen břevno. Pak se do zakončení dostal i dorostenec Janků. Jinak se ale ve druhé půli hrálo spíše mezi šestnáctkami. Bylo to takový zarputilý, škaredý a upachtěný fotbal. Nám dlouhodobě chybí zraněný Mikšaník, proti Slovácku C nehrál ani Kamočai, kterého táhlo lýtko. Není to ideální, ale bojujeme s tím, co máme.“

Aleš Bahula, vedoucí mužstva Slovácka C: „Domácí diváci nás chválili, že jsme hráli dobře a byli lepší než soupeř. V zápase jsme si vytvořili více vyložených šancí, výhře jsme byli blíž. Začátek utkání jsme ale těžce prospali a hned ve 2. minutě dostali gól. Jinak hra byla zpočátku poměrně vyrovnaná. Ve druhé části první půle jsme ale převzali iniciativu a do přestávky si vypracovali tři nebo čtyři vyložené šance. Prosadili jsme se pouze jednou, když se trefil Pavel Kříž. Další možnosti ke skórování jsme ale nevyužili. Ani začátek druhého poločasu nám příliš nevyšel.

Bílovice si krátce po změně stran vypracovaly vyloženou šanci, kterou jsme přečkali. Jinak se hra postupně zase vyrovnala a s přibývajícími minutami jsme znovu převzali iniciativu. Ke konci utkání nás ale domácí dostali pod tlak, skóre se však nezměnilo. Bod nakonec bereme, i když jsme klidně mohli mít všechny tři, ale jsme skromní a pomalu se zvedáme. O přeložení utkání jsme soupeře požádali my. V Sadech totiž o víkendu máme hody. Bílovice původně chtěly hrát v sobotu, což nám nepasovalo, ale nakonec jsme se domluvili na pátku. Chyběl nám Balaštík, místo něj hrál Perůtka, takže sestava byla obdobná jako v neděli proti Jalubí. Jinak utkání nebylo vůbec vyhrocené. Pro diváky to byl pohledný zápas, šancí jsme měli daleko víc než soupeř.“

Branky: 2. Petr Hlaváček – 34. Pavel Kříž. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 38.

BABICE – HLUK B 1:0 (0:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Po dlouhé době jsme narazili na soupeře, který nás přehrál. Hluk byl lepší, my šťastnější. Byl to zápas o jednom gólu, který jsme nakonec dali my. Šance ale byly na obou stranách, jinak to byl spíš boj uprostřed hřiště. Hosté byli běhavější. Byl to asi nejlepší, tým, se kterým jsme doposud hráli.“

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Je to škoda, minimálně na bod jsme měli. V zápase jsme si vypracovali více šancí, bohužel jsme nebyli produktivní. Už v prvním poločase jsme měli nějaké možnosti ke skórování, byla tam na nás i penalta, kterou rozhodčí neviděl, ale na to vymlouvat nemůžeme. Stejně jako na laiky na pomezí. Oba byli domácí, podle toho to i vypadalo. My jsme však hloupí, když si tam nikoho od nás nedáme. My však musíme dát gól z šancí, které si vypracujeme. Ve venkovních zápasech nám to až tolik nejde. Důvodem jsou horší hřiště. Jakmile je o něco horší než u nás a dostaneme první gól, soupeř se pak vždycky zatáhne a nám dělá hra do plných problémy. Chyběl nám jenom Jan Machala.“

Branka: 59. Roman Bilavčík. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

JAROŠOV – NEZDENICE 1:2 (1:1)

Zbyněk Pavlas, hrající trenér Jarošova: „Za mě to byl absolutně remízový zápas. Bohužel v 89. minutě jsme po rohu inkasovali smolný gól, když se míč odrazil do sítě od tyče. Jinak utkání bylo vyrovnané. Nám styl hry Nezdenic nevoní. Pokud soupeři jenom nakopávají balony dopředu a chybí mezihra, tak nám to nevyhovuje. Hosté měli tři střely na bránu, z toho nám dali dva góly. Jinak byly náznaky šancí na obou stranách, urostlejší hosté dali nakonec o gól víc, byli šťastnější, důraznější při standardkách. Nám chybělo pět hráčů včetně mě. Do konce podzimu jsem vyřazený, v práci jsem si poranil koleno, přetrhl přední křížový vat. Do Vánoc si nekopnu. Kromě mě nám chyběli také Laga, Svárovský, Škrášek a Szabo. I v takto okleštěné sestavě jsme s prvním týmem tabulky odehráli vyrovnanou partii.“

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Nezměnili jsme vítěznou sestavu z minulého utkání, protože jsme hráli dobře a navíc moc jiných možností jsme neměli, protože na střídání byli jenom dva kluci. Věděli jsme, že soupeř je fotbalový, hraje na víc doteků, na což jsme se dobře připravili a domácím hru znepříjemnili. Dostali jsme se do vedení, Jarošov ale před poločasem výsledek srovnal. I druhá půle byla poměrně vyrovnaná, neproměnili jsme další dvě nebo tři šance. Pavlis šel dvakrát sám na bránu, ale neproměnil. Až chvíli před koncem rozhodl zápas Kolínek hlavou. Naše vítězství je zasloužené, protože jsme eliminovali hlavní zbraně soupeře, kterého jsme do mnoha šancí nepustili.“

Branky: 42. Martin Omelka – 14. Oldřich Šašinka, 89. Marek Kolínek. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 154.

KNĚŽPOLE – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:3 (1:3)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „S Ostrožskou Lhotou je to vždycky divoké. Hosté byli v prvním poločas jasně lepší, my jsme si nevěděli rady hlavně s Machalou ve středu hřiště. Hosté ale mají zkušenou osu a kolem ní běhavé kluky. I když jsme brzy po gólu Hančíka, který se trefil z nemožného úhlu, vedli, soupeř byl po celou první půli jasně lepší. Po změně stran jsme se však zlepšili a soupeře přehrávali. Měli jsme kopat i dvě penalty, rozhodčí to však posoudil jinak. V závěru jsme to tam nějakým způsobem dotlačili a brali alespoň bod. Ostrožská Lhota neměla ve druhé půli kromě jedné velké šance, když šel jejich hráč sám na bránu a mohl dát na 4:2, žádnou další velkou šanci. Nám bod vystřelil Dominik Hančík, který byl stejně jako hostující Machala rozdílový hráč. Nám tentokrát moc nefungovala obrana. Chyběli nám Valenta, Jančík, Šopík či Šimík.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Před zápasem bych bod bral, po utkání ale převládá z remízy zklamání. Utkání jsme měli vyhrát. Začátek nám ale vůbec nevyšel. I když si v kabině něco řekneme, přijdeme na hřiště a hned prohráváme. Asi vždycky potřebujeme inkasovat první gól, abychom pak začali hrát. Postupně jsme vyrovnali hru a v poli byli dominantní. V prvním poločase jsme místo tří branek mohli dát klidně osm. Jelikož jsme vedli 3:1, zbytek zápasu si musíme pohlídat. Není možné, abychom takový zápas nedotáhli. Druhá půlka už byla vyrovnaná. Nám se bohužel zranili dva hráči, které kluci z lavičky nenahradili. Po prostřídání už šla naše hra dolů a Hančík, který byl rozdílový hráč, soupeři hattrickem zajistil bod.“

Branky: 2., 74. a 90. Dominik Hančík - 38. Tomáš Fantura, 38. Tomáš Kapusta, 40. Miroslav Machala. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 140.

HUŠTĚNOVICE – STRÁNÍ B 2:1 (1:1)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Po minulém týdnu, kdy jsme v posledních deseti minutách ztratili vedení, nám chyběli čtyři důležití hráči. Navíc už v 6. minutě jsme inkasovali gól z 55 metrů. Zbytek zápasu bylo o těžkém dobývání soupeřovy obrany. Naštěstí se Filip Hlúpik dvakrát trefil a my zvítězili. Celkově jsme měli víc šancí, nastřelili jsme dvě tyčky a dvě břevna. Naše koncovka je ale pořád na štíru. Jsme ale šťastní, že jsme Strání porazili, protože se s nám s ním nikdy nehraje moc dobře. Hosté většinou hrozili z rohů, měli nějaké závary. Ve druhé půli jsme za stavu 1:1 udělali velkou chybu a hostující hráč šel sám na brankáře, který jeho nájezd zneškodnil. O ten jeden gól jsme byli lepší.“

Jakub Motola, trenér Strání B: „Nám chyběl jenom Gabriš, pomohli nám kluci z áčka Mikláš, Pavluš a Eliáš. Měli jsme dobrý nástup, hned v 6. minutě jsme šli do vedení, když se Frühauf parádně trefil z 55 metrů. Domácího gólmana z dálky chytře přeloboval. Pak nás ale soupeř začal přehrávat a dostával se do šancí. Nám se před utkáním zranil gólman, takže chytat musel hráč z pole. Za obdržené góly nemohl, jednu vyloženou šanci soupeři zneškodnil. Huštěnovice vyrovnaly střelou zpoza vápna do šibenice. Druhý poločas byl vyrovnaný. Za nerozhodného stavu 1:1 šel Miklovič sám na bránu, ale nedal. O chvíli později jsem navíc udělal chybu, které vedla ke gólu na 2:1. Domácí, kteří měli celkově více ze hry, už si vedení pohlídali.“

Branky: 29. a 79. Filip Hlúpik - 6. Patrik Frühauf. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

NEDAKONICE – BÁNOV 5:3 (0:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Pro nás to jsou zlaté body. Diváci viděli zápas jako na houpačce. První poločas byl vyrovnaný. My jsme měli na začátku utkání stoprocentní tutovku, kterou jsme nedali. Soupeř z brejku pak vstřelil úvodní branku. Hra byla dál vyrovnané, Bánov nás místy přehrával. Kolem čtyřicáté minuty se opakovala situace, kdy jme šli sami na bránu, ale gól nedali a hosté po centru ze strany zvýšili na 2:0. Byly to dvě identické situace jako přes kopírák. Jinak jsme cítili, že i přes nepříznivý stav bylo pro nás utkání dál hratelné. Bohužel hned v první minutě druhé půle jsme dostali gól na 0:3. Soupeř se prosadil po šikovná brejkové akci. Pak ale Dvouletý krásnou střelou z 25 metrů vymetl šibenici a soupeř najednou znejistěl, nás naopak branka nakopla Za chvíli jsme navíc snížili na 3:2 a soupeř přestal úplně hrát. Přitom Bánov se mi v první půli strašně líbil. Druhá půle ale byla z jeho strany diametrálně odlišná. Byli jsme to my, kdo začal na trávníku dominovat a vytvářet si brankové příležitosti hlavně po akcích ze stran Právě po nich jsme dávali góly. Vždycky to tam někdo po centru ze strany uklidil do prázdné brány. V závěru šlo vidět, že na soupeř leží deka. Já musím kluky pochválit za fantastický druhý poločas. Naše výsledky nejsou náhodné. Sport je hlavně věcí hlavy. Loni jsme nechytli začátek a od začátku až do konce sezony se motali na spodu a málem spadli. Teď to funguje, kluci si věří. Nálada v kabině je úplně jiná než na jaře. Mrzí mě akorát zápas v Jaluví, kde jsme měli vyhrát. Teď to pro nás ale jsou zlaté body.“

Břetislav Polanský, předseda klubu FC Bánov: „Byl to oboustranně dobrý a vyrovnaný zápas. V prvním poločase si oba týmy vypracovaly nějaké šance. My jsme byli v prvním poločase produktivnější než soupeř, dali dva góly a vedli 2:0. První půle nám vyšla o něco lépe. Nedakonice ale měly také šance. Hned po přestávce jsme přidali třetí branku a mysleli si, že máme zápas v kapse. Pak ale nechápu, co se na hřišti odehrálo. Domácím vyšlo všechno, do čeho kopli, z naší strany to byl naopak odevzdaný výkon. Utkání jsme měli takticky zvládnout daleko lépe. Pokud venku vedeme 3:0, musíme utkání dotáhnout do vítězného konce.“

Branky: 55. a 83. Ondřej Dvouletý, 66. Petr Šoustek, 75. Dominik Madzia, 88. Tadeáš Král - 32. a 42. Lukáš Franc, 48. Roman Vašička. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 50.

JALUBÍ – BŘEZOVÁ 3:4 (3:2)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Horší vstup do zápasu jsme snad ani nemohli mít. Hned po rozehrávce a pár sekundách jsme dostali branku. Po katastrofálním vstupu jsme se ale otřepali a výsledek srovnali. Březová dál hrála jenom dlouhé nakopávané balony dopředu. My jsme na to blbě zareagovali a soupeř znovu vedl. Ještě do poločasu jsme ale výsledek otočili a za stavu 3:2 se zdálo, že jsou všechny problémy zažehnány. Ve druhém poločase jsme ale balon místo do autu poslali jenom do rohu a po něm hosté srovnali na 3:3. Pár minut poté jsme z další standardky, kterou sudí nařídil za ruku mimo vápno, inkasovali branku na 3:4. Bohužel dvě absolutně nezvládnuté standardní situace a mizerný nástup rozhodly o tom, že jsme prohráli a kdo se raduje ze šťastné výhry. Nám chybí lehkost. Když nejdou nohy, všechno je složité. Také nám chybí větší kvalita. Za stavu 3:3 šli dva naši hráči sami na gólmana. Hosté si mysleli, že je to ofsajd, tak se nevraceli. Místo toho, abychom brankáře vyšachovali a dali gól do prázdné brány, jeden hráč to vzal na sebe a trefil gólmana. Byl to klíčový okamžik.“

Martin Šmíd, hrající PR manažer Březové: „Skórovali jsme asi v sedmé nebo osmé sekundě, po čtyřech dotecích. Vstup do zápasu nám vyšel skvěle, ale hra v poli byla vyrovnaná. Domácí byli na balonu malinko lepší a skóre vyrovnali. My jsme sice dali na 2:1, ale soupeř výsledek do poločasu otočil na 3:2. Ve druhém poločase jsme převzali iniciativu, hodně se dostávali na soupeřovu polovinu. Domácí ale byli nebezpeční, hrozili z brejků. Po jednom úniku šli dva jejich hráči sami na gólmana, který nás ale skvěle podržel. Deset minut před koncem jsme po rohu srovnali na 3:3 a v závěru po další standardní situace jsme výsledek otočili. Třemi asistencemi se na obratu podílel Smítal, který nahrával na první, třetí a čtvrtý gól. Radost z výhry byla velká. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Ke konci jsme měli asi víc štěstí. Tři body zvenku se ale počítají. Chyběl nám pouze Dominik Janků a dlouhodobě zraněný Pleva. Jinak jsme byli kompletní,“

Branky: 33. a 40. Martin Večeřa, 15. Petr Klajn – 28. a 80. Patrik Trúnek, 1. Michal Křeháček, 91. Peter Habánik. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 128.