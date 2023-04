NEZDENICE - BABICE 2:1 (1:1)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme šli do vedením nádhernou ranou Pavlise, který se trefil z pětadvaceti metrů. Balon se od břevna odrazil do zemi a do sítě. Byl to nádherný gól. Hosté ale výsledek ihned z rozehrávky srovnali. První poločase se dohrál bez nějakých větších šancí. Babice byly fotbalovější, silnější na balonu. Měly i nějaké náznaky šancí, my jsme hrozili hlavně ze standardních situací. Po jedné z nich jsme to tam ve druhé půli dotlačili, když se balon od hlavy hráče soupeře šťastně odrazil do brány. Závěr byl hektický. Babice nás zatlačily, zahrávaly spoustu standardek, vítězství jsme nakonec ubránili. S předvedenou hrou i třemi body jsem spokojený. Měli jsme problémy se sestavou. Do utkání jsme šli bez pěti hráčů. Tři jsou nemocní, jeden zraněný a další mimo. Povolat jsme museli i kluky, kteří už nehrávají. Jsem rád, že nám došli pomoct.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Bylo to vyrovnané utkání, hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Celkově moc šancí nebylo, asi po dvou na každé straně. Domácí šli povedenou střelou do vedení, my jsme skóre okamžitě srovnali. Zápas nakonec rozhodla smolná vlastní branka Válka po standardní situaci. V závěru jsme soupeře zatlačili, snažili se získat alespoň bod, ale nevyšlo to. Za mě to byl remízový zápas. Oproti minulému týdnu nám chyběli tři hráči.“

Branky: 17. Michael Pavlis, 70. Oldřich Šašinka - 18. Jiří Jaroš. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 50.