Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Novou sezonu jsme chtěli začít určitě lépe. Bohužel první poločas poznamenaly dvě hru chyby našeho brankáře, které nás ve finále asi stály zápas. Ani to nás však nepoložilo a hráli jsme dál. Ve druhé půli se nám povedlo výsledek srovnat a klidně mohli nějaký bod získat. Sedmdesát minut jsme až na katastrofální branky byli herně lepší, v závěru nám asi došly síly. Dali jsme soupeři strašně moc prostoru, čehož hosté dokonale využili. Strání B bylo produktivnější. Náš výkon ale nebyl úplně špatný. Dali jsme šanci i třem dorostencům. Dva nastoupili na kraji obrany a žádnou chybu neudělali. I přes prohru se máme od čeho odrazit. Strání bylo kvalitní soupeř, od nás to nebyl žádný propadák. Kluci bojovali, srazily nás ale chyby. Chyběl nám akorát stoper Zbyněk Zlámal, Obal odešel do Šumic. Pro nás je důležité, že pokračuje Sedlář.“

Jakub Motola, trenér Strání B: „Se vstupem do sezony jsme spokojení. K výhře nám pomohli i kluci z áčka Havlík s Miklášem. Sestavu jsme měli dobře poskládanou. Začátek byl vyrovnaný, nám pomohly chyby domácího gólmana, ale to se nám běžně stává taky. Byla škoda, že jsme před přestávkou dostali branku na 2:1. Druhá půle mohla být klidnější. Bílovice nás po změně stran zatlačily, z penalty skóre srovnaly. Závěr už ale patřil nám, nakonec jsme to zvládli. Pro nás to ale nebylo jednoduché. Když jsme tu hrály před dvěma měsíce, byly Bílovice snadnější soupeř. Po letní pauze se zvedly, v sestavě měly mladé kluky. Domácí hráli lépe než na jaře. Nám chyběl akorát krajní záložník Dominik Frühauf. Letos chceme hrát o nejvyšší příčky, tenhle výsledek nám pomůže. Potřebujeme bodovat i venku, doma už to nějak půjde.

Branky: 44. Martin Hanák, 66. Adam Žůrek z penalty - 24. a 88. Ondřej Kolaja, 36. a 85. Patrik Frühauf Patrik. Rozhodčí: Kubáň - Huráb, Brhel. Diváci: 85.

NEZDENICE – SLOVÁCKO C 3:1 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Nezdenic: „Mám velkou radost z toho, že jsme porazili velmi silného a kvalitního soupeře, který hlavně v první půli hrál výborný fotbal, kombinoval a moc nás k míči nepouštěl. Hosté si vytvořili si dvě šance, ty ale neproměnil. My jsme taky měli po standardních situacích dvě slušné příležitosti, ale stejně jako naše brejky jsme nic nedohráli do konce. Soupeč i ve druhém poločase pokračoval v aktivní ofenzivní hře. Kluky jsem nabádal, aby byli trpěliví. Věděl jsem, že hosté nemohou vydržet hrát v takovém tempu po celých devadesát minut. Předpokládal jsem, že jim dojdou síly, což se i stalo. I když jsme obdrželi trošku nešťastný gól, kdy nám míč propadl na malém vápně, byli jsme dál trpěliví a poctiví, čekali jsme na své příležitosti, které přišli po rychlých brejkových akcích. I díky hrubé chybě jinak výborného brankáře jsme výsledek otočili na 3:1. V závěru jsme se už dostali do více šancí. Soupeř hru více otevřel, a my z brejků skórovali. Na to, že jsme šli do utkání s jediným náhradníkem oproti soupeři, který měl na lavičce pět hráčů, tak jsme to zvládli velice dobře. Hodně nám pomohl střídající Hasoň, který utkání vlastně rozhodl, když přihrál na všechny tři góly. Chyběli nám tři kluci, co jsou na dovolené.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Za mě by zápasu více slušela remíza. První poločas byl celkem vyrovnaný bez nějakých velkých šancí na obou stranách. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami. My jsme šli do vedení v 57. minutě, soupeř ale velmi brzy skóre po standardní situaci srovnal na 1:1. Brance možná předcházel faul na našeho brankáře. Sudí ale nechal akci dohrát, což respektuji. My jsme pak vzadu udělali ještě jednu chybu v rozehrávce, kterou domácí potrestal. Gól na 3:1 už jsme inkasovali z rychlého protiútoku, kdy to domácí vykombinovali až do prázdné branky. To už jsme ale hráli vabank. Za mě jsme si ale nezasloužili prohrát. S hrou svého mužstva jsem spokojený. Chyběli nám čtyři nebo pět hráčů základní sestavy. Kluci, co nastoupili místo nich, ale bojovali, snažili se. Opravdu jim nemám co vytknout. My vlastně začínáme od nuly a každé začátky jsou těžké. Budeme ale bojovat. Z Buchlovic k nám přišli Ondra Vašek s Tomášem Davidem, z Kunovic zase Pavel Kříž s Martinem Svobodou a Františkem Abrhámem.“

Branky: 69. a 79. Marek Kolínek, 64. Miroslav Coufalík - 57. Radek Blažek. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 90.

HLUK B – OSTROŽSKÁ LHOTA 5:1 (1:0)

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Vstup do sezony nám vyšel herně i výsledkově. Kluci derby odmakali, zaslouží pochvalu. Výhra je zcela zasloužená, po většinu času jsme měli nad soupeřem navrch. Do utkání jsme šli kompletní a už po prvním poločase klidně mohli vést 3:0 nebo 4:0. Neproměnili jsme nějaké šance, dali jenom jeden gól. Soupeř sice výsledek hned na začátku druhého poločasu srovnal, my jsme si však vzali vedení zpět a náskok jen navyšovali. Důležité bylo, že jsme po změně stran začali proměňovat šance. Po celé utkání jsme měli balon víc na kopačkách. Ostrožská Lhota hrozila jen když hrál Ondřej Zalubil. Po jeho odstoupení už hosté nebyli tak nebezpeční. Zbytek zápasu byl v naší režii. Utkání se neslo ve sportovním duchu, přátelské atmosféře. Nijak vyhrocené to nebylo.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Výsledek je pro nás možná až příliš krutý. Nemuseli jsme prohrát takovým rozdílem. Domácí ale byli lepší na balonu, dávali krásné góly. Hluk má v sestavě mladé a šikovné kluky, velkou kvalitu, i v okresním přeboru bude stejně jako my hrát nahoře. My jsme sice v úvodu druhé půle výsledek srovnal, ale branka nám spíše uškodila. Zápas rozhodl gól na 2:1. My jsme hru otevřeli a obdrželi další branky. Nám se brzy zranil Ondřej Zalubil, což pro nás byla velká ztráta. Píchlo mu v lýtku, má tam nějakou trhlinu. Snad to nebude nic vážného. Scházel nám Horák, David Pešík a Dan Štergenich a taky my tři potrestaní. Věříme, že Hluku vysokou porážku v posledním kole vrátíme. Musím pochválit hrací plochu, bylo to ligové hřiště. A taky rozhodčí, kteří podali perfektní výkon. Jen mě zklamala návštěva. Většina fanoušků byla od nás. Derby celkově bylo klidné.“

Branky: 54. a 85. Jan Machala, 3. Roman Martiš, 51. Martin Zalubil, 78. David Matejka - 49. Miroslav Machala. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

BABICE – BÁNOV 1:1 (0:1)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Hřiště bylo i přes vydatný déšť ve výborném stavu, oba týmy chtěly hrát. My jsme na úvod narazili na kvalitního soupeře, který hrál jednoduchý, ale rychlý a účelný fotbal. Hosté byli nebezpeční, dobrý měli hlavně přechod do útoku. My jsme na tom byli herně lépe, ale neproměnili jsme řadu brankových příležitostí. Na druhé straně i soupeř několikrát zahrozil a klidně mohl přidat další branky. Vzhledem k počtu vyložených šancí na obou stranách je nerozhodný výsledek asi zasloužený. Nám chyběli jenom dva hráči. Nastoupili za nás i tři kluci ze Slovácka C. Kromě Fermina Sáncheze taky Michal Petrucha a Tomáš Maniatis. S fotbalem znovu začal Petr Štefka, který předtím působil ve Starém Městě. Jinak to byl klidný zápas.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Hodnocení přineseme v pondělí“

Branky: 74. Lukáš Gábor - 4. Roman Vašička. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 80.

JAROŠOV – BŘEZOVÁ ODLOŽENO

KNĚŽPOLE – JALUBÍ ODLOŽENO

HUŠTĚNOVICE – NEDAKONICE ODLOŽENO