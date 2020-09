Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Od začátku utkání bylo vidět, že hosté si k nám přijeli pro bod. Jenom bránili a nikam se nehnali. Držení míče bylo osmdesát procent ku dvaceti v náš prospěch, ale zradila nás efektivita v zakončení. Březolupy naopak podržel výborný gólman hostů. Nebýt něho, určitě jsme doma vyhráli. Takto jsme bohužel ztratili dva body. Na druhé straně musíme remízu brát, protože jsme skóre vyrovnali až v osmdesáté minutě. Citelně nám scházel Válek, Horníček šel do hry až ve druhé půli.“

Branky: 80. Erik Horníček - 40. Jiří Chromek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 200.

NEDAKONICE – BŘEZOVÁ 4:2 (2:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Věděli jsme o tom, že Březová je hlavně v domácím prostředí velice silný soupeř. My jsme ale chtěli navázat na tři předcházející vítězství v řadě, což se nám nakonec podařilo. Vstup do utkání ale z naší strany nebyl dobrý. Už ve čtvrté minutě jsme po chybičce v obraně inkasovali první gól. Naštěstí se nám podařilo poměrně brzy srovnat. Celý první poločas jsme byli jasně lepší. Soupeř ale trestal naše individuální chyby. Klidně jsme první poločas mohli vyhrávat 2:0 nebo 3:0 a bylo by po zápase. Nastřelili jsme totiž tyč, zahodili další šance. Bohužel se do kabiny odcházelo za stavu 2:2. Věřil jsem ale, že pokud i po přestávce budeme hrát pořád stejně, musíme vyhrát, protože takové góly, co jsme obdrželi za poločas, dostanou jiná mužstva za dvě sezony. Prvních dvacet minut druhé půle bylo oboustranně dost vlažných. Vypadli jsme z tempa. Hra byla často přerušovaná, rozkouskovaná. Zápas jsme nakonec rozhodli až v závěrečné desetiminutovce. Třetí gól jsme dali po přečíslení z brejku. Pak už to soupeř otevřel, hrál vabank a my vstřelili čtvrtou branku. Jsem rád, že se nám podařilo zápas zvládnout za tři body. S výsledkem jsme spokojení. Doma jsme dali čtyři góly, šancí měli i na víc branek. Teď už se těšíme na derby s Polešovicemi. Hrozně dlouho jsme spolu nehráli. Bude to šlágr kola.“

Branky: 14. Josef Mojžíš , 37. Vojtěch Hasník, 82. Josef Štergenich, 89. Jan Hyrák- 4. David Pomajbík, 31. Jan Machálek z penalty. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 70.

NEZDENICE – JAROŠOV 0:2 (0:2)

Marek Kolínek, útočník Nezdenic: „Zápas se mi těžko hodnotí. I kdybychom hráli další poločas, gól bychom asi stejně nedali. Nějaké šance jsme si sice vypracovali, ale nic nám tam nepadlo. Chyběli nám čtyři hráči, což je na výkonu znát. Hosté byli lepší, k výhře jim pomohla penalta, kterou kopali po nešťastná ruce. Druhý gól přidali po rohovém kopu hlavou. My jsme se ve druhé půli snažili výsledek zvrátit, měli šance i nějaké závary, ale spíše bylo takové na náhodu.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Vítězství je zasloužené. V první půlce jsme byli lepší a vypracovali si pár gólových šancí. Z nich jsme dali jenom dvě branky. Domácí v prvním poločase neměli skoro nic. Po přestávce nás ale na patnáct minut zatlačili. My jsme to však ustáli a postupně hru vyrovnali. Nikam jsme se ale nehnali, spíše jsme bránili a chodili do brejků. Žádný z nich už jsme ale nevyužili. Závěr jsme si zkušeně pohlídali. Nezdenice zahrozily pouze po chybě gólmana, který špatně vyběhl, ale nezdenický hráč mířil hlavou, což byla asi jediná jejich vyložené šance. K výhře nám pomohl i Martin Struhař, který se k nám vrátil a po zranění vstřelil svoji premiérovou branku v našem týmu. Byl to rozdílový hráč.“

Branky: 21. Petr Kováč z penalty, 43. Martin Struhař. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 50.

ZÁHOROVICE – HUŠTĚNOVICE 1:1 (1:1)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Hlavně v prvním poločase jsme si vybrali smůlu na sedm zápasů. Tolik šancí, co jsme zahodili, jsme neměli snad za celou sezonu, ani možná tu minulou. Šestkrát jsme nastřelili gólmana, který hostů udělal zápas a zajistil jim bod. I když jsme šli po trestném kopu brzy do vedení, vzápětí jsme soupeři dovolili po naší hrubé chybě vyrovnat. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Také hosté měli šance. My jsme ale věděli, že nejde v takovém tempu vydržet hrát celý zápas. Výsledek nás mrzí, je to pro nás ztráta dvou bodů. Soupeř nás určitě nepřehrál. Bohužel se v každém zápase potýkáme s marodkou. Pokaždé hrajeme bez tří čtyř hráčů. Naštěstí máme celkem širokou základnu a vždycky to nějakým způsobem dáme dohromady.“

Petr Malenovský, trenér Huštěnovic: „Do utkání jsme šli ve velmi složité a komplikované sestavě a bez klasického brankáře. Mezi tři tyče se postavil jeden z útočníků. I proto je to pro nás velice dobrý bod. Záhorovice nás hlavně v první půli přehrávaly. Vytvořili si asi pět čistých gólových šancí. Kdybychom po první půli prohrávali 0:4, nikdo by se nedivil. Ale nějak jsme to přečkali a po velké chybě soupeře vyrovnali. Od té doby jsme se před domácí branku skoro nedostali. Věřím, že kdybychom hráli v kompletní sestavě, tak jsme tam vyhráli. Bohužel nám scházelo asi osm lidí, z toho tři nebo čtyři by nastoupili v základní sestavě. Dva lidi máme v karanténě, jeden má pásový opar, další kluci jsou zranění.“

Branky: 13. Pavel Krč - 17. Marek Střítecký. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 95.

HAVŘICE – POLEŠOVICE 0:2 (0:2)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Bohužel jsme zaspali začátek a už v sedmé minutě prohrávali 0:2. Hosté byli v prvním poločase lepším týmem. Měli převahu i další šance. My jsme po přestávce hru vyrovnali, ale žádné velké příležitosti jsme si nevypracovali. Chybí nám hned sedm hráčů, proti Polešovicím jsme to měli těžké. Hosté nás překvapili. Hráli slušný běhavý fotbal. Byli aktivnější, více se nabízeli. Vyhráli zcela zaslouženě.“

Branky: 4. Ondřej Stašek, 7. Tomáš Fantura. Rozhodčí: Němec. Diváci: 80.

BÍLOVICE – PRAKŠICE 1:5 (0:3)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Největší rozdíl mezi oběma týmy byl rozdíl v koncovce. My jsme v ní ukázali kvalitu a proměnili většinu šancí, kdežto soupeř své velké příležitosti ke skórování nevyužil. Vtom byl zásadní rozdíl, který vypovídá o konečném výsledku. Zápas ovlivnil i ne úplně kvalitní terén. Na hrbolatém trávníku jsme hůře kombinovali. Umělecký dojem nebyl takový, jako v jiných zápasech. Pro nás je ale hlavní, že jsme venku vyhráli. I když jsme v úvodu utkání soupeře trocho podcenili a přístup byl takový ležérní, už v prvním poločase jsme dali tři branky a zbytek zápasu měli pod svojí kontrolou.“

Branky: 62. David Mikšaník - 28. a 51. Pavel Šůstek, 22. Jakub Dynka, 45. Roman Hlavín, 66. Radim Sukup. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 125.

STRÁNÍ B – KNĚŽPOLE NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI.

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Soupeř nám volal už v sobotu s žádostí, že by chtěl utkání přeložit na náhradní termín. Vzhledem k současné situaci jsme ale na odklad nepřistoupili. Věřili jsme, že přijedou, ale prý mají šest lidí nemocných, takže se nedostavili. Utkání se nehrálo a bude zkontumováno v náš prospěch.“