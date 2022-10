KNĚŽPOLE – JAROŠOV 2:1 (1:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Jarošov měl lepší vstup do zápasu a do patnácté minuty nás přehrávali. Vytvořil si šance, zahrával i penaltu, kterou ale Pavlas neproměnil, když Pavlas minul bránu. Postupem času jsme hru celkem srovnali a taky hrozili. Ve zbytku první půle už Jarošov nebyl tak dominantní na balonu, místy byla hra vyrovnaná. Šance měly oba týmy. Nakonec se nám výhru podařilo strhnout na svoji stranu. Jinak derby bylo místo hodně vyhrocené, klidně mohli zase padnout tři červené karty. Byla tam jedna strkanice, která ale asi k derby patří. Rozhodčí to ale nechal být a nakonec vyloučil jenom Valentu v poslední minutě. První žlutou dostal za kritika rozhodčího a v závěru přerušil akci soupeře. Zápas provázely emoce, protože hosté měli kopat ještě jednu penaltu a nám zase sudí neuznal gól, když balon spadl dvacet centimetrů za brankovou čáru, ale pomezní z lidu to neviděl a rozhodčí byl od toho taky daleko. My jsme rádi, že jsme derby vyhráli. Utkání se muselo lidem líbit, bylo to se vším všudy. (úsměv) Hádky, nadávky strkanice. Největší mela přišla po tom, co náš Adam Maršálek fauloval jejich hráče a hostující brankář vyletěl, strčil do něho a potom se do toho zapojilo více lidí. Sudí to naštěstí vyřešil jenom žlutými kartami. Zápas s Jarošovem jsme odehráli bez dlouhodobě zraněného Flíbora, nemocného Večeři a Šopíka.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Zápas byl na můj vkus až zbytečně moc vyhrocený. Rozhodčí to pustil, nedával ani žluté karty. Hráče začal napomínat až pozdě. Přitom tam byla spousta tvrdých zákroků zezadu po odehrání míče, strkanice. Prostě se mi to nelíbilo. My jsme mohli jít hned na začátku zápasu do vedení, ale Pavlas penaltu neproměnil. Chtěl to dát nahoru a přestřelil branku. Vzápětí to odčinil a dal první gól zápasu. Pak jsme ale pár šancí neproměnili. V první půlce jsme klidně mohli dát tři branky, zakončení je ale nyní naše největší slabina. Pak jsme zbytečně zahráli ofsajd systém. Jeden náš obránce se tam zapomenul a soupeř vyrovnal na 1:1. Na začátku druhé půlky jsme chybovali uprostřed hřiště. Domácí útočník šel po kolmici a utkání rozhodl. Udělali jsme dvě hrubky, které soupeř potrestal. V závěrečných dvaceti minutách jsme domácí tlačili, hrálo se v podstatě na jednu branku, ale nějaké velké šance jsme si už nevypracovali. Byly tam spíše nějaké střely, závary. Kněžpole na konci chodilo do brejků, mělo pár možností na zvýšení náskoku, ale v nervózním duelu už branka nepadla. My jsme zklamaní, minimálně na remízu jsme ve vyrovnaném zápase měli. Bohužel druhou penaltu nám rozhodčí neodpískal a další šance jsme neproměnili.“

Branky: 26. Mário Belák, 51. Dominik Hančík - 12. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Bednář. Červená karta: 90. Valenta (Kněžpole). Diváci: 150.