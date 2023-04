JALUBÍ – TRAPLICE/JANKOVICE 1:2 (0:2)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „První poločas byl oboustranně líný. Přišlo mi, že ani jeden z týmů nechtěl hrát, bylo to takové zvláštní derby bez nějakého náboje. Traplice se v úvodní části dostaly do několika šancí, z nichž dvě proměnily. My se naopak od začítku jara trápíme v koncovce. Vpředu nám to nejde. Herně ale bylo utkání vyrovnané. Myslel jsem si, že nás hosté přehrají víc, když jsou první a my až jedenáctí. O přestávce jsme udělali drobnou změnu v sestavě, která nám přinesla ovoce. Soupeř ve druhé půli přestal hrát a my ho až na pár brejků celý poločas drželi na jeho polovině. Navíc se ze třiceti metrů trefil Trefilík, jenž propálil všechno, gólman zůstal jenom stát, nestačil reagovat. Bohužel na vyrovnání to nestačilo, protože další šance jsme neproměnili. Jinak první poločas byl opatrný, ve druhém se místy na trávníku přiostřilo, ale žádné zákeřnosti, co by neodpovídaly derby, tam nebyly. V závěru byl za šetrnou kritiku rozhodčího vyloučen útočník Blaha, což byla naše blbost, selhání jedince. Bohužel se nám výsledkově nedaří a nemáme ani polovinu bodů, co bychom si přáli. Plácáme se sami v sobě a i v tom je fotbal krásný. Do derby jsme šli pouze se třinácti hráči.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Derby se hrálo na těžkém terénu, fotbal byl plný soubojů. V prvním poločase jsme byli lepší, vypracovali si více šancí a vedli 2:0. Ve druhém poločase nás domácí zatlačili, v poli přehrávali. Z převahy ale vytěžili pouze jeden gól, jinak jsme to ubránili, ustáli. Škoda, že jsme v prvním poločase neproměnili další tutovky. Střelecky se trápil hlavně Urbanovský, kterému to nešlo. Výsledek je pro nás pěkný, nelíbila se mi však spousta zákeřných faulů z obou stran. Za normálních okolností by obě mužstva musela dohrávat zápas v devíti a nikdo nemůže nic říct. Vyloučení byl paradoxně jenom Blaha ze řeči. Tvrdé fauly zůstaly bez trestu. Chyběli nám někteří hráči, ale zbytek týmu si s absencemi poradil.“

Branky: 57. Zdeněk Trefilík – 11. Jakub Rozhon, 42. Michal Janků. Rozhodčí: Moravanský. Červená karta: 91. Blaha (Jalubí). Diváci: 165.