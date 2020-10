Kvůli menšímu vytížení v divizním Strání si šel v neděli společně s dalšími kluky zahrát za béčko a Babice v okresním přeboru Uherskohradišťska rozhodně nešetřil.

Soupeři nasázel čtyři branky, byl pánem na hřišti. Ústřední postavou domácího týmu, které hlavně díky brankám bývalého útočníka Slovácka, Mladé Boleslavi či Karviné zvítězil 6:0 a zpříjemnil si nejen říjnové odpoledne, ale hlavně poslední zápas před delší pauzou.

„Chtěl jsem jenom klukům pomoct a užít si poslední zápas. Bral jsem to jako takový trénink. Chtěl jsem si zaběhat, nabrat kondici. Že to vyšlo takto, jsem ani nečekal. Beru to jako příjemné zpestření,“ usmívá se Ondřejka.

Kdy dal naposledy čtyři branky v soutěžním utkání, už si nepamatuje. „Vždyť jsem toho za poslední dva roky moc nenahrál,“ připomíná.

Zkušený forvard kariéru na čas přerušil. Kvůli pracovním povinnostem zamířil do Prahy. Rozjetý kšeft ale přibrzdila pandemii koronaviru a Ondřejka ukončil krátké působení ve Slovanu Poděbrady a vrátil se zpátky domů na Moravu.

„Chtěl jsem za rodinou, přítelkyní, kterou mám ve Strání. I proto jsem tady zase začal hrávat,“ vysvětluje svůj comeback.

I když pod trenérem Kameníkem dostával šanci, dlouhá pauza byla znát. A jelikož Ondřejka v sobotu ve Vsetíně odehrál za áčko Strání pouze závěrečných dvacet minut, šel si o den později zahrát za béčko.

„Neměl jsem žádnou letní přípravu, kvůli práci čas na fotbal, využil jsem toho, že je to asi na dlouhou dobu poslední zápas. S kluky se znám, parta je tady dobrá, takže to bylo v pohodě“ líčí.

I když Babice jako nováček patří v okresním přeboru k lepším týmům, v posledních duelech jim to nejde, šestibrankový výprask ale nikdo nečekal. „Soupeř má v sestavě taky dobré kluky, kvalitní fotbalisty. Nám ale utkání sedlo. Byl to přesně ten zápas, kdy vám všechno vyjde. Pro Babice to bylo trošku smutné, ale takový fotbal někdy je,“ říká.

Ondřejkovi ani nevadilo, že na Zelničkách nebyli žádní diváci. Duel sledovalo jenom pár pořadatelů a funkcionářů. „Nijak jsme to neprožívali. Prostě jsme si šli zahrát fotbal, pobavit se. Na fanoušky jsme přitom moc nemysleli. Pár lidí tam bylo, snad se jím to líbilo,“ věří.

I když se spoustě fanoušků vládní nařízení proti šíření koronaviru nelíbí a nesouhlasí s nimi, dvaatřicetiletý fotbalista je chápe a respektuje.

„Každý den čtu zprávy, takže proti tomu námitky nemám. Vím, že doba je špatná a něco se s tím dělat musí. Taky mám rodiče, starší příbuzné a známé, takže to beru, jak to je. Jaké nařízení vláda oznámí, to budu respektovat. Stejně s tím nic neudělám,“ ví dobře.

Úplně bez fotbalu být ale nechce. Pokud to půjde, chce se normálně připravovat s týmem a udržovat se v kondici.

„Zase jsem se do toho obul. Znovu mě to začalo bavit. Pomohl tomu i trenér Kameník. Pod ním to mělo úroveň, a i když už je zase pryč, kluci si z toho něco vzali,“ věří.

Přestože je známý útočník ve Strání spokojený, nevylučuje, že by ještě změnil dres a posunul se třeba do vyšší soutěže. Údajně má nabídku z MSFL, zda ale Zelničky opustí, ukáží až další měsíce.

„Kdybych šel výš, musel bych to skloubit s prací,“ ví dobře. V době pandemie koronaviru je ale zbytečné cokoliv řešit. Situace se totiž mění každým dnem.