NEZDENICE – BÁNOV 2:4 (0:4)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Zápas rozhodl už první poločas, který byl z naší strany hrozný. Dlouho jsem něco podobného nezažil. Přístup hráčů mě úplně zarazil. Kluci nastoupili do utkání bez zájmu, jakoby vůbec nechtěli hrát. Bylo to fakt špatné, o čemž svědčí i poločasové skóre 0:4. Bánov hrál s chutí. Do čeho kopl, to mu tam spadlo. Hosté byli herně lepší, produktivnější. My jsme o přestávce udělali nějaké změny. Hráli jenom na tři obránce a dva útočníky. Trochu se to zlepšilo a ze dvou penalt jsme výsledek snížili na 4:2. Pak ale náš výkon znovu sklouzl někam, kam jsme nechtěli. Nedařilo se nám, bojovnost se vytratila.“

Petr Franc, trenér Bánova: „První poločas byl úplně z říše snů. Vyšel nám nad očekávání výborně. Domácí si sice vypracovali nějaké dvě šance, ale my jsme byli efektivní a všechno proměnili. Za stavu 4:0 nám to začalo ve hře trochu haprovat. Domácí jsme nechali ze dvou penalt snížit a přizpůsobili se jejich hře. Už to od nás nebylo tak dobré. Spíše jsme si hlídali vedení, hrozili jen občas. I tak jsme si vypracovali dvě nebo tři šance. Škoda, že jsme je neproměnili, hotovo mohlo být dřív. I tak musím kluky pochválit. Z naší strany to byl velice dobrý zápas. Hlavně první poločas byl výborný. Domácí jsme zaskočili. Zapnuli, až když bylo rozhodnuto.“

Branky: 48. Marek Kolínek z penalty, 66. Oldřich Šašinka z penalty - 6. a 44. Vojtěch Klon, 19. Pavel Borák, 34. Roman Vašička. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 190.