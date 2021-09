Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Remízu samozřejmě bereme, jsme s ní spokojení. Prakšice se u nás představily ve výborném světle. Je vidět, že mají skvělý mladý tým, který hraje rychlý fotbal. Utkání bylo vyrovnané, šance na obou stranách. Už po prvním poločase to mohlo být 2:2 nebo 3:3. Fanoušci i tak byli spokojení, rozhodně se nenudili. Byl to krásný fotbal se vším všudy. Oba góly padly až v závěru. Nejprve jsme inkasovali, pak jsme skóre srovnali.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Před zápasem a ještě v sedmdesáté minutě bychom bod brali, ale vzhledem k vývoji utkání a inkasovanému gólu v nastaveném čase jsme samozřejmě zklamaní. Vyhrát ve Strání byla velká věc, zvláště, když za domácí nastoupilo pět hráčů z divizního áčka a nám chybělo pět obránců, takže do obrany jsem musel zařadit kluky ze zálohy a útoku. Všichni to ale zvládli velice dobře. Celkově to bylo velmi kvalitní a pro diváky atraktivní utkání. Pomohla tomu i delegace tří rozhodčí. Šance byly na obou stranách. Začátek vyšel lépe nám, asi deset minut jsme byli lepší. Domácí však postupně srovnali krok. Hlavně posily z áčka byly znát. My jsme ale hráli dobře takticky, kluci to odmakali a herně se jim vyrovnali. Ve druhém poločase, kdy domácí trenér začal tyto borce stahovat, bylo nebezpečí z jejich strany už menší. My jsme se ujali vedení v 81. minutě, kdy se Sukup uvolnil a dal gól. V tu chvíli to bylo výborné. Už jsem věřil, že to zvládneme za tři body. Bohužel jsme v závěru inkasovali vyrovnávací branku po obrovské chybě našeho brankáře Buráně, který do té doby chytal výborně. Při odkopu od branky však trefil domácího útočníka. Strání šlo dva na jednoho. Náš gólman první střelu ještě vyrazil, ale po závaru to ta jeden z jejich hráčů ani nevím kudy procedil do sítě.“

Branky: 93. Dušan Skočovský - 81. Radim Sukup. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 120.

SLOVÁCKO C – NEDAKONICE 3:2 (2:1)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Byl to oboustranně zajímavý a rušný zápas. Hosty poslal do vedení z trestného kopu Kopčil, který dělal veškerou hru soupeře a vše se kolem něj točilo. My jsme ale ještě do přestávky výsledek otočili. Nedakonice hned na začátku druhé půle skóre srovnaly, ale v závěru jsme strhli vedení na svoji stranu, když Sánchez využil nedorozumění jejich stopera s brankářem, po dlouhém nákopu vběhl mezi ně, a uklidil balon do sítě. Nebyli jsme lepší, ale šťastnější. Nás podržel hlavně brankář Andrés, který zneškodnil snad pět samostatných nájezdů. Opravdu nás podržel. Jinak u nás byly hody, přišlo celkem dost lidí. Věřím, že si fanoušci zápas užili a že jsme jim udělali radost výhrou.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zápas byl herně dobrý, bohužel jsme nedokázali proměnit své šance. Produktivita byla špatná. Vypracovali jsme si jich dost na to, abychom si nějaký bod dol odvezli. Škoda, že jsme dali jenom další dva góly. Dalších čtyři nebo pět nájezdů jsme nedokázali proměnit. Pokaždé jsme trefili domácího brankáře. Slovácko nás v závěru potrestalo, udělilo nám lekci z produktivity. Využili zaváhání našeho brankáře, který křikl na stopera, ať mu balon pustí, ale mezi ně vběhl Sánchez, který nám dal gól.“

Branky: 25. a 87. Fermin Sánchez, 16. Adam Balaštík - 10. David Kopčil, 52. Ondřej Dvouletý. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 150.

HAVŘICE – JAROŠOV 0:0

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „I když zápas skončil bezbrankovou remízou, diváci viděli spoustu šancí na obou stranách, takže klidně to mohlo skončit 5:5 nebo 6:6. Remíza asi odpovídá dění na hřišti, oba týmy byly spokojené. My jsme mohli inkasovat a prohrát. Utkali se dva kvalitní soupeři. Hostům se dvacet minut před koncem při našem útoku nešťastně zranil gólman, který stejně jako náš brankář Tomáš Rachůnek podal velice dobrý výkon. Nám chyběl útočník Rachůnek, brzy se zranil i Michal Klusák, který má problémy s achilovkou. Minulý zápas nás bylo sedmnáct, teď třináct.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „My jsme měli víc vyloženějších šancí než soupeř, který hraje takový jednoduchý fotbal. Havřice spoléhají na dlouhé nákopy a prodlouženou hlavičku. Nám tato hra moc nepasuje, hůře se to brání. Do dvacáté minuty jsme ale měli navrch. Vypracovali jsme si i nějaké šance. Pak se to ale zlomilo a začali hrát i domácí. Těžili hlavně z rohů a dlouhých autů. Zbytek první půle byl vyrovnaný. Ve druhé půlce jsme zase začali hrát více my. Byli jsme lepší a měli větší šance než soupeř. Bohužel se tentokrát nedařilo Pavlasovi ani dalším klukům, kteří zahodili velké příležitosti. Celkově ale bod bereme. Moc mančaftů asi v Havřicích nevyhraje. Mrzí nás zraněný gólmana Kotmana, který má po nezaviněném střetu těžký výron. Zápas dochytal Otruba, ale ani on žádnou chybu neudělal.“

Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 80.

KNĚŽPOLE – HUŠTĚNOVICE 2:0 (1:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zápas moc velkou fotbalovou kvalitu nemělo. Hostům chyběli dva útočníci, čímž nás cestu za výhrou usnadnili. Herně jsme byli lepší. Soupeř se spíše bránil, ale ani nás moc nenapadal. Směrem dopředu toho hosté moc neukázali. Ani nevím, jestli měli nějakou tutovku. My jsme byli určitě nebezpečnější. První gól jsme dali po rohu, kdy propadlý balon uklidil ze zemi do sítě Horňák. Druhý přidal po přestávce Krejčiřík, který dorazil penaltu Fránka. Huštěnovický brankář stačil střelu jenom vyrazit, na dorážku neměl nárok. Jsme spokojení hlavně se třemi body.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Za předvedený výkon jsme si rozhodně nezasloužili vyhrát. Domácí šli za vítězstvím víc. Měli větší touhu po třech bodech, které nakonec zaslouženě získali. My jsme možná měli mírnou herně převahu, na držení míče bychom asi vyhráli, ale vůle po vítězství nebyla taková jako u soupeře. Ve středu pole nám citelně chyběl Konečný. Bez něj jsme poloviční, ale na to se vymlouvat nemůžeme. Zase jsme měli výborného gólmana Mačudu, který se k nám vrátil. Byli jsme oslabení v poli, zato posílení v brance. Na body to ale nestačilo.“

Branky: 27. Viktor Horňák, 62. Marek Krejčiřík. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 74.

BÍLOVICE – BABICE 1:3 (1:2)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Myslím si, že remíza by byla spravedlivější. Doma na pouť jsme chtěli uspět, bylo nás i celkem dost. Bohužel jsme zase zaspali začátek a v prvních dvaceti minutách jsme po našich chybách inkasovali dvě zbytečné branky. Ještě do přestávky jsme však skóre snížili a po přestávce mohli výsledek srovnat, ale neproměnili jsme dvě vyložené šance, což nakonec rozhodlo. Obě měl Martin Hanák, který za stavu 1:2 z malého vápna mířil nad břevno, pak obešel i brankáře, ale z úhlu střílel jenom do tyče. Tyto zahozené šance nás položily. Přitom soupeře jsme od pětadvacáté do asi pětašedesáté minuty přehrávali, skoro jsme ho nepustili k balonu. Produktivita ale byla na straně hostů.“

Milan Válek, záložník Babic: „Je to zasloužená výhra. Nás bohužel trápí dost početná marodka. Chybě pět kluků ze základu. V pátek na tréninku nás bylo jenom osm, takže jsme dávali dohromady hráče. Dost jsme to látali, brali nejen dorostence, ale kluky, kteří běžně nehrávají a chodí třeba jenom za staré pány. Na to, že jsme to složitě skládali, tak to bylo dobré. Začátek zápasu nám vyšel. Do třicáté minuty jsme byli jednoznačně lepší. Drželi jsme balon, domácí do ničeho nepouštěli. Dali jsme dva góly a vedli 2:0. Pak jsme ovšem nechali hrát i Bílovice a do konce poločasu dostali kontaktní gól. Zápas byl pořád otevřený, ale druhou půli jsme takticky zvládli velice dobře. Domácí hráli bojovně, dost do nás chodili, my jsme si s tím ale poradili. V 82. minutě jsme navíc z penalty přidali třetí branku a zápas v klidu dovedli k výhře. Šance byly obou stranách, závěr jsme si ale pohlídali.“

Branky: 35. Martin Hanák - 6. a 82. z penalty Erik Horníček, 19. Aleš Horsák. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 78.

BŘEZOVÁ – BŘEZOLUPY 4:2 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Se soupeře, který je v tabulce pod námi, jsme hráli o šest bodů. Kluci k tomu ale přistoupili zodpovědně, zápas nakonec zvládli. Hráče jsem před utkáním nabádal k trpělivosti, upozorňoval jsem je na výborného brankáře, který opravdu hosty v mnoha momentech podržel. I náš gólman ale hlavně v prvním poločase předvedl dobré zákoky. Řekl bych, že se úvodní část nesla právě ve znamení gólmanů. Oba pochytali spoustu šancí a střel. Soupeř měl v prvním poločase více střel na bránu, dostal se do šancí. Zlomový moment přišel ve 41. minutě, kdy jsme po faulu zahrávali penaltu. Čaňo ji sice neproměnil, ale z dorážky nás poslal do vedení. Ve druhé půli se nám podařilo dát na 2:0. V tu chvíli Březolupy úplně odpadly. Zlomili jsme je a následně do deseti minut přidali další dvě branky. Ve zbytku utkání jsme měli spoustu šancí, ale buď jsme je nedali, nedotáhli do konce nebo je pochytal výborný brankář hostů, který byl jeden z nejlepších mužů na hřišti. Za rozhodnutého stavu 4:1 jsem prostřídal sestavu, dal možnost všem hráčům. V závěru jsme po ojedinělé akci soupeře zbytečně inkasovali druhý gól. Do té doby ale Březolupy vůbec na trávníku neexistovaly.“

František Kukla, trenér Březolup: „Hosté vstoupili do utkání aktivně a v první půli byli více než vyrovnaným soupeřem. Domácí podržel výborným výkonem gólman, který zabránil vstřelení branky. V závěru poločasu se domácí dostali do vedení z penalty. Kvalitní kopaná se hrála i ve druhé půli, kdy se hosté snažili o vyrovnání a domácí trestali do otevřené obrany z brejků. Březolupy podali kvalitnější výkon než minulý zápas , ale na body to opět nestačilo.“

Branky: 50. a 60. David Pomajbík, 41. Pavel Čaňo, 65. Martin Šmíd - 57. a 90. Jindřich Hubáček. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 58.

ZÁHOROVICE – NEZDENICE 1:2 (0:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Velké zklamání. Bylo to derby, přišlo celkem dost lidí, kulisa byla slušná, ale na první body v okresním přeboru stále čekáme. Musíme to nějak řešit. Poohlížíme se po novém trenérovi, ale není jednoduchého někoho získat, přivést. Nezdenice mají mladý, ale vyzrálý mančaft. Mohli jsme předvést malinko lepší výkon, ukázat, že na to máme. Provází nás ale stará bolest. Zase jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy. Neustále se potýkáme s marodkou, absencemi. Navíc po poločase se nám zranil Petr Kulcsár, po jeho odchodu se nám rozpadla sředová řada, což byla na našem výkonu znát. Byť jsme druhý poločas předvedli sympatický výkon a bojovali jsme, srovnat se nám bohužel nepodařilo. Problémy máme problémy i v obranných řadách, dostáváme laciné branky. Utkání by možná více slušela remíza, na výhru jsme ale neměli. Hosté měli větší šance.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Pro nás to je povinná výhra, ale naše produktivita byla strašná. Šancí jsme měli mnohem víc, pětkrát jsme šli sami na domácího brankáře, ale nebyli jsme schopní dát gól. Záhorovicím výborně zachytal gólman Janíček. Jinak to byla hra na jednu branku. I když první poločas skončil bez branek, soupeř dvakrát vykopával míč z brankové čáry, zahodili jsme i další tutovky. Hra ale byla v naší režii. Záhorovice měly jenom pár standardek, jinak nic. Na úzkém malém hřišti to bylo hlavně o nákopech. Fotbal pro diváky nic moc, ale na to, že to bylo derby, tak docela v pohodě. Tři delegovaní rozhodčí to zvládli. Záhorovice mi přišly takové odevzdané, budou to mít těžké. Gól nám dali po naší chybě, byl to takový vlastní gól.“

Branky: 71. Petr Dvořák - 48. a 60. Michael Pavlis. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 101.