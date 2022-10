PŘEDEHRÁVKA 9. KOLA: HAVŘICE – BÁNOV 2:2 (0:1)

Pavel Slavíček, předseda klubu Havřic: „Bod bereme všemi deseti, protože jsme ještě chvíli před koncem prohrávali o dvě branky. Ale za mě to byl remízový zápas. Na šance to bylo vyrovnané. Bohužel jsme brzy inkasovali, když jsme soupeři gól připravili hrubou chybou. Hosty v první půlce podržel gólman, který zneškodnil minimálně dvě šance. I druhá půle byla vyrovnaná. My jsme inkasovali druhou branku, ale nevzdali jsme to a v závěru srovnali na 2:2. Myslím, že obě strany mohou být spokojené. Dali jsme dvě výstavní branky. Tomáš Rachůnek hrál zase s bolestí, snad mu koleno vydrží.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Bod zvenku je pro nás dobrý, ale tři body by byly ještě pěknější. Bohužel jsme ve druhém poločase neproměnili dvě vyložené šance. Za stavu 2:0 selhal Machalík, za stavu 2:1 pak neuspěl Vašička. Takže místo toho, abychom soupeře dalšími brankami definitivně dorazili, necháme si dát na konci střetnutí dvě branky a o výhru přijdeme. Je to škoda. Soupeř zahrozil hned na začátku, kdy nás podržel gólman Junaštík. Ve druhém poločase pak nastřelil tyčku. Havřice spoléhaly výhradně na nakopávané balony, standardní situace. Jejich hra byla taková zvláštní, ale účelná. My jsme měli sedmdesát minut balon pod kontrolou, hráli svůj fotbal, ale doplatili jsme na nepřesnou koncovku. A to jsme konečně měli optimální sestavu. Bohužel se nám zřejmě zranil Machalík. Výborně zahráli dorostenci Brnka s Kročilem. Kluci dělají to, co se po nich chce. Sice pořád mají ještě čas, ale určitě jsou pro nás přínosem.“

Branky: 83. Tomáš Rachůnek, 89. Michal Rachůnek – 9. Radim Velecký, 62. Lukáš Franc. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 140.

DOHRÁVKA 1. KOLA: OSTROŽSKÁ LHOTA – KNĚŽPOLE 1:1 (1:1)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Prožíváme náročný týden. Kluky trápí nějaká chřipka, viróza, takže jsme do utkání šli bez tří hráčů a další nastoupili pod práškami. I tak jsme na soupeře vletěli a prvních deset minut ho přehrávali. Zaslouženě jsme šli do vedení po křídelní akci, když se po centru ze strany prosadil ze vzduchu Jegla. Měli další šance. Pak jsme ale na pět minut vypadli z role, z tempa a inkasovali branku z penalty. Navíc jsme přišli o gólmana Fojtíka, který byl po faulu v pokutovém území vyloučen. Nevím, jaká jsou přesně pravidla, když je nařízený pokutový kop, ale je pravda, že to by tvrdší zákrok. V zápase jsme prostřídali čtyři brankáře. Na penaltu šel brácha Dan Štergenich, zbytek poločasu dochytal Jiří Martyčák, což není klasický gólman. Ve druhém poločase si stoupl do branky Gál. Ke konci prvního poločasu šel Erik Pešík dvakrát sám na gólmana, klidně jsme mohli strhnout vedení na svoji stranu, ale sólové nájezdy neproměnil ani pěknou akci nedotáhl. Pak se bohužel Pešík zranil a my museli úplně překopat sestavu. I v deseti jjsme soupeře tlačili, do 75. minuty měli hodně standardek, střely z dálky, bohužel jsme to tam neprotlačili. Jelikož jsme hráli dlouho v deseti, bod musíme brát, ale všichni cítíme, že je pro nás málo. Kluci ale utkání poctivě odmakali.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Začali jsme celkem slušně a dokud jsme hráli proti jedenácti, tak to bylo dobré, vyloučení domácího brankáře nám paradoxně uškodilo. Sice jsme výsledek z penalty srovnali, ale herně to pak od nás nebylo dobré. I když jsme si vypracovali nějaké šance, herně to bylo špatné. Domácí dobře bránili, spoléhali na dlouhé balony a nákopy od obrany. Vypracovali si dvě nebezpečné situace, jednu standardku. V Ostrožské Lhotě nejen pro nás, ale i pro rozhodčího bylo hrozně těžké prostředí. Domácí všechno komentovali, pořád něco chtěli. Domácí gólman byl vyloučen zcela správně. Šupík mu udělal kličku a on jej smetl. Když jsme do Lhoty jeli, říkali jsme si, že bod pro nás bude dobrý, ale vzhledem k tomu, že jsme tak dlouho hráli proiti deseti, měli jsme vyhrát. Celkově jsme ale hráli špatně. Kluci, kteří patří mezi opory a drží naši hru, tentokrát dělali chyby, nenabízeli, byli prostě po..aní. Chyběli nám Večeřa s Flíborem.“

Branky: 10. Matěj Jegla – 25. Dominik Hančík z penalty. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 24. Fojtík (Ostrožská Lhota). Diváci: 186.

DOHRÁVKA 1. KOLA: BÍLOVICE – JAROŠOV 1:1 (0:1)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Třetí domácí zápas v řadě skončil remízou. Bod s Jarošovem ale musíme brát, více jsme měli získat v předcházejících zápasech. Chyběl nám Žůrek, který je po nemoci, jinak jsme byli kompletní. Derby bylo místy vyhrocené. Hlavně ve druhé půlce bylo k vidění několik ostřejších zákroků. My jsme zahrozili hned v úvodu, když po rohovém kopu prošel balon celým malým vápnem, ale žádný z hráčů jej nebyl schopný uklidit do sítě. Jinak jsme ale navázali na výkon z minulého zápasu, kdy jsme byli tragičtí. S Jarošovem jsme brzy inkasovali, zbytek poločasu odbránili bez nějakých extra šancí. Ve druhé půli se obra hry změnil, zápas už byl vyrovnanější. Troufnu si tvrdit, že od nějaké 65. minuty jsme byli i lepší. Jinak fotbal byl vyrovnaný, hosté měli o malinko víc šancí. My jsme dali jenom jednu branku, což na výhru nestačilo. Jarošov byl ale favoritem, má kvalitní, konsolidované mužstvo, což se o nás nyní říct nedá.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Z venkovních zápasů jsem zklamaný. Doma hrajeme úplně jinak, ale čím to je, nevím. Vždycky v první půlhodině hrajeme dobře, poločas nějak dohrajeme a druhou půlku mi přijdeme takoví unavení. Prostě druhé poločasy nám nejdou, ale to je pořád stejná písnička. Také v Bílovicích jsme zahodili spoustu šancí. Třeba Pavla po centru z křídlna hlavičkoval koníčkem do břevna. Takových momentů tam ale bylo víc. Domácí si kromě rohu ve druhé minutě, když balon prošel malým vápnem až na druhou stranu, nic velkého nevypracovali. Bílovice ve druhé půli spoléhaly hlavně na Sedláře, který připravil i vyrovnávací gól. My jsme na půlce propadli, on udělal obránci kličku, nacentroval na zadní tyč, kde nehlídaný hráč doklepl míč do sítě. V závěru to bylo hektické, hrálo se nahoru a dolů.“

Branky: 62. Erik Lukašík - 11. Martin Jančík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 88.