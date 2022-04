Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Výsledek hovoří za vše. Soupeř moc odporu nekladl. Ve 22. minutě to bylo 4:0, ve druhé půli za rozhodnutého stavu jsme mohli využít i hráče, kteří toho doposud moc nenahráli. Výsledek nakonec mohl být i vyšší. Bohužel do naší hry se na konci vkradla laxnost a nedůslednost, nějaké šance jsme ještě nevyužili. Ve druhé půli už jsme se přizpůsobili soupeře a už jsme tolik neběhali. Záhorovice mi od první minuty přišly odevzdané, moc nás neprověřily. Jsem rád, že po dlouhé době za nás nastoupil i útočník Kočica.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Výsledek odpovídá dění na hřišti, domácí byli jasně lepší a potvrdili svoji pozici lídra soutěže. My jsme na Prakšice vůbec nestačili.“

Branky: 13. a 61. Radim Sukup, 18. Pavel Šůstek, 19. Jakub Dynka, 22. Radim Liška, 51. Matěj Řezníček, 81. Jakub Dedík, 87. Jakub Slavíček - 72. Petr Kulcsár z penalty. Rozhodčí: Pindeš. Diváci: 57.

BABICE – STRÁNÍ B 1:4 (1:1)

Milan Válek, záložník Babic: „V úvodních třech kolech jsme hráli se soupeři z elitní trojky a uhráli jenom tři body. Bohužel doma jsme dvakrát prohráli. Nedělní zápas měl určitě nadstandardní úroveň, k čemuž přispěly oba mančafty. První poločas byl vyrovnaný. My jsme dostali hned v 8. minutě rychlý gól, ale ještě do přestávky se nám podařilo srovnat na 1:1. Do konce poločasu jsme byli lepší a měli potom ještě dvě tutovky. Jednou to vyhlavičkoval hostující hráč z brankové brány, takže při troše štěstí jsme mohli jít i do vedení. Druhý poločas už z naší strany tak kvalitní nebyl. Soupeř nás potrestal po standardní situaci, když David Horšál hlavou tečoval centr a my prohrávali. Potom jsme to trošku přeskupili, ale docházely nám síly, čehož soupeř využil a dal na 3:1. Na konci jsme to otevřeli, hráli vabank a obdrželi čtvrtý gól. Výsledek je pro nás krutý, při troše štěstí jsme mohli něco uhrát, ale soupeř byl kvalitní a zaslouženě je v popředí tabulky. My musíme sbírat body s jinými týmy.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsem spokojený nejen s výhrou, ale především výkonem. Pro nás i diváky to byl perfektní a vyrovnaný zápas, pro soupeře je výsledek krutý. Babice hrají hezký a technický fotbal, což nám svědčilo. První půle byla vyrovnaná, šance měly oba týmy. Nás nakopl vlastní gól soupeře po hodině hry. V závěru jsme přidali další dvě branky a nakonec přesvědčivě vyhráli, ale domácí bojovali, nedali nám nic zadarmo. Na rozdíl od Babic jsme byli produktivní. Dali jsme víc gólů, proto jsme vyhráli, ale před Babicemi smekám klobouk. Hrají fakt dobře.“

Branky: 36. Aleš Horsák - 8. a 85. Stanislav Popelka, 57. David Horsák vlastní, 89. Štefan Bartošek. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 125.

I. A třída sk. B: Újezdec srovnal třaskavý duel s Nivnicí v nastavení z penalty

HUŠTĚNOVICE – NEZDENICE 2:6 (0:5)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Jak už to tak bývá, po hodech přichází půst, což se potvrdilo i u nás. Nezdenice byly důraznější, přímočařejší, do čeho koply, to jim tam spadlo, čímž ale nesnižuji jejich výkon. Nebyli sice o tolik lepší, ale dali prostě branky. Pro nás je výsledek celkem krutý. Ne že by vyhořel brankář, chytal dobře, prostě se to tak sešlo. Ve druhém půlce jsme se zvedli, snížili na 2:5 a měli nějaké šance na to, abychom přidali třetí branku a zápas ještě víc zdramatizovali, ale hru jsme otevřeli a pak z brejků inkasovali šestý gól.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Takový výsledek jsem rozhodně nečekal. Poločas jsme vyhráli 5:0, bylo to jako z říše snů. (úsměv) Byli jsme opravdu produktivní, z každého útoku nám to tam spadlo. Samozřejmě jsme měli i štěstí. Taky jsme v první půli hráli po větru, což ovlivnilo také druhý poločas. Huštěnovice po změně stran přeskupily řady a i díky větru výsledek zkorigovaly na 5:2. Pak ale udělaly chybu a my zvýšily. Jsem velice spokojený s výkonem a výsledkem. Tentokrát nám všechno vyšlo.“

Branky: 58. Pavel Čechmánek, 65. Josef Kedra - 21., 21, 45. a 78. Michael Pavlis, 16. Josef Kedra vlastní, 43. Marek Kolínek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 80.

BŘEZOLUPY – KNĚŽPOLE 1:1 (0:1)

František Kukla, trenér Březolup: „Celý zápas byl bojovný z obou stran. Obě mužstva se pokoušela strhnout vítězství na svou stranu. Hosté se dostali do vedení po zahrání standardní situace z prostoru rohového kopu přímo na zadní tyč. Od té doby se domácí pokoušeli o srovnání stavu, což se podařilo až v 82. minutě, kdy se prosadili po pěkné kombinační akci. Přesto, že se oba týmy nespokojovaly s remízou, tak ke změně stavu už nedošlo. Hodnotím to jako zasloužená remíza.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „V prvním poločase jsme měli tři vyložené šance, klidně jsme mohli vést 2:0 nebo 3:0. Bohužel Adam Maršálek centr do malého vápna neusměrnil do brány, Dominik Hančík pak po brejku místo přihrávky na Tomáše Flíbora, který by uklízel balon do prázdné brány, střílel mimo. Gól jsme dali po standardní situaci, Davido Flíborovi to uletělo a balon zapadl na zadní tyči v šibenici.

Jinak výkon obou mužstev poznamenalo dost hrbolaté hřiště, na kterém se smazávaly rozdíly mezi týmy. Druhá půlka byla z naší strany špatná. Nic jsme nepředvedli. Březolupy si díky nakopávaným míčům vytvořily tlak. Po jednom nákopu do vápna z půlky to jeden z jejich hráčů tečovala spadlo to do brány. My jsme pak měli ještě jednu šanci. Dominik Hančk udělal beka, zatáhl balon k čáře, ale místo, aby ho dal pod sebe, vystřelil a nic z toho nebylo. Jelikož jsme měli okleštěnou sestavu, bod nakonec bereme, i když jsme chtěli samozřejmě vyhrát.“

Branky: 82. Pavel Hubáček - 22. David Flíbor. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 111.

NEDAKONICE – BÍLOVICE 3:4 (3:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Před utkáním nám vypadli dva hráči, po vyloučení gólmana v minulém kole musel chytat hráč z pole. Bohužel nám nevyšel vstup do zápasu, kdy jsme si hned v první minutě z rohu dali polovlastní gól. Pak jsme ale převzali iniciativu, soupeře přitlačili a výsledek otočili na 3:1. O přestávce jsem hráče nabádal k obezřetnosti, upozorňoval je na začátek druhé půle, přesto jsme stejně jako na začátku zápasu po rohu inkasovali gól na 3:2. Kontaktní branka hosty nakopla. My jsme se snažili hrát, ale naše obrana byla děravá. Bílovice spoléhaly na brejky a po jednom z nich srovnaly na 3:3. Od tohoto stavu se hrál otevřený fotbal. Bylo to o tom, kdo dá čtvrtý gól, tak vyhraje. My jsme své šance neproměnili, zato hosté z ojedinělé akce utkání rozhodli. Zpoza vápna se Sedlář trefil přesně ke vzdálenější tyči a bylo po zápase. Více než porážka mě štve vyloučení osmnáctiletého Dvouletého po druhé žluté kartě. Už teď nás bylo jedenáct a musel povolat jednapadesátiletého Beránka. Jinak zápas jsme měli zvládnout lépe, rozehraný jsme ho měli dobře. Bohužel štěstí se přiklonilo na stranu Bílovic, kde jsme v poháru před třemi týdny bez problém zvítězili 3:1.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Pro nás to jsou důležité body. Dali jsme rychlý gól po rohu, který nás ale uchlácholil. Po něm jsme přestali hrát. Na těžkém terénu jsme v prvním poločase nedostali balon pod kontrolu, nebyli jsme ochotní jít do souboje, udělat krok navíc. Proto jsem o přestávce v kabině mírně zvýšil hlas. taky kluci si to vyříkali. Začali jsme hrát jednoduše, zvýšili úsilí, což se nám nakonec vyplatilo. Povedlo se nám rychle srovnat. Za stavu 3:3 se dvacet minut hrálo mezi vápny, úplně ložené šance nebyly. My jsme hodně dobře bránili, na konci se nám povedlo Sedlářem dát vítězný gól.“

Branky: 10. Tomáš Král, 19. David Kopčil, 36. Jan Hyrák Jan - 47. a 85. Jan Sedlář, 1. Erik Gajdošík, 59. Erik Lukašík. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 86. Dvouletý (Nedakonice). Diváci: 54.

I. B třída sk. C: Staré Město zaváhalo s Topolnou, Polešovice uspěly venku

JAROŠOV – BŘEZOVÁ 2:0 (1:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Byl to vyrovnaný zápas. Soupeř měl rozhodně svoji kvalitu. My jsme sice měli víc šancí, ale zase se projevila naše největší slabost, tím je proměňování vyložených příležitostí. Březová ale v prvním poločase byla o něco lepší. Hrála jednoduše, díky nakopávaným balonům na vysokého útočníka se snadno dostávala do našeho vápna. Ale ani po zemi nebyla špatná. Hosté klidně do dvacáté minuty mohli vést. My se potýkáme s tím, že nezakončujeme. Prosadil se až těsně před koncem poločase Jančík hlavou po rohu, když se balon otřel o tyč a skončil v síti. Hostující gólman byl výborný, chytil nám několik tutovek. Březová na konci otevřela hru a my z brejku přidali druhý uklidňující branku.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Herně to nebylo špatné, ale body nemáme. Bohužel nám rozhodčí za bezbrankového stavu neuznal gól Pomajbíka pro ofsajd, který asi byl, ale bohužel domácí asistent zvedl praporek až po minutě, kdy jsme se radovali. Ještě předtím domácí gólman špatně vyběhl, my to dávali kolem něho, ale jeden z jarošovských hráčů balon na poslední chvíli vykopl z brankové čáry. Soupeř nám dal gól do šatny z rohu ve 44. minutě, což byl klíčový okamžik střetnutí. Ve druhé půli jsme byli trochu lepší než soupeř. Domácí se ale zatáhli, dobře bránili, takže už jsme žádné vyložené šance neměli. Spíš v první půli jsme byli nebezpečnější. V závěru jsme poslali na hrot stopera a z brejku don otevřené obrany jsme dostali druhý gól. Myslím, že na bod jsme měli. Škoda hlavně gólu do šatny.“

Branky: 45. Martin Jančík, 89.David Talaš. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 75.

HAVŘICE – SLOVÁCKO C 2:2 (0:1)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Pro diváky to byl dobrý zápas. Hlavně v prvním poločase jsme si vypracovali víc vyložených šancí. Měli jsme tři tutovky, jedenkrát to hosté vykopávali z brankové čáry. Góly jsme ale nedali a do vedení šel soupeř. Sice jsme ve druhém poločase výsledek srovnali. Slovácko šlo pak do vedení, ale my jsme stačili na konci alespoň vyrovnat. Oba góly jsme dali hlavou. První byl po dlouhém autu, druhá po centru.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Jelikož rozhodčí přijel na zápas pozdě, začalo utkání se čtvrthodinovým zpožděním. Nám se pak zranil Pitr, který musel střídat s bolavou achilovkou. Mezí mě, že i když měl po zákroku vyzutou kopačku, sudí ani nepřerušil hru. Už v prvním poločase byla na něj jasná penalta, ale to rozhodčí rovněž přehlédl. Na sudího se ale vymlouvat nechceme. Remíza je zasloužená. My jsme byli lepší v první půli, oni zase po přestávce. Havřice spoléhaly na útočníka Rachůnka vpředu, kterého jsme nemohli přetlačit. Chyběl nám Šišák, kterého nahradili Balaštík s Mazáčem. Sestava i utkání byly dobré, škoda, že jej hodně ovlivnil rozhodčí.“

Branky: 62. Tomáš Rachůnek, 85. Michal Rachůnek - 27. Radek Blažek, 66. Radim Vagdal. Rozhodčí: Poláček. Diváci: 72.