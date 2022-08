SLOVÁCKO C – JALUBÍ 7:1 (4:0)

Fermin Sánchez, hrající manažer Slovácka C: „Konečně jsme to protrhli a až ve třetím zápase se dočkali radosti. Bylo to podobné jako před týdnem v Jankovicích, ale v obráceném gardu. Jalubí mě těžce zklamalo. Hlavně v prvním poločase nepředvedlo vůbec nic. První střelu na naši branku vyslali až v šedesáté minutě, z další dali hezkou branku, ale jinak vůbec nebezpeční nebyli. Nám pomohli tři kluci z dorostu Slovácka. Hlavně jsme si ale v týdnu se staršími kluky sedli a vše si vyříkali. Věděli jsme, že takto se nemůžeme prezentovat, hrát. Konečně jsem viděl náš mančaft. I když to bylo až ve třetím kole, stálo to za to. Sám jsem nastoupil až na druhý poločas, kdy to bylo rozhodnuté. Mohli jsme přidat ještě další branky a taky načepovat desítku. Konečně se na to dalo dívat. Jsem rád, že jsme se zdrchali po debaklu proti Traplicím a podali super výkon. Pochválit musím všechny kluky.“

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Předpokládali jsme, že se na nás domácí po debaklu s Traplicemi posílí, což se potvrdilo, na druhé straně náš výkon byl hrozně špatný. Byli jsme pomalí, všude o krok pozdě. My jsme předvedli jenom velmi málo z toho, co umíme. Slovácko chtělo daleko víc vyhrát, výsledek naprosto odpovídá dění na trávníku. Prohráli jsme zcela zaslouženě. Možná jsme tak dvakrát vystřelili na bránu soupeře a jednou z toho byl gól. Bohužel nám dlouhodobě chybí čtyři hráči. Furt se v tom nějak plácáme. I když se na to nevymlouvám, protože vím, že každý tým s něčím bojuje, absence hráčů jsou v takto těžkých zápasech bohužel vidět.“

Branky: 33. a 79. Jan Růžička, 38. a 55. Patrik Šilhavý, 21. Maxim Stropsa, 29. Jakub Prachman, 52. Fermin Sánchez - 66. Tomáš Kolář. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.