Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „První půlka byla ještě vyrovnaná. Sice jsme měli herní převahu, ale po naší chybě vzadu jsme umožnili soupeři jít do vedení. Už je to poněkolikáté, co jsme zbytečně ztratili balon a hostům takto darovali gól. Naštěstí ještě do poločasu jsme skóre vyrovnali. Běťák se rozběhl, udělal dva či tři hráče a dal na 1:1. Ve druhé půli jsme byli lepší herně i po fyzické stránce. V 67. minutě dostal Pavlas krásný balon doběhu, šel sám na brankáře a šanci proměnil. Vzápětí se Jančík krásně trefil z přímého kopu a bylo to 3:1 Ve zbytku utkání jsme neproměnili další tři vyložené šance. Nedakonice ke konci nakoply pár balonů do naší šestnáctky, ale žádnou velkou příležitost si nevypracovaly. Naše výhra je zasloužená.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Na zápas jsme přijeli v jedenácti lidech. A to jsme věděli, že nás čeká těžký zápas. Jarošov doma všechny zápasy vyhrál, má kvalitní tým. Byl to bojovný zápas. My jsme se ujali vedení v prvním poločase, soupeř po naší individuální chybě, kdy se nám nepodařilo odkopnout balon z velkého vápna, dal ještě do přestávky na 1:1. Za tohoto stavu se lámal chleba. Ve druhé půli po naší jednoduché ztrátě ve středu hřiště šel Pavlas do brejku a dal gól na 2:1. Chvíli na to jsme po trestném kopu obdrželi třetí branku. Domácí hráč se krásně trefil s pomocí tyče. Snažili jsme zápas v závěru zdramatizovat, ale domácí si taktickým výkonem závěr pohlídali. Ještě se jim podařilo nastřelit břevno. My jsme v závěru přišli o zbytečně vyloučeného Hyráka. Chyběli nám zkušení Kopčil s Mojžíšem, jejich absence byla na naší hře znát.“

Branky: 36. Marek Běťák, 67. Zbyněk Pavlas, 71. Martin Jančík - 31. Dominik Madzia. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 89. Hyrák (Nedakonice). Diváci: 83.

HAVŘICE – BŘEZOLUPY 7:1 (2:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Hrál se úplně jiný fotbal než před týdnem v Nedakonicích. Hráli jsme opravdu velmi dobře, všechno nám vycházelo. Poločas byl sice jenom 2:0, ale klidně jsme mohli vést už o pět branek. Zahrozili jsme hned v první minutě. Hostům jsme po rozehrávce vzali balon a Zdeněk Franc trefil tyčku. Vzápětí jsme orazítkovali taky břevno. Pak jsme dali na 1:0, do poločasu přidali druhý gól. Druhá půlka už byla zcela v naší režii. Z výsledku i výkonu jsme nadšení, kluci hráli fat dobře. Březolupy měly jenom pár věcí, z penalty za ruku výsledek jenom korigovaly.“

František Kukla, trenér Březolup: „Nedělní zápas byl jednoznačnou záležitostí. Domácí nás jednoznačně přehrávali a již od páté minuty byli ve vedení. Před přestávkou zvýšili ze sporné penalty. Po vstřelení třetí branky na začátku druhé půle bylo rozhodnuto a zápas se v podstatě pouze dohrával. Březolupy v poslední desetiminutovce totálně odpadly z rytmu a inkasovaly další branky, které vedly ke konečnému debaklu 1:7.“

Branky: 5. a 43. z penalty Michal Rachůnek, 47. a 80. Miroslav Moštek, 56. Zdeněk Franc, 83. Jan Bania, 87. Vojtěch Durďák - 67. Robin Hromeček z penalty. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 80.

SLOVÁCKO C – BABICE 4:2 (1:1)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Byl to oboustranně výborný zápas, který svojí úrovní převyšoval okresní přebor. Dalo se to srovnat z první B třídou. Přišlo i dost diváků, kterým se pohledné utkání muselo líbit. Pro hosty je výsledek hodně krutý. Byli fakt dobří. Bylo mi líto trenéra Stýskala, se kterým jsme kamarádi. V prvním poločase jsme nedali penaltu, když Sanchéz minul bránu, což ovlivnilo náš výkon. Nástup do druhé půle patři Babicím, ale vyloženou šanci neměly. Zato my jsme Blažkem dali na 2:1. Vzápětí se krátce po sobě prosadili i Pitr a Šilhavý. Slepené góly soupeře srazily k zemi. Na konci sice snížili, ale výhru jsme si už pohlídali.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Bylo to vyrovnané utkání. Domácí byli nebezpečnější, přesto jsme se ujali vedení. Soupeř však ještě do přestávky výsledek srovnal. Poločasová remíza byla spravedlivá. Druhou půli jsme začali dobře, herně byli lepší, ale pořádnou šanci jsme si nevypracovali. Paradoxně v době, kdy jsme přebrali otěže zápasu, soupeř udeřil a během osmi minut nám dal tři góly. My jsme v závěru výsledek jenom snížili. Domácí vyhráli zaslouženě, protože dali čtyři góly, my jenom dva.“

Branky: 26. Fermin Sánchez, 68. Radek Blažek, 78. Lukáš Pitr, 76. Patrik Šilhavý - 14. Jiří Jaroš, 83. Aleš Horsák. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 128.

BŘEZOVÁ – HUŠTĚNICE 0:2 (0:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Oběma týmům chyběly hráči, ale nějak se to dalo dohromady. Pro nás to byl vyloženě smolný zápas. Nastřelili jsme dvě břevna, nedali spoustu šancí. Huštěnovice hrály v obraně velice dobře, celý zápas bránili v šesti, sedmi lidech. My jsme se nedokázali před ně prosadit. Co nezastavila obrana, to pochytal velmi dobrý hostující brankář. Vyslali jsme na něj snad dvacet, pětadvacet střel, ale většinu zblokovali hostující hráči, kteří pokryli i centry do vápna. Naproti tomu Huštěnovice se dostaly na naši půlku asi třikrát, z toho daly dvě branky. Do čeho kopli, to jim tam spadlo. Nám nepomohly ani střídání. Hosté pořád bránili, proti takovým týmům se jenom těžko prosazujeme. Nemáme v sestavě až takové technické fotbalisty, kteří by s tím poradili. Klukům nemohu upřít snahu, ale pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Dá se říct, že jsme vytěžili z minima maximum. Tentokrát se k nám přiklonilo štěstí. Soupeř měl nějaké šance, ale buď to pochytal náhradní brankář nebo mu pomohla obrana a dvakrát i konstrukce branky. Do Březové jsme přijeli v silně kombinované sestavě. Už během nedělního dopoledne přišla spousta omluvenek. Myslel jsem si, že to bude špatné, ale výsledek je nakonec fantastický. Jsme nadmíru spokojení, protože body jsme potřebovali. Kluky musím pochválit hlavně za bojovnost, byť soupeř byl herně lepší.“

Branky: 29. a 56. Jan Trňák. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 88. Kulhavý (Huštěnovice). Diváci: 75.

BÍLOVICE – PRAKŠICE 2:3 (1:2)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Je to velká škoda, protože doma jsme opět měli získat alespoň bod. Bohužel neproměňujeme šance a lacině inkasujeme. Prakšice nám daly gól hned ze své první příležitosti. Při rohu nepokryjeme jejich hráče, gólman to podobně a on z pár kroků to tam dotlačí. V poslední minutě první půle jsme obdrželi druhou branku. Naštěstí hned po rozehrávce jsme snížili na 2:1. Hned na začátku druhé půle ale přijde další hrubá chyba gólmana, který nechá míč přeletět celým vápnem až ho do branky doklepne hostující útočník. Od šedesáté minuty jsme ale měli velký tlak. Prostřídali jsme sestavu, do hry šli dorostenci, čerstvá krev. To je pozitivní, že je nás hodně a jeden kluk se nevešel ani na lavičku. Vytvořili jsme si dvě šance, taky jsme měli někdy v sedmdesáté minutě kopat penaltu. Rozhodčího ale nekritizuji, pískal dobře. Jenom nevím, když měl píšťalku v puse, proč si to nakonec rozmyslel. Gól jsme dali až v závěru, přišel pozdě. Porážka nás mrzí, protože jsme nehráli špatně. Stejně jako s Nedakonicemi i Babicemi jsme měli na bod. Bohužel doma nejsme schopní bodovat.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Žádná hitparáda to nebyla. Opět nám chybělo asi sedm hráčů včetně gólmana, takže do branky musel hráč z pole. Ale podržel nás, zvládl to dobře. Druhá věc je, že jsme technický tým a hřiště v Bílovicích je lepší pole. Nerovný povrch nám dělalo velké problémy v kombinaci. I tak jsme se po rohu docela brzy ujali vedení. V první minutě nastavení jsme dali na 2:0. Z následné akce ale dostali na 2:1. Naštěstí hned na začátku druhého poločasu jsme soupeři odskočili. Po zbytek utkání to ale bylo takové nervózní. Bylo to o tom, přidáme čtvrtou branku a budeme mít klid, nebo soupeř sníží a bude z toho ještě drama. V 70. minutě šel náš Sukup sám na brankáře, ale nedal. Naštěstí se Bílovicím podařilo prosadit až v poslední minutě. Pak už jsme to nějak dohráli. Na můj vkus bylo v zápase strašně moc žlutých karet. Hlavně za řečnění než za fauly. Od nás byli napomínáni všichni obránci včetně brankáře, takže jsme se báli, aby někdo z nich nedostal červenou kartu. Nakonec jsme to přežili bez vyloučení. Čekal jsem, že to proti papírově slabšímu týmu zvládneme herně lépe, ale tři body máme, což je hlavní.“

Branky: 45. Petr Hlaváček, 90. Ondřej Kučík - 45. a 47. Pavel Šůstek, 13. Jakub Dynka. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 90.

ZÁHOROVICE – STRÁNÍ B 2:4 (0:3)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zase nám chybělo hodně hráčů ze základní sestavy. Bez nich v této soutěži nemáme šanci. Doufejme, že se to po podzimu nějakým způsobem změní. Třeba se upraví pracovní povinnosti hráčů nebo se někdo uzdraví. Navíc dva hráči se omluvili až dvě hodiny před zápasem. Neustále to látáme. Poprvé jsme postavili šestnáctiletého dorostence Štěpáníka. Budeme muset tým postupně omlazovat, což je ale běh na delší dobu. Strání bylo od začátku pohyblivější , lepší na míči. Hosté mají velmi šikovné mladé kluky, na které se naši pětatřicátníci jenom dívali. Naše reakce ani pohyb nebyl takový jako u soupeře. Ale ve druhém poločase jsme začali trošku jinak. Už to bylo z naší strany lepší. Víme, že Strání za rozhodnutého stavu trošku polevilo, ale druhý poločas už byl pro nás hratelný. Kdybychom hráli alespoň takto, neměl bych žádné výhrady, byť jsme zase prohráli. Na hřišti se to ale musí odbojovat.“

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Začátek nám vyšel. Měli jsme vynikající nástup do utkání a po necelé půlhodině hry vedli už 3:0. Pak jsme trošku odešli kluci a nechali hrát i domácí. Zatímco v první půli jsme si vypracovali hodně šancí, po přestávce kluci zvolnili, některým i došly síly, protože jsme měli v sestavě dost dorostenců, kteří byli po sobotním utkání hodně utahaní. Závěr jsme zvládli. I když jsme nechali soupeře snížit, přidali jsme čtvrtou branku a byl klid. Výhra je zcela zasloužená. Hlavně v prvím poločase jsme měli jasně navrch.“

Branky: 83. David Ondrušek, 89. Pavel Krč - 12. Jan Gabriš, 17. Stanislav Popelka, 25. Antonín Zderčík, 86. Lukáš Pavluš. Rozhodčí: Němec. Diváci: 60.

KNĚŽPOLE – NEZDENICE odloženo na 28. října ve 14.00