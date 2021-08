PRAKŠICE- PAŠOVICE – BABICE 1:0 (0:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Vstup do sezony nám vyšel, i herně to bylo dobré, bohužel jsme zahodili extrémně moc šancí. V koncovce jsme se trápili. Jenom náš nejlepší střelec Kočica třikrát minul skoro prázdnou branku. Poločas klidně mohl být 3:0. Babice jsou ale silné na míče, ale my máme vpředu rychlé kluky, což nás zdobí. Důležité, je že máme tři body. Minulý týden v poháru nám chybělo osm hráčů, bylo nás jenom jedenáct. Teď jsme měli skoro plnou sestavu, jeden z kluků neměl ani dres.“

Milan Válek, záložník Babic: „Domácí vyhráli zaslouženě. Kromě prvních pětadvaceti minut, kdy jsme drželi balon, byli aktivnější. Taky si vypracovaly tři, čtyři tutovky. My jsme hráli po šestnáctku, neměli jsme žádnou vyloženou šanci. My jsme hráli ve skoro stejné sestavě jako před týdnem v poháru, ale znovu jsme se přesvědčili, že každý zápas je jiný. Sice jsme minulý týden vyhráli vyšším rozdílem, ale herní převaha nebyla až tak moc znatelná. Za stavu 4:1 se hraje jinak. Dneska to bylo o gólu, Prakšice jeden daly, navíc pěkný, takže vyhrály zaslouženě.“

Branka: 75. Ondrej Šimuni . Rozhodčí: Bednář – Fridrich, Korolovych. Žluté karty: Ondra, Vráblík – Hořínka, Bělíček. Diváci: 65

NEZDENICE – BŘEZOLUPY 2:1 (0:1)

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Je to vydřená, ale zasloužená výhra. Asi sedmdesát procet času jsme měli balon v držení moci, vytvořili jsme si spoustu šancí. Na obou týmech ale byla po dlouhé pauze vidět velká nerozehranost. Herně i fyzicky jsme však na tom byli lepší než hosté, kteří si vypracovali jedinou šanci a z té dali gól. Zato my jsme nebyli schopní proměnit ani ty největší tutovky. Nakonec jsme to zvládli a výhru v závěru urvali. Jsme rádi, že jsme první mistrovský zápas po tak dlouhé době vyhráli. Proti Březolupům nám chyběla osa týmu, kluci mají zdravotní problémy. Naštěstí jsme mančaft na poslední chvíli doplnili. Z Orla Uherský Brod přišel stoper Radek Jančář, který podal perfektní výkon. Druhým nováčkem je Libor Urbánek ze Šumic, Uherského Brodu se k nám vrátil Petr Kociáň, jinak tým zůstal stejný.“

Branky: 64. Struhař, 88. M. Kolínek - 13. Procházka. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 50.

ZÁHOROVICE – HUŠTĚNOVICE 1:3 (1:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Měli jsme problémy se sestavou, když nám chyběli tři zranění hráči ze základního kádru. Absencemi byl ovlivněný i začátek. Úvod utkání jsme zaspali, kluci se hledali a velmi rychle jsme prohrávali 0:2. Pak se hra vyrovnala a my snížili na 1:2. Měli jsme několik dalších slibných příležitostí ke skórování, žádnou z nich jsme ale nedotáhli do konce. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Ve druhém poločase se utkání odehrávalo mezi šestnáctkami. I když jsme se snažili o vyrovnání, závěr jsme nezvládli. Soupeř nás potrestal gólem na 3:1 a bylo hotovo. Jsme zklamaní, na úvod okresního přeboru jsme chtěli bodovat. Alespoň na remízu jsme mohli dosáhnout.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „V Záhorovicích na malém a úzkém hřišti jsme to měli těžké. Zápas byl plný soubojů, hodně se hrálo v šestnáctkách. Herně jsme byli malinko lepší, ale ne nijak výrazně. Dali jsme tři branky a celkově asi byli šťastnější. Nejprve se po závaru trefil z dorážky Melichárek, pak se střela z dálky k tyči prosadil Puškáč. Na 3:1 dal Hastík, jenž se v šestnáctce dostal k míči a střelou po zemi rozhodl o naši výhře. Domácí brankář s tím nic moc dělat nemohl. Záhorovice udeřily po střele z dálky, která se od břevna odrazila na penaltu, kde volný hráč uklidil míč do sítě. Jinak moc šancí nebylo. Nám chyběl Petr Konečný, což je pro nás velice důležitý hráč. V létě nás opustil brankář Mačuda, ale nevím, jak to s ním dopadne, protože Nedachlebice jej nechtějí do Kunovic pustit. Třeba se zase vrátí k nám.“

Branky: 30. Chaloupka - 5. Melichárek, 16. Puškáč, 72. Hastík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 45.

Fotbalisté Prakšic (modré dresy) vstoupili do nové sezony domácí výhrou nad Babicemi 1:0.Zdroj: Deník/Libor Kopl

BŘEZOVÁ – SLOVÁCKO C 1:2 (0:2)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „V prvním poločase byl soupeř úplně někde jinde než my. Bylo vidět, že loni hrál ve vyšší soutěži. My jsme se mu nedokázali přizpůsobit, Hosté byli rychlejší, kombinačně zdatnější. Vytvořili si spoustu šancí, při kterých nás podržel brankář. Slovácko asi dvakrát nastřelilo tyčku. Když jsme se z toho dostávali, přišel sporný moment. Rozhodčí před naší šestnáctkou odpískal trestný kop, po kterém jsme prohrávali 0:1. Následně jsme udělali hrubou chybu, když jsme si dávali přednost a neodkopli míč, čehož soupeř využil k navýšení náskoku. My jsme v prvním poločase nastřelil tyčku a zahodili dvě šance, takže kdybychom po prvním poločase prohrávali 2:6, nikdo by nemohl nic říct. Tušili jsme, že soupeř nemůže tempo vydržet až do konce, což se taky potvrdilo. Nám druhá půle vyšla, kluci hráli výborně, na hraně svých možností a hlavně sil. Dřeli, bojovali, rvali se o body. A to jsem musel do pole poslat i náhradního brankáře. Krásným gólem se nám podařilo snížit. Za stavu 1:2 jsme měli spoustu nebezpečných situací. Létalo to kolem jejich branky. Nejblíže vyrovnání jsme byli v 87. minutě, kdy jsme z metru minuli branku. Takové šance by se měli proměnovat. Klukům jsem nic nevyčítal, naopak jsem ocenil jejich bojovnost. Soupeř byl nakonec rád za tři body. Nám chyběli tři klíčoví hráčei, kteří jsou na dovolené.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Za výhru jsme rádi. První půlka byla jednoznačně v naší režii, byť domácí nastřelili tyčku, ale jinak tam nic zvláštního neměli. My jsme mohli přidat branku na 3:0, bohužel jsme místo navýšení náskoku dostali gól na 2:1 a až do konce střetnutí se báli o výsledek. Ve druhém poločase nás soupeř skřípl, my jsme ale jeho náporu odolali. Domácí ta měli nákopy a pár závarů, při jedné tutovce nás podržel brankář Zatloukal. Za stavu 2:1 měl velkou příležitost Sanchéz, pak útočníka Pitra fauloval v šestnáctce gólman, ale sudí Němec penaltu nezapískal. Jinak tým máme osekaný, v kádru máme jenom mladé a starší hráče. Nepočítám žádnými posilami z béčka ani dorostu. Máme jenom místní kluky a hráče z okolních dědin.“

Branky: 61. Uher - 30. a 34. Blažek. Rozhodčí: Němec. Diváci: 46.

BÍLOVICE – HAVŘICE 0:7 (0:5)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „První zápas v nové sezoně jsme absolutně nezvládli. Možná to bylo tím, že jsme den před utkáním měli pořádali turnaj v malé kopané, což asi byla chyba. Havřice byly od začátku do konce jednoznačně lepší, převyšovaly nás úplně ve všem. Nám utekl začátek, pak už jsme nestíhali. Na debakl musíme rychle zapomenout a příští zápas odehrát úplně jinak.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Skvěle nám vyšel vstup do zápasu, kdy jsme už ve třetí minutě vedli o dva góly, což asi rozhodlo. Zatímco my jsme se uklidnili a hráli opravdu výborně, soupeř se zlomil. Do přestávky jsme přidali další tři branky a bylo po zápase. Druhý poločas jsme jenom kotrolovali hru a výsledek. Bohužel jsme polevili, přizpůsobili se hře soupeře. Klidně jsme mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem.“

Branky: 1., 3. a 35. Moštek, 36. a 60. M. Rachůnek, 43. Bania, 76. Rezek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 82.

STRÁNÍ B – NEDAKONICE 3:0 (3:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme nadšení, jak nám vyšel vstup do sezony. Měli jsme výborný začátek, do třicáté minuty jsme soupeře jasně přehrávali a dali tři pěkné góly. Nedakonice ale nehrály špatně, taky útočily. Vypracovaly si rovněž několik příležitostí. Snížit mohly na konci prvního poločase, kdy jeden z jejich hráčů před prázdnou bránou netrefil balon. Mohl zápas zdramatizovat. Takto jsme ve druhé půli taktickou hrou kontrolovali výsledek. Sestavu jsme prostřídali a utkání v klidu dovedli do vítězného konce.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Věděli jsme, že to bude ve Strání velmi těžké, protože soupeř nastoupil mírně posílený o hráče z áčka. Nám nevyšel vstup do zápasu. Soupeř nám dal z prvních dvou střel na branku dva góly. Pak přišla další smolná situace, když jsme si po rohu vstřelili vlastní gól a bylo to 0:3. Za tohoto stavu už s tím bylo těžké něco dělat. I když druhý poločas od nás snesl nějaké měřítko, nepodařilo se nám vstřelit důležitý kontaktní gól, dostat se na dostřel. Domácí si výsledek zápasu zkušeně pohlídali. Nedovolili nám zápas, který rozhodla větší efektivita v zakončení, zdramatizovat. Pro nás je výsledek možná krutý. Věřím, že se z něj ponaučíme.“

Branky: 5. a 18. Kolaja, 28. Zderčík. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 150.

KNĚŽPOLE – JAROŠOV 2:1 (1:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Pro nás je to cenná výhra na týmem ze sousední vesnice. Bylo to derby, ale nijak zvlášť vyhrocené. Rozhodčí Fišera zápas odřídil citlivě. Výsledek klidně mohl skončit obráceně, šance byly na obou stranách. My jsme dali o jeden gól víc, proto jsme vyhráli. Obě branky padly ze standardních situací. Nejprve se z rohu hlavou trefil na zadní tyči Šopík, pak se balon odrazil od hostující a po závaru jsme přidali Fránkem druhý gól. Hosté snížili střela z boku. Náš brankář si míč hodil na tyč, pak se mu smolně od zad odrazil do sítě. Smolný gól. Náskok už jsme ale ve druhém poločase nepustili. Chyběl nám nemocný záložník David Flíbor, na krajích jsme měli dvacetileté kluky, kteří ještě musí na tuto třídu dozrát. V létě jsme zaregistrovali Mirka Hlahůlka. Když máš čas a zápasy se mu nebudou křížit s dorostem Slovácka č Polešovicemi, občas za nás nastoupí.“

Branky: 25. Šopík, 82. Fránek - 43. Pavlas. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 80.