HAVŘICE – BŘEZOVÁ 5:0 (1:0)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Se vstupem do sezony jsme spokojený. I když jsme po dvou kolech první, na postup rozhodně nemyslíme. Výsledky rozhodně nepřeceňujeme, i když zápasy nám vyšly. Proti Březové to ještě v prvním poločase bylo vyrovnané, druhý poločas už však byl jasně v naší režii. Soupeř jsme nedovolili vůbec nic. My jsme už za bezbrankového stavu měli dvě, tři gólovky, ale prosadili jsme se až ve 45. minutě. Ze základní sestavy nám chyběl jenom Janíček.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „V prvním poločase jsme se soupeřem drželi krok, bylo to vyrovnané. Domácí měli dvě či tři úplně jasné šance, při kterých nás podržel brankář. My jsme zahrozili taky třikrát, ale moc gólové to nebylo, byť se to dalo proměnit. Zlom nastal ve 45. minutě, kdy jsme měli míč ve vlastní moci, ale nedokázali jsme jej odkopnout a po zaváhání a centru ze strany nám dal nekrytý domácí hráč gól do kabin. Hru jsem zkusil oživit střídání, než jsme inkasovali podruhé, jsme byli lepším týmem. Lépe jsme kombinovali i se pohybovali. V obrovském vedru nás však srazila hrubá chyba, branka na 2:0 byla zlomová. Někteří naši hráči po ní přesatli bojovat, nezvládli to. Chybělo nasazení, soupeři jsme cestu za výhru usnadnili. Havřice pak ještě třikrát skórovaly. V těchto výkonech nemůžeme pokračovat. Musíme se dát dohromady. Bohužel u některých hráčů byla patrná minimální snaha o otočení zápasu, což je pro mě zklamání, protože výsledek neodpovídá průběhu hry. Soupeř nám však ukázal, jak se má hrát jednoduše. To, co druhý poločas měl, to mu vyšlo. Domácí se mně ale líbili. Tak pět, šest jejich hráčů má na vyšší soutěž. Nám nepomohli ani střídající hráči.“

Branky: 45. Michal Rachůnek, 58. Petr Zelinka, 75. Tomáš Rachůnek, 79. Zdeněk Franc, 88. Petr Zelinka. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

SLOVÁCKO C – ZÁHOROVICE 5:0 (1:0)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „V prvním poločase hosté ještě stíhali, drželi s námi krok. V sestavě ale měli dost starších chlapů, a jelikož bylo velké vedro, fyzicky to nezvládli. Náš brankář moc práce neměl. Až v závěru tam musel řešit jednu situaci, ale gól neinkasoval. Výsledek je pro nás dobrý. Klidně jsme ale mohli dát i více gólů. Nastřelili jme dvakrát tyč, zahodili další šance.

První gól jsme dali z penalty. Hosté chtěli po jedné situaci taky zahrávat pokutový kop, ale rozhodčí Vlašic to nezapískal. Z mého pohledu správně, penalta to asi nebyla, ale kdyby chtěl mohl to kompenzovat. Tím by vrátil Záhorovice do zápasu. Jinak hosté žádné další neměli. Nám chyběli dva střední záložníci, zato se prosadili posily z Popovic, Kolečkář a Tvrdoň.“

Branky: 20. z penalty a 73. Radek Blažek, 56. a 82. Jakub Tvrdoň, 75. Lukáš Kolečkář. Diváci: 30.

JAROŠOV – BÍLOVICE 5:0 (3:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Začátek byl ještě vyrovnaný. My jsme měli víc štěstí v koncovce. Dali jsme dva rychlé góly, které nás uklidnily. Do poločasu jsme přidali ještě třetí branku a druhou půlku už si západ v klidu hlídali. Fyzicky jsme na tom byli lépe než soupeř, který neměl ani tolik hráčů na střídání. Hned po přestávce zkompletoval Pavlas, což je kvalitní útočník, hattrick, čtvrt hodiny před koncem se trefil Stojaspal. Chyběl nám jenom Denis Laga, jinak jsme byli kompletní. Kromě Pavlasa k nám v létě přišel David Talaš. Jsem rád, že jsme doma odčinili úvodní nezdar.“

Branky: 10., 39. a 50. z penalty Zbyněk Pavlas, 5. Marek Běťák, 75. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 110.

NEDAKONICE – KNĚŽPOLE 6:0 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Chtěli jsme utkání zvládnout a odčinit porážku ze Strání, což se nám podařilo. Po celý zápas jsme byli lepší, ve hře dominantní, čemuž odpovídá i výsledek. První poločas byl z naší strany lepší, bohužel se nám nedařilo proměnit brankové příležitosti. Bylo to o druhém gólu. Po něm jsme přidali třetí a čtvrtý branku, pak už se zápas dohrával jenom z povinnosti. Jsem rád, že se šest gólů rozdělilo mezi pět střelců. Dokázali se zapojit i mladí kluci z lavičky. Dva z nich rovněž skórovali, což je potěšující. S výsledek i herním projevem mužstva jsem spokojený, další věcí je ale kvalita soupeře. Kněžpole asi bude hrát spíše dole.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Z naší strany to byla katastrofa, hrůza. Bohužel máme staré mužstvo, které prostě v takovém vedru nemůže hrát. Dokud to bylo 0:0, tak jsme se ještě trošku bránili. Domácí ale měli od začátku jasnou převahu, vytvářeli si šance. Nedakonice mají mladé, běhavé, kvalitní mužstvo, my jsme jenom chodili. I když jsme tam měli pár náznaků, nic jsme nevyřešili dobře. Tutovku jsme neměli. Sestava byla podobná jako s Jarošovem, jenom složení obrany bylo jiné. Chyběl nám Slovák Belák. Zlepšení v nedohlednu.“

Branky: 27. a 57. Dominik Madzia, 50. Jan Hyrák, 62. David Kopčil, 71. Tomáš Král, 81. Tadeáš Král. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 36.

BŘEZOLUPY – STRÁNÍ B 0:1 (0:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Zápas poznamenalo úmorné počasí, velké vedro. A taky hody, domácí byli takoví uvolnění. Jinak to pro nás byl těžký zápas. Vypracovali jsme si víc šancí, ale hodně jsme toho neproměnili. Jinak v první půli jsme na domácí branku vyslali snad patnáct střel. Střelecky jsme selhali, naštěstí jedna rána ve druhém poločase se ujala. Rozhodl Skočovský, který se prosadil po brejkové akci. Jinak Březolupy tam měly pouze jeden nebezpečný dloubáček, jinak snad vystřelili jenom dvakrát nebo třikrát na našeho brankáře.“

Branky: 79. Dušan Skočovský. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 50.

BABICE – NEZDENICE 2:4 (1:2)

Milan Válek, záložník Babic: „Pro nás to byl zápas blbec. Vůbec nic nám nevyšlo. Doma bychom měli takové utkání zvládat. Naopak hosté, kteří k nám přijeli v jedenácti lidech pro bod, do čeho kopli, to jim tam spadlo. Duel rozhodlo prvních deset minut. My jsme nezachytil začátek, z prvních dvou střel dostali dva slepené góly. To nás utlumilo. Pak už se to těžko honilo. Nezdenice vystřelily čtyřikrát na naši branku a daly čtyři góly, z toho byl jeden vlastní. My jsme se snažili kombinovat, ale velké vedro nám příliš nenahrávalo. Hosté za stavu 2:0 zalezli a v deseti bránili. My jsme přesto ještě poměrně brzy vstřelili kontaktní branku. Ve druhém poločase jsme do toho chtěli šlápnout, bohužel jsme hned ve 48. minutě inkasovali třetí góly, když tečovaná střela šla do protipohybu gólmana. Nezdenice ještě více zalezly a taktickým výkonem si závěr pohlídaly. Vstup do sezony nám nevyšel, po dvou porážkách musíme zabrat. Asi letos budeme útočit ze zadních pozic.“

Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Babice hrály a my jsme dávali góly. Všichni se divili, jak zápas skončil. My jsme si tam nejeli pro body, ale dali jsme hezké branky a zvítězili. Soupeř byl fotbalově lepší, ale hrál jenom po šestnáctku nebo je vychytal náš gólman. My jsme ze sedmi šancí dali čtyři góly. Sám Pavlis mohl dát pět branek. Ještě jednou šel sám na brankáře, pak zahodil i další šanci. Babice byli s přibývajícími minutami nervózní. Možná k tomu přispěl na obě strany velmi nepřesný rozhodčí. My ale můžeme být rád, že nás vůbec někdo píská. Nás bylo akorát jedenáct. A to za nás musel nastoupit i Roman Adámek, který dva roky nehrál fotbal. Bohužel nám zase chyběli čtyři hráči ze základu.“

Branky: 16. Karel Bělíček, 70. Milan Válek – 4., 14. a 48. Michael Pavlis, 66. Jan Zýka. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 89.

HUŠTĚNOVICE – PRAKŠICE 1:2 (1:0)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Zklamání je velké, protože nezvítězil herně lepší tým, ale šťastnější. Zatímco my jsme neproměnili spoustu šancí, oni využili přísnou penaltu a jedinou šanci v utkání. My jsme měli vyložených příležitostí víc, ale dali jsme jenom jeden gól a utkání si vlastní nemohoucností bohužel prohráli. Když jsme mohli v závěru vyrovnat, nastřelili jenom tyč. Je škoda, že jsme s takto kvalitním soupeřem neuhráli alespoň remízu. Navíc jsme dlouho hráli proti deseti. Takový zápas se neměl prohrát.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Pro domácí je prohra krutá, protože měli víc šancí než my. Huštěnovice nastřelily v závěru tyč. My jsme navíc od 36. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Vráblíka o deseti. Z toho minima jsme vytěžili maximum. K obratu nám pomohla penalty, ze které jsme vyrovnali. Pak se Kočica vysmýkl mezi pěti a po pěkné individuální akci vystřelil vítězný gól. Výhra je pro nás spíše šťastná, na druhé straně nehraje se na krásu a my jsme to ubojovali. I takové zápasy prostě jsou. Domácí hráli hodně dobře v bloku, pořád se zatahovali. My jsme brejkový tým, styl Huštěnovic nám vlbec nevyhovuje, prostě nám nesedí.“

Branky: 19. Jiří Melichárek - 59. Matěj Řezníček z penalty, 77. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Moravanský. Červená karta: 36. Vráblík (Prakšice). Diváci: 93.