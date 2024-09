V Kněžpoli mají výhodu, že v dalším kole jedou do Havřic, na úklid nepořádku po velké vodě mají víc času.

„Voda musí do dvou dnů ze hřiště slézt, jinak nám trávník shnije,“ ví dobře trenér Kněžpole Radim Palčík.

V Kněžpoli voda zaplavila obě hřiště, do šaten se ale nedostala. Podobnou kalamitu v klubu zažili při povodních v roce 1997, od té doby mají nové zázemí i hřiště.

Obec s 1 100 obyvateli postihly záplavy znovu po 27 letech, zatopené byly i některé domy. „Chytlo to konec u hřiště, vedle kterého bydlím. Já mám ve sklepě deset centimetrů vody, někdo půl metru,“ hlásí bývalý stoper Synotu.

Už v sobotu se pod vodou ocitlo hřiště v Traplicích, kde se vylil Jankovický potok. Trávník účastníka okresního přeboru Uherskohradišťska byl zaplavený ze tří čtvrtin, do kabin se voda nedostala.

Pamětníkům ožili vzpomínky na rok 1982, kdy se voda na hřiště dostala naposledy. Tehdy ale bylo traplické hřiště zaplaveno pouze z jedné čtvrtiny, teď byla situace daleko horší.

„Takový scénář tady nepamatujeme. Bohužel voda se vylila z potoka a zaplavila hřiště,“ hlásil v sobotu večer trenér Traplic Jaroslav Slavík, který má coby zaměstnanec obce na starosti i čističku odpadních vod.

Kompletně pod vodou měli hřiště po vydatných lijácích také fotbalisté Nezdenic. Trávník zalila voda z potoka Kladenka, na hrací plochu se valila přes pole.

„Zapomněli jsme vypnout v Nezdenicích vypnout závlahu,“ vtipkoval šéf klubu Libor Kolínek.

Rychle ale zvážněl. „Nikdo z nás to nepamatuje, situace už se ale uklidňuje. Na hřišti jsou tři velké laguny, nastěhovali se nám tam i kačeny,“ hlásil v neděli Kolínek.

Do kabin se voda nedostala, zaplavený byl jenom sklad.

Záplavám neuniklo ani hřiště v Sadech, kde hraje Slovácko C. Trávník na okraji Uherského Hradiště zalila voda z řeky Olšavy, dostala se i do kabin.

Jinde se voda na hřiště nedostala.

Jak to vypadá jinde?

Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Hřiště bylo podmáčené, místy stála voda, ale nic vážného.“



Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Hřiště je po vydatných deštích podmáčené, takže jsme v úterý zrušili trénink, ale v pátek se sejdeme a budeme se normálně chystat na víkendový zápas.“



Radomír Vlk, předseda Mařatic: „Sice jsme na kopci, ale hřiště máme silně podmáčené, takže do středy se na něj nedostaneme, ale pak by to mělo být O.K. V hrajeme venku, takže to bude v pohodě.“

Josef Janků, sekretář Březové: „Hřiště máme v pořádku. Hasiči to v okolí vybagrovali, takže voda ztekla dolů jinými cestami.“

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Hřiště je trochu podmáčené, ale jinak v pořádku. O víkendu se na něm bude dát hrát.“

Milan Válek, hrající místopředseda Babic: „U nás to bylo na hraně, ale zvládli jsme to. Udělali jsme maximum proto, aby se voda k nám na hřiště nedostala.“

Michal Lukůvka, šéftrenér mládeže Nedakonic: „Bylo to na hraně. Potok protéká padesát metrů od hřiště. Hlavně díky hasičům a hrázce se podařilo vodu udržet v korytu, nebo tekla do pole.“

Patrik Štergenich, hrající trenér Ostrožské Lhoty: „I když se v obci potok vylil, hřiště máme v pohodě. Ani na něm voda nestála.“

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Hřiště máme na kopci, takže se na něj voda nedostala, co jsem ale viděl, jinde to bylo daleko horší.“