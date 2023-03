OSTROŽSKÁ LHOTA – NEZDENICE 2:1 (0:1)

Jan Opletal, předseda Ostrožské Lhoty: „Ze zápasu jsem měl obavy, minulý týden nám to v poháru moc nešlo. Nezdenice měly v první půlce několik šancí, nutno přiznat, že herně byly o něco lepší. Škoda naší neproměněné penalty, což docela ovlivnilo zápas. V závěru poločasu jsme dostali gól z trestného kopu. Myslím si, že ta střela šla chytit. Zdálo se mi, že byla špatně postavená zeď. Moc jsem nevěřil, že zápas ještě otočíme, ale kluci zabojovali. Závěr už byl hektický. Hosté v závěru z penalty trefili jenom tyč, zápasu by asi víc slušela remíza. Je to pro nás cenná výhra nad prvním týmem tabulky. Z obou stran to byl dobrý fotbal – musím klukům poděkovat za obrovskou bojovnost.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „První půlku jsme byli lepším týmem, ale je škoda, že jsme to nevyjádřili více góly. Můžete být lepší, ale pokud nedáte góly, tak je to k ničemu. Domácí nedali penaltu, my jsme měli víc šancí. V průběhu zápasu jsme byli nuceni udělat v sestavě nějakou změnu. Druhý poločas už byli lepší domácí. My jsme vypadli ze středu pole, nezískávali jsme balony. Upozorňoval jsem kluky na to, že nás můžou ohrozit ze standardních situací. V nastavení jsme nedali penaltu, za remízu bychom byli spokojení, ale bohužel, takový je fotbal. Naše ambice jsou vyhrát každý zápas. Nikdo z vedení klubu nám nestanovil, že náš cíl musí být postup.“

Branky: 56. Pešík, 72. Lučný - 37. Pavlis. Rozhodčí: Fišera - Kroča, Krátký. Diváci: 150.