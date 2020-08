Tomáš Stýskal, trenér Babic: „v celém zápase jsme jasně dominovali. Byli jsme lepší a udávali tempo hry. Už v prvním poločase jsme dali tři branky a měli další velké šance. Soupeř hrozil jenom z protiútoků a standardních situací. Ve druhém poločase jsme kontrolovali hru s míčem na noze a vytvářeli si další šance. Mohli jsme dát víc než tři góly. Zahodili jsme další tři tutovky. Se vstupem do sezony jsem spokojený. Máme šest bodů, dvakrát udrželi nulu, snad to tak půjde dál.“

Branky: 5. Milan Válek, 20. Jiří Jaroš, 44. Erik Horníček. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 180.

PRAKŠICE – BŘEZOLUPY 4:2 (2:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „V minulých zápasech jsme zahodili spoustu šancí, právě špatná koncovka nás srážela. Proti Březolupům jsme hráli solidně, ale hrubými chybami jsme soupeři darovali dva góly. I když jsme dvakrát prohrávali, pokaždé se nám podařilo srovnat. Ve druhém poločase už naše hra tak kvalitní nebyla, přesto jsme si dál vytvářeli slušné příležitosti, které jsme ale znovu zahazovali. Koncovka nás srážela, byli jsme zbytečně nervózní. Až v 78. minutě se nám podařilo dát gól na 3:2, vzápětí jsme soupeře definitivně odstavili pojišťujícím čtvrtým gólem a už bylo hotovo. Hattrickem se blýskl Kočica, který byl výborný na baloně i ve hře. Březolupy jednoznačně podržel skvělý gólman. Ten chytil několik tutovek. Bez něj by hosté odjížděli domů s výpraskem. Konečně jsme nastoupili kompletní. V předchozích zápasech někteří kluci, teď jsme měli plnou sestavu.“

Branky: 9., 37. a 78. Jonáš Kočica, 85. Pavel Šůstek - 21. Petr Michálek, 27. Petr Hromeček. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 85.

STRÁNÍ B – POLEŠOVICE 1:1 (1:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Bod s Polešovicemi určitě bereme, protože jsme skoro celý zápas odehráli v deseti. Hned ve druhé minutě byl vyloučený gólman Mimochodek, který nejprve odhlavičkoval balon k hráči soupeře a pak po jeho ráně chytil mimo pokutové území balon do ruky. Byla to jasná červená karta. Kluci se ale v deseti neuvěřitelně semkli a celý zápas odbojovali. Opravdu se rvali jako lvi. Naopak Polešovice nevěděly, co mají v přesilovce hrát. Asi jich to zaskočilo. My jsme nepustili skoro k ničemu. Poctivě jsme bránili a jednoduše nakopávali balony dopředu na jednoho útočníka, který je sbíral a snažil se je podržet. Moc šancí jsme stejně jako soupeř neměli. Na gól hostů jsme naštěstí stačili ještě do přestávky odpovědět. Nakonec jsme byli blíže vítězství, ale trestný kop Jana Popelky skončil na tyči. Z naší strany to byl vynikající zápas, jsem spokojený.“

Branky: 34. Patrik Zderčík - 18. Alexandr Machala. Rozhodčí: Vlašic. Červená karta: 2. Mimochodek (Strání B). Diváci: 45.

ZÁHOROVICE – JAROŠOV 2:2 (0:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Pro nás je to dobrý bod. Do hodového utkání jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Hosté se u nás představili jako velmi technický a houževnatý celek, který nás v prvním poločase přehrával. Kdyby proměnil všechny své šance, výsledek byl asi jiný. Nás skvělými zákroky podržel gólman. Po přestávce za nepříznivého stavu se kluci semkli a podali stoprocentní výkon. Při troše štěstí jsme nakonec mohli i vyhrát. V závěru jsme měli několik šancí, ale to i hosté.“

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Obraz hry byl podobný jako v předchozím zápase. V prvním poločase se kluci bavili hrou, vytvářeli si spoustu šancí, ze kterých vytěžili dva góly. Po výměně stran ale jakoby čekali, že se nic nemůže stát a vše přijde samo…Přistupovali k zápasu profesorsky a podcenili vývoj. Mně tento jejich přístup velice mrzí, protože jsme svojí lehkovážností ze dvou zápasů ztratili zbytečně čtyři body. Vše je v jejich hlavách a musíme s tím zavčas něco udělat.“

Branky: 49. Tomáš Kročil, 67. Pavel Krč - 5. Marek Stojaspal, 26. Denis Laga. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 150.

HAVŘICE – NEDAKONICE 4:1 (2:1)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Měli jsme i další šance. Soupeř nás zaskočil akcí na konci poločasu, kdy se dostal do vedení. Nám zatrnulo, ale ještě do přestávky jsme výsledek dvěma brankami otočili. Po přestávce jsme dobře bránili a hrozili po brejcích, v závěru jsme přidali další dva góly. Nedakonice nás místy zatlačily, ale všechno jsme ubránili. Chyběl nám akorát útočník Moštěk, jinak jsme byli kompletní.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Byl to vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme měli nějaké šance, ve 40. minutě se nám dokonce podařilo vstřelit vedoucí gól. Když se kluci vraceli zpět na vlastní polovinu, ještě jsem je nabádal, ať poločas dohrajeme bez obdrženého gólu. Stalo se ale to nejhorší. Soupeř běhe pěti minut dvakrát udeřil a do kabin šli s mankem. Bohužel jsme nebyli schopní doražené balony odkopnut do bezpečí, za což nás soupeř potrestal. Po přestávce jsme se snažili výsledek otočit, protože Havřice byly hratelný soupeř. Jejich kvalita se s babicemi nedala srovnat. Kolem šedesáté minuty jsme měli velkou šanci. Když jeden z našich hráčů šel sám na bránu, ale samostatný únik nedal. V posledních patnácti minutách jsme otevřeli hru a hráli vabank. Měli jsme standardku ze střední vzdálenosti, ale trefili jsme jenom zeď a domácí dali z brejku gól na 3:1. I za tohoto stavu jsme hráli na riziko a útočili. Vysunuli jsme stopera na hrot, po dalším brejku jsme ale inkasovali čtvrtý gól a bylo hotovo.“

Branky: 42. Michal Rachůnek, 44. Milan Bania, 78. Jiří Rezek, 89. Tomáš Rachůnek - 40. Josef Mojžíš. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 83.

BÍLOVICE – BŘEZOVÁ 1:1 (1:0)

Petr Jurník, trenér: „Utkání se hrálo za úmorného vedro, oba mančafty se s náročnými podmínkami vypořádaly dobře. První poločas byl celkově v naší režii. Už v páté minutě jsme šli do vedení. Za stavu 1:0 jsme měli několik dalších příležitostí, které jsme nevyužili. O přestávce jsem kluky nabádal k ještě větší aktivitě a útočnému fotbalu, což se nám nepodařilo. Soupeř nás ve druhé půli zaskočil kvalitní defenzivou a rychlými brejky. Březové se hned v 55. minutě podařilo srovnat na 1:1. Následně si hosté ještě vypracovali tři velké šance, v závěru jsme remízu horko těžko ubránili. I když doma chceme samozřejmě vítězit, vzhledem k průběhu utkání jsme s bodem spokojení. Proti Březové nám chyběli tři hráči základní sestavy, všichni byli na dovolené. My jsme se zaměřili hlavně na kanonýra Pomajbíka, kterého jsme dobře pokryli a nepustili ho do žádné velké šance.“ Branky: 5. David Mikšaník - 55. Pavel Čaňo. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 70.

HUŠTĚNOVICE – KNĚŽPOLE 3:0 (2:0)

Petr Malenovský, sekretář Huštěnovic: „Po velmi vydařeném úvodu, kdy jsme už v jedenácté minutě vedli 2:0, jsme zbytek zápasu bez problémů kontrolovali. Soupeř se za celé utkání nedostal k pořádnému ohrožení naší branky, gólmana Mačudu zaměstnával pouze sporadicky. My jsme vedení mohli ještě navýšit, když jsme měli nějaké příležitosti, ale po přestávce jsme se trefili jenom jednou. Jinak to byl klidný zápas, ani rozhodčí nemusel nic složitého řešit. Všechny tři branky

padly po vypracovaných akcích, dobře fungovala obrana. V létě jsme se posílili o brankáře Mačudu, který k nám přišel na hostování z Nedachlebic. V útoku nastupuje Richard Vaďura, který před pár lety hrál za Pulu druhou chorvatskou ligu.“

Branky: 9. a 51. Petr Konečný, 11. Marek Střítecký. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 85.

1. Babice 2 2 0 0 6:0 6

2. Havřice 2 2 0 0 5:1 6

3. Březová 2 1 1 0 4:1 4

4. Polešovice 2 1 1 0 6:4 4

5. Huštěnovice 2 1 0 1 4:2 3

6. Prakšice 2 1 0 1 7:7 3

7. Březolupy 2 1 0 1 4:5 3

8. Nezdenice 2 1 0 1 3:4 3

9. Jarošov 2 0 2 0 5:5 2

10. Bílovice 2 0 2 0 4:4 2

11. Záhorovice 2 0 1 1 3:5 1

12. Strání B 2 0 1 1 1:4 1

13. Kněžpole 2 0 0 2 0:4 0

14. Nedakonice 2 0 0 2 1:7 0