Libor Kolínek, sekretář Nezdenic: „Bohužel jsme úplně zbytečně doma „prodrbali“ body. Místo toho, abychom za stavu 2:0 přidali další branky, nechali jsme soupře lacině vyrovnat. Defenziva hořela jak papír. Hostům jsme branky nabídli vlastními chybami sami. Góly je posadili do sedla. Ve druhém poločase už bylo Strání herně lepší, my jsme pořád jenom dotahovali. Hosté přitom byli hratelní. K nám dorazili bez podíl z divizního áčka, které ve stejný čas hrálo. Ale výsledek si i bez nich zkušeně pohlídalo. Navíc se nám ve druhém poločase zranil útočník Marek Kolínek, který si natáhl zadní stehenní sval a bude nám chvíli chybět.

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Pro diváky to byl oboustranně krásný a rušný zápas se spoustou šancí a branek. Divoká přestřelka se musela lidem líbit. Utkání mělo fakt grády. My jsme sice prohrávali 0:2, ale ještě do přestávky jsme skóre srovnali a ve druhé půli výsledek otočili na 4:2. I když se domácí snažili a dostali se na kontakt, my už jsme náskok udrželi. Jsem rád, že to kluci zvládli i bez hráčů áčka. Ukázali, že s nimi mohu normálně počítat. Důležité je, že se nikdo nezranil.“

Branky: 25. a 79. Michael Pavlis, 14. Tomáš Kociňák, 91. Martin Kolíne - 27. a 69. Jakub Motola, 37. Dominik Frühauf, 72. Jakub Štajner, 81. Dušan Skočovský. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 50.

BŘEZOLUPY – SLOVÁCKO C 1:2 (0:2)

František Kukla, trenér Březolup: „Březolupy nastoupily v silně okleštěné sestavě, kdy domácím chybělo šest hráčů základní sestavy, takže muselo sáhnout do dorostenců. V prvním poločase byli hosté fotbalovější a zaslouženě získali dvoubrankové vedení. Ve druhé půli hosté polevili a domácí se chopili příležitosti. Dokázali v šedesáté minutě snížit a poté zatlačili soupeře do obrany. Vyrovnání se ale nedočkali. I přesto patří všem domácím hráčům poděkování, což ocenili i domácí diváci, kteří doprovodili domácí jedenáctku při odchodu ze hřiště vřelým potleskem.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „První poločas byl jednoznačně v naší režii. Dali jsme dva góly neproměnili několik dalších vyložených šancí. Nevím, co se stalo po změně stran, ale soupeř po přestávce ožil a s mladými kluky nás zatlačil. Inkasovali jsme gól ze sporného ofsajdu a za stavu 2:1 se báli o výsledek. Vedení jsme mohli několikrát navýšit, ale Blažek, Sánchez, Holínka ani Šilhavý své vyložené příležitosti neproměnili. I kvůli tomu se zápas dohrál v nervózní atmosféře. Byly tam hádky, strkanice. Konec byl docela vyhrocený zápas, jinak první půle byla úplně v klidu. Chyběli nám zranění Balaštík s Perůtkou.“

Branky: 57. Blizňák - 20. Blažek, 32. Sánchez. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 80.

BABICE – BŘEZOVÁ 3:2 (1:2)

Milan Válek, záložník Babic: „První poločas nám až tolik nevyšel. Břeuová spoléhala na brejky, nakopávané balony. Čtyřikrát se dostali za naši obranu a my měli velké problémy. Z toho jsme inkasovali dva góly a mohli dostat klidně další. Naštěstí jsme ještě do přestávky dokázali výsledek zkorigovat. Ve druhém poločase jsme soupeře fyzicky přehrávali. Hosté vše vsadili na to, že budou zdržovat, kouskovat hru, což se jim v závěru vymstilo. Ve druhé půli jsme byli herně lepší a zaslouženě dali v závěru z pěkné akce gól na 2:2. Pak byl faulovaný Liška a já jsem proměnil penaltu. Celkově to bylo bojovné utkání. Na balonu jsme byli určitě lepší. Březová spoléhala hlavně na brejky. I po přestávce měla pár nebezpečných situací, ale takticky jsme to uhráli. Jsem spokojený s obratem i třeni body. Por nás to bylo těžké utkání, Březová je kvalitní soupeř, hraje nepříjemný a důrazný fotbal. Nic nám nedarovala. Nám se na střídačku vrátil trenér Stýskal, ale zase nás bylo jenom dvanáct. Pořád s tím bojujeme.“

Branky: 43. Liška, 85. Jaroš, 89. Válek z penalty – 21. a 23. Pomajbík. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 120.

HUŠTĚNOVICE - BÍLOVICE 1:2 (0:1)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Vyhrál šťastnější. Možná jsme měli území herní převahu a víc drželi míč, ale na to se nevyhrává. My hrajeme v poli celkem slušně, ale bez nějakého finálního zakončení. Bílovice byly efektivnější. Hráčům nemohu nic vytknout. Snažily se, ale vpředu nám to prostě nejde.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Třicet minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Podařilo se nám vstřelit vedoucí branku a měli další šance k navýšení náskoku. Bohužel jsme to nevyřešili dobře, většinou jsme trefili domácího brankáře. Za stavu 1:0 jsme ale úplně odešli. Přizpůsobili jsme se hře soupeře a začali pouze nakopávat balony dopředu, což nám vůbec nevyhovuje. Hned po přestávce jsme navíc inkasovali branku na 1:1. Naštěstí v 79. minutě se prosadil Hanák a my vyhráli. Závěr už jsme v klidu dohráli. My jsme spokojení hlavně se třemi body, které jsou pro nás zlaté. Remíza by ale byla spravedlivější.“

Branky: 47. Ošívka - 34. Bajaja, 79. Hanák. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 85.

JAROŠOV – ZÁHOROVICE 6:0 (2:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Klidně jsme ale mohli vyhrát daleko vyšším rozdílem. Nechci nijak snižovat výkon soupeře, ale klidně jsme mohli dát deset, dvanáct, patnáct gólů. Hosté byli opravdu slabší, my měli šance na tři zápasy. Konečně jsme nastoupili kompletní. Nastoupil za nás i Vojta Jančík, kterého ale zastínil bratr Martin, jenž dal čtyři góly.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Jarošov má mladý a ambiciózní tým. Nám se z pracovních důvodů omluvili další dva hráči, takže jsme byli rádi, že jsme na utkání vůbec odjeli. Museli jsme zapojit i hráče ze starých pánů. Prožíváme složité období, které musíme nějak překousat. Uvidíme, jak se situace vystříbří. Doufejme, že se to nějakým způsobem k dobrému obrátí. V Jarošově jsme to měli složité. Jediné možnosti jsme si vypracovali za stavu 2:0 z ojedinělých dvou útoků. Mohli jsme výsledek snížit a třeba na chvíli utkání zdramatizovat. Čtvrt hodiny před koncem jsme ale fyzicky odpadli. Zranili se nám další dva hráči, když jeden si obnovil zranění kotníku a druhý měl naražená žebra. Ti to vyloženě dohrávali se sebezapřením. Musíme dál bojovat, nesmíme se tomu poddávat. Před sezonou to vypadalo dobře, bylo nás dvacet, teď se ale projevuje to, že jsme dlouho netrénovali a kluky kosí zranění.“

Branky: 35., 75., 83. a 84. Jančík, 16. Škráček, 77. Pavlas. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 120.

NEDAKONICE – HAVŘICE 1:2 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Byl to bojovný a vyrovnaný zápas. Oba týmy nastoupily do utkání bez nějakých hráčů. Havřice na tom byly ještě hůř než my. V první půlce jsme byli herně lepší a vytvořili si příležitosti ke vstřelení branky, ale gól jsme nedali. Hosté měli nějaké závary, při kterých nás podržel gólman. Věděli jsme, že utkání vyhraje ten, kdo dá první branku. Po přestávce jsme chtěli jít za vítězstvím, soupeř dál hrál zezadu a na brejky. Vzadu jim to řídil Zdeněk Franc, který byl stejně jako u nás David Kopčil jejich stěžejní postavou. Bohužel jsme po hodině hry inkasovali branku a museli ještě víc otevřít hru a útočit. Chtěli vyrovnat, takže jsme soupeře zatlačili. Havřice ale po dalším brejku přidaly druhou branku. Nám se podařilo snížit až v devadesáté minutě, kdy Kopčil krásně napálil odražený balon do sítě. Bohužel na vyrovnání jsme měli málo času. Škoda, že kontaktní branka nepřišla o chvilku dřív, třeba bychom ještě srovnali. Jinak z naší strany to druhé utkání za sebou, které jsme si sami prohospodařili. Stejně jako před týdnem proti Slovácku B jsme i s Havřicemi měli na to, abychom získali nějaký bod či vyhráli.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Pro nás to bylo těžké utkání. V prvním poločase měli vyloženě navrch domácí, kteří nás v poli převyšovali a vypracovali si dost šancí. Při nich nás podržel gólman. Nám bohužel scházeli Slavětínský a Tomáš Rachůnek, brzy se navíc zranil i jeho bratr Michal, takže jsme to látali, jak se dá. Ve druhé půlce jsme hru vyrovnali, víc jsme podrželi balon na zemi. Navíc se nám podařilo přesně zakončit jednu akci. Potom přišla druhá a bylo to 0:2. Bohužel v devadesáté minutě soupeř krásným gólem Kopčila, který se parádně trefil z dvaceti trefil, jsme inkasovali branku. Výhru už jsme si ale vzít nenechali. Jsem nadmíru spokojený se třemi body. Nedakonice ale byly herně lepší a minimálně plichtu si zasloužili.“

Branky: 90. Kopčil - 61. Zelinka, 86. Bania. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 30.

PRAKŠICE – KNĚŽPOLE. NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Soupeř nám volal asi hodinu před srazem. Řekli nám, že je jich devět a že k nám nedorazí. I když jsme doufali, že dorazí a že si vylepšíme trochu skóre, měli jsme volnou neděli.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Bylo nás málo, jenom devět. Nemělo cenu, abychom do Prakšic jeli. Ani příští týden nehrajeme s Nezdenicemi, protože v sobotu v Březolupech koná turnaj starých pánů a naše mužstvo je složené právě z nich, takže jsme se dohodli na přeložení termínu. (úsměv)