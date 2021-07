Čtyřikrát se o víkendu trefil i Martin Zalubil. Zkušený forvard Ostrožské Lhoty si podmanil duel v Korytné, hattrick v prvním kole okresníhio poháru nasázeli Tomáš Martiš z Hluku, Jančík s Pavlasem z Jarošova a vážanský Pavlíček.

Z účastníků okresního přeboru vypadly jen Kněžpole a Březolupy. Pořádně se na postup nadřela Březová, které zvítězila na hřišti v Žítkové až na pokutové kopy.

„Měli jsme štěstí, že soupeř sedm minut před koncem neproměnil penaltu a právě při pokutových kolech se nakonec štěstí přiklonilo k nám, když domácí kopli míč třikrát vedle,“ uvedl hostující trenér Ladislav Kalina.

Nejen při penaltovém rozstřelu se blýskl Dominik Jankůj, jenž při absenci brankářské jedničky zaskočil mezi třemi tyčemi a vedl si nadmíru dobře.

Březové scházely i další opory. „Bohužel spousta hráčů je na dovolených. Byli jsme rádi, že jsme nakonec přemluvili i některé bývalé hráče, aby nám šli na tento zápas pomoct, takže jsme to dali jakžtakž dohromady a měli ještě dva náhradníky,“ uvedl Kalina.

Absence důležitých hráčů v kombinaci s dlouhou pauzou se na hře hostů projevily. „Bylo poznat, že jsme osm měsíců nic nedělali. Kluci toho měli plné zuby,“ všiml si zkušený kouč.

Březová v přestávce získala Pavla Čaňa ze Strání, který je však zranění. Jedinou ztrátou je návrat Machálka do Drslavic. Jinak tým zůstal pohromadě.

Téměř totožný kádr mají i Prakšice. Parta kouče Vladimíra Poláka v poháru přehrála Drslavice 5:2.

„Kluci byli natěšení, hráli s velkou chutí. Zápas jsme měli po celou dobu od kontrolou. Pouze v době, kdy domácí snížili na 1:2, tak jim trochu narostly křídla. Jinak jsme dominovali celé utkání. Zápas nám celkem sedl, ještě jsme spoustu šancí zahodili. Výsledek mohl být i vyšší. Bohužel jsme to chtěli dovést až do kuchyně. Naopak Drslavice dvakrát vystřelily na naši branku a daly dva góly,“ uvedl Polák.

Hostům k výhře i k postupu pomohl i nesmyslný zákrok Pijáčka, jenž byl hned ve 20. minutě vyloučen. „Červená karta utkání hodně ovlivnila, ale jsem přesvědčený o tom, že bychom to zvládli i proti jedenácti,“ míní Polák.

Vedení Prakšic jedná s jinými oddíly o příchodu několika hráčů, trenér Polák si z vlastního dorostu vytáhl teprve šestnáctiletého talenta Helíska.

Také Nedakonice se po restartu snaží okysličit a omladit kádr mladými perspektivními kluky, které si z okolních vesnic stáhly z hostování.

„Jsou to šestnáctiletí či sedmnáctiletý dorostenci. Víme, chvilku bude trvat, než si zvyknou na mužský fotbal. Právě i na hřišti v Uherském Ostrohu byla u nás jistá nesehranost. Naopak musím pochválit zkušené borce v domácím dresu, kteří hrají a reprezentují Ostroh B. Překvapilo mě, že to i v tom úmorném vedru takto odehráli a vzdorovali nám,“ ocenil nedakonický trenér Michal Lukůvka.

Naopak s předvedenou hrou svého mužstva vůbec spokojený nebyl. „Je hezké, že jsme vyhráli a postoupili do druhého kola, ale na našem výkonu se strašně projevila covidová pauza. Chceme se v soutěži prezentovat jinak, na tom musíme ještě zapracovat,“ prohlásil Lukůvka.

Za Huštěnovice nastoupil na hrotu útoku i předseda klubu Petr Malenovský. Známý čtyřiačtyřicetiletý funkcionář se v soutěžním zápase objevil po osmi letech, hostům na hřišti Dolního Němčí pomohl vyrovnávacím gólem k postupu.

„Jelikož nás bylo málo, musel jsem nastoupit. Bylo to vyrovnané utkání, šance měly oba týmy, nakonec padly jenom čtyři góly,“ uvedl Malenovský.

Podle něj nevyhrál lepší, ale šťastnější. „My jsme přijeli ve velmi kombinované sestavě, ale semkli jsme se a podali slušný, bojovný výkon. Domácí byli mladší a běhavější, my zase techničtější a fotbalovější. Remíza byla spravedlivá, penalty loterie,“ pronesl.

I kádr Huštěnovic dozná v dlouhé pauze několika změn. Do Hluku odešel Richard Vaďuda, brankář Mačuda má zase namířeno do Kunovic, další gólman Matěj Gál přestoupil do Ostrožské Lhoty.

Novými tvářemi jsou Filip Mazůrek ze Zlechova, Lukáš Ošívka ze Starého Města. Do Huštěnic se ze sousedních Babic vrátil dorostenec Lukáš Malíček, vedení klubu jedná se Starým Městem o příchodu jednoho až dvou hráčů.

Pohár OFS Uherské Hradiště

Výsledky 1. kola: Přečkovice – Strání B 1:2 (0:0), 55. Bezruč - 50. Kolaja, 83. O. Čaňo. Rozhodčí: Zámečník. Diváci: 30. Uherský Ostroh B – Nedakonice 2:3 (1:2), 42. Větříšek, 73. Jurčeka - 22. Sedlařík, 39. Sedlařík, 58. Madzia. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 20. Traplice – BojkoviceB/Pitín 4:3 (2:1), 22., 41., 68. a 88. David Blaha – 21., 49. z penalty a 70. Kuchař. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 40. Horní Němčí – Bánov 0:3 (0:1), 40. Vašička, 66. Velecký, 83. Mléčka. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 70. Stříbrnice – Mistřice 4:2 (0:0), 51. a 57. Ševela, 63. Juřena, 72. L. Krsička - 76. Tomeček, 90. Šnajdar. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 56. Drslavice – Prakšice/Pašovice 2:5 (0:2), 71. Brulík, 73. Kňazeje - 68. a 82. Hořínek, 13. Sukup, 44. Dynka, 77. Kočica. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 20. Pijáček (Drslavice). Diváci: 33. Popovice – Babice 2:5 (1:5), 10. Masařík, 61. Švec - 7. Horsák, 8. Bělíček, 19. Vybíral, 21. Jaroš, 34. Litoš. Diváci: 43. Korytná – Ostrožská Lhota 1:4 (1:2), 8. Máčalík – 4., 42. z penalty, 58. a 74. Martin Zalubil. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 45. Jalubí – Kněžpole 4:0 (2:0), 43. a 83. Gajdorus, 38. Dobiáš, 86. Kolář. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 187. Dolní Němčí B – Huštěnovice 2:3 na penalty (2:2), 14. Kadlček, 35. Světinský - 25. Ošívka, 38. Malenovský. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 80. Starý Hrozenkov – Jarošov 0:9 (0:5), 9., 32. a 88. Jančík, 17., 19. a 35. Pavlas, 57. Stojaspal, 72. Talaš, 74. Krajčovič. Rozhodčí: Ťok. Diváci: 30. Vážany – Březolupy 6:5 na penalty (0:1), 71., 73. a 88. Pavlíček, 49. Rezek, 80. Filípek - 57. a 87. Hubáček, 67. a 89. Gajdošík, 20. Blaha. Rozhodčí: Němec. Diváci: 35. Bystřice pod Lopeníkem – Mařatice 2:3 (2:3), 5. a 10. Hanák - 2. Černý, 35. Mařák, 38. Vyorálek. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 60. Velehrad – Hluk B 3:5 (1:2), 14. a 88. Bílka, 87. Krátký – 17., 48. a 55. Martiš, 21. Straka, 82. Sabo. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 30. Boršice u Blatnice – Bílovice 2:4 (1:2), 11. a 47. Ondra - 41. a 66. Hanák, 11. Mikšaník, 77. Zlatý. Diváci: 30. Žítková – Březová 1:2 na penalty (1:1), 40. Kršák - 35. Pomajbík. Rozhodčí: Zámečník. Diváci: 50.