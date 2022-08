Vítězný gól vstřelil brankář Jan Junaštík, jenž se z pozice střídajícího hráče do pole trefil v 79. minutě.

„Honza si minulý pátek na tréninku poranil zápěstí, nemůže chytat. Přišel nám ale pomoct a nakonec utkání i rozhodl,“ oceňuje domácí trenér Petr Franc.

Pohár OFS Uherské Hradiště

Výsledky 2. kola: FC Bánov - TJ Sokol Nedakonice 4:1 (1:1)

Branky: 10. Dominik Machalík, 79. Jan Junaštík, 81. Vojtěch Klon, 85. Roman Vašička - 37. Petr Šoustek. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 80.

Po něm protivníka dorazili Klon s Vašičkou. „Musím říct, že vyhrát mohly oba týmy. Nedakonice se u nás představily jako hodně technické mužstvo, hrály dobře. Taky si vypracovaly šance. My jsme ale od první do poslední minuty bojovali, kluci nechali na trávníku všechno. Dali do toho srdíčko, což se jim nakonec vyplatilo. Na konci se k nám přiklonilo i štěstí, ale brejkové situace jsme dohráli dobře,“ uvedl Franc.

Postup Bánova do čtvrtfinále je vykoupeno dalším zraněním. Před týdnem nedohrál kvůli problémům se svalem Filip Mléčka, v pátek ze zápasu odstoupil Marek Nyiko.

„Má něco s kolenem, snad to bude dobré,“ doufá kouč Bánova, který z důvodu dovolených postrádal i další borce.

„Hráli jsme v takové osekané sestavě, ale co jsem se bavil s Davidem Kopčilem, se kterým se znám z působení ve Slovácku, taky jim někteří kluci chyběli,“ ví dobře.

Příští týden při startu nové sezony okresního přeboru by měli být Bánovští v silnějším složení. Přitom duel s Huštěnovicemi chtěli odložit na později, soupeř jim ale nevyhověl.

Nedakoničtí se chystají na souboj s Jalubím, po pátku ale mají o čem přemýšlet. I když herně nepropadli, výsledek je pro ně docela krutý.

„Šlo o poměrně vyrovnané utkání. Nerozhodný stav po prvním poločase odpovídal. Od začátku druhé půle asi do sedmdesáté minuty jsme ale byli herně lepší. Jeden gól nám neuznal rozhodčí, pak jsme nastřelili břevno a zahodili několik šancí. V tu dobu jsme měli zápas rozhodnout, soupeři odskočit na 3:1 nebo 4:1, což se nestalo a domácí pak potrestali naši individuální chybu, když se nedomluvili gólman se stoperem a útočník propadnutý míč mezi nimi dokopl do prázdné brány,“ uvedl nedakonický trenér Michal Lukůvka.

V závěru už hosté hráli vyloženě na riziko, vabank. Soupeř chodil do otevřené obrany a z brejků nekompromisně trestal.

Za Nedakonice nastoupil i dvacetiletý Ondřej Benko z Velehradu. „Je to naše jediná nová tvář,“ přiznal Lukůvka.

Zbývající pohárové duely se hrají v neděli od sedmnácti hodin.