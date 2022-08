O výsledku se rozhodlo už v prvním poločase. První gól dal po jedenácti minutách Erik Pešík, druhou branku přidal Nicolas Anisch, z penalty dal výsledku definitivu Dan Štergenich. Lhoťané postoupili do čtvrtfinále poháru, které se odehraje až na jaře příštího roku.

Pohár OFS Uherské Hradiště

Výsledky 2. kolo: FK UHERSKÝ OSTROH B – FK OSTROŽSKÁ LHOTA 1:3 (1:3). Branky: 31. Tomáš Fantura - 11. Erik Pešík, 21. Nicolas Anisch, 36. Daniel Štergenich z penalty. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 80.

KNĚŽPOLE – STRÁNÍ B 4:1 (1:1). Branky: 10. Vít Valenta, 25. Mário Belák, 46. Jakub Fránek, 65. Jiří Zubalík z penalty - 50. Dominik Frühauf. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 100.

HRADČOVICE – BÍLOVICE 1:5 (0:3). Branky: 85. Michal Kroča - 14. a 83. Matěj Obal, 20. Jan Sedlář, 29. David Mikšaník, 90. Erik Lukašík. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 65.

BŘEZOLUPY – BABICE 2:3 NA PENALTY (0:0). Branky: 64. Josef Blaha, 80. Adam Yassine - 62. Milan Válek z penalty, 88. Tomáš Hořínka. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 65.

HLUK B – TRAPLICE/ JANKOVICE 4:0 (2:0).Branky: 16. a 50. Martin Zalubil, 30. a 55. Ondřej Machala. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 80.

HUŠTĚNOVICE – JAROŠOV 0:3 (0:2). Branky: 18. Viktor Komárek, 27. Marek Stojaspal, 55. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

HORNÍ NĚMČÍ – DOLNÍ NĚMČÍ B 3:0 (1:0). Branky: 4. Josef Zámečník, 66. Jiří Zámečník, 75. Marek Pospíšek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 110.

BÁNOV – NEDAKONICE 4:1 (1:1). Branky: 10. Dominik Machalík, 79. Jan Junaštík, 81. Vojtěch Klon, 85. Roman Vašička - 37. Petr Šoustek. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 80.

Hosté byli po zápase samozřejmě spokojení. „Začali jsme aktivně, měli jsme převahu v poli i v útočné fázi. Vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou. Vytěžili jsme z naší převahy tak polovinu. Vedli jsme o dvě branky, třetí gól z jasné penalty rozhodl. Aktuálně máme problém se sestavou, přišel nám pomoci Tibor Kadaš, který nehrál dva roky a podal velmi dobrý výkon. Škoda druhé půlky. Měli jsme spoustu šancí, mohli jsme navýšit skoré, ale bereme i výsledek 3:1,“ zhodnotil nový trenér Ostrožské Lhoty Patrik Štergenich.

Domácí béčko na rivala neměli. „První půlku byla Lhota lepší, měla několik šancí a přehrávala nás důrazem. Druhá půlka už se vyrovnala. Závěr zápasu patřil Ostrohu, kluci ze Lhoty trošku odpadli. Byla škoda třetího gólu, byl ze sporné penalty, která ovlivnila výsledek. Náš gólman vychytal hodně šancí Lhoty, výsledek byl ve finále zasloužený,“ uznal sportovně kouč Uherského Ostrohu B Pavel Vlk.

V dalších nedělních pohárových duelech Kněžpole přehrálo Strání 4:1, Hradčovice podlehly Bílovicím 1:5, béčko Hluku přehrálo společný tým Traplic a Jankovic 4:0. Dál jde i Horní Němčí a Jarošov. Babice uspěly v Březolupech až díky penaltám.

Prvním čtvrtfinalistou Poháru OFS Uherské Hradiště se již v pátek stali fotbalisté Bánova.

Svěřenci trenéra Petra France v předehrávce doma zdolali Nedakonice 4:1 a dál živí naději na vítězství v soutěži. Nováček okresního přeboru rozhodl vyrovnaný duel třemi brankami v závěrečné čtvrthodině.

Vítězný gól vstřelil brankář Jan Junaštík, jenž se z pozice střídajícího hráče do pole trefil v 79. minutě.

„Musím říct, že vyhrát mohly oba týmy. Nedakonice se u nás představily jako hodně technické mužstvo, hrály dobře. Taky si vypracovaly šance. My jsme ale od první do poslední minuty bojovali, kluci nechali na trávníku všechno. Dali do toho srdíčko, což se jim nakonec vyplatilo. Na konci se k nám přiklonilo i štěstí, ale brejkové situace jsme dohráli dobře,“ uvedl domácí trenér Petr Franc.

Výsledek byl pro hosty docela krutý. „Šlo o poměrně vyrovnané utkání. Nerozhodný stav po prvním poločase odpovídal. Od začátku druhé půle asi do sedmdesáté minuty jsme ale byli herně lepší. Jeden gól nám neuznal rozhodčí, pak jsme nastřelili břevno a zahodili několik šancí. V tu dobu jsme měli zápas rozhodnout, soupeři odskočit na 3:1 nebo 4:1, což se nestalo a domácí pak potrestali naši individuální chybu, když se nedomluvili gólman se stoperem a útočník propadnutý míč mezi nimi dokopl do prázdné brány,“ uvedl nedakonický trenér Michal Lukůvka.