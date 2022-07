Hráči Jalubí tak mají před startem okresního přeboru, kam se letos vrátili, o čem přemýšlet. „Každý rok v letní nebo i zimní přípravě inkasujeme nějakou facku. Zatímco předtím to vždycky bylo v přípravě, tentokrát to bohužel vyšlo soutěžní zápas. Musíme se z toho všichni poučit a začít ještě více hrabat, protože bez toho nepůjde,“ tuší trenér Jalubí Filip Grebeníček.

Debakl bral s nadhledem, byť zápas se mu nehodnotil lehce. „Doplatili jsme na absolutní neproduktivitu. Výsledek neodpoví našemu výkonu, celkové hře,“ míní Grebeníček.

„Soupeř byl kvalitní, ale utkání rozhodlo to, že my jsme v prvním poločas nedali tři vyložené šance a domácí ze dvou pološancí vstřelil tři góly,“ kroutil hlavou hostující kouč.

„Ve druhém poločase jsme doplatili na individuální chyb. Zbytek zápasu už byl jenom o tom, jakým výsledkem zápas skončí,“ přidává.

Na absenci sedmi hráčů se trenér Jalubí nevymlouval.

Zklamání zavládlo i ve Stříbrnicích. Poslední finalista doma prohrál s béčkem Strání 0:1, vyrovnaný duel rozhodl v 50. minutě Jaromír Mimochodek.

„Je to škoda. Vyřazení nás mrzí, protože byl to vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Od určité doby bylo jasné, že utkání rozhodne jediný gól, což se potvrdilo. Dali jej hosté, kteří prostě byli šťastnější,“ uvedl předseda stříbrnického oddílu Radim Krsička.

Známý funkcionář ale za úspěch považuje jenom to, že domácí do utkání vůbec nastoupili a měli k dispozici i náhradníky.

„Ještě pár dní nazpět hrozil reálný konec mužstva,“ přiznává. „Nakonec nám pomohla zásadní změna ohledně sdružených startů. Díky spolupráce s Boršicemi můžeme fungovat dál,“ těší Krsičku.

Bojovný duel byl v neděli k vidění v Uherském Ostrohu, kam přijely Mařatice. Bojovný duel si hattrickem podmanil domácí útočník Jakub Uřičář. Týmu z Uherského Hradiště trefa Jelénka k postupu nestačila.

„Bylo vidět, že to byl první zápas po letní pauze. Z obou stran to bylo takové rozhárané, neurovnané. Když kluci měli síly, snažili se hrát fotbal. Po změně stran se to zbytečně přiostřilo a už to byl klasický fotbal okresního formátu,“ zhodnotil duel trenér Uherského Ostrohu B a předseda klubu Pavel Vlk.

Zkušený činovník bral zápas jako přípravu na novou sezonu. „V béčku máme na soupisce čtyřicet hráčů, kteří se v sezoně pokaždé protočí,“ poznamenal s úsměvem Vlk.

Jeho jmenovec z Mařatic postrádal v nedělním pohárovém utkání pět hráčů, nejen proto z vyřazení tragédii nedělal. „První poločas jsme vyloženě prospali, druhá půle už byla z naší strany o něco lepší. Sice jsme v ní dostali dva góly, ale v závěru jsme měli dvě nebo tři tutovky, klidně jsme mohli skóre srovnat,“ říká hostující kouč Radomír Vlk, který do týmu postupně zabudovává šikovné dorostence. „Právě toutu cestou chceme jít,“ dodává.

První kolo Poháru OFS Uherské Hradiště moc překvapivých výsledků nepřineslo. Dál jde většina favoritů, Horní Němčí postoupilo bez boje, protože Mistřice se k utkání nedostavily.

Druhé kolo je na programu o víkendu.