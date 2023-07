Sen fotbalistů Hluku B o obhajobě se rozbil hned v prvním kole. Rezerva Spartaku nezvládla duel v Bánově, kde prohrála 2:5 s okresním pohárem se loučí. Vypadli také Bílovice, které si trhly ostudu v Částkově. Dál jdou naopak Jalubí, Jarošov, Kněžpole i Nedakonice.

Fotbalisté Hluku B skončili v okresním poháru hned v prvním kole. | Foto: TJ Spartak Hluk

Hlučané si nepřišli na Bánov, v souboji posledního vítěze a poraženého semifinalisty doplatil na neproměněné šance v prvním poločase i chyby v defenzivě po změně stran.

„Z porážky tragédii neděláme, vyřazení bereme sportovně. Hodně kluků bylo na dovolených, sestava byla polátaná. Za nás nastoupili i nějací dorostenci, ale i tak jsme si v prvním poločase vytvořili více brankových příležitostí, ale dali jsme stejně jako soupeř jenom jeden gól. Domácí byli produktivní, ve druhé půli své možnosti ke skórování využili a zvítězili,“ zhodnotil duel jeden z trenérů Hluku B Jan Miroš.

Venku naopak uspěl Jarošov, který to ale v Mistřicích neměl vůbec jednoduché. „Výhra 3:0 se nerodila úplně lehce,“ přiznává hrající trenér celku z Uherského Hradiště Zbyněk Pavlas.

Favorizovaným hostům na půdě soupeře z nižší soutěže scházel jen Svárovský, za Jarošov naopak nastoupili i dva dorostenci ze Starého Města, se kterým mají nově sdružený start.

„Myslel jsem si, že to od nás bude lepší, ale ve hře byly i pasáže, kdy jsme nechali Mistřice hodně hrát. Vypracovali si také dost příležitostí, na druhé straně my jsme taky zahodili další tutovky. Vysvobodil nás až druhý gól, který ale přišel docela pozdě. Zbytečně jsme se utkáním protrápili,“ uvedl Pavlas.

Dál jde i Žítková a Boršice u Blatnice, které zdolaly domácí Popovice 3:2. Béčko Uherského Ostrohu přetlačilo Drslavice 2:1. Jalubí v derby před dvěma stovkami diváků přehrálo Velehrad 3:0.

Pohár Zlínského KFS: Hvozdná smetla vítěze z roku 2022. Jak dopadly další duely?

Březolupy podlehly Nedakonicím 1:4. Hosté dorazili na utkání s jediným náhradníkem, hrát musel i trenér Michal Lukůvka. „I tak jsme měli utkání po celou dobu pod kontrolou,“ tvrdí kouč vítězů.

„Brzy jsme se ujali vedení, ale nějaké další šance jsme neproměnili. Soupeř nás za to potrestal a krásnou brankou srovnal na 1:1. My jsme za nerozhodného stavu znovu převzali otěže zápasu do vlastních rukou a vytvářeli si jednu šanci za druhou, dlouho jsme se ale nemohli střelecky prosadit. Další branky jsme přidali až ve druhém poločase, utkání se pak v klidu dohrávalo,“ zhodnotil duel Lukůvka.

Velkým překvapením skončil duel v Částkově, kde Bílovice prohrály 1:5. Hosté obdrželi všechny branky v prvním poločase. Čtyřikrát se trefil Radim Kaňa.

„Vědu z toho neděláme. V minulé sezoně jsme postoupili až do semifinále a rozbilo nám to celou sezonu. Bohužel v prvních deseti minutách jsme nedali dvě tutovky a pak dostali tři laciné branky. Za stavu 0:3 už jsme se vezli,“ povzdechl si bílovický trenér Martin Hrňa. Ten dal v poháru šanci i třem dorostencům z Kvítkovic, se kterými mají Bílovice sdružený start. „Jsou to naši kluci, kteří působí v Otrokovicích,“ vysvětluje Hrňa.

Čtyři branky zaznamenal i Jan Hubál, který pomohl k postupu Stříbrnicím ve Vážanech.

Hluk deklasoval Hroznovou Lhotou, Bartošek se při demolici trefil čtyřikrát

Kněžpole díky dvěma proměněným penaltám uspělo v Kostelanech nad Moravou, zápas vzbudil hlavně díky kontroverzním výrokům sudího velké vášně.

„Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. I když jsme vyhráli, nebylo to zasloužené. Nehráli jsme dobře, od nás to bylo utrápené. Navíc kvůli rozhodčímu, který utkání úplně pokazil, to bylo psychicky hodně náročné. Obě penalty byly přinejmenším sporné,“ přiznal kouč Kněžpole Radim Palčík.

„Domácí byli hodně naštvaní, v závěru to bylo vyhrocené,“ přidává.

Do Kněžpole se z Kunovic vrátil Šimík, další posilou je brankář Jan Dostálek z Bílovic, který má za sebou povedenou premiéru v novém klubu.

Bez boje postoupilo Strání B a Bystřice pod Lopeníkem. Jejich soupeři z Přečkovic a Starého Hrozenkova se totiž v neděli nesešli.

Okresní pohár, 1. kolo -

Výsledky: BÁNOV – HLUK B 5:2 (1:1). Branky: 53. a 84. z penalty Lukáš Franc, 8. Radek Kročil, 48. Roman Vašička, 62. Dominik Machalík, 84. Franc Lukáš (pen.) - 43. Machala Jan, 87. Zlínský David. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 68.

MISTŘICE – JAROŠOV 0:3 (0:1). Branky: 37. Vojtěch Jančík, 76. Denis Laga, 89. Marek Běťák. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 45.

POPOVICE – BORŠICE U BLATNICE 2:3 (1:3). Branky: 30. a 70. Lukáš Masaryk - 10. a 40. Dalibor Nosek, 5. Roman Abrhám. Rozhodčí: Zámečník. Diváci: 50.

JALUBÍ – VELEHRAD 3:0 (0:0). Branky: 50. Dušan Melichárek vlastní, 61. Tomáš Gajdorus, 74. David Blaha. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 200.

ŽÍTKOVÁ – HORNÍ NĚMČÍ 3:1 (2:1). Branky: 9. Dias Saden, 41. Pavel Rapant, 70. Matej Mikuš - 8. Marek Pospíšek. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 68.

BŘEZOLUPY – NEDAKONICE 1:4 (1:2). Branky: 11. Josef Blaha - 44. a 69. Ondřej Dvouletý, 1. Dominik Madzia, 88. Jan Hyrák. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 45.

UHERSKÝ OSTROH B – DRSLAVICE 2:1 (0:0). Branky: 60. Radek Větříšek, 75. Adam Větříšek - 59. Martin Vystrčil. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 44.

ČÁSTKOV – BÍLOVICE 5:1 (5:0). Branky: 23., 32., 33. a 44. Radim Kaňa, 20. Tomáš Hoferek z penalty - 76. Lukáš Kamočai. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 50.

VÁŽANY – STŘÍBRNICE/BORŠICE 2:6 (1:2). Branky: 16. a 75. Jakub Gotwald, 56. Marek Pavlíček - 35., 59., 63. a 80. Jan Hubál Jan, 33. Jaroslav Juřena, 48. Filip Klát. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 62.

KOSTELANY NAD MORAVOU – KNĚŽPOLE 1:2 (1:1). Branky: 21. Dušan Marek - 30. Jakub Vychodil z penalty, 68. Dominik Hančík z penalty. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 70.

PŘEČKOVICE – STRÁNÍ B 0:3 KONTUMAČNĚ

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM – STARÝ HROZENKOV 3:0 KONTUMAČNĚ