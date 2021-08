„Zápas z naší strany už splňoval nějaká kritéria. My i soupeř jsme chtěli hrát, byl oboustranně pohledný zápas,“ uvedl trenér Sokola Lukůvka.

Hostům hrubě nevyšel vstup do utkání, když hned v první minutě ani natřikrát nedokázali odkopnout mířč z vlastní šestnáctky a inkasovali laciný gól. Mařatice poslal po rohovém kopu do bleskového vedení Prekop.

Nedakonice se po obdržené brance rychle otřepaly a skóre brzy srovnaly. Trefil se Madzia.

„Za stavu 1:1 jsme měli trošku více ze hry než soupeř, ale těsně před poločasem jsme po brejku inkasovali druhý gól,“ posteskl si Lukůvka.

Hosté i po změně stran měli herně navrch, tlačili se do zakončení. „Bylo to pořád stejné. Sice nemohu říct, že by se hrálo jenom na jednu bránu, ale o kapánek jsme byli lepší. Neustále jsme dobývali obranu Mařatic, ale hráli jsme jenom po vápno. Dlouho se nám nedařilo dát gól, v koncovce jsme byli bezzubí,“ povzdechl si Lukůvka.

Vyrovnání zařídil až v 57. minutě Král, obrat v závěru zpečetil Kopčil. „I když nám chyběli dva tři kluci, sestava i hra už byla lepší než minulý týden,“ dodal.

S okresním pohárem se v neděli dopoledne rozloučilyHuštěnovice, které nestačily na béčko Hluku. Rezerva Spartaku doma zvítězila 3:1. „Domácí rozhodli nepříliš pohledné pohárové utkání po změně stran. Jinak byl zápas vyrovnaný s minimem šancí na obou stranách. Domácí ještě nastřelili břevno a tyčku hostující svatyně,“ hlásil sekretář Spartaku Hluk Martin Dostal.

Pohár OFS Uherské Hradiště

Výsledky osmifinále: Mařatice – Nedakonice 2:3 (2:1), 1. Prekop, 45. Příplata - 9. Madzia, 57. Král, 80. Kopčil. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100. Hluk B – Huštěnovice 3:1 (1:1) 10. a 80. Blaha, 90. Matejka - 16. Ošívka. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 50. Ostrožská Lhota – Bánov 3:1 (1:0), 42. Štergenich, 75. Pešík, 87. Machala – 82. Guryča. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 100. Vážany – Strání B 1:0 (1:0), 18. Gotwald z penalty. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 78. Jalubí – Jarošov 4:2 (1:0), 10. a 53. Dobiáš, 73. Kolář, 87. Andrýsek – 47. Stojaspal, 62. Jančík. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 75. Stříbrnice – Traplice 1:0 (0:0), 89. Šimčík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 50. Babice – Prakšice 6:2 (2:1), 10. a 81. Horsák, 50. a 54. Jaroš, 12. Válek, 68. Horníček - 43. Dedík, 86. Kočica. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 68. Bílovice – Březová 1:0 (0:0), 86. Žůrek z penalty. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 67.