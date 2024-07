„Je to pro nás velká ztráta,“ ví dobře zkušený kouč.

Zároveň věří, že zranění Horníčka nebude tak vážné, jak to těsně po utkání vypadalo.

Babice totiž v letní pauze nikoho nepřivedly. Naopak ztratily Sáncheze, který odešel do Lovčic.

V poháru chyběli i další borci, kteří se ale rekreují u moře.

Doma naopak zůstal trenér Stýskal, který bude v Babicích minimálně do konce podzimu vypomáhat. „Přemluvili mě,“ hlásil kouč mládeže Slovácka.

Babice proti Jarošovu nezvládly hlavně první poločas, který prohrály 0:1. Prosadil se Bujor. „Soupeř byl lepší, vypracoval si víc příležitostí. My jsme byli plonkoví,“ přiznává Stýskal.

Jeho tým ale zvládl nástup do druhé půle a během chvíle výsledek otočili. Na bleskovém obratu se brankami podíleli Hanák se Škrabalem. „V tu chvíli to vypadalo, že soupeře zlomíme, ale po závarech jsme udělali v obranné fázi dvě chyby, které Jarošov potrestal,“ posteskl si Stýskal.

V 62. minutě srovnal Talaš, postup hostům vystřelil Martin Jančík. „Závěr už si hosté pohlídali,“ poznamenal kouč Babic.

Celek z Uherského Hradiště si výhry považoval, neboť do Babic přijel v oslabené sestavě, bez šesti hráčů. „Byli jsme rádi, že jsme to vůbec poskládali,“ přiznává hrající trenér Jarošova Vojtěch Jančík.

„Nakonec jsme to zvládli velmi slušně. Byla to pro nás velká zkouška, protože to byl náš první zápas po letní pauze, navíc Babice mají technické a kvalitní mužstvo. Vždycky se nám s nimi hraje těžko,“ prohlásil.

První poločas rozdělil na dvě části. „Do pauzy na pití byly Babice více na míči, který nám moc nepůjčovaly, přitom ale neměly žádné šance. Ve druhé části první půle jsme na domácí vletěli. Nedali jsme jim prostor na rozehrávku, vytvářeli jsme si šance a jednu z nich proměnili,“ líčí.

Po změně stran měly i díky podpoře silného větru Babice. „Pro nás to bylo těžké. Více jsme zalezli a během půl minuty dostali dva góly,“ říkák.

Jarošov se ale zvedl a vedení si vzal zpět. „Soupeř na nás na konci vletěl, hrál vpředu ve více hráčích. Měl i nějaké šance, naštěstí jsme to uhráli až do konce,“ těší Jančíka.

Postup slaví i Kněžpole, které potvrdilo roli favorita na hřišti Boršic u Blatnice, kde s přehledem zvítězilo 6:1.

„Výsledek odpovídá, rozdíl třídy byl vidět. Měli jsme dalších pět tutovek,“ říká trenér Kněžpole Radim Palčík.

„Nevím, v jakém domácí nastoupili složení, ale my jsme byli téměř kompletní. Vyšel nám začátek, v první minutě šli do vedení. Brzy jsme se uklidnili a po prvním poločase už bylo rozhodnuto,“ pokračuje.

Kněžpole po minulé sezoně přišlo o Slováka Mária Beláka, který s fotbalem skončil. „Když nás bude málo, tak nám vypomůže, protože v týmu má syna,“ věří Palčík.

Novou tváří je Lukáš Markus, který se do Kněžpole vrátil z dorostu Slovácka. Fotbal znovu začal hrát i Jakub Talčík. „Snad mu to vydrží,“ doufá Palčík.